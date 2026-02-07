I padroni di casa muovono la classifica dopo la sconfitta sul campo del Venezia e salgono a quota 30.
Si ferma a 4 la striscia di vittorie consecutive del Sudtirol, che resta un punto sotto i toscani.
Nel prossimo turno la Carrarese andrà in scena sul campo del Padova, mentre il Sudtirol ospiterà sul proprio terreno di gioco il Monza.
Il match termina con un pareggio a reti inviolate. La prima parte di gara è caratterizzata dalla prudenza delle due squadre, che creano poche opportunità per andare a segno. La conclusione più pericolosa è di Zuelli, che intorno alla mezz’ora calcia di prima intenzione, costringendo Adamonis ad un intervento in corner. In avvio di ripresa i padroni di casa partono forte, creando un paio di promettenti occasioni da gol, tra cui un palo esterno colpito da Rubino. Nella seconda parte di frazione vengono fuori gli ospiti, che prima costringono la difesa dei toscani ad un doppio salvataggio su tiri a botta sicura di Casiraghi e Davi e successivamente mancano con Kofler e El Kaouakibi la deviazione a rete da pochi passi su azione di corner.16:55
90'+5'
Fischio finale dell'incontro. Carrarese-Sudtirol 0-016:54
90'+3'
Giallo per la Carrarese. Ammonito Filippo Oliana per proteste.16:53
90'+2'
Passaggio filtrante di Schiavi per Zanon, che viene contrastato regolamente da Davi. I giocatori della Carrarese reclamano l'assegnazione del calcio di rigore.16:53
90'+1'
Quattro minuti di recupero.16:50
90'
Cambio in attacco per la Carrarese. Esce Fabio Abiuso ed entra Ernesto Torregrossa.16:50
90'
Cambio a centrocampo per la Carrarese. Esce Emanuele Zuelli ed entra Filippo Melegoni.16:49
89'
Cambio per il Sudtirol. Esce il centrocampista Fabian Tait ed entra il difensore Dhirar Brik.16:49
89'
Cambio a centrocampo per il Sudtirol. Esce Daniele Casiraghi ed entra Filipe Bordon.16:48
85'
Azione personale di Abiuso, che viene fermato da Kofler quando stava per battere a pochi passi da Adamonis.16:44
83'
Zuelli prova dal limite dell'area, ma il tiro, deviato da Casiraghi, viene bloccato a terra da Adamonis.16:42
81'
Cambio per la Cararrese. Esce il centrocampista Luis Hasa ed entra l'attaccante Mattia Finotto.16:41
81'
Cambio di esterni per la Carrarese. Esce Niccolò Belloni ed entra Jonas Rouhi.16:41
79'
Giallo per la Carrarese. Ammonito Fabio Abiuso per gioco pericoloso nei confronti di Tait.16:38
78'
Corner di Verdi da destra ma nè Kofler nè El Kaouakibi riescono ad impattare sul pallone da pochi passi, con la porta spalancata.16:38
75'
Cross di Verdi dalla sinistra e Bleve non trattiene il pallone, rischiando di commettere una clamorosa autorete.16:35
74'
Imperiale salva su Casiraghi e successivmanete Zanon su Davi dopo che entrambi battono a colpo sicuro.16:34
73'
Abiuso ruba un pallone e da posizione defilata da sinistra prova la conclusione. Pallone che termina alto.16:32
70'
Cambio in attacco per la Carrarese. Esce Tommaso Rubino ed entra Filippo Distefano.16:30
70'
Colpo di testa di Davi, con Oliana che respinge, sempre di testa.16:30
69'
Cross di Zuelli dalla destra e Imperiale arriva sul pallone e colpisce male da ottima posizione perchè contrastato da Molina. Il pallone esce.16:29
67'
Giallo per il Sudtirol. Ammonito Silvio Merkaj per aver perso tempo durante la sostituzione.16:27
67'
Cambio in attacco per il Sudtirol. Esce Silvio Merkaj ed entra Simone Verdi.16:26
63'
Cambio a centrocampo per il Sudtirol. Esce Marco Frigerio ed entra Domen Crnigoj.16:23
63'
Cambio in attacco per il Sudtirol. Esce Emanuele Pecorino ed entra Raphael Odogwu.16:22
61'
Cross di Zanon da destra respinto due volte da Tait. Il pallone giunge a Schiavi, che calcia molto alto.16:20
59'
Angolo di Belloni dalla sinistra per Abiuso, che al volo di sinistro calcia alto.16:19
58'
Tentativo di Hasa dalla distanza, che viene anche deviato da Abiuso, ma il pallone non impensierisce Adamonis.16:17
55'
Merkaj viene liberato in area, a seguito di uno svarione di Schiavi, ma l'attaccante è in fuorigioco.16:14
54'
Schiavi per Rubino, che entra in area e colpisce l'incrocio dei pali con una conclusione dalla sinistra. Sulla ribattuta Zuelli calcia al volo, ma centralmente.16:13
52'
Hasa prova una conclusione, ma sbaglia completamente la misura.16:11
50'
Iniziativa personale di Zuelli che, giunto al limite dell'area prova due volte la conclusione, ma in entrambi i casi viene stoppato.16:10
49'
Giallo per il Sudtirol. Ammonito Simone Davi per una trattenuta ai danni di Zanon, che si stava involando sulla destra.16:09
46'
Azione in verticale della Carrarese, con Belloni che mette un pallone in mezzo forte, che viene respinto da Adamonis, che vanifica un'azione pericolosa.16:07
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Sudtirol.16:04
Il primo tempo termina con un pareggio a reti inviolate. La prima parte di gara è caratterizzata dalla prudenza delle due squadre, che creano poche opportunità per andare a segno. La conclusione più pericolosa è di Zuelli, che intorno alla mezz’ora calcia di prima intenzione, costringendo Adamonis ad un intervento in corner.15:51
45'+1'
Fischio finale del primo tempo. Carrarese-Sudtirol 0-015:48
45'+1'
Un minuto di recupero.15:48
45'
Corner di Casiraghi e un pallone deviato costringe Bleve a una respinta complicata di pugno. Il pallone arriva a Davi, che di prima intenzione calcia alto.15:48
44'
Cross di El Kaouakibi per Merkaj, il cui colpo di testa è centrale e diventa facile preda di Bleve.15:45
42'
La punizione di Schiavi da posizione defilata viene deviata in corner da Adamonis.15:44
37'
Angolo di Casiraghi dalla sinistra e Bleve in uscita blocca in due tempi.15:38
34'
Cross di Belloni dalla sinistra intercettato in presa alta da Adamonis.15:36
33'
Casiraghi vede Bleve fuori dai pali e prova a beffarlo con un pallonetto dalla lunga distanza, ma il pallone termina abbondantemente a lato.15:37
32'
Zanon passa il pallone a Zuelli, che calcia di prima intenzione e costringe Adamonis ad un intervento impegnativo in corner.15:34
30'
Lungo cross dalla trequarti di Casiraghi per Tait, che viene intercettato in presa alta da Bleve.15:32
29'
Tait crossa per Casiraghi, che appoggia per Pecorino, il cui sinistro di prima intenzione termina alto.15:31
27'
Cross di Belloni, ma nel mucchio di giocatori spuntano le mani di Adamonis, che blocca il pallone.15:29
23'
Incursione di Tait, che da destra mette un pallone dietro per Casiraghi, che anzichè concludere tenta un cross morbido per Pecorino, che non arriva sul pallone.15:25
22'
Cross di Belloni in area e Abiuso tenta due volte la conclusione, ma entrambi i tiri sono respinti dalla difesa.15:24
19'
Fuga di Casiraghi, ceh serve Merkaj, che crossa al centro da destra, ma la difesa della Carrarese libera.15:21
14'
Tiro cross di Hasa, su azione di corner, che termina direttamente sul fondo.15:15
12'
Pecorino dal limite dell'area prova la conclusione di destro, che viene parata a terra da Bleve.15:13
11'
Bella azione della Carrarese, con Rubino che tenta di servire Abiuso in area, ma il pallone è lungo e Adamonis lo fa suo.15:13
9'
Cross di Cicconi sul secondo palo bloccato in presa alta da Adamonis.15:11
7'
Fuga di Merkaj, che viene fermato regolarmente da Imperiale. L'attaccante si accascia a terra per un fastidio muscolare.15:09
5'
Veseli prova una girata su azione di corner. Pallone che termina alto.15:07
2'
Cross di Molina da destra e tentativo di torre di Davi per Pecorino, che si fa anticipare da un difensore.15:04
Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dalla Carrarese.15:02
Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Andrea Calzavara di Varese.14:59
Viene donata la maglia della Carrarese a Lorenzo Musetti, campione locale di tennis.14:59
Carrarese - Sudtirol è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 7 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara. Arbitro di Carrarese - Sudtirol sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Luca Pairetto.
Andrea Calzavara
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
32
Fuorigioco
3
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
4
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
8.0
Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 9 partite
Coppa Italia: 2 partite
Attualmente Carrarese si trova 9° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 10° in classifica con 29 punti (frutto di 6 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte). Carrarese ha segnato 31 gol e ne ha subiti 32; il Sudtirol ha segnato 24 gol e ne ha subiti 23. La partita di andata Sudtirol - Carrarese si è giocata il 8 novembre 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa Carrarese ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 11 punti (1 vittoria, 8 pareggi e 2 sconfitte). Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, l'Empoli e il Venezia ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, Padova e il Catanzaro ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Venezia perdendo 2-1 mentre Il Sudtirol ha incontrato il Catanzaro vincendo 2-1.
Carrarese e Sudtirol si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Carrarese ha vinto 1 volta, il Sudtirol non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.
Carrarese-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Carrarese non ha perso nessuno dei tre match giocati contro il Südtirol in Serie BKT (1V, 2N); gli altoatesini potrebbero diventare solo la seconda squadra contro cui i toscani resterebbero imbattuti per quattro match di fila in cadetteria, dopo la Reggiana (1V, 3N tra febbraio 1948 e novembre 2025).
Il Südtirol ha perso solo una delle cinque trasferte contro squadre toscane in Serie BKT (2V, 2N) e, dopo l'1-0 sull'Empoli del 17 gennaio scorso, potrebbe vincere due match esterni di fila contro formazioni di questa regione per la prima volta nella propria storia in cadetteria.
Dopo l'1-0 sul Bari e il 3-0 ai danni dell'Empoli, la Carrarese potrebbe vincere almeno tre match casalinghi di fila in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2024 (serie di quattro in quel caso, senza mai subire gol).
Dopo i successi contro Spezia, Empoli, Padova e Catanzaro, il Südtirol potrebbe vincere cinque match di fila in Serie BKT per la prima volta nella propria storia - serie di quattro anche tra gennaio e febbraio 2023, con Pierpaolo Bisoli in panchina.
Da un lato, la Carrarese (51) è la squadra che ha recuperato meno palloni nell'ultimo ⅓ di campo in questa Serie BKT, dall'altro il Südtirol (108) è la formazione che ne ha recuperati di più.
Nicolás Schiavi ha segnato sei gol in 19 presenze in questa Serie BKT (tre in casa e tre in trasferta) e non ha mai fatto meglio in una singola edizione del torneo - sei anche nella passata stagione, ma in 35 gare giocate. Contro il Südtirol ha già realizzato due reti in cadetteria (come contro Spezia e Juve Stabia) e non è mai arrivato a tre centri contro una singola avversaria nella competizione.
Silvio Merkaj è il miglior marcatore del Südtirol in questa Serie BKT, avendo eguagliato la propria stagione più prolifica nel torneo con sei reti in 21 presenze: quattro in casa e due in trasferta, esattamente come nella passata stagione (ma in 35 presenze). Il classe 1997 ha già segnato contro la Carrarese in cadetteria, nel 2-2 del 16 marzo scorso.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: