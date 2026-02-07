Il Catanzaro sconfigge la Reggiana per 2-0, senza troppi problemi. I padroni di casa segnano un gol per tempo, con Liberali prima e D'Alessandro poi. La Reggiana non disputa un brutto primo tempo, sfiorando anche la rete a più riprese, ma poi nel secondo tempo, dopo il raddoppio del Catanzaro, crolla totalmente. Nessuna reazione di livello con il cronometro che scorre veloce e con i padroni di casa che gestiscono senza problemi fino al fischio finale.
Nel prossimo turno il Catanzaro dovrà affrontare il Pescara, mentre la Reggiana se la vedrà con il Mantova.
90'+8'
Fine partita: CATANZARO-REGGIANA 2-0 (30' Liberali, 53' D'Alessandro).16:56
90'+4'
Ci prova Koffi con il destro, palla di poco fuori a lato.16:55
90'
Sono stati concessi 8 minuti di recupero!16:55
88'
Gioco momentaneamente fermo per problemi con l'attrezzatura del direttore di gara.16:53
Sostituzione Reggiana: esce Yeferson Paz per infortunio, entra Matteo Rover.16:20
53'
GOL! CATANZARO-Reggiana 2-0! Rete di Marco D'ALESSANDRO! Contropiede fulmineo del Catanzaro con Iemmello bravissimo ad imbucare per D'Alessandro, freddo nel concludere in porta e raddoppiare.16:17
51'
Si inizia subito su ritmi molto alti, le due squadre sembrano intenzionate ad affrontarsi senza esclusione di colpi.16:15
47'
Inizia il secondo tempo di CATANZARO-REGGIANA!16:14
46'
Sostituzione Reggiana: esce Andrea Bozzolan, entra Alessandro Tripaldelli.16:13
In casa Catanzaro occhio a Pompetti e Rispoli per il secondo tempo, nella Reggiana scalpita Girma.15:54
Prima frazione piacevole tra Catanzaro e Reggiana. Le due squadre si affrontano a viso aperto e sfiorano il gol a più riprese. L'occasione più importante arriva sui piedi di Lambourde, fermato da un intervento provvidenziale di D'Alessandro. Il Catanzaro regge e alla fine affonda il colpo trovando il gol con un gioiello di Liberali. All'intervallo è 1-0.15:54
45'+4'
Finisce il primo tempo di CATANZARO-REGGIANA!15:52
45'
Sono stati concessi 4 minuti di recupero!15:49
42'
Ancora Iemmello di testa, anche stavolta non inquadra la porta.15:45
40'
Cartellino giallo per Andrea Papetti.15:43
37'
Cartellino giallo per Andrea Bozzolan.15:39
34'
Timido tentativo di reazione della Reggiana con Lambourde, il Catanzaro regge.15:38
30'
GOL! CATANZARO-Reggiana 1-0! Rete di Mattia LIBERALI! Bravissimo il fantasista del Catanzaro a concludere con un mancino rasoterra potente e preciso.
Colpo di testa ravvicinato di Iemmello, palla alta sopra la traversa.15:31
23'
Ci prova Bozhanaj dalla lunga distanza, la palla termina però fuori a lato.15:26
19'
Sostituzione Catanzaro: esce Alphadjo Cissè per infortunio, entra Patrick Nuamah.15:21
17'
Problemi fisici per Cisse, si ferma il gioco.15:21
13'
Ci prova Cisse con il mancino, palla alta sopra la traversa.15:17
9'
Occasione clamorosa per la Reggiana! Gondo pesca Lambourde che, in area piccola, colpisce quasi a botta sicura. Determinante però l'intervento in scivolata di D'Alessandro.15:13
6'
Problemi fisici per Papetti, gioco momentaneamente fermo.15:09
4'
Subito un ottimo spunto di Lambourde sulla destra, libera la difesa del Catanzaro.15:08
1'
Inizia il primo tempo di CATANZARO-REGGIANA!15:05
L'ultima volta in cui il Catanzaro è riuscito a segnare più di un gol in una gara casalinga di Serie BKT contro la Reggiana risale al 1961 (3-1 a favore dei giallorossi); la squadra di casa ha realizzato 10 reti nelle 14 sfide più recenti contro l'avversaria di giornata.14:51
Il bilancio nelle 12 sfide più recenti tra Catanzaro e Reggiana in Serie BKT è in perfetto equilibrio, con due successi per parte e otto pareggi, inclusi tre nelle ultime tre gare.14:50
Le scelte di Dionigi: giocano Lambourde e Bozhanaj a supporto di Gondo, spazio a Papetti e Libutti in difesa.14:50
Le scelte di Aquilani: Iemmello gioca punta, alle sue spalle Liberali e Cisse. In mediana spazio a Favasuli e Pontisso.14:49
Catanzaro - Reggiana è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 7 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Arbitro di Catanzaro - Reggiana sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.
Mario Perri
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:
Serie B: 10 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Cagliari-Virtus Entella 1-1
13-09-2025
Serie B
Juve Stabia-Reggiana 0-0
27-09-2025
Serie B
Avellino-Virtus Entella 2-0
04-10-2025
Serie B
Monza-Catanzaro 2-1
25-10-2025
Serie B
Carrarese-Venezia 3-2
01-11-2025
Serie B
Calcio Padova-Südtirol 1-1
22-11-2025
Serie B
Bari-Frosinone 2-3
29-11-2025
Serie B
Palermo-Carrarese 5-0
03-12-2025
Coppa Italia
Atalanta-Genoa 4-0
13-12-2025
Serie B
Spezia-Modena 0-2
10-01-2026
Serie B
Virtus Entella-Monza 1-0
23-01-2026
Serie B
Carrarese-Empoli 3-0
Attualmente il Catanzaro si trova 6° in classifica con 35 punti (frutto di 9 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte); invece la Reggiana si trova 17° in classifica con 21 punti (frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte). Il Catanzaro ha segnato 30 gol e ne ha subiti 26; la Reggiana ha segnato 25 gol e ne ha subiti 34. La partita di andata Reggiana - Catanzaro si è giocata il 20 settembre 2025 e si è conclusa 2-2.
In casa il Catanzaro ha fatto 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Reggiana ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte). Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, la Sampdoria e il Sudtirol ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Frosinone e Juve Stabia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol perdendo 2-1 mentre La Reggiana ha incontrato Juve Stabia pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 5 gol.
Catanzaro e Reggiana si sono affrontate 33 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 10 volte, la Reggiana ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 13.
Catanzaro-Reggiana ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Catanzaro ha perso tre delle ultime quattro partite di Serie BKT (1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 21 gare disputate nella competizione (9V, 9N, 3P).
Dalla giornata numero 16 in avanti la Reggiana ha collezionato un solo punto, con sei sconfitte consecutive seguite da un pareggio nella gara più recente contro la Juve Stabia; inoltre è dall'1 novembre (3-4 contro l'Avellino) che la squadra emiliana non riesce a segnare più di un gol in una singola partita di Serie BKT.
Nonostante sia la squadra che ha commesso meno falli in questo campionato (262), il Catanzaro è secondo solo al Padova (56 v 58) per numero di cartellini gialli ricevuti nella Serie BKT 2025/26.
Le prime due reti di Alphadjo Cissè in Serie BKT sono arrivate contro la Reggiana nella gara di andata; tra i calciatori con più di cinque reti nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni solo tre sono più giovani di Cissè (sei gol, nato il 22 ottobre 2006): Yan Diomande, Francis Onyeka e Lamine Yamal.
Dopo un digiuno di 14 partite di campionato, Cedric Gondo è tornato al gol nell'ultima sfida disputata in Serie BKT; il calciatore della Reggiana non segna in trasferta dall'1 maggio 2025 contro il Modena (11 gare esterne senza reti da allora).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: