Il Mantova è reduce dal pareggio contro il Pescara e ha ottenuto sei punti nelle ultime cinque giornate.

PREPARTITA

Mantova - Bari è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 7 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova.

Arbitro di Mantova - Bari sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.

Federico Dionisi Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 28 Fuorigioco 4 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 7 Espulsioni 0 Cartellini per partita 7.0 Falli per cartellino 4.0 Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 8 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie B Frosinone-Avellino 2-0 13-09-2025 Serie B Pescara-Venezia 2-2 25-09-2025 Coppa Italia Genoa-Empoli 3-1 01-10-2025 Serie B Sampdoria-Catanzaro 0-0 26-10-2025 Serie A Verona-Cagliari 2-2 02-11-2025 Serie B Modena-Juve Stabia 3-0 23-11-2025 Serie B Mantova-Spezia 4-1 07-12-2025 Serie B Empoli-Palermo 1-3 10-01-2026 Serie B Frosinone-Catanzaro 2-0 24-01-2026 Serie B Modena-Palermo 0-0

Attualmente Mantova si trova 15° in classifica con 23 punti (frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte); invece il Bari si trova 19° in classifica con 20 punti (frutto di 4 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte).

Mantova ha segnato 24 gol e ne ha subiti 37; il Bari ha segnato 19 gol e ne ha subiti 36.

La partita di andata Bari - Mantova si è giocata il 26 ottobre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa Mantova ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 6 sconfitte).

Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, il Venezia e il Pescara ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Cesena e il Palermo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Mantova ha incontrato nell'ultima partita il Pescara pareggiando 2-2 mentre Il Bari ha incontrato il Palermo perdendo 0-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 6 gol.

Mantova e Bari si sono affrontate 17 volte in campionato. Nei precedenti match Mantova ha vinto 2 volte, il Bari ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 8.

Mantova-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bari ha vinto ciascuna delle ultime cinque sfide contro il Mantova in Serie BKT con un punteggio complessivo di 7-0; nella storia del campionato cadetto, solo una squadra è riuscita ad ottenere più successi consecutivi contro una singola avversaria senza subire nessuna rete: sei di fila per il Padova contro il Siena tra il 1941 e il 1947 (14-0 nel parziale).

Il Bari è la squadra che ha ottenuto il maggior numero di clean sheet contro il Mantova nella storia della Serie BKT: ben 12, cinque dei quali nelle ultime cinque sfide. I Galletti non hanno mai messo in fila più match di seguito senza subire gol contro una singola avversaria nel torneo cadetto (cinque anche contro Genoa, Monza, Pisa e Prato).

Dopo una serie di quattro sconfitte consecutive, il Mantova è rimasto imbattuto in quattro delle cinque gare più recenti giocate in Serie BKT (1V, 3N): solo un risultato utile in meno rispetto a quelli collezionati nelle precedenti 15 partite disputate nel torneo (3V, 2N).

Dopo il 2-1 ai danni del Cesena, il Bari potrebbe vincere due match di fila in trasferta in Serie BKT per la prima volta da aprile 2023 (1-0 contro il Südtirol e 2-1 contro il Pisa in quell'occasione).

Da un lato, solo Frosinone (116) e Venezia (125) hanno effettuato più tiri nello specchio della porta rispetto al Mantova (113) in questo campionato; dall'altro, il Bari è la squadra che ne conta di meno nel torneo cadetto in corso (59). Tuttavia, le due formazioni sono rispettivamente quarta (-6.1 i lombardi) e quinta (-4.7 i pugliesi) nella Serie BKT in corso per gol mancati rispetto a quelli che avrebbero dovuto segnare secondo il modello degli Expected Goals - peggio hanno fatto solo Cesena (-7.2), Virtus Entella (-8.3) e Modena (-9.9).

Francesco Ruocco è il giocatore del Mantova che è stato coinvolto nel maggior numero di reti in questo campionato: otto (7G+1A), almeno il doppio rispetto a qualsiasi altro compagno ed esattamente il doppio rispetto a quanto fatto nella passata edizione del torneo (2G+2A). Dopo l'assist servito a Tommaso Marras contro il Venezia e la doppietta nell'ultimo turno contro il Pescara, il classe 2001 potrebbe prendere parte ad almeno una marcatura per tre match di fila in cadetteria per la seconda volta in carriera (la prima lo scorso novembre contro Sampdoria, Padova e Spezia - 3G).

Gabriele Moncini è il miglior marcatore del Bari in questa Serie BKT con sei reti all'attivo in 21 presenze: già una in più rispetto a tutte quelle realizzate nell'intero scorso campionato (in 24 gare giocate con la maglia del Brescia) ed almeno il doppio rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra. Il classe 1996 ha segnato la rete che ha deciso il match dell'andata (1-0, il 26 ottobre scorso).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: