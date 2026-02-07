Succede di tutto nella sfida al Menti tra Juve Stabia e Padova. Dopo un primo tempo tranquillo e con poche emozioni, con i padroni di casa in vantaggio per un gol su rigore di Gabrielloni, si apre il secondo tempo con la rete di Zeroli. Al 70' riapre i conti Sgarbi da calcio d'angolo, ma poco dopo arriva il terzo gol della Juve Stabia con Burnete. Bravo il Padova a non smettere di crederci e a trovare prima la rete all'86' con Capelli sempre da corner, poi quella finale del pareggio al 90' con Bortolussi.
Allunga la striscia di risultati utili consecutivi la Juve Stabia che rimane imbattuta al Romeo Menti e supera in classifica il Modena, sconfitto contro la Sampdoria. Pareggio importante per il Padova che conquista un punto dopo 3 sconfitte consecutive e stacca la zona playout di 5 punti.
La Juve Stabia torna in campo mercoledì alle ore 20.00 contro l'Empoli, mentre il Padova sfiderà la Carrarese il giorno prima.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Dal Romeo Menti è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Juve Stabia-Padova. Arrivederci e alla prossima di Serie B! Buona serata! 17:14
90'+10'
Fine partita! Juve Stabia-Padova 3-3! Per i padroni di casa gol di Gabrielloni, Zeroli e Burnete, per gli ospiti Sgarbi, Capelli e Bortolussi.17:08
90'+9'
Calcia Burnete ma la palla colpisce la barriera! Protestano i giocatori della Juve Stabia che reclamano un calcio di rigore per tocco di mano! 17:04
90'+9'
Ora è calcio di punizione per la Juve Stabia dal limite dell'area! Ultima occasione della partita! 17:03
90'+8'
Accelerata di Okoro che si lascia indietro gli avversari, spende il fallo Alessandro Capelli che, diffidato, salterà il prossimo match. 17:03
90'+7'
Palla lunga di Bellich per Ricciardi, il giocatore della Juve Stabia va al cross ma è attento Sorrentino a bloccare. 17:02
90'+3'
Finisce intanto la partita di Alessandro Gabrielloni, dentro Alvin Okoro.16:58
90'+2'
Gioco momentaneamente fermo, ghiaccio sulla testa di Sorrentino dopo lo scontro con Ricciardi. 16:57
90'+1'
Cartellino giallo per Manuel Ricciardi che arriva in ritardo su Sorrentino. 16:57
90'
È un finale infuocato, si passa da una parte all'altra, con Gabrielloni che tenta la girata in area.16:58
90'
Segnalati 6 minuti di recupero. 16:56
89'
Assist di Kevin Varas preciso dalla destra a servire il compagno.16:55
89'
GOOOOOOOOOLLL! Juve Stabia-PADOVA 3-3! Eccola la rete del pareggio! Ci pensa Bortolussi, proprio sui minuti finali! Cross di Varas e colpo di testa di Bortolussi sul primo palo! Che finale di partita al Menti.
Check over, gol confermato! 3 a 2 tra Juve Stabia e Padova.16:53
87'
Check del VAR in corso per il gol di Capelli. 16:53
86'
GOOOOOOL! Juve Stabia-PADOVA 3-2! Gol di Capelli con deviazione di Giorgini! Partita che si riapre ancora una volta! Come nell'occasione della rete del 2 a 1, il Padova segna ancora da calcio d'angolo. Questa volta con una conclusione di destro al volo di Capelli che, complice una deviazione di Giorgini, sorprende Confente! 16:53
83'
Non molla il Padova che continua a pressare altissimo per avversari e conquista un altro corner. 16:51
80'
Assist dalla sinistra di Lorenzo Carissoni. 16:46
80'
GOOOOOOL! JUVE STABIA-Padova 3-1! Burnete!! Cross di Carissoni dalla sinistra, stop con la coscia e conclusione di controbalzo del giocatore della Juve Stabia! 16:46
77'
Cresciuto il Padova in questo finale di partita: gli ospiti continuano a pressare nella speranza di trovare il gol del pareggio.16:42
76'
Ultimo cambio per il Padova: fuori Marco Perrotta per Alessandro Capelli.16:42
73'
Rientrano entrambi i giocatori dopo lo scontro.16:41
72'
Impatto testa contro testa tra Burnete e Fusi. A terra entrambi i giocatori, intervengono i due staff medici. 16:38
70'
Assist di Cristian Buonaiuto direttamente da calcio d'angolo.16:36
70'
GOOOOOL! Juve Stabia-PADOVA 2-1! Gol di Sgarbi! Calcio d'angolo battuto preciso da Buonaiuto, si smarca Sgarbi che di testa indirizza dove Confente non può arrivare!16:36
69'
Cambio anche sulla fascia, fuori Alessio Cacciamani per Manuel Ricciardi.16:36
69'
Finisce la partita di Nicola Mosti, dentro Rares Burnete.16:36
65'
Che occasione per il Padova! Si salva la Juve Stabia! Cross di Varas per Buonaiuto il cui colpo di testa viene parato da Confente. Da terra il 92 tenta anche il tap-in ma Kassama è sulla linea e copre bene insieme al suo portiere. 16:32
62'
Esce anche Francesco Di Mariano per Cristian Buonaiuto.16:27
62'
Finisce la partita di Jonathan Silva, dentro Pertinhes Kevin Varas.16:27
61'
Punizione battuta da Di Mariano con il destro, la palla termina alta di poco! 16:26
60'
Tenta la conclusione con il mancino Lasagna, l'arbitro ferma tutto per un fallo ai danni di Bortolussi e calcio di punizione proprio per il Padova dal limite dell'area. 16:26
54'
Ancora Juve Stabia pericolosa! Destro di Cacciamani dal limite, parata in tuffo di Sorrentino che poi viene travolto da Gabrielloni: si ferma il gioco per intervento irregolare dell'attaccante ex Como.16:20
50'
GOOOOOOLLL! JUVE STABIA-Padova 2-0! Appena entrato Kevin Zeroli! Azione nata da una rimessa laterale di Bellich, torre di testa di Gabrielloni per Zeroli che stoppa di coscia e conclude con il mancino sul primo palo, facendo tunnel a due avversari!
Cross morbido di Leone, di testa respinge Perrotta.16:13
47'
Pierobon va via tra tre avversari, poi Perrotta commette fallo consentendo calcio di punizione da posizione interessante per la Juve Stabia.16:13
47'
Ammonito Pietro Fusi per aver fermato la ripartenza degli avversari.16:12
46'
Cross in mezzo di Harder, dopo una serie di rimpalli, prova la conclusione in area Lasagna. Tiro respinto e ripartenza della Juve Stabia.16:12
46'
Cambio anche per la Juve Stabia: Fabio Maistro esce per Kevin Zeroli.16:09
46'
Finisce anche la partita di Luca Di Maggio, al suo posto Kevin Lasagna.16:09
46'
Due cambi per il Padova: fuori Carlo Faedo per Francesco Belli.16:09
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Juve Stabia-Padova!16:10
Da segnalare l'infortunio di Correia, costretto a lasciare il campo al 38', al suo posto Pierobon. Un ammonito per parte, Leone per la Juve Stabia e Perrotta per il Padova.15:55
Partita abbastanza bloccata al Romeo Menti, poche azioni pericolose da parte di entrambe le squadre con un solo tiro per parte in porta. Al 26' Faedo stende in area Mosti, per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore per la Juve Stabia. Dopo la conferma anche da parte del VAR, Gabrielloni non sbaglia e segna l'1 a 0. Sul finale grande occasione per il Padova con Bortolussi solo davanti a Confente. Decisivo l'intervento in scivolata di Kassama. 15:54
45'+3'
Fine primo tempo! Juve Stabia-Padova 1-0 grazie al gol di Gabrielloni su rigore.15:51
45'
Segnalati tre minuti di recupero. 15:51
40'
Che intervento di Kassama! Fusi supera gli avversari e va al cross in area dove c'è tutto solo davanti al portiere Bortolussi. Decisiva la scivolata di Kassama che devia in angolo anticipando l'attaccante del Padova a un passo dal pareggio! 15:47
38'
Finisce dunque la partita di Omar Correia per infortunio, al suo posto Christian Pierobon.15:43
36'
Di nuovo a terra Correia. Interviene nuovamente lo staff medico che chiede immediatamente il cambio.15:43
35'
Di Maggio sbilancia Gabrielloni durante la battuta del corner, l'arbitro fischia fallo in attacco. 15:42
34'
Movimento in verticale di Di Mariano per Barreca, con la punta Carissoni manda in calcio d'angolo.15:41
32'
Occasione Juve Stabia! Maistro dal limite dell'area calcia con il destro raso terra, la palla esce di un soffio! 15:38
28'
GOOOOOOOL! JUVE STABIA-Padova 1-0! Non sbaglia Gabrielloni dal dischetto! Destro centrale sotto la traversa! Secondo gol in campionato per l'attaccante.
Check over, confermato il calcio di rigore! Irregolare l'intervento di Faedo in area!15:31
26'
Check del VAR in corso per l'intervento di Faedo ai danni di Mosti.15:29
25'
Inserimento di Nicola Mosti in area, Faedo allarga le braccia per dimostrare la regolarità del gesto, ma travolge con il corpo il giocatore della Juve Stabia. Zanotti indica subito il dischetto. 15:33
25'
Calcio di rigore per la Juve Stabia! 15:28
21'
Fatica ad avanzare la Juve Stabia: studia e prova a costruire la formazione di Abate, sempre attenta la squadra ospite. Solo una situazione pericolosa nei primi 20 minuti. 15:26
19'
Intervento in ritardo di Giuseppe Leone su Harder. Giallo per il centrocampista.15:22
13'
Rientra il centrocampista francese. Nessun problema per Correia.15:18
12'
Problemi per la Juve Stabia: si ferma Omar Correia dopo uno scontro con Barreca, interviene lo staff medico.15:17
11'
Pressione altissima del Padova che schiaccia gli avversari nella propria area. Attenta la squadra di Abate a uscire da situazioni pericolose. 15:14
9'
Tentativo al volo di Mosti! Colpisce bene il centrocampista della Juve Stabia ma la palla termina alta di poco!15:13
9'
Spinta di Jonathan Silva e calcio di punizione da fuori area per la Juve Stabia: Maistro calcia ma colpisce proprio il numero 41. Primo corner della partita.15:12
7'
Prova a partire Barreca, vince il duello Maistro che lo anticipa. 15:10
4'
Correira dalla fascia sinistra va al cross basso in area, allontana prontamente la difesa del Padova.15:08
1'
Subito un brutto fallo di Perrotta ai danni di Gabrielloni. L'arbitro estrae il cartellino.15:04
1'
Si parte! Comincia Juve Stabia-Padova!15:03
Ancora indisponibile Papu Gomez, con lui ai box anche Caprari, arrivato nella finestra di mercato invernale. In attacco ci sarà Bortolussi con alle spalle Di Maggio e Silva. Esordio dal primo minuto per Di Mariano. 15:07
Esordio dal primo minuto per Kassama con la Juve Stabia, arrivato nei giorni scorsi dal mercato di gennaio. Con lui Giorgini e Bellich davanti al solito Confente. Fasce gestite da Cacciamani e Carissoni, a supporto di Gabrielloni c'è Maistro. 15:02
FORMAZIONE UFFICIALE PADOVA (3-4-2-1): Sorrentino - Faedo, Sgarbi, Perrotta - Di Mariano, Fusi, Harder, Barreca - Di Maggio, Silva - Bortolussi. All. Andreoletti.14:24
FORMAZIONE UFFICIALE JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente - Kassama, Giorgini, Bellich - Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani - Maistro - Gabrielloni. All. Abate.14:23
Non è lo stesso per il Padova che dopo un buon inizio ha rallentato la corsa: solo una vittoria nelle ultime 6 partite di campionato e tre sconfitte consecutive con ben 7 gol incassati. Il Padova attualmente si trova al tredicesimo posto a +4 dalla zona retrocessione. 14:18
Al Romeo Menti fischio d'inizio alle ore 15.00 per la sfida tra Juve Stabia e Padova. La squadra di casa è reduce da un grande periodo che vede i campani imbattuti nelle ultime 7 gare di campionato. Inoltre nel proprio stadio non ha mai perso in questa stagione, dimostrando la forza e superiorità tra le mura di casa. Juve Stabia attualmente al settimo posto con gli stessi punti del Modena, impegnato alla stessa ora contro la Sampdoria.14:16
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Juve Stabia-Padova, match valido per la 23ª giornata di Serie B! 13:43
Dove si gioca la partita:
Stadio: Romeo Menti di Castellammare Città: Castellammare di Stabia Capienza: 7642 spettatori13:43
Juve Stabia - Padova è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 7 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia. Arbitro di Juve Stabia - Padova sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.
Andrea Zanotti
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso:
Serie B: 9 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Cremonese-Palermo 0-0
31-08-2025
Serie B
Carrarese-Calcio Padova 0-0
19-09-2025
Serie B
Frosinone-Südtirol 2-2
23-09-2025
Coppa Italia
Udinese-Palermo 2-1
30-09-2025
Serie B
Reggiana-Spezia 1-1
25-10-2025
Serie B
Südtirol-Cesena 0-1
01-11-2025
Serie B
Palermo-Pescara 5-0
23-11-2025
Serie B
Modena-Südtirol 0-0
08-12-2025
Serie B
Calcio Padova-Cesena 1-1
27-12-2025
Serie B
Spezia-Pescara 2-1
17-01-2026
Serie B
Avellino-Carrarese 1-2
Attualmente Juve Stabia si trova 7° in classifica con 35 punti (frutto di 8 vittorie, 11 pareggi e 4 sconfitte); invece Padova si trova 13° in classifica con 26 punti (frutto di 6 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte). Juve Stabia ha segnato 27 gol e ne ha subiti 26; Padova ha segnato 24 gol e ne ha subiti 30. La partita di andata Padova - Juve Stabia si è giocata il 26 ottobre 2025 e si è conclusa 2-2.
In casa Juve Stabia ha fatto 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa Padova ha totalizzato 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, la Virtus Entella e la Reggiana ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Sudtirol e il Monza ottenendo 0 punti. Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita la Reggiana pareggiando 1-1 mentre Padova ha incontrato il Monza perdendo 1-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 9 gol.
Juve Stabia e Padova si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia ha vinto 2 volte, Padova ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Juve Stabia-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Bilancio in equilibrio tra Juve Stabia e Padova in Serie BKT, con due vittorie per parte e tre pareggi nelle sette sfide disputate finora tra queste due squadre.
La Juve Stabia è imbattuta in tre sfide casalinghe di Serie BKT contro il Padova, grazie a due successi con la porta inviolata nel 2012, seguiti da un pareggio nel 2014.
Nelle 11 sfide casalinghe disputate finora, la Juve Stabia ha collezionato sei vittorie e cinque pareggi, con otto clean sheet in totale: record a pari merito con il Palermo in questo campionato.
Il Padova ha perso tutte le ultime tre partite di campionato e in Serie BKT non subisce più sconfitte consecutive da novembre-dicembre 2018.
La Juve Stabia (33) e il Padova (36) sono le due squadre che hanno guadagnato meno falli nella trequarti avversaria in questa Serie BKT.
Andrea Giorgini è il calciatore che ha effettuato (1484) e completato (1289) più passaggi in questo campionato di Serie BKT .
Tra i giocatori che hanno realizzato il 100% dei rigori in questo campionato, nessuno ne ha calciati più di Mattia Bortolussi: quattro, come Massimo Coda e Cristian Shpendi. Bortolussi è, tra i calciatori del Padova, quello che ha effettuato più tiri nello specchio (18) e subito più falli (61).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: