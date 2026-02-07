Virgilio Sport
Mantova-Bari: 2-1 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova
7 Febbraio 2026 ore 15:00
Mantova
2
Bari
1
Partita finita
Arbitro: Federico Dionisi
  1. 14' 1-0 Andrea Meroni
  2. 16' 1-1 Cas Odenthal
  3. 90+4' 2-1 Leonardo Mancuso
0'
45'
90'
90'
97'

Primo successo interno per Modesto, il Mantova stacca di tre lunghezze in classifica proprio il Bari. Dopo i gol nel primo tempo di Meroni e Odenthal, allo scadere è Mancuso (che non segnava da ottobre) a regalare i tre punti ai padroni di casa.

Prossima giornata: Reggiana-Mantova e Bari-Spezia.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 17:03

  2. 90'+8'

    FINE PARTITA: MANTOVA-BARI 2-1. Allo scadere Mancuso regala la vittoria ai suoi. 17:00

  3. 90'+4'

    GOL! MANTOVA-Bari 2-1. Rete di Mancuso. Cross di Radaelli da destra, Mancuso anticipa Mantovani e di testa infila Cerofolini.

    Guarda la scheda del giocatore Leonardo Mancuso16:57

  4. 90'+2'

    Ci riprova uno scatenato Mancuso, blocca Cerofolini in due tempi. 16:55

  5. 90'+2'

    Cross morbido di Trimboli, Mancuso di testa non schiaccia abbastanza.16:55

  7. 90'

    Sei minuti di recupero. 16:53

  8. 89'

    Cuni per Piscopo, ma Castellini fa buona guardia.16:51

  9. 86'

    SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Braunoder, dentro Maggiore.16:49

  10. 85'

    Staff medico in campo per Cerofolini.16:47

  11. 84'

    Ci prova anche Kouda, respinge Cerofolini con il pugno. 16:46

  13. 82'

    OCCASIONE MANTOVA! Colpo di testa di Mancuso su cross da sinistra, Cerofolini c'è ma che brivido per il Bari. 16:46

  14. 79'

    Dominio Mantova, il Bari cerca di resistere. 16:42

  15. 78'

    Il primo pallone toccato da Buso è un tiro respinto dalla difesa avversaria. 16:41

  16. 77'

    SOSTITUZIONE PER IL MANTOVA. Fuori Ruocco, dentro Buso. 16:40

  17. 77'

    SOSTITUZIONE PER IL MANTOVA. Fuori Mensah, dentro Mancuso.16:39

  19. 74'

    Mensah cerca Bragantini, calcio d'angolo per il Mantova.16:37

  20. 73'

    Bella giocata di Esteves, Cuni punta la porta ma alla fine viene chiuso. 16:36

  21. 72'

    CARTELLINO GIALLO PER IL BARI. Ammonito Cerofolini per perdite di tempo. 16:35

  22. 72'

    OCCASIONE MANTOVA! Dembelé, solo sul secondo palo, al volo da dentro l'area spara alto. 16:35

  23. 69'

    Primo spunto di Cuni, destro basso bloccato a terra da Bardi. 16:32

  25. 68'

    SOSTITUZIONE PER IL MANTOVA. Fuori Marras, dentro Bragantini. 16:31

  26. 68'

    SOSTITUZIONE PER IL MANTOVA. Fuori Meroni, dentro Radaelli. 16:31

  27. 68'

    SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Rao, dentro Esteves.16:31

  28. 68'

    SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Moncini, dentro Cuni. 16:30

  29. 64'

    Conclusione di Kouda respinta, batti e ribatti nell'area del Bari. 16:27

  31. 64'

    Iniziativa sulla sinistra di Ruocco, che ottiene un prezioso calcio d'angolo: ci crede il Martelli adesso. 16:26

  32. 60'

    Altra fase bloccata del match, tra interruzioni e nervosismi. 16:23

  33. 59'

    CARTELLINO GIALLO PER IL MANTOVA. Ammonito Mensah per proteste.16:21

  34. 57'

    SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori l'infortunato Odenthal, dentro Mantovani. 16:22

  35. 54'

    Staff medico in campo per Odenthal. 16:17

  37. 50'

    Dorval anticipa all'ultimo Marras, pronto a tirare dal limite: angolo per il Mantova. 16:13

  38. 46'

    INIZIO SECONDO TEMPO DI MANTOVA-BARI. Si riparte dall'1-1 della prima frazione. 16:09

  39. 46'

    SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori De Pieri, dentro Piscopo. 16:08

  40. Le due squadre sono pronte a tornare in campo. 16:07

  41. In gol due debuttanti e due difensori: prima Meroni per il Mantova, poi Odenthal per il Bari. Equilibrio al Martelli, anche un legno per parte. 15:59

  43. 45'+3'

    FINE PRIMO TEMPO: MANTOVA-BARI 1-1. A Meroni risponde Odenthal. 15:51

  44. 45'+2'

    OCCASIONE BARI! Destro a giro di Cistana che si stampa sulla traversa.15:50

  45. 45'+1'

    CARTELLINO GIALLO PER IL MANTOVA. Ammonito Trimboli per un fallo su De Pieri. 15:49

  46. 45'

    Tre minuti di recupero.15:48

  47. 41'

    Destro di Castellini da punizione, palla direttamente in curva. 15:44

  49. 40'

    Altra punizione dal limite per il Mantova grazie allo spunto di Kouda. 15:43

  50. 38'

    Staff medico in campo anche per Dickmann. 15:41

  51. 35'

    CARTELLINO GIALLO PER IL MANTOVA. Ammonito Cella per un fallo su Moncini. 15:38

  52. 35'

    Fase molto nervosa del match. 15:37

  53. 33'

    CARTELLINO GIALLO PER IL MANTOVA. Ammonito Ruocco per un fallo ai danni di Verreth. 15:36

  55. 32'

    CARTELLINO GIALLO PER IL BARI. Ammonito Odenthal per un fallo su Mensah. 15:35

  56. 27'

    Mantova di nuovo in possesso, il Bari è un po' in difficoltà. 15:32

  57. 26'

    Staff medico in campo per Cerofolini. 15:28

  58. 25'

    Tiro-cross di Goncalves, Cerofolini si rifugia in corner. 15:27

  59. 22'

    Sinistro di Marras da punizione, tutto semplice per Cerofolini. 15:24

  61. 20'

    Calcio di punizione da buona posizione per il Mantova, che torna in avanti dopo il gol subito. 15:23

  62. 16'

    GOL! Mantova-BARI 1-1. Rete di Odenthal. Punizione battuta da Verreth per la testa di Odenthal su cui Bardi non può nulla. 15:19

  63. 15'

    Terzo gol in Serie B per Meroni, il primo con la maglia del Mantova. 15:18

  64. 14'

    GOL! MANTOVA-Bari 1-0. Rete di Meroni. Punizione ben battuta da Trimboli, sulla respinta di Cerofolini il tocco vincente è quello dell'ex Meroni. 15:17

  65. 12'

    Molti falli e conseguenti interruzioni in questa fase. 15:14

  67. 9'

    Il primo calcio d'angolo della partita è per il Bari. 15:12

  68. 7'

    OCCASIONE MANTOVA! Dembelé da distanza ravvicinata si fa neutralizzare da Cerofolini, la palla finisce sul palo. 15:11

  69. 4'

    Inizio di match dai ritmi non altissimi. 15:08

  70. INIZIA MANTOVA-BARI. Prima palla per i padroni di casa.15:03

  71. Subito in campo i nuovi Meroni e Dembelé per il Mantova, il solo Odenthal per il Bari. 14:59

  73. La formazione del Bari: Cerofolini - Cistana, Odenthal, Pucino - Dickmann, Verreth, Braunoder, Dorval - De Pieri, Rao - Moncini. 14:59

  74. 3-4-3 per il Mantova: Bardi - Meroni, Cella, Castellini - Dembelé, Trimboli, Kouda, Goncalves - Marras, Ruocco, Mensah. 14:59

  75. Dirige il confronto Federico Dionisi de L'Aquila. 14:48

  76. Il Bari, peggior attacco del campionato finora, viene invece dalla netta sconfitta incassata dal Palermo. 14:45

  77. Il Mantova è reduce dal pareggio contro il Pescara e ha ottenuto sei punti nelle ultime cinque giornate. 14:45

  79. Sfida di bassa classifica tra due squadre che hanno bisogno di una scossa. 14:44

  80. Benvenuti alla diretta del match tra Mantova e Bari, valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B. 14:42

  82. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
    Città: Mantova
    Capienza: 14884 spettatori14:42

    Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium

Formazioni Mantova - Bari

Mantova
Bari
TITOLARI MANTOVA
PANCHINA MANTOVA
  • (9) LEONARDO MANCUSO (A)
  • (36) FLAVIO PAOLETTI (C)
  • (77) NICOLÓ BUSO (A)
  • (34) ANTE VUKOVIC (P)
  • (17) NICOLÒ RADAELLI (D)
  • (98) FEDERICO ZUCCON (C)
  • (96) TOMMASO MAGGIONI (D)
  • (10) DAVID WIESER (C)
  • (30) DAVIDE BRAGANTINI (A)
  • (50) FAHEM BENAÏSSA-YAHIA (D)
  • (5) KONSTANTINOS CHRYSOPOULOS (D)
  • (11) NIKOLAS MUCI (A)
ALLENATORE MANTOVA
  • Francesco Modesto
TITOLARI BARI
PANCHINA BARI
ALLENATORE BARI
  • Moreno Longo
PREPARTITA

Mantova - Bari è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 7 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova.
Arbitro di Mantova - Bari sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.

Federico Dionisi

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati28
Fuorigioco4
Rigori assegnati0
Ammonizioni7
Espulsioni0
Cartellini per partita7.0
Falli per cartellino4.0

Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 8 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
24-08-2025 Serie B Frosinone-Avellino 2-0
13-09-2025 Serie B Pescara-Venezia 2-2
25-09-2025 Coppa Italia Genoa-Empoli 3-1
01-10-2025 Serie B Sampdoria-Catanzaro 0-0
26-10-2025 Serie A Verona-Cagliari 2-2
02-11-2025 Serie B Modena-Juve Stabia 3-0
23-11-2025 Serie B Mantova-Spezia 4-1
07-12-2025 Serie B Empoli-Palermo 1-3
10-01-2026 Serie B Frosinone-Catanzaro 2-0
24-01-2026 Serie B Modena-Palermo 0-0

Attualmente Mantova si trova 15° in classifica con 23 punti (frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte); invece il Bari si trova 19° in classifica con 20 punti (frutto di 4 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte).
Mantova ha segnato 24 gol e ne ha subiti 37; il Bari ha segnato 19 gol e ne ha subiti 36.
La partita di andata Bari - Mantova si è giocata il 26 ottobre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa Mantova ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 6 sconfitte).
Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, il Venezia e il Pescara ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Cesena e il Palermo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Mantova ha incontrato nell'ultima partita il Pescara pareggiando 2-2 mentre Il Bari ha incontrato il Palermo perdendo 0-3.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 6 gol.

Mantova e Bari si sono affrontate 17 volte in campionato. Nei precedenti match Mantova ha vinto 2 volte, il Bari ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 8.

Mantova-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Bari ha vinto ciascuna delle ultime cinque sfide contro il Mantova in Serie BKT con un punteggio complessivo di 7-0; nella storia del campionato cadetto, solo una squadra è riuscita ad ottenere più successi consecutivi contro una singola avversaria senza subire nessuna rete: sei di fila per il Padova contro il Siena tra il 1941 e il 1947 (14-0 nel parziale).
  • Il Bari è la squadra che ha ottenuto il maggior numero di clean sheet contro il Mantova nella storia della Serie BKT: ben 12, cinque dei quali nelle ultime cinque sfide. I Galletti non hanno mai messo in fila più match di seguito senza subire gol contro una singola avversaria nel torneo cadetto (cinque anche contro Genoa, Monza, Pisa e Prato).
  • Dopo una serie di quattro sconfitte consecutive, il Mantova è rimasto imbattuto in quattro delle cinque gare più recenti giocate in Serie BKT (1V, 3N): solo un risultato utile in meno rispetto a quelli collezionati nelle precedenti 15 partite disputate nel torneo (3V, 2N).
  • Dopo il 2-1 ai danni del Cesena, il Bari potrebbe vincere due match di fila in trasferta in Serie BKT per la prima volta da aprile 2023 (1-0 contro il Südtirol e 2-1 contro il Pisa in quell'occasione).
  • Da un lato, solo Frosinone (116) e Venezia (125) hanno effettuato più tiri nello specchio della porta rispetto al Mantova (113) in questo campionato; dall'altro, il Bari è la squadra che ne conta di meno nel torneo cadetto in corso (59). Tuttavia, le due formazioni sono rispettivamente quarta (-6.1 i lombardi) e quinta (-4.7 i pugliesi) nella Serie BKT in corso per gol mancati rispetto a quelli che avrebbero dovuto segnare secondo il modello degli Expected Goals - peggio hanno fatto solo Cesena (-7.2), Virtus Entella (-8.3) e Modena (-9.9).
  • Francesco Ruocco è il giocatore del Mantova che è stato coinvolto nel maggior numero di reti in questo campionato: otto (7G+1A), almeno il doppio rispetto a qualsiasi altro compagno ed esattamente il doppio rispetto a quanto fatto nella passata edizione del torneo (2G+2A). Dopo l'assist servito a Tommaso Marras contro il Venezia e la doppietta nell'ultimo turno contro il Pescara, il classe 2001 potrebbe prendere parte ad almeno una marcatura per tre match di fila in cadetteria per la seconda volta in carriera (la prima lo scorso novembre contro Sampdoria, Padova e Spezia - 3G).
  • Gabriele Moncini è il miglior marcatore del Bari in questa Serie BKT con sei reti all'attivo in 21 presenze: già una in più rispetto a tutte quelle realizzate nell'intero scorso campionato (in 24 gare giocate con la maglia del Brescia) ed almeno il doppio rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra. Il classe 1996 ha segnato la rete che ha deciso il match dell'andata (1-0, il 26 ottobre scorso).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

MantovaBari
Partite giocate2222
Numero di partite vinte54
Numero di partite perse1210
Numero di partite pareggiate58
Gol totali segnati2218
Gol totali subiti3634
Media gol subiti per partita1.61.5
Percentuale possesso palla58.649.4
Numero totale di passaggi107958747
Numero totale di passaggi riusciti93377132
Tiri nello specchio della porta11359
Percentuale di tiri in porta49.336.2
Numero totale di cross409436
Numero medio di cross riusciti102101
Duelli per partita vinti10511034
Duelli per partita persi10281109
Corner subiti124120
Corner guadagnati10480
Numero di punizioni a favore390312
Numero di punizioni concesse292325
Tackle totali281303
Percentuale di successo nei tackle62.362.0
Fuorigiochi totali3420
Numero totale di cartellini gialli5043
Numero totale di cartellini rossi12

Mantova - Bari Live

Classifica SERIE B

  1. Venezia50
  2. Frosinone46
  3. Monza44
  4. Palermo42
  5. Cesena37
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo14
  2. Andrea Adorante11
  3. Tommaso Biasci10
  4. Ettore Gliozzi10
  5. Mattia Bortolussi9
MOSTRA COMPLETA

