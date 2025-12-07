PREPARTITA

Sampdoria - Carrarese è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 7 dicembre alle ore 19:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Sampdoria - Carrarese sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Francesco Fourneau.

Simone Sozza Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 152 Fuorigioco 19 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 18 Espulsioni 5 Cartellini per partita 4.3 Falli per cartellino 5.8 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-1 21-09-2025 Serie A Lazio-Roma 0-1 27-09-2025 Serie A Juventus-Atalanta 1-1 19-10-2025 Serie A Genoa-Parma 0-0 29-10-2025 Serie A Inter-Fiorentina 3-0 23-11-2025 Serie A Inter-Milan 0-1 07-12-2025 Serie B Sampdoria-Carrarese 3-2

Attualmente la Sampdoria si trova 18° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte); invece Carrarese si trova 13° in classifica con 16 punti (frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte).

La Sampdoria ha segnato 15 gol e ne ha subiti 22; Carrarese ha segnato 20 gol e ne ha subiti 24.

In casa la Sampdoria ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 2 sconfitte).

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, lo Spezia e Carrares ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, la Reggiana e il Palermo ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita Carrarese vincendo 3-2 mentre Carrarese ha incontrato il Palermo perdendo 5-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Nicolás Schiavi con 5 gol.

Sampdoria e Carrarese si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria non ha mai vinto, Carrarese ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Sampdoria-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Gli unici due confronti tra Sampdoria e Carrarese in Serie BKT sono le due gare dello scorso campionato, in cui i toscani hanno ottenuto un pareggio esterno e un successo interno.

La Sampdoria ha perso otto delle prime 14 partite di questo campionato (2V, 4N) e con qualsiasi risultato in questa partita ha già peggiorato il proprio record di sconfitte dopo 15 giornate di Serie BKT: sette nel 2023/24.

La Sampdoria ha vinto l'ultima partita casalinga di Serie BKT (1-0 contro la Juve Stabia) ed è dallo scorso febbraio che non ottiene due successi interni consecutivi nella competizione (1-0 sia contro il Cosenza che contro il Modena in quel caso).

La Carrarese ha mancato l'appuntamento con il gol in tre delle ultime quattro partite di Serie BKT, tante volte quante nelle precedenti 16; in particolare non ha segnato nelle due più recenti e non arriva a tre di fila senza reti nella competizione da ottobre-novembre 2024.

La Carrarese ha perso due delle ultime tre trasferte di Serie BKT (1N), tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti 10 gare esterne disputate nella competizione (1V, 7N).

Tra gol (cinque) e assist (due) Massimo Coda ha partecipato al 58% delle reti della propria squadra in questo campionato di Serie BKT, percentuale record tra tutti i giocatori in questo campionato.

Mattia Finotto ha partecipato a cinque reti (due gol, tre assist) in questa Serie BKT, nessun suo compagno di squadra ha fatto meglio; nel mese di novembre, nonostante l’attaccante della Carrarese non abbia ancora trovato la via del gol, è stato il giocatore con il più alto valore di Expected Goals (1.48) tra chi non ha segnato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: