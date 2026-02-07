Ripresa sicuramente più emozionante al Braglia: passa in vantaggio la Samp con la prima rete in maglia blucerchiata di Brunori, che lanciato da Viti si libera del proprio marcatore e confeziona un delizioso tiro a giro che scavalca Chichizola. Sottil cambia i due attaccanti e al 75’ arriva il pari del Modena: bella palla in area di Nieling e stacco imperioso di Gliozzi. Il Modena attacca alla ricerca della vittoria e si espone ai contropiedi ospiti. Al 90’ arriva il gol vittoria della Samp: azione avvolgente con Pafundi che tocca per Ricci, appoggio per Begic che da fuori area disegna una traiettoria perfetta che si insacca all’incrocio dei pali.
Il Modena subisce la quarta sconfitta casalinga negli ultimi due mesi e scivola all’ottavo posto in classifica, superato da Catanzaro e Juve Stabia. Decimo gol in campionato per Ettore Gliozzi, che sembrava essere sul punto di lasciare la squadra emiliana. Nel prossimo turno la squadra di Sottil affronterà il Venezia capolista in trasferta.
La Sampdoria torna a vincere in trasferta dopo quasi un anno e mezzo e raggiunge quota venticinque punti: la classifica dei blucerchiati è ora più serena. La squadra di Gregucci-Foti nel prossimo turno affronterà il Palermo al Ferraris.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Modena-Sampdoria 1-2 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B!17:19
Ambrosino dalla bandierina, palla spizzata da Barak che attaversa tutta l'area e finisce in corner. Ma viene assegnata la rimessa dal fondo.16:59
90'+6'
Anche Chichizola in area.16:57
90'+5'
Punizione di Ambrosino: cross in area, palla deviata in angolo.16:57
90'+4'
AMMONITO Edoardo Soleri.16:55
90'+3'
Tenta il tutto per tutto il Modena.16:56
90'+1'
AMMONITO Tjas Begic che si è tolto la maglia dopo il gol.16:54
90'
GOL! Modena-SAMPDORIA 1-2! BEGIC! Capolavoro di Begic: azione insistita della Samp con Pafundi che passa a Ricci il quale appoggia per l'accorente Begic, che da fuori area fa partire un tiro che si piazza all'incrocio dei pali!16:54
90'
Cinque minuti di recupero.16:54
90'
GOL! Modena-SAMPDORIA 1-2! BEGIC! Capolavoro di Begic: azione insistita della Samp con Pafundi che passa a Ricci il quale appoggia per l'accorente Begic, che da fuori area fa partire un tiro che si piazza all'incrocio dei pali!16:53
88'
Beyuku prova a liberarsi in area ma non riesce a piazzare il cross.16:49
87'
Altra ripartenza sciupata dalla Samp.16:49
86'
CARTELLINO GIALLO per Alessandro Pio Riccio: fallo su Sersanti.16:48
84'
Attacca il Modena alla ricerca della vittoria ma si espone al contropiede della Samp: occasione fallita dai blucerchiati che sciupano una ghiotta ripartenza.16:47
80'
Dieci minuti più recupero al termine.16:44
79'
DOPPIO CAMBIO SAMP Escono Viti e Pierini per Riccio e Pafundi. Esauriti gli slot della squadra blucerchiata.16:42
79'
DOPPIO CAMBIO MODENA Fuori Massolin e Santoro per Sersanti e Pyythia.16:41
76'
Proteste dei blucerchiati per un presunto fallo su Viti, ma dopo aver rivisto l'azione la squadra arbitrale conferma la rete!16:39
75'
GOL! MODENA-Sampdoria 1-1! GLIOZZI! Nieling mette in mezzo una palombella da sinistra, stacco impetuoso del centravanti che segna il gol del pareggio!
Tacco di De Luca per Tonoli: tiro sporcato da un avversario.16:15
51'
Pedro Mendes dal limite: tiro deviato da un difensore.16:14
50'
Interessante ripartenza del Modena con Zanimacchia lanciato verso la porta: l'esterno della squadra emiliana perde però il tempo giusto e viene rimontato dai difensori blucerchiati.16:12
48'
Bella azione della Samp in ripartenza, con Cicconi che mette in mezzo un buon pallone che però Brunori non riesce ad impattare.16:10
45'
Inizia il secondo tempo! MODENA-SAMPDORIA 0-0!16:07
Movimenti sulle panchine: vedremo se i tecnici delle due squadre opereranno dei cambi durante l'intervallo.16:04
Primo tempo giocato su ritmi blandi, con le squadre che non vogliono rischiare di esporsi troppo agli avversari. Comanda il gioco il Modena, che crea alcune occasioni degne di nota, mentre la Samp agisce più di rimessa ma non riesce mai ad impensierire gli emiliani. L’occasione più clamorosa capita ai padroni di casa al 45’: tiro a botta sicura di Nieling respinto da Martinelli.15:54
45'+3'
Finisce la prima frazione di gioco. MODENA-SAMPDORIA 0-0!15:50
45'
Due minuti di recupero.15:48
45'
NIELING! Tiro da appena dentro l'area di Nieling che calcia di sinistro, para ancora Martinelli!15:48
43'
Tiro da fuori area di Conti: palla alta sopra la traversa.15:46
40'
Cinqu minuti più recupero al termine della prima frazione di gioco.15:45
35'
ANCORA MODENA! Mischia in area Samp: ci provano prima Zanimacchia e poi Pedro Mendes, ma la difesa doriana fa muro.15:39
31'
OCCASIONE MODENA! Lancio di Adorni per Zanimacchia che controlla, entra in area e con un diagonale insidioso colpisce il palo esterno!15:34
30'
Mezz'ora di gioco, partita ancora ferma sullo 0-0.15:33
26'
De Luca ci prova ancora: Viti si immola.15:29
26'
Cross di Cherubini per Brunori, che non ci arriva.15:28
22'
Squadre molto abbottonate e ritmi blandi: poche emozioni in questa prima metà del primo tempo.15:26
22'
Cherubini perde il tempo giusto per calciare e serve Conti: tiro non irresistibile, para Chichizola.15:24
21'
Zanimacchia crossa al centro per Pedro Mendes: deviazione di testa, palla alta sopra la traversa.15:23
17'
Altro duello tra Abildgaard e De Luca: ha la meglio ancora il difensore della Samp.15:20
16'
Proteste emiliane per un presunto fallo ai danni di Nieling fuori dall'area doriana.15:19
15'
La Sampdoria non vince in trasferta dall'ottobre del 2024.15:18
13'
Ripartenza del Modena: Pedro Mendes serve De Luca che tarda a calciare, prova a saltare Abildgaard ma l'intervento del capitano blucerchiato è provvidenziale.15:17
12'
Conclusione di Ricci da fuori area ribattuta da Adorni. Segnali di risveglio da parte della squadra doriana.15:15
11'
Reazione della Samp: Cherubini in contropiede serve Di Pardo, spazza tutto Tonoli.15:14
9'
OCCASIONE MODENA! Santoro imbuca per De Luca: il centravanti si gira e calcia in diagonale, Martinelli para e Pedro Mendes per pochi centimetri non arriva sulla ribattuta!15:13
8'
L'ex Palermo si rialza, il gioco riprende.15:10
6'
Nieling calcia da fuori area: pallonata a Brunori che si accascia.15:10
4'
Modena che sta provando a fare la partita.15:06
3'
Primo squillo di Pedro Mendes, che ci prova da fuori area: tiro parato da Martinelli.15:06
2'
Cross di Nieling: traiettoria che sembra sballata ma che esce di poco sopra la traversa della porta difesa da Martinelli.15:05
2'
Prova subito l'affondo De Luca, allontana la difesa ospite.15:04
Sampdoria in completo bianco con strisce blucerchiate sull'addome, Modena in maglia gialla e calzoncini neri.15:04
Allo stadio Braglia di Modena è tutto pronto. Comincia la sfida MODENA-SAMPDORIA!15:03
Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco.15:00
Arbitra la sfida Ivano Pezzuto di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Belsanti e Pascarella e dal quarto uomo Frasynyak. Santoro e Gariglio rispettivamente al Var e Avar.14:50
La Sampdoria deve fare a meno degli infortunati Venuti, Esposito e Depaoli e degli squalificati Henderson e Palma. Esordio per Pierini, maglia da titolare anche per Viti e per Ricci, match winner con lo Spezia.15:27
Il Modena deve rinunciare allo squalificato Nador: al suo posto Sottil schiera Adorni. Zanimacchia a destra al posto di Beyuku, confermata la coppia d’attacco Mendes-De Luca.14:46
FORMAZIONI UFFICIALI: La Sampdoria si schiera con il 3-4-2-1: Martinelli – Hadzikadunic, Abildgaard, Viti – Di Pardo, Conti, Ricci, Cicconi – Pierini, Cherubini – Brunori. A disposizione: Ghidotti, Coucke, Vulikic, Begic, Ferrari, Riccio, Barak, Coda, Pafundi, Soleri, Diop, Casalino. All. Gregucci-Foti.14:22
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Modena scende in campo con il 3-5-2: Chichizola – Tonoli, Adorni, Nieling – Zanimacchia, Massolin, Gerli, Santoro, Zampano – Mendes, De Luca. A disposizione: Laidani, Pezzolato, Cauz, Cotali, Dellavalle, Beyuku, Sersanti, Imputato, Pyythia, Gliozzi, Defrel, Ambrosino. All. Sottil.14:22
La Sampdoria invece è riuscita finalmente ad uscire dalla zona playout ed ora si trova al quattordicesimo posto con ventidue punti. Due vittorie e due pari nelle ultime cinque gare per la squadra allenata dalla coppia Gregucci-Foti, che nell’ultimo turno ha vinto 1-0 il derby contro lo Spezia grazie alla rete di Ricci al novantesimo.13:58
Il Modena è sesto in classifica con 34 punti, appaiato alla Juve Stabia. La squadra di Sottil dopo un buon avvio di campionato non è riuscita a mantenere il ritmo e sembra aver perso il treno per la promozione diretta, continuando comunque a mantenere una buona posizione in zona playoff. Gli emiliani, cinque punti nelle ultime cinque, nello scorso turno hanno pareggiato 0-0 ad Empoli.13:58
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Modena e Sampdoria, gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di serie B.13:58
Dove si gioca la partita:
Stadio: Alberto Braglia Città: Modena Capienza: 21151 spettatori13:58
Modena - Sampdoria è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 7 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Alberto Braglia di Modena. Arbitro di Modena - Sampdoria sarà Ivano Pezzuto. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.
Ivano Pezzuto
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
36
Fuorigioco
3
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
4
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
9.0
Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 9 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie B
Palermo-Reggiana 2-1
12-09-2025
Serie B
Avellino-Monza 2-1
25-09-2025
Coppa Italia
Torino-Pisa 1-0
30-09-2025
Serie B
Frosinone-Cesena 3-1
19-10-2025
Serie B
Empoli-Venezia 1-1
29-10-2025
Serie B
Spezia-Calcio Padova 1-1
08-11-2025
Serie A
Como-Cagliari 0-0
29-11-2025
Serie B
Venezia-Mantova 3-0
12-12-2025
Serie B
Palermo-Sampdoria 1-0
27-12-2025
Serie B
Empoli-Frosinone 1-1
24-01-2026
Serie B
Monza-Pescara 3-0
Attualmente Modena si trova 8° in classifica con 34 punti (frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 14° in classifica con 25 punti (frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte). Modena ha segnato 29 gol e ne ha subiti 19; la Sampdoria ha segnato 23 gol e ne ha subiti 29. La partita di andata Sampdoria - Modena si è giocata il 25 agosto 2025 e si è conclusa 0-2.
In casa Modena ha fatto 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte). Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, il Palermo e l'Empoli ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Catanzaro e lo Spezia ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Modena ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli pareggiando 0-0 mentre La Sampdoria ha incontrato lo Spezia vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol.
Modena e Sampdoria si sono affrontate 13 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 3 volte, la Sampdoria ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Modena-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo il successo per 2-0 nel match d'andata, il Modena potrebbe battere la Sampdoria in due match di fila per la prima volta nella propria storia in Serie BKT. Il bilancio complessivo dei 13 precedenti vede i blucerchiati in vantaggio con sette vittorie a tre (3N).
Dopo aver perso due delle prime tre trasferte in casa del Modena in Serie BKT, la Sampdoria ha registrato tre successi nelle tre più recenti: si tratta della serie più lunga di successi esterni contro una singola avversaria per i blucerchiati nel torneo cadetto.
Il Modena è imbattuto negli ultimi tre match giocati in Serie BKT (1V, 2N), nei quali non ha subito alcuna rete: l'ultima volta che i Canarini hanno registrato più clean sheet consecutivi nel torneo risale a marzo 2015 (quattro in quel caso, contro Brescia, Frosinone, Catania e Bologna).
La Sampdoria non ha perso nessuno degli ultimi tre match in Serie BKT (1V, 2N), vincendo per 1-0 il più recete contro lo Spezia: i blucerchiati potrebbero ottenere due successi di seguito in cadetteria per la prima volta da febbraio 2025 - due 1-0 in quell'occasione, il primo contro il Cosenza e il secondo proprio contro il Modena.
Da un lato, solo il Venezia (sei) ha segnato più gol a seguito di recuperi offensivi (arrivati al massimo a 40m dalla porta avversaria) rispetto alla Sampdoria (tre, al pari del Frosinone) in questa Serie BKT. Dall'altro, nonostante abbia tentato lo stesso numero di tiri dei blucerchiati in queste situazioni di gioco (23), il Modena è una delle cinque squadre che non hanno ancora trovato la rete dopo un recupero alto nel torneo in corso.
Solo Jesse Joronen (11) ha tenuto la porta inviolata in più partite rispetto a Leandro Chichizola in questa Serie BKT: 10, comprese tutte le ultime tre. L'ultima volta che l'estremo difensore del Modena ha registrato più clean sheet consecutivi in cadetteria risale ad aprile 2024, quando arrivò a quattro con la maglia del Parma (contro Südtirol, Spezia, Palermo e Lecco).
Il Modena è l'avversaria preferita di Edoardo Soleri in Serie BKT: quattro partecipazioni attive contro i Canarini per il classe 1997 (3G+1A), almeno il doppio rispetto alle reti in cui è stato coinvolto contro qualsiasi altra formazione in cadetteria. Tuttavia, l'attaccante blucerchiato ha segnato solo una rete fin qui in campionato, dopo averne sempre messe a segno almeno tre in ciascuna delle precedenti tre edizioni del torneo cadetto.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: