La Sampdoria torna a vincere in trasferta dopo quasi un anno e mezzo e raggiunge quota venticinque punti: la classifica dei blucerchiati è ora più serena. La squadra di Gregucci-Foti nel prossimo turno affronterà il Palermo al Ferraris.

Ripresa sicuramente più emozionante al Braglia: passa in vantaggio la Samp con la prima rete in maglia blucerchiata di Brunori, che lanciato da Viti si libera del proprio marcatore e confeziona un delizioso tiro a giro che scavalca Chichizola. Sottil cambia i due attaccanti e al 75’ arriva il pari del Modena: bella palla in area di Nieling e stacco imperioso di Gliozzi. Il Modena attacca alla ricerca della vittoria e si espone ai contropiedi ospiti. Al 90’ arriva il gol vittoria della Samp: azione avvolgente con Pafundi che tocca per Ricci, appoggio per Begic che da fuori area disegna una traiettoria perfetta che si insacca all’incrocio dei pali.

Il Modena è sesto in classifica con 34 punti, appaiato alla Juve Stabia. La squadra di Sottil dopo un buon avvio di campionato non è riuscita a mantenere il ritmo e sembra aver perso il treno per la promozione diretta, continuando comunque a mantenere una buona posizione in zona playoff. Gli emiliani, cinque punti nelle ultime cinque, nello scorso turno hanno pareggiato 0-0 ad Empoli.13:58

La Sampdoria invece è riuscita finalmente ad uscire dalla zona playout ed ora si trova al quattordicesimo posto con ventidue punti. Due vittorie e due pari nelle ultime cinque gare per la squadra allenata dalla coppia Gregucci-Foti, che nell’ultimo turno ha vinto 1-0 il derby contro lo Spezia grazie alla rete di Ricci al novantesimo.13:58

La Sampdoria deve fare a meno degli infortunati Venuti, Esposito e Depaoli e degli squalificati Henderson e Palma. Esordio per Pierini, maglia da titolare anche per Viti e per Ricci, match winner con lo Spezia.15:27

Arbitra la sfida Ivano Pezzuto di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Belsanti e Pascarella e dal quarto uomo Frasynyak. Santoro e Gariglio rispettivamente al Var e Avar.14:50

TRIPLO CAMBIO MODENA Escono Zampano, Pedro Mendes e De Luca e dentro Beyuku, Ambrosino e Gliozzi.16:25

PREPARTITA

Modena - Sampdoria è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 7 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Alberto Braglia di Modena.

Arbitro di Modena - Sampdoria sarà Ivano Pezzuto. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Ivano Pezzuto Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 36 Fuorigioco 3 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 4 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 9.0 Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 9 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie B Palermo-Reggiana 2-1 12-09-2025 Serie B Avellino-Monza 2-1 25-09-2025 Coppa Italia Torino-Pisa 1-0 30-09-2025 Serie B Frosinone-Cesena 3-1 19-10-2025 Serie B Empoli-Venezia 1-1 29-10-2025 Serie B Spezia-Calcio Padova 1-1 08-11-2025 Serie A Como-Cagliari 0-0 29-11-2025 Serie B Venezia-Mantova 3-0 12-12-2025 Serie B Palermo-Sampdoria 1-0 27-12-2025 Serie B Empoli-Frosinone 1-1 24-01-2026 Serie B Monza-Pescara 3-0

Attualmente Modena si trova 8° in classifica con 34 punti (frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 14° in classifica con 25 punti (frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte).

Modena ha segnato 29 gol e ne ha subiti 19; la Sampdoria ha segnato 23 gol e ne ha subiti 29.

La partita di andata Sampdoria - Modena si è giocata il 25 agosto 2025 e si è conclusa 0-2.

In casa Modena ha fatto 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte).

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, il Palermo e l'Empoli ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Catanzaro e lo Spezia ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Modena ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli pareggiando 0-0 mentre La Sampdoria ha incontrato lo Spezia vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol.

Modena e Sampdoria si sono affrontate 13 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 3 volte, la Sampdoria ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Modena-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo il successo per 2-0 nel match d'andata, il Modena potrebbe battere la Sampdoria in due match di fila per la prima volta nella propria storia in Serie BKT. Il bilancio complessivo dei 13 precedenti vede i blucerchiati in vantaggio con sette vittorie a tre (3N).

Dopo aver perso due delle prime tre trasferte in casa del Modena in Serie BKT, la Sampdoria ha registrato tre successi nelle tre più recenti: si tratta della serie più lunga di successi esterni contro una singola avversaria per i blucerchiati nel torneo cadetto.

Il Modena è imbattuto negli ultimi tre match giocati in Serie BKT (1V, 2N), nei quali non ha subito alcuna rete: l'ultima volta che i Canarini hanno registrato più clean sheet consecutivi nel torneo risale a marzo 2015 (quattro in quel caso, contro Brescia, Frosinone, Catania e Bologna).

La Sampdoria non ha perso nessuno degli ultimi tre match in Serie BKT (1V, 2N), vincendo per 1-0 il più recete contro lo Spezia: i blucerchiati potrebbero ottenere due successi di seguito in cadetteria per la prima volta da febbraio 2025 - due 1-0 in quell'occasione, il primo contro il Cosenza e il secondo proprio contro il Modena.

Da un lato, solo il Venezia (sei) ha segnato più gol a seguito di recuperi offensivi (arrivati al massimo a 40m dalla porta avversaria) rispetto alla Sampdoria (tre, al pari del Frosinone) in questa Serie BKT. Dall'altro, nonostante abbia tentato lo stesso numero di tiri dei blucerchiati in queste situazioni di gioco (23), il Modena è una delle cinque squadre che non hanno ancora trovato la rete dopo un recupero alto nel torneo in corso.

Solo Jesse Joronen (11) ha tenuto la porta inviolata in più partite rispetto a Leandro Chichizola in questa Serie BKT: 10, comprese tutte le ultime tre. L'ultima volta che l'estremo difensore del Modena ha registrato più clean sheet consecutivi in cadetteria risale ad aprile 2024, quando arrivò a quattro con la maglia del Parma (contro Südtirol, Spezia, Palermo e Lecco).

Il Modena è l'avversaria preferita di Edoardo Soleri in Serie BKT: quattro partecipazioni attive contro i Canarini per il classe 1997 (3G+1A), almeno il doppio rispetto alle reti in cui è stato coinvolto contro qualsiasi altra formazione in cadetteria. Tuttavia, l'attaccante blucerchiato ha segnato solo una rete fin qui in campionato, dopo averne sempre messe a segno almeno tre in ciascuna delle precedenti tre edizioni del torneo cadetto.

