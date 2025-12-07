I toscani guidati da Dionisi sono reduci da tre vittorie consecutive e in casa non hanno ancora perso.16:55

Empoli - Palermo è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 7 dicembre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.

Arbitro di Empoli - Palermo sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Federico Dionisi Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 28 Fuorigioco 4 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 7 Espulsioni 0 Cartellini per partita 7.0 Falli per cartellino 4.0 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie B Frosinone-Avellino 2-0 13-09-2025 Serie B Pescara-Venezia 2-2 25-09-2025 Coppa Italia Genoa-Empoli 3-1 01-10-2025 Serie B Sampdoria-Catanzaro 0-0 26-10-2025 Serie A Verona-Cagliari 2-2 02-11-2025 Serie B Modena-Juve Stabia 3-0 23-11-2025 Serie B Mantova-Spezia 4-1

Attualmente l'Empoli si trova 7° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte); invece il Palermo si trova 5° in classifica con 26 punti (frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte).

L'Empoli ha segnato 23 gol e ne ha subiti 21; il Palermo ha segnato 24 gol e ne ha subiti 11.

In casa l'Empoli ha fatto 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, l'Avellino e il Bari ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, la Virtus Entella e Carrares ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita il Bari vincendo 5-0 mentre Il Palermo ha incontrato Carrarese vincendo 5-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 10 gol.

Empoli e Palermo si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 5 volte, il Palermo ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Empoli-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Empoli ha vinto cinque delle ultime otto partite contro il Palermo in Serie BKT (2N, 1P) dopo che non aveva ottenuto nemmeno un successo nelle prime sei sfide con i rosanero (5N, 1P).

L'Empoli è imbattuto nelle sette partite casalinghe contro il Palermo in Serie BKT (3V, 4N); tra le squadre contro cui i toscani non hanno mai perso in casa nella competizione solo contro cinque hanno disputato più sfide: Vicenza(12), Cesena (11), Crotone (nove), Reggina (nove) e Genoa (otto).

L'Empoli ha vinto le ultime tre partite di Serie BKT, un successo in più dei successi ottenuti nelle precedenti 11 (5N, 4P); i toscani non arrivano a quattro vittorie di fila nella competizione da marzo-aprile 2021 con Alessio Dionisi in panchina.

L'Empoli è imbattuto da 27 partite casalinghe in Serie BKT (14V, 13N), è la serie aperta di imbattibilità interna più lunga nella competizione.

Il Palermo ha vinto l'ultima partita di Serie BKT (5-0 contro la Carrarese) e non arriva a due successi consecutivi da metà settembre contro Südtirol e Bari, con due clean sheet in quel caso.

Dopo aver vinto due delle prime tre trasferte di questo campionato (1N), il Palermo non ha ottenuto nemmeno un successo nelle ultime tre (1N, 2P).

Nella stagione 2024/25 Alessio Dionisi è stato allenatore del Palermo: in 38 partite ha collezionato 14 vittorie, 10 pareggi e subito 14 sconfitte.

Empoli e Palermo sono due delle tre squadre, insieme al Frosinone, ad aver segnato più gol di testa in questo campionato di Serie BKT: tutte e tre le squadre si trovano a quota sei reti con questo fondamentale. Mentre i siciliani hanno subito un solo gol di testa, i toscani ne hanno già concessi quattro.

Due dei cinque giocatori più giovani tra quelli che hanno segnato almeno cinque gol tra Serie A e Serie BKT in questa stagione giocano per l'Empoli: Stiven Shpendi e Bohdan Popov - gli altri sono Alphadjo Cissè, Cristian Shpendi e Nico Paz.

Joel Pohjanpalo è il miglior marcatore tra Serie A e Serie BKT in questa stagione, grazie ai suoi otto gol, compresa una tripletta nell'ultima giornata; da quando ha esordito in cadetteria nel 2022/23 è stato l'unico giocatore della competizione con più di una partita con almeno tre reti realizzate (quattro in totale per lui, di cui due in maglia Palermo).

