Rimonta pazzesca del Venezia, che sembrava essere in completa balia del Frosinone nei primi 45 minuti. La squadra di Alvini aveva dominato il primo tempo sbloccando il risultato dopo numerosi tentativi grazie ad un'ottima azione finalizzata da Raimondo. Nella ripresa è un'altra musica, il Venezia assume un atteggiamento più intraprendente e perviene al pareggio con l'autorete di Cittadini, che infila la sfera nella propria porta nel tentativo di anticipare Sagrado a tu per tu con Palmisani. Poco dopo arriva anche la rete del sorpasso, a firmarla è Doumbia su imbucata di Svoboda
Il Venezia allunga in classifica portandosi a +4 sul Frosinone, la squadra di Alvini perde l'imbattibilità che durava dallo scorso 18 ottobre
90'+6'
FINISCE QUI! Colpo in rimonta del Venezia a Frosinone!16:59
90'+3'
Farji insacca ma partendo da posizione abbondantemente irregolare, gol annullato16:56
90'+2'
Ultimi assalti del Frosinone, il cross di Calò non viene raccolto da nessuno e la palla sfila innocua sul fondo16:55
90'
Quinto cambio nel Venezia: esce Doumbia, entra Sidibé16:53
90'
Quarto cambio nel Venezia: esce Sagrado, entra Lella16:53
90'
Cinque minuti di recupero16:53
88'
Quinto cambio nel Frosinone: esce Calvani, entra Vergani16:50
87'
Ammonito l'allenatore del Venezia Stroppa per proteste16:51
85'
SI DIVORA IL PARI GHEDJEMIS! Cross dalla sinistra di Fiori, Ghedjemis tutto solo di prima manda incredibilmente a lato!16:48
82'
Terzo cambio nel Venezia: esce Kike Perez, entra Dagasso16:45
82'
Secondo cambio nel Venezia: esce Adorante, entra Farji16:45
80'
Cartellino giallo per Kike Perez16:46
80'
OCCASIONE VENEZIA! A un passo dal tris il Venezia! Frosinone scopertissimo, cross rasoterra dalla sinistra, tacco di Busio per Lauberbach e tiro a botta sicura respinto quasi sulla linea da Cittadini!16:43
79'
Quarto cambio nel Frosinone: esce Kvernadze, entra Cichella16:42
79'
Terzo cambio nel Frosinone: esce Raimondo, entra Zilli16:41
77'
GOL! Frosinone-VENEZIA 1-2! Rete di Doumbia! Svoboda avanza palla al piede per vie centrali e imbuca per Doumbia, che davanti a Palmisani non sbaglia e completa la rimonta!
In attacco il Venezia, la squadra di Stroppa cerca il colpaccio16:40
72'
Secondo cambio nel Frosinone: esce Corrado, entra Fiori16:34
71'
Primo cambio nel Frosinone: esce Anthony Oyono, entra Jérémy Oyono16:34
69'
Iniziativa di Kvernadze che salta l'uomo e crea superiorità numerica sulla trequarti, poi però l'esterno georgiano sbaglia l'appoggio centrale verso Raimondo16:33
66'
GOL ANNULLATO AL FROSINONE! Kvernadze aveva insaccato di potenza ma il pallone arrivava in seguito a un tocco di mano di Raimondo!16:30
65'
Si è accesa la partita! Raimondo servito in verticale, mancino di prima intenzione e gran parata in corner di Stankovic!16:28
63'
Frosinone-VENEZIA 1-1! Autorete di Cittadini! Kike Perez imbuca per Sagrado che si ritrova a tu per tu con Palmisani, Cittadini interviene per fermare l'esterno veneziano ma manda la sfera in fondo alla sua porta!
RISPONDE STANKOVIC! Ingenuità della difesa del Venezia, Corrado ruba palla sulla linea di fondo e serve al centro Kvernadze che di prima impegna l'estremo difensore ospite!16:25
59'
ANCORA ADORANTE! Altro colpo di testa, stavolta sugli sviluppi di un calcio di punizione. Anche in questa occasione Palmisani si tuffa e respinge!16:23
58'
Primo cambio nel Venezia: non ce la fa Yeboah, al suo posto entra Lauberbach16:21
58'
Problemi alla caviglia intanto per Yeboah, dolorante a terra e medicato dallo staff del Venezia16:20
57'
OCCASIONE VENEZIA! Cross dalla sinistra di Sagrado, Adorante anticipa Calvani e di testa chiama Palmisani alla parata in tuffo!16:20
56'
Ammonito Oyono, era diffidato. Per lui niente turno infrasettimanale contro l'Avellino16:19
54'
Ritmi più bassi in questa ripresa rispetto alla primaa frazione16:17
51'
Punizione laterale velenosa di Calò, dopo una deviazione sul primo palo la palla carambola verso la porta dove Stankovic respinge in qualche modo16:14
49'
Prova a partire con un altro piglio il Venezia, adesso più intraprendente rispetto all'approccio del primo tempo16:12
46'
SI RIPARTE! È iniziato il secondo tempo!16:08
Il Frosinone chiude meritatamente in vantaggio i primi 45 minuti. La squadra di Alvini fa valere il suo atteggiamento aggressivo e non lascia giocare un Venezia opaco e povero di idee. Stankovic salva i suoi sui tiri di Raimono e Ghedjemis, ma non può nulla sul tiro sottoporta dello stesso centravanti ciociaro che insacca al culmine di una pregevole azione partita da Calò e rifinita da Ghedjemis. Vedremo come Stroppa ridisegnerà il suo Venezia per la seconda parte di gara15:53
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO! Frosinone avanti all'intervallo!15:51
45'+1'
Tre minuti di recupero15:50
45'
VICINO AL PAREGGIO IL VENEZIA! Ancora Doumbia trova spazio a centro area, il suo tiro al volo viene bloccato da Palmisani!15:49
43'
GOL! FROSINONE-Venezia 1-0! Rete di Raimondo! Grandissima azione del Frosinone, Calò sulla trequarti imbuca sulla destra verso Kvernadze che di prima la mette subito al centro per la botta al volo di Raimondo. Palla sotto alla traversa e padroni di casa in vantaggio!
È rimasto a terra Kike Perez dopo un colpo subìto, staff medico del Venezia in campo15:45
38'
OCCASIONE VENEZIA! All'improvviso la squadra di Stroppa sfiora il vantaggio! Doumbia si coordina con l'esterno su un pallone che rimbalza dentro l'area, riflesso di Palmisani che con una mano salva la propria porta!15:42
36'
Raimondo tenta un tiro acrobatico su un cross dalla destra, il centravanti del Frosinone non riesce però a colpire il pallone15:40
33'
Incursione offensiva di Bracaglia che con un colpo di testa salta il suo diretto avversario ma si allunga la sfera sul fondo15:38
30'
Mezz'ora di solo Frosinone fin qui allo Stirpe, le statistiche dicono 14 tiri a 1 in favore della squadra di Alvini15:34
29'
Punizione dal limite per il Venezia, Kike Perez calcia direttamente sulla barriera15:33
26'
Ancora in proiezione offensiva Cittadini, il suo destro da fuori termina alto15:29
24'
Ammonito Doumbia, fallo imprudente su Koutsoupias15:27
22'
Ancora Raimondo, pescato dentro l'area, si gira e calcia subito in porta. Attento anche in questo caso Stankovic15:25
20'
Cross al centro di Corrado, Raimondo stacca di testa e stavolta Stankovic blocca senza problemi15:24
18'
OCCASIONE FROSINONE! Capovolgimento di fronte con Oyono che lancia il velocissimo Ghedjemis, il quale brucia Franjic, arriva dentro l'area e con il mancino calcia addosso a Stankovic!15:22
16'
Ritmi alti e un ottimo Frosinone fin qui. Il Venezia deve ancora trovare le giuste contromisure all'atteggiamento della squadra di Alvini 15:19
15'
RAIMONDO! Verticalizzazione perfetta di Bracaglia che trova un tracciante in mezzo alla difesa del Venezia, Raimondo incrocia in diagonale trovando la respinta di Stankovic!15:18
12'
Calò prova la botta da fuori, respinge con il corpo Busio15:15
10'
Cittadini altissimo partecipa alla manovra offensiva del Frosinone, la palla arriva a Kvernadze sulla destra ma l'esterno viene chiuso15:14
6'
Fatica molto il Venezia a risalire il campo in questo avvio per via della grande aggressività di un Frosinone altissimo15:10
4'
Raimondo riceve spalle alla porta e si gira velocemente, il suo tiro viene bloccato in due tempi da Stankovic15:08
1'
Subito Frosinone! Pressione altissima dei padroni di casa sulla prima impostazione del Venezia, Kvernadze ci prova di potenza da posizione defilata mancando di poco lo specchio!15:05
Si parte! È iniziata FROSINONE-VENEZIA! 15:03
Le scelte di Stroppa: Schingtienne, Svoboda e Franjic sono i tre che comporranno la linea davanti a Stankovic, con Hainaut e Sagrado esterni a tutta fascia. In mezzo Busio dirigerà le operazioni supportato da Perez e Doumbia, mentre davanti il tandem offensivo è formato da Yeboah e Adorante12:58
Le scelte di Alvini: il tecnico del Frosinone propone qualche cambiamento, a partire dallo schieramento: davanti a Palmisani la difesa è a tre con Cittadini, Calvani e Bracaglia. Antony Oyono e Corrado sulle corsie, mentre in mediana ci sono Calò e Koutsoupias. In attacco Kvernadze e Ghedjemis agiranno ai lati di Raimondo14:14
FORMAZIONE UFFICIALE VENEZIA: gli ospiti rispondono con un 3-5-2: Stankovic - Schingtienne, Svoboda, Franjic - Hainaut, Perez, Busio, Doumbia, Sagrado - Yeboah, Adorante12:53
FORMAZIONE UFFICIALE FROSINONE: i padroni di casa si schierano con un 3-4-3: Palmisani - Calvani, Cittadini, Bracaglia - A.Oyono, Calò, Koutsoupias, Corrado - Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze 14:11
La direzione di gara è affidata a Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Cavallina e dal quarto ufficiale Allegretta. Al Var ci sono invece Meraviglia e Nasca12:36
Casa o trasferta fa poca differenza per il Venezia, che nelle ultime sette uscite ha ottenuto solo vittorie. I lagunari, che all'andata hanno vinto con un rotondo 3-0, mirano ad allungare il distacco in classifica per consolidare il primato e il posizionamento per la promozione diretta12:47
Scontro al vertice allo Stirpe: il Venezia capolista fa visita al Frosinone con un solo punto di vantaggio, la sfida in programma tra pochi minuti potrebbe rivelarsi un importante crocevia per il campionato. I padroni di casa sono imbattuti dallo scorso 18 ottobre e in casa vengono da quattro vittorie consecutive, alternate dai tre pareggi in trasferta12:45
Benvenuti alla diretta di FROSINONE-VENEZIA; gara valida per la 23° giornata del campionato di Serie B!12:34
Attualmente il Frosinone si trova 2° in classifica con 46 punti (frutto di 13 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte); invece il Venezia si trova 1° in classifica con 50 punti (frutto di 15 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). Il Frosinone ha segnato 41 gol e ne ha subiti 21; il Venezia ha segnato 46 gol e ne ha subiti 20. La partita di andata Venezia - Frosinone si è giocata il 4 ottobre 2025 e si è conclusa 3-0.
In casa il Frosinone ha fatto 23 punti (7 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte). Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, la Reggiana e la Virtus Entella ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, Mantova e Carrares ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella pareggiando 1-1 mentre Il Venezia ha incontrato Carrarese vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 11 gol.
Frosinone e Venezia si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone ha vinto 5 volte, il Venezia ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Frosinone-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Considerando da sempre i tre punti a vittoria, questa sarà la prima sfida di sempre in Serie BKT tra due squadre con più di 45 punti conquistati entro le prime 22 gare giocate da entrambe: 47 il Venezia e 46 il Frosinone.
Il Frosinone è rimasto imbattuto in sette delle nove sfide contro il Venezia in Serie BKT (5V, 2N), anche se una delle due sole sconfitte è arrivata proprio nel match d'andata del torneo in corso: il 4 ottobre 2025, 3-0 per gli arancioneroverdi, che potrebbero quindi mettere in fila due successi di seguito in cadetteria contro i ciociari per la prima volta nella loro storia.
Il Frosinone ha vinto cinque delle ultime sette sfide contro avversarie separate al massimo da un punto in classifica nel girone di ritorno in Serie BKT (1N, 1P), incluse le due più recenti nella passata edizione del torneo, con un punteggio complessivo di 5-1 (contro Brescia e Sampdoria).
Il Frosinone è imbattuto da 14 partite consecutive in Serie BKT (9V, 5N) e solo una volta nella propria storia ha registrato una serie d'imbattibilità più lunga nel campionato cadetto: 16 match di fila tra ottobre 2017 e febbraio 2018 (8V, 8N - stagione che si concluse con la promozione in Serie A, passando dai playoff).
Il Venezia ha vinto ciascuna delle ultime sette partite giocate in Serie BKT: già record di successi consecutivi per gli arancioneroverdi nel torneo e serie aperta di vittorie più lunga nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni in corso.
Massimo Zilli ha servito tre assist in 22 presenze in questa Serie BKT, incluso quello per il definitivo 1-1 di Antonio Fiori al 90+4' nell'ultimo turno di campionato contro la Virtus Entella: tanti passaggi vincenti quanti ne aveva complessivamente serviti in tutte le precedenti quattro edizioni del torneo a cui ha preso parte (in 65 gare giocate). Il classe 2002 potrebbe prendere parte ad almeno una rete per due match di fila per la prima volta dallo scorso ottobre, quando andò a segno contro la Sampdoria e sempre contro l'Entella.
Andrea Adorante (coinvolto in otto reti nelle sue ultime otto presenze in campionato - 7G+1A) è il giocatore italiano che vanta più gol nelle ultime due stagioni regolari dei principali campionati europei e rispettive seconde divisioni: 26, 11 dei quali nel torneo in corso, meno solo sei 13 di Joel Pohjanpalo. L'ultimo giocatore in grado di realizzare più marcature in maglia arancioneroverde in una singola regular season di Serie BKT è stato proprio il finlandese (22 nel 2023/24), mentre l'ultimo italiano a riuscirci fu Francesco Forte (14 nel 2020/21).
