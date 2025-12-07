Secondo successo casalingo consecutivo della Sampdoria, che riscatta la sconfitta contro la Spezia e sale in classifica al terz'ultimo posto, a quota 13.
Prosegue la striscia di non vittorie della Carrarese, ormai giunta a quota 6. I toscani sono tredicesimi con 16 punti.
Nel prossimo turno la Sampdoria andrà in scena sul campo del Palermo, mentre lo Spezia andrà in scena, sul proprio terreno, contro il Modena.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!21:40
Un match avvincente termina con la vittoria della Sampdoria per 3-2. Gli ospiti sbloccano il risultato dopo due minuti con una gran conclusione di sinistro di Abiuso, che scatena la furia dei sostenitori blucerchiati, che causano, con un ripetuto lancio di fumogeni, la sospensione della partita per circa 3 minuti. Dopo circa un quarto d’ora i padroni di casa pareggiano con un colpo di testa di Coda su azione di corner. Poco prima della mezz’ora un perentorio colpo di testa del solito Abiuso riporta in vantaggio i toscani. Gli uomini di Gregucci raggiungono nuovamente il pari con un strepitoso destro di Henderson dai 25 metri. Nel finale di frazione entrambe le squadre vanno vicine al gol del 3-2, ma trovano l’opposizione dei rispettivi portieri. Nella ripresa la Sampdoria sembra essere partita meglio, ma non avvengono grandi occasioni, fino a dieci minuti dalla fine, quando i blucerchiati siglano il definitivo 3-1 con un calcio di rigore trasformato da Coda, che segna il suo gol numero 149 in Serie B. Gli ultimi minuti della partita sono caratterizzati da una notevole distribuzione di cartellini gialli da parte di Sozza.21:37
90'+8'
Giallo per la Carrarese. Espulso Nicolàs Schiavi per proteste dopo il fischio finale.21:33
90'+8'
Fischio finale dell'incontro. Sampdoria-Carrarese 3-221:32
90'+5'
Giallo per la Sampdoria. Ammonito Nicholas Ioannou per un intervento in ritardo ai danni di Distefano.21:30
90'+4'
Bouah dalla destra mette in mezzo un pallone sul quale Ghidotti esce in presa alta.21:29
90'+3'
Giallo per la Sampdoria. Ammonito Leonardo Benedetti a seguito della revisione del Var.21:33
90'+3'
L'arbitro viene richiamato al Var per verificare l'entità dell'intervento.21:28
90'+3'
Rosso per la Sampdoria. Espulso Leonardo Benedetti per un intervento col piede a martello ai danni di Bouah.21:31
90'+2'
Giallo per la Sampdoria. Ammonito Fabio Depaoli per proteste.21:26
90'+1'
Torregrossa prova una spettacolare mezza rovesciata, imbeccato da Schiavio, ma il pallone termina alto di poco.21:26
90'+1'
Sei minuti di recupero.21:24
89'
Espulsione per Foti, allenatore in seconda della Carrarese.21:24
87'
Giallo per la Carrarese. Ammonito Ernesto Torregrossa per una sbracciata ai danni di Vulikic.21:22
87'
Giallo per la Sampdoria. Ammonito Massimo Coda per un intervento in ritardo ai danni di Illanes.21:21
84'
Cambio in difesa per la Carrarese. Esce Filippo Oliana ed entra Devid Eugene Bouah.21:22
84'
Cambio a centrocampo per la Carrarese. Esce Emanuele Zuelli ed entra Gabriele Parlanti.21:20
84'
Cambio per la Carrarese. Esce il centrocampista Simone Zanon ed entra l'attaccante Filippo Distefano.21:19
83'
Giallo per la Sampdoria. Ammonito Luigi Cherubini dalla panchina, per essersi fatto 40 metri di campo per esultare insieme al compagno di squadra.21:19
82'
GOL! SAMPDORIA-Carrarese 3-2. Rete di Massimo Coda, che trasforma dagli undici metri con una conclusione che spiazza Bleve.
Calcio di rigore per la Sampdoria. Pallone filtrante di Barak per Depaoli, che viene strattonato da Bozhanaj.21:15
78'
Spunto di Barak, che arriva al limite dell'area e fa partire una conclusione di sinistro, che viene parata da Bleve.21:12
74'
Grande percussione di Schiavi sulla destra, che mette al centro un pallone, che viene parato a terra dal portiere.21:08
73'
Cambio a centrocampo per la Sampdoria. Esce Liam Henderson ed entra Matteo Ricci.21:08
73'
Problemi muscolari per Henderson, che non sembra il grado di proseguire il match.21:07
68'
Cambio in attacco per la Carrarese. Esce Fabio Abiuso ed entra Ernesto Torregrossa.21:02
65'
Cambio sulla trequarti per la Carrarese. Esce Luis Hasa ed entra Kleis Bozhanaj.21:00
65'
Cambio sulla trequarti per la Sampdoria. Esce Simone Pafundi ed entra Antonìn Baràk.20:58
62'
Destro a giro di Coda che termina alto.20:56
61'
Sinistro di Pafundi, servito da Depaoli, dal limite dell'area, ma il tiro non impensierisce Bleve, che blocca a terra.20:55
59'
Cambio in difesa per la Sampdoria. Esce Lorenzo Venuti ed entra Alessandro Pio Riccio.20:53
58'
Cambio sulla trequarti per la Sampdoria. Esce il trequartista Luigi Cherubini ed entra Leonardo Benedetti.20:54
57'
Cartellino rosso per uno della panchina della Carrarese.20:51
56'
Contropiede della Carrarese, con Oliana che si fa tutto il campo, ma sbaglia l'ultimo passaggio per Finotto.20:50
55'
Cross di Iouannou da sinistra, che crea il panico in area, ma nessuno degli attaccanti della Sampdoria riesce a concludere. Pallone che termina in corner.20:50
54'
Coda in area tenta di superare Imperiale con un pallonetto, ma il pallone era uscito nell'azione del cross verso l'attaccante.20:49
51'
Venuti prova un cross dalla destra, ma sbaglia a colpire e il pallone esce abbondantemente sul fondo.20:46
49'
Hasa dal limite dell'area prova il sinistro, che termina alto.20:43
48'
Grande azione della Samp. Depaoli fugge sulla destra e mette un pallone al centro per Pafundi, che calcia a botta sicura da buona posizione, ma Schiavi si immola. Sulla ribattuta Ioannou si vede respingere due volte la conclusione.20:42
46'
Coda ruba un pallone ad Oliana al limite dell'area, cerca di servire al centro Pafundi, ma il passaggio viene intercettato.20:40
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dalla Carrarese.20:39
45'
Cambio in difesa per la Sampdoria. Esce Alex Ferrari ed entra Dennis Hadzikadunic.20:40
Uno primo tempo piuttosto avvincente termina sul 2-2. Gli ospiti sbloccano il risultato dopo due minuti con una gran conclusione di sinistro di Abiuso, che scatena la furia dei sostenitori blucerchiati, che causano, con un ripetuto lancio di fumogeni, la sospensione della partita per circa 3 minuti. Dopo circa un quarto d’ora i padroni di casa pareggiano con un colpo di testa di Coda su azione di corner. Poco prima della mezz’ora un perentorio colpo di testa del solito Abiuso riporta in vantaggio i toscani. Gli uomini di Gregucci raggiungono nuovamente il pari con un strepitoso destro di Henderson dai 25 metri. Nel finale di frazione entrambe le squadre vanno vicine al gol del 3-2, ma trovano l’opposizione dei rispettivi portieri.20:24
45'+5'
Fischio finale del primo tempo. Sampdoria-Carrarese 2-220:23
45'+5'
Pafundi lavora una bella palla al limite dell'area e appoggia per l'accorrente Henderson, che di prima intenzione calcia a lato.20:22
45'+1'
Cinque minuti di recupero.20:18
45'
Tentativo da fuori area di Zanon che termina alto.20:17
43'
Giallo per la Sampdoria. Ammonito Alex Ferrari per un duro intervento ai danni di Abiuso.20:16
42'
Zanon da destra mette un pallone in mezzo per Hasa, che da buona posizione impegna Ghidotti in una parata a terra.20:14
40'
Pafundi prova di destro dal limite, Bleve respinge con un grande intervento. Cherubini prova la ribattuta, che è centrale e viene bloccata da Bleve.20:13
39'
Ioannou crossa dalla sinistra e Conti di testa mette alto.20:11
38'
Giallo per la Carrarese. Ammonito Juliàn Illanes, che stende Ioannou, che si stava involando sulla sinistra.20:10
36'
GOL! SAMPDORIA-Carrarese 2-2. Rete di Liam Henderson, che scarica dai 25 metri sotto l’incrocio con un destro strepitoso.
Sampdoria - Carrarese è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 7 dicembre alle ore 19:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di Sampdoria - Carrarese sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Francesco Fourneau.
Simone Sozza
Statistiche Stagionali
Partite dirette
6
Falli fischiati
152
Fuorigioco
19
Rigori assegnati
3
Ammonizioni
18
Espulsioni
5
Cartellini per partita
4.3
Falli per cartellino
5.8
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Serie A: 6 partite
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie A
Cagliari-Fiorentina 1-1
21-09-2025
Serie A
Lazio-Roma 0-1
27-09-2025
Serie A
Juventus-Atalanta 1-1
19-10-2025
Serie A
Genoa-Parma 0-0
29-10-2025
Serie A
Inter-Fiorentina 3-0
23-11-2025
Serie A
Inter-Milan 0-1
07-12-2025
Serie B
Sampdoria-Carrarese 3-2
Attualmente la Sampdoria si trova 18° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte); invece Carrarese si trova 13° in classifica con 16 punti (frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte). La Sampdoria ha segnato 15 gol e ne ha subiti 22; Carrarese ha segnato 20 gol e ne ha subiti 24.
In casa la Sampdoria ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 2 sconfitte). La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, lo Spezia e Carrares ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, la Reggiana e il Palermo ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita Carrarese vincendo 3-2 mentre Carrarese ha incontrato il Palermo perdendo 5-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Nicolás Schiavi con 5 gol.
Sampdoria e Carrarese si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria non ha mai vinto, Carrarese ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Sampdoria-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Gli unici due confronti tra Sampdoria e Carrarese in Serie BKT sono le due gare dello scorso campionato, in cui i toscani hanno ottenuto un pareggio esterno e un successo interno.
La Sampdoria ha perso otto delle prime 14 partite di questo campionato (2V, 4N) e con qualsiasi risultato in questa partita ha già peggiorato il proprio record di sconfitte dopo 15 giornate di Serie BKT: sette nel 2023/24.
La Sampdoria ha vinto l'ultima partita casalinga di Serie BKT (1-0 contro la Juve Stabia) ed è dallo scorso febbraio che non ottiene due successi interni consecutivi nella competizione (1-0 sia contro il Cosenza che contro il Modena in quel caso).
La Carrarese ha mancato l'appuntamento con il gol in tre delle ultime quattro partite di Serie BKT, tante volte quante nelle precedenti 16; in particolare non ha segnato nelle due più recenti e non arriva a tre di fila senza reti nella competizione da ottobre-novembre 2024.
La Carrarese ha perso due delle ultime tre trasferte di Serie BKT (1N), tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti 10 gare esterne disputate nella competizione (1V, 7N).
Tra gol (cinque) e assist (due) Massimo Coda ha partecipato al 58% delle reti della propria squadra in questo campionato di Serie BKT, percentuale record tra tutti i giocatori in questo campionato.
Mattia Finotto ha partecipato a cinque reti (due gol, tre assist) in questa Serie BKT, nessun suo compagno di squadra ha fatto meglio; nel mese di novembre, nonostante l’attaccante della Carrarese non abbia ancora trovato la via del gol, è stato il giocatore con il più alto valore di Expected Goals (1.48) tra chi non ha segnato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: