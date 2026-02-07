Succede di tutto nella sfida al Menti tra Juve Stabia e Padova. Dopo un primo tempo tranquillo e con poche emozioni, con i padroni di casa in vantaggio per un gol su rigore di Gabrielloni, si apre il secondo tempo con la rete di Zeroli. Al 70' riapre i conti Sgarbi da calcio d'angolo, ma poco dopo arriva il terzo gol della Juve Stabia con Burnete. Bravo il Padova a non smettere di crederci e a trovare prima la rete all'86' con Capelli sempre da corner, poi quella finale del pareggio al 90' con Bortolussi.

Al Romeo Menti fischio d'inizio alle ore 15.00 per la sfida tra Juve Stabia e Padova. La squadra di casa è reduce da un grande periodo che vede i campani imbattuti nelle ultime 7 gare di campionato. Inoltre nel proprio stadio non ha mai perso in questa stagione, dimostrando la forza e superiorità tra le mura di casa. Juve Stabia attualmente al settimo posto con gli stessi punti del Modena, impegnato alla stessa ora contro la Sampdoria.14:16

Non è lo stesso per il Padova che dopo un buon inizio ha rallentato la corsa: solo una vittoria nelle ultime 6 partite di campionato e tre sconfitte consecutive con ben 7 gol incassati. Il Padova attualmente si trova al tredicesimo posto a +4 dalla zona retrocessione. 14:18

Partita abbastanza bloccata al Romeo Menti, poche azioni pericolose da parte di entrambe le squadre con un solo tiro per parte in porta. Al 26' Faedo stende in area Mosti, per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore per la Juve Stabia. Dopo la conferma anche da parte del VAR, Gabrielloni non sbaglia e segna l'1 a 0. Sul finale grande occasione per il Padova con Bortolussi solo davanti a Confente. Decisivo l'intervento in scivolata di Kassama. 15:54

PREPARTITA

Juve Stabia - Padova è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 7 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia.

Arbitro di Juve Stabia - Padova sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Andrea Zanotti Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso: Serie B: 9 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Cremonese-Palermo 0-0 31-08-2025 Serie B Carrarese-Calcio Padova 0-0 19-09-2025 Serie B Frosinone-Südtirol 2-2 23-09-2025 Coppa Italia Udinese-Palermo 2-1 30-09-2025 Serie B Reggiana-Spezia 1-1 25-10-2025 Serie B Südtirol-Cesena 0-1 01-11-2025 Serie B Palermo-Pescara 5-0 23-11-2025 Serie B Modena-Südtirol 0-0 08-12-2025 Serie B Calcio Padova-Cesena 1-1 27-12-2025 Serie B Spezia-Pescara 2-1 17-01-2026 Serie B Avellino-Carrarese 1-2

Attualmente Juve Stabia si trova 7° in classifica con 35 punti (frutto di 8 vittorie, 11 pareggi e 4 sconfitte); invece Padova si trova 13° in classifica con 26 punti (frutto di 6 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte).

Juve Stabia ha segnato 27 gol e ne ha subiti 26; Padova ha segnato 24 gol e ne ha subiti 30.

La partita di andata Padova - Juve Stabia si è giocata il 26 ottobre 2025 e si è conclusa 2-2.

In casa Juve Stabia ha fatto 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa Padova ha totalizzato 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte).

Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, la Virtus Entella e la Reggiana ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Sudtirol e il Monza ottenendo 0 punti.

Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita la Reggiana pareggiando 1-1 mentre Padova ha incontrato il Monza perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 9 gol.

Juve Stabia e Padova si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia ha vinto 2 volte, Padova ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Juve Stabia-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Bilancio in equilibrio tra Juve Stabia e Padova in Serie BKT, con due vittorie per parte e tre pareggi nelle sette sfide disputate finora tra queste due squadre.

La Juve Stabia è imbattuta in tre sfide casalinghe di Serie BKT contro il Padova, grazie a due successi con la porta inviolata nel 2012, seguiti da un pareggio nel 2014.

Nelle 11 sfide casalinghe disputate finora, la Juve Stabia ha collezionato sei vittorie e cinque pareggi, con otto clean sheet in totale: record a pari merito con il Palermo in questo campionato.

Il Padova ha perso tutte le ultime tre partite di campionato e in Serie BKT non subisce più sconfitte consecutive da novembre-dicembre 2018.

La Juve Stabia (33) e il Padova (36) sono le due squadre che hanno guadagnato meno falli nella trequarti avversaria in questa Serie BKT.

Andrea Giorgini è il calciatore che ha effettuato (1484) e completato (1289) più passaggi in questo campionato di Serie BKT .

Tra i giocatori che hanno realizzato il 100% dei rigori in questo campionato, nessuno ne ha calciati più di Mattia Bortolussi: quattro, come Massimo Coda e Cristian Shpendi. Bortolussi è, tra i calciatori del Padova, quello che ha effettuato più tiri nello specchio (18) e subito più falli (61).

