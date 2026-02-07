Il Palermo vince 3-2 sull'Empoli e si prende il momentaneo secondo posto in classifica. I rosanero partono male e vanno subito in svantaggio con l'Empoli che trova la rete con Guarino; poi, però, la pareggiano con l'autorete di Fulignati e la ribaltano con Pohjanpalo in avvio di ripresa. I toscani sono assolutamente vivi, e sono artefici di un'ottima gara, infatti al 72' pareggiano con Ebuehi appena entrano. La svolta per i padroni di casa arriva all'84': penalty e doppietta di Pohjanpalo che mette un'ipoteca sul match e fa esplodere il Barbera.
90'+9'
Finisce qui: Palermo 3-2 Empoli!19:14
90'+8'
Il Palermo gioca con il cronometro e resta in fase offensiva.19:13
90'+7'
Giallo anche per Magnino che ferma la ripartenza pericolosa di Johnsen.19:12
90'+6'
Ammonito Fulignati.19:10
90'+3'
CHANCE EMPOLI! Ghion con il destro da calcio piazzato dal limite prende la barriera, poi Ignacchiti calcia dritto in porta con traiettoria velenosa ma Joronen compie un miracolo e fa sua la sfera!19:10
90'+2'
Otto minuti di recupero da adesso.19:06
90'+1'
Ultimo cambio per Inzaghi: esce Ranocchia, dentro Blin.19:05
90'
Magnino si mette in proprio e libera il mancino da fuori, presa sicura per il portiere rosanero.19:05
88'
Forze fresche per l'Empoli che prova a ripristinare, almeno, l'equilibrio: esce Degli Innocenti per Ignacchiti e Shpendi per Popov.19:03
86'
Ora il Palermo è galvanizzato e resta in fase offensiva.19:01
84'
GOL! Pohjanpalo apre il destro, spiazza Fulignati e fa 3-2!
Un cambio anche per Dionisi: fuori Nasti, dentro Fila.18:31
56'
Sostituzione Palermo: Inzaghi richiama Gyasi per Johnsen.18:30
54'
Gyasi entra in area e prova la conclusione in porta, pallone deviato sul fondo.18:29
52'
Destro a rientrare di Elia, para Joronen.18:27
52'
Il Palermo è impreciso in avanti, riparte l'Empoli.18:27
50'
Possesso Palermo.18:24
47'
OCCASIONE PALERMO! Girata di testa di Peda in area che fa traversa-linea, poi Elia spazza!18:24
46'
Sostituzione Palermo: fuori Ceccaroni, dentro Magnani.18:20
46'
Si riparte!18:19
Tre gialli fino ad ora, per Bani, Lovato e Ceccaroni.18:06
Termina 1-1 la prima frazione di gioco del Barbera. L'Empoli trova l'1-0 subito, al 5', con Guarino che sugli sviluppi di un corner risolve una mischia in area con il destro secco. Il Palermo, che in fase offensiva produce pochissimo, agguanta il pari grazie all'autorete di Fulignati, che manda in porta con la schiena il pallone dopo il palo di Gyasi servito da Le Douaron bravissimo a liberarsi a sinistra.18:17
45'+2'
Fine primo tempo: 1-1.18:03
45'+1'
Confermato: un minuto di recupero.18:03
45'
Giallo anche per Ceccaroni, intervento duro su Magnino.18:02
44'
Carica il sinistro Shpendi, respinto; subito dopo tocca al destro dalla distanza di Degli Innocenti, conclusione sopra la traversa.18:01
41'
Ultimi cinque minuti del primo tempo, probabile un minuto di recupero.17:57
38'
Ammonito Lovato, fallo tattico su Gyasi.17:55
36'
CI RIPROVA L'EMPOLI! Prima il tiro-cross di Lovato su cui Joronen mette la mano, poi il mancino ravvicinato di Nasti che però è impreciso!17:54
34'
Degli Innocenti ci prova da calcio piazzato, pallone sulla barriera.17:51
33'
Giallo per Bani che ferma con un fallo l'incursione di Shpendi.17:50
30'
Lovato prova a inventare in avanti, il direttore di gara fischia fuorigioco.17:47
29'
Spinge l'Empoli.17:46
28'
Corner Empoli: Degli Innocenti sbaglia il cross.17:45
24'
SI ACCENDE IL PALERMO! Autorete di Fulignati che vale l'1-1! Questa l'azione: Le Douaron si libera benissimo di due uomini sulla sinistra e serve in mezzo Gyasi che di prima intenzione becca il palo; il pallone sbatte sulla schiena dell'estremo difensore ospite ed entra in rete!
Il match riprende abbastanza presto, l'Empoli prende il possesso e conquista il primo corner della partita.17:22
4'
A terra Le Douaron, gioco fermo.17:21
1'
Si comincia, batte l'Empoli!17:17
La formazione di Inzaghi è reduce dal 3-0 contro il Bari, quella di Dionisi dal pari (0-0) con il Modena.16:57
L'arbitro sarà Paride Tremolada. Primo assistente Vito Mastrodonato, secondo assistente Ayoub El Filali. Il quarto ufficiale sarà Alessandro Pizzi; Var e Avar Lorenzo Maggioni è Alessandro Prontera.16:56
FORMAZIONE EMPOLI (3-5-1-1): Fulignati - Lovato, Guarino, Obaretin - Elia, Degli Innocenti, Ghion, Shpendi, Candela - Magnino - Nasti.16:54
FORMAZIONE PALERMO (3-4-2-1): Joronen - Peda, Bani, Ceccaroni - Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello - Gyasi, Le Douaron - Pohjanpalo.16:53
Al momento il Palermo è quarto in classifica a quota 41, l'Empoli è invece nel gruppo di mezzo con 28 punti. Al primo posto il Venezia, che ha vinto 2-1 contro il Frosinone.18:03
Il Palermo, dei 15 match precedenti contro l'Empoli in B, ne ha vinti solo tre, ricavando poi sette pareggi e cinque sconfitti. Tra le vittorie anche quella nella gara di andata di questo campionato.16:49
Benvenuti alla diretta scritta di Palermo-Empoli, gara che vale la 23ª giornata del campionato di Serie B!16:45
Palermo - Empoli è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 7 febbraio alle ore 17:15 allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Arbitro di Palermo - Empoli sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Paride Tremolada
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
50
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
14
Espulsioni
0
Cartellini per partita
7.0
Falli per cartellino
3.5
Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Serie B: 8 partite
Coppa Italia: 3 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
18-08-2025
Coppa Italia
Torino-Modena 1-0
25-08-2025
Serie A
Udinese-Verona 1-1
14-09-2025
Serie A
Sassuolo-Lazio 1-0
23-09-2025
Coppa Italia
Milan-Lecce 3-0
30-09-2025
Serie B
Virtus Entella-Bari 2-2
05-10-2025
Serie B
Carrarese-Juve Stabia 3-0
24-10-2025
Serie B
Modena-Empoli 2-1
08-11-2025
Serie B
Mantova-Calcio Padova 1-0
29-11-2025
Serie B
Catanzaro-Virtus Entella 3-2
04-12-2025
Coppa Italia
Bologna-Parma 2-1
14-12-2025
Serie B
Pescara-Frosinone 1-2
10-01-2026
Serie B
Cesena-Empoli 0-1
24-01-2026
Serie B
Spezia-Avellino 1-0
Attualmente il Palermo si trova 4° in classifica con 44 punti (frutto di 12 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte); invece l'Empoli si trova 12° in classifica con 28 punti (frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte). Il Palermo ha segnato 36 gol e ne ha subiti 16; l'Empoli ha segnato 28 gol e ne ha subiti 31. La partita di andata Empoli - Palermo si è giocata il 7 dicembre 2025 e si è conclusa 1-3.
In casa il Palermo ha fatto 24 punti (7 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte). Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, Modena e il Bari ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, Carrarese e Modena ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita il Bari vincendo 0-3 mentre L'Empoli ha incontrato Modena pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 15 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 6 gol.
Palermo e Empoli si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 3 volte, l'Empoli ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 7.
Palermo-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Palermo ha vinto solo tre dei 15 precedenti contro l'Empoli in Serie BKT (7N, 5P), incluso il più recente nella gara di andata; i siciliani non hanno mai ottenuto due successi di fila contro i toscani nella competizione.
Nelle sette sfide tra Palermo ed Empoli giocate in casa dei siciliani in Serie BKT non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato, con due successi interni, due esterni e tre pareggi, incluso uno nella gara più recente del 2017.
Il Palermo non perde da 10 partite di Serie BKT (6V, 4N) e tra le squadre nella competizione solo Frosinone (14) e Venezia (11) hanno una striscia di imbattibilità più lunga; i rosanero non fanno meglio da una serie di 13 gare senza sconfitte tra ottobre e dicembre 2018.
L'Empoli non è riuscito a segnare nemmeno un gol nelle ultime tre partite di campionato, nonostante 29 tiri e un valore di Expected Goals di 1.82; la squadra toscana non resta almeno quattro gare senza reti in Serie BKT dal 1989.
Nelle 10 trasferte di questo campionato l'Empoli non ha mai pareggiato (4V, 6P) ed è l'unica squadra di questa Serie BKT senza nemmeno un pari esterno; l'ultima compagine ad arrivare all'11ª gara esterna senza alcun pareggio è stata il Vicenza nel 2021/22.
Nessuna squadra ha subito meno gol di testa rispetto al Palermo in questo campionato (uno, come il Frosinone), mentre nessuna ne ha concessi più dell'Empoli con lo stesso fondamentale (nove, come la Sampdoria).
Il Palermo, in questa stagione di Serie BKT, ha segnato otto gol di testa - il secondo migliore risultato, dietro solo ai 10 del Frosinone - e ha effettuato 71 tiri di testa (esclusi quelli respinti): record in questo campionato. Inoltre, i rosanero hanno registrato 234 tiri totali all'interno dell'area di rigore: si tratta del secondo migliore dato nel torneo in corso, dietro sempre ai ciociari (239).
L'Empoli ha effettuato 88 recuperi offensivi in questa Serie BKT: è il dato più basso nel torneo. Il Palermo, invece, occupa la terza posizione in questa classifica con 158: meno solo di Südtirol (168) e Venezia (185).
Joel Pohjanpalo ha segnato 13 gol in questo torneo; nelle seconde divisioni dei maggiori cinque campionati europei, nessun giocatore ha fatto meglio (a quota 13 anche Zan Vipotnik dello Swansea City in Championship inglese).
La prima rete di Stiven Shpendi in Serie BKT è arrivata proprio contro il Palermo, il 7 dicembre 2024 quando vestiva la maglia della Carrarese; la squadra rosanero è una delle due, insieme al Catanzaro, contro cui l'attaccante dell'Empoli ha realizzato più di un gol (due contro ciascuna) nella competizione.
