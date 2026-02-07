Il bilancio nelle 12 sfide più recenti tra Catanzaro e Reggiana in Serie BKT è in perfetto equilibrio, con due successi per parte e otto pareggi, inclusi tre nelle ultime tre gare.14:50

Prima frazione piacevole tra Catanzaro e Reggiana. Le due squadre si affrontano a viso aperto e sfiorano il gol a più riprese. L'occasione più importante arriva sui piedi di Lambourde, fermato da un intervento provvidenziale di D'Alessandro. Il Catanzaro regge e alla fine affonda il colpo trovando il gol con un gioiello di Liberali. All'intervallo è 1-0.15:54

PREPARTITA

Catanzaro - Reggiana è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 7 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Arbitro di Catanzaro - Reggiana sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Mario Perri Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso: Serie B: 10 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Cagliari-Virtus Entella 1-1 13-09-2025 Serie B Juve Stabia-Reggiana 0-0 27-09-2025 Serie B Avellino-Virtus Entella 2-0 04-10-2025 Serie B Monza-Catanzaro 2-1 25-10-2025 Serie B Carrarese-Venezia 3-2 01-11-2025 Serie B Calcio Padova-Südtirol 1-1 22-11-2025 Serie B Bari-Frosinone 2-3 29-11-2025 Serie B Palermo-Carrarese 5-0 03-12-2025 Coppa Italia Atalanta-Genoa 4-0 13-12-2025 Serie B Spezia-Modena 0-2 10-01-2026 Serie B Virtus Entella-Monza 1-0 23-01-2026 Serie B Carrarese-Empoli 3-0

Attualmente il Catanzaro si trova 6° in classifica con 35 punti (frutto di 9 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte); invece la Reggiana si trova 17° in classifica con 21 punti (frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte).

Il Catanzaro ha segnato 30 gol e ne ha subiti 26; la Reggiana ha segnato 25 gol e ne ha subiti 34.

La partita di andata Reggiana - Catanzaro si è giocata il 20 settembre 2025 e si è conclusa 2-2.

In casa il Catanzaro ha fatto 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Reggiana ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte).

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, la Sampdoria e il Sudtirol ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Frosinone e Juve Stabia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol perdendo 2-1 mentre La Reggiana ha incontrato Juve Stabia pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 5 gol.

Catanzaro e Reggiana si sono affrontate 33 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 10 volte, la Reggiana ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 13.

L'ultima volta in cui il Catanzaro è riuscito a segnare più di un gol in una gara casalinga di Serie BKT contro la Reggiana risale al 1961 (3-1 a favore dei giallorossi); la squadra di casa ha realizzato 10 reti nelle 14 sfide più recenti contro l'avversaria di giornata.

Il Catanzaro ha perso tre delle ultime quattro partite di Serie BKT (1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 21 gare disputate nella competizione (9V, 9N, 3P).

Dalla giornata numero 16 in avanti la Reggiana ha collezionato un solo punto, con sei sconfitte consecutive seguite da un pareggio nella gara più recente contro la Juve Stabia; inoltre è dall'1 novembre (3-4 contro l'Avellino) che la squadra emiliana non riesce a segnare più di un gol in una singola partita di Serie BKT.

Nonostante sia la squadra che ha commesso meno falli in questo campionato (262), il Catanzaro è secondo solo al Padova (56 v 58) per numero di cartellini gialli ricevuti nella Serie BKT 2025/26.

Le prime due reti di Alphadjo Cissè in Serie BKT sono arrivate contro la Reggiana nella gara di andata; tra i calciatori con più di cinque reti nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni solo tre sono più giovani di Cissè (sei gol, nato il 22 ottobre 2006): Yan Diomande, Francis Onyeka e Lamine Yamal.

Dopo un digiuno di 14 partite di campionato, Cedric Gondo è tornato al gol nell'ultima sfida disputata in Serie BKT; il calciatore della Reggiana non segna in trasferta dall'1 maggio 2025 contro il Modena (11 gare esterne senza reti da allora).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: