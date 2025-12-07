Il Palermo torna a vincere in trasferta dopo oltre due mesi. Seconda vittoria consecutiva dopo la goleada con la Carrarese, si torna - in attesa delle altre sfide - a pochissimi punti dalla promozione diretta. In gol Le Douaron e due volte Pohjanpalo. Battuta d'arresto per l'Empoli dopo tre vittorie consecutive, non basta Pellegri.
Prossima giornata: Palermo-Sampdoria e Juve Stabia-Empoli.
90'+7'
FINE PARTITA: EMPOLI-PALERMO 1-3. Il Palermo torna a vincere in trasferta. 19:14
90'+6'
Destro alto di Pohjanpalo dal limite.19:13
90'+3'
Calcio d'angolo per il Palermo, che rimane in avanti.19:10
90'
Sei minuti di recupero. 19:07
90'
CARTELLINO GIALLO PER L'EMPOLI. Ammonito Moruzzi.19:07
88'
SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Augello, dentro Veroli. 19:04
82'
SOSTITUZIONE PER L'EMPOLI. Fuori Elia, dentro Bianchi. 18:59
82'
SOSTITUZIONE PER L'EMPOLI. Fuori Shpendi, dentro Carboni.18:59
79'
OCCASIONE PALERMO! Vasic, da solo in area, con il destro a giro non fa centro. 18:56
78'
Ci prova Ceccaroni, sinistro alto sopra la traversa.18:55
77'
Destro di Ranocchia dal limite respinto dalla difesa avversaria. 18:54
74'
GOL! Empoli-PALERMO 1-3. Rete di Pohjanpalo. Buco di Guarino su cross di Pierozzi, Pohjanpalo di destro infila Fulignati.
CARTELLINO GIALLO PER L'EMPOLI. Ammonito Pellegri. 18:37
58'
Molti errori da una parte e dall'altra in questa fase.18:34
56'
SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Segre, dentro Gomes.18:32
55'
SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Le Douaron, dentro Vasic.18:32
54'
Staff medico in campo per Lovato e Le Douaron. 18:29
51'
Cross di uno scatenato Elia, blocca in uscita Joronen. 18:26
47'
OCCASIONE EMPOLI! Miracolo di Joronen sul tap-in di Moruzzi trovato da Elia, poi Ghion spedisce sul fondo. 18:23
46'
INIZIO SECONDO TEMPO DI EMPOLI-PALERMO. Si riparte dallo 0-2 della prima frazione. 18:21
46'
SOSTITUZIONE PER L'EMPOLI. Fuori Nasti, dentro Pellegri. 18:21
46'
SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Bereszynski, già ammonito, dentro Peda. 18:21
Due reti del Palermo sugli sviluppi di palle inattive: Le Douaron, al secondo centro stagionale, e il bomber Pohjanpalo. L'Empoli sa farsi vedere in avanti, ma senza costruire vere e proprie occasioni da gol. 18:06
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO: EMPOLI-PALERMO 0-2. In gol Le Douaron e Pohjanpalo. 18:04
45'
Un minuto di recupero.18:03
43'
OCCASIONE PALERMO! Smanacciata di Fulignati su cross da destra, Pohjanpalo da ottima posizione spara alto. 18:02
42'
Intervento provvidenziale di Moruzzi su Pierozzi lanciato verso la porta presidiata da Fulignati. 18:00
41'
Cross tagliato di Ranocchia da punizione, Le Douaron in torsione spedisce sul fondo. 17:59
38'
Lovato, piazzato alle spalle di Ranocchia, impegna Joronen di testa: ennesimo angolo. 17:56
37'
Altro tiro dalla bandierina per i padroni di casa, che vogliono arrivare all'intervallo dimezzando lo svantaggio. 17:55
36'
Collo esterno di Ghion da fuori, c'è un'altra deviazione in angolo. 17:54
36'
Joronen in difficoltà sulla pressione di Shpendi, angolo per l'Empoli. 17:54
35'
L'Empoli adesso prova a fare la partita, il Palermo in ritirata attendista. 17:53
33'
CARTELLINO GIALLO PER IL PALERMO. Ammonito Bereszynski per un fallo su Shpendi. 17:51
31'
Segre recupera palla, ma il cross di Palumbo sul secondo palo per Pohjanpalo è troppo alto. 17:49
31'
Palumbo cerca in area Le Douaron, Moruzzi non benissimo in respinta ma in qualche modo si salva l'Empoli. 17:49
29'
Calcio d'angolo per l'Empoli. 17:46
27'
Cross di Moruzzi da sinistra, Joronen non trattiene: Elia colpisce con un piatto al volo, la palla arriva facile a Joronen. 17:45
26'
Ceesay per Nasti, ma Bani legge in anticipo la situazione. 17:44
21'
Destro di Shpendi ribattuto dalla difesa avversaria. 17:39
20'
Nono gol in campionato per Pohjanpalo, reduce dalla tripletta dell'ultima giornata. 17:38
18'
GOL! Empoli-PALERMO 0-2. Rete di Pohjanpalo. Angolo di Ranocchia e spizzata di Ceccaroni per il facile tap-in di Pohjanpalo sul secondo palo.
Empoli - Palermo è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 7 dicembre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Arbitro di Empoli - Palermo sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.
Attualmente l'Empoli si trova 7° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte); invece il Palermo si trova 5° in classifica con 26 punti (frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). L'Empoli ha segnato 23 gol e ne ha subiti 21; il Palermo ha segnato 24 gol e ne ha subiti 11.
In casa l'Empoli ha fatto 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, l'Avellino e il Bari ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, la Virtus Entella e Carrares ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita il Bari vincendo 5-0 mentre Il Palermo ha incontrato Carrarese vincendo 5-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 10 gol.
Empoli e Palermo si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 5 volte, il Palermo ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 7.
Empoli-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Empoli ha vinto cinque delle ultime otto partite contro il Palermo in Serie BKT (2N, 1P) dopo che non aveva ottenuto nemmeno un successo nelle prime sei sfide con i rosanero (5N, 1P).
L'Empoli è imbattuto nelle sette partite casalinghe contro il Palermo in Serie BKT (3V, 4N); tra le squadre contro cui i toscani non hanno mai perso in casa nella competizione solo contro cinque hanno disputato più sfide: Vicenza(12), Cesena (11), Crotone (nove), Reggina (nove) e Genoa (otto).
L'Empoli ha vinto le ultime tre partite di Serie BKT, un successo in più dei successi ottenuti nelle precedenti 11 (5N, 4P); i toscani non arrivano a quattro vittorie di fila nella competizione da marzo-aprile 2021 con Alessio Dionisi in panchina.
L'Empoli è imbattuto da 27 partite casalinghe in Serie BKT (14V, 13N), è la serie aperta di imbattibilità interna più lunga nella competizione.
Il Palermo ha vinto l'ultima partita di Serie BKT (5-0 contro la Carrarese) e non arriva a due successi consecutivi da metà settembre contro Südtirol e Bari, con due clean sheet in quel caso.
Dopo aver vinto due delle prime tre trasferte di questo campionato (1N), il Palermo non ha ottenuto nemmeno un successo nelle ultime tre (1N, 2P).
Nella stagione 2024/25 Alessio Dionisi è stato allenatore del Palermo: in 38 partite ha collezionato 14 vittorie, 10 pareggi e subito 14 sconfitte.
Empoli e Palermo sono due delle tre squadre, insieme al Frosinone, ad aver segnato più gol di testa in questo campionato di Serie BKT: tutte e tre le squadre si trovano a quota sei reti con questo fondamentale. Mentre i siciliani hanno subito un solo gol di testa, i toscani ne hanno già concessi quattro.
Due dei cinque giocatori più giovani tra quelli che hanno segnato almeno cinque gol tra Serie A e Serie BKT in questa stagione giocano per l'Empoli: Stiven Shpendi e Bohdan Popov - gli altri sono Alphadjo Cissè, Cristian Shpendi e Nico Paz.
Joel Pohjanpalo è il miglior marcatore tra Serie A e Serie BKT in questa stagione, grazie ai suoi otto gol, compresa una tripletta nell'ultima giornata; da quando ha esordito in cadetteria nel 2022/23 è stato l'unico giocatore della competizione con più di una partita con almeno tre reti realizzate (quattro in totale per lui, di cui due in maglia Palermo).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: