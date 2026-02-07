I padroni di casa sono noni in classifica con 29 punti, ma sono reduci da una sconfitta sul campo del Venezia, che ha interrotto una serie di 3 vittorie consecutive.14:31

Il match termina con un pareggio a reti inviolate. La prima parte di gara è caratterizzata dalla prudenza delle due squadre, che creano poche opportunità per andare a segno. La conclusione più pericolosa è di Zuelli, che intorno alla mezz’ora calcia di prima intenzione, costringendo Adamonis ad un intervento in corner. In avvio di ripresa i padroni di casa partono forte, creando un paio di promettenti occasioni da gol, tra cui un palo esterno colpito da Rubino. Nella seconda parte di frazione vengono fuori gli ospiti, che prima costringono la difesa dei toscani ad un doppio salvataggio su tiri a botta sicura di Casiraghi e Davi e successivamente mancano con Kofler e El Kaouakibi la deviazione a rete da pochi passi su azione di corner.16:55

PREPARTITA

Carrarese - Sudtirol è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 7 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.

Arbitro di Carrarese - Sudtirol sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Luca Pairetto.

Attualmente Carrarese si trova 9° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 10° in classifica con 29 punti (frutto di 6 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte).

Carrarese ha segnato 31 gol e ne ha subiti 32; il Sudtirol ha segnato 24 gol e ne ha subiti 23.

La partita di andata Sudtirol - Carrarese si è giocata il 8 novembre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa Carrarese ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 11 punti (1 vittoria, 8 pareggi e 2 sconfitte).

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, l'Empoli e il Venezia ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, Padova e il Catanzaro ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Venezia perdendo 2-1 mentre Il Sudtirol ha incontrato il Catanzaro vincendo 2-1.

Carrarese e Sudtirol si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Carrarese ha vinto 1 volta, il Sudtirol non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.

Carrarese-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Carrarese non ha perso nessuno dei tre match giocati contro il Südtirol in Serie BKT (1V, 2N); gli altoatesini potrebbero diventare solo la seconda squadra contro cui i toscani resterebbero imbattuti per quattro match di fila in cadetteria, dopo la Reggiana (1V, 3N tra febbraio 1948 e novembre 2025).

Il Südtirol ha perso solo una delle cinque trasferte contro squadre toscane in Serie BKT (2V, 2N) e, dopo l'1-0 sull'Empoli del 17 gennaio scorso, potrebbe vincere due match esterni di fila contro formazioni di questa regione per la prima volta nella propria storia in cadetteria.

Dopo l'1-0 sul Bari e il 3-0 ai danni dell'Empoli, la Carrarese potrebbe vincere almeno tre match casalinghi di fila in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2024 (serie di quattro in quel caso, senza mai subire gol).

Dopo i successi contro Spezia, Empoli, Padova e Catanzaro, il Südtirol potrebbe vincere cinque match di fila in Serie BKT per la prima volta nella propria storia - serie di quattro anche tra gennaio e febbraio 2023, con Pierpaolo Bisoli in panchina.

Da un lato, la Carrarese (51) è la squadra che ha recuperato meno palloni nell'ultimo ⅓ di campo in questa Serie BKT, dall'altro il Südtirol (108) è la formazione che ne ha recuperati di più.

Nicolás Schiavi ha segnato sei gol in 19 presenze in questa Serie BKT (tre in casa e tre in trasferta) e non ha mai fatto meglio in una singola edizione del torneo - sei anche nella passata stagione, ma in 35 gare giocate. Contro il Südtirol ha già realizzato due reti in cadetteria (come contro Spezia e Juve Stabia) e non è mai arrivato a tre centri contro una singola avversaria nella competizione.

Silvio Merkaj è il miglior marcatore del Südtirol in questa Serie BKT, avendo eguagliato la propria stagione più prolifica nel torneo con sei reti in 21 presenze: quattro in casa e due in trasferta, esattamente come nella passata stagione (ma in 35 presenze). Il classe 1997 ha già segnato contro la Carrarese in cadetteria, nel 2-2 del 16 marzo scorso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: