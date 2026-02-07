Rimonta pazzesca del Venezia, che sembrava essere in completa balia del Frosinone nei primi 45 minuti. La squadra di Alvini aveva dominato il primo tempo sbloccando il risultato dopo numerosi tentativi grazie ad un'ottima azione finalizzata da Raimondo. Nella ripresa è un'altra musica, il Venezia assume un atteggiamento più intraprendente e perviene al pareggio con l'autorete di Cittadini, che infila la sfera nella propria porta nel tentativo di anticipare Sagrado a tu per tu con Palmisani. Poco dopo arriva anche la rete del sorpasso, a firmarla è Doumbia su imbucata di Svoboda

Casa o trasferta fa poca differenza per il Venezia, che nelle ultime sette uscite ha ottenuto solo vittorie. I lagunari, che all'andata hanno vinto con un rotondo 3-0, mirano ad allungare il distacco in classifica per consolidare il primato e il posizionamento per la promozione diretta12:47

La direzione di gara è affidata a Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Cavallina e dal quarto ufficiale Allegretta. Al Var ci sono invece Meraviglia e Nasca12:36

Le scelte di Alvini: il tecnico del Frosinone propone qualche cambiamento, a partire dallo schieramento: davanti a Palmisani la difesa è a tre con Cittadini, Calvani e Bracaglia. Antony Oyono e Corrado sulle corsie, mentre in mediana ci sono Calò e Koutsoupias. In attacco Kvernadze e Ghedjemis agiranno ai lati di Raimondo14:14

Le scelte di Stroppa: Schingtienne, Svoboda e Franjic sono i tre che comporranno la linea davanti a Stankovic, con Hainaut e Sagrado esterni a tutta fascia. In mezzo Busio dirigerà le operazioni supportato da Perez e Doumbia, mentre davanti il tandem offensivo è formato da Yeboah e Adorante12:58

Il Frosinone chiude meritatamente in vantaggio i primi 45 minuti. La squadra di Alvini fa valere il suo atteggiamento aggressivo e non lascia giocare un Venezia opaco e povero di idee. Stankovic salva i suoi sui tiri di Raimono e Ghedjemis, ma non può nulla sul tiro sottoporta dello stesso centravanti ciociaro che insacca al culmine di una pregevole azione partita da Calò e rifinita da Ghedjemis. Vedremo come Stroppa ridisegnerà il suo Venezia per la seconda parte di gara15:53

PREPARTITA

Frosinone - Venezia è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 7 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Arbitro di Frosinone - Venezia sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Attualmente il Frosinone si trova 2° in classifica con 46 punti (frutto di 13 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte); invece il Venezia si trova 1° in classifica con 50 punti (frutto di 15 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte).

Il Frosinone ha segnato 41 gol e ne ha subiti 21; il Venezia ha segnato 46 gol e ne ha subiti 20.

La partita di andata Venezia - Frosinone si è giocata il 4 ottobre 2025 e si è conclusa 3-0.

In casa il Frosinone ha fatto 23 punti (7 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte).

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, la Reggiana e la Virtus Entella ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, Mantova e Carrares ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella pareggiando 1-1 mentre Il Venezia ha incontrato Carrarese vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 11 gol.

Frosinone e Venezia si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone ha vinto 5 volte, il Venezia ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Frosinone-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Considerando da sempre i tre punti a vittoria, questa sarà la prima sfida di sempre in Serie BKT tra due squadre con più di 45 punti conquistati entro le prime 22 gare giocate da entrambe: 47 il Venezia e 46 il Frosinone.

Il Frosinone è rimasto imbattuto in sette delle nove sfide contro il Venezia in Serie BKT (5V, 2N), anche se una delle due sole sconfitte è arrivata proprio nel match d'andata del torneo in corso: il 4 ottobre 2025, 3-0 per gli arancioneroverdi, che potrebbero quindi mettere in fila due successi di seguito in cadetteria contro i ciociari per la prima volta nella loro storia.

Il Frosinone ha vinto cinque delle ultime sette sfide contro avversarie separate al massimo da un punto in classifica nel girone di ritorno in Serie BKT (1N, 1P), incluse le due più recenti nella passata edizione del torneo, con un punteggio complessivo di 5-1 (contro Brescia e Sampdoria).

Il Frosinone è imbattuto da 14 partite consecutive in Serie BKT (9V, 5N) e solo una volta nella propria storia ha registrato una serie d'imbattibilità più lunga nel campionato cadetto: 16 match di fila tra ottobre 2017 e febbraio 2018 (8V, 8N - stagione che si concluse con la promozione in Serie A, passando dai playoff).

Il Venezia ha vinto ciascuna delle ultime sette partite giocate in Serie BKT: già record di successi consecutivi per gli arancioneroverdi nel torneo e serie aperta di vittorie più lunga nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni in corso.

Massimo Zilli ha servito tre assist in 22 presenze in questa Serie BKT, incluso quello per il definitivo 1-1 di Antonio Fiori al 90+4' nell'ultimo turno di campionato contro la Virtus Entella: tanti passaggi vincenti quanti ne aveva complessivamente serviti in tutte le precedenti quattro edizioni del torneo a cui ha preso parte (in 65 gare giocate). Il classe 2002 potrebbe prendere parte ad almeno una rete per due match di fila per la prima volta dallo scorso ottobre, quando andò a segno contro la Sampdoria e sempre contro l'Entella.

Andrea Adorante (coinvolto in otto reti nelle sue ultime otto presenze in campionato - 7G+1A) è il giocatore italiano che vanta più gol nelle ultime due stagioni regolari dei principali campionati europei e rispettive seconde divisioni: 26, 11 dei quali nel torneo in corso, meno solo sei 13 di Joel Pohjanpalo. L'ultimo giocatore in grado di realizzare più marcature in maglia arancioneroverde in una singola regular season di Serie BKT è stato proprio il finlandese (22 nel 2023/24), mentre l'ultimo italiano a riuscirci fu Francesco Forte (14 nel 2020/21).

