Il Palermo vince 3-2 sull'Empoli e si prende il momentaneo secondo posto in classifica. I rosanero partono male e vanno subito in svantaggio con l'Empoli che trova la rete con Guarino; poi, però, la pareggiano con l'autorete di Fulignati e la ribaltano con Pohjanpalo in avvio di ripresa. I toscani sono assolutamente vivi, e sono artefici di un'ottima gara, infatti al 72' pareggiano con Ebuehi appena entrano. La svolta per i padroni di casa arriva all'84': penalty e doppietta di Pohjanpalo che mette un'ipoteca sul match e fa esplodere il Barbera.

Al momento il Palermo è quarto in classifica a quota 41, l'Empoli è invece nel gruppo di mezzo con 28 punti. Al primo posto il Venezia, che ha vinto 2-1 contro il Frosinone.18:03

L'arbitro sarà Paride Tremolada. Primo assistente Vito Mastrodonato, secondo assistente Ayoub El Filali. Il quarto ufficiale sarà Alessandro Pizzi; Var e Avar Lorenzo Maggioni è Alessandro Prontera.16:56

Palermo - Empoli è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 7 febbraio alle ore 17:15 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Arbitro di Palermo - Empoli sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Paride Tremolada Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 50 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 14 Espulsioni 0 Cartellini per partita 7.0 Falli per cartellino 3.5 Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 8 partite

partite Coppa Italia: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Torino-Modena 1-0 25-08-2025 Serie A Udinese-Verona 1-1 14-09-2025 Serie A Sassuolo-Lazio 1-0 23-09-2025 Coppa Italia Milan-Lecce 3-0 30-09-2025 Serie B Virtus Entella-Bari 2-2 05-10-2025 Serie B Carrarese-Juve Stabia 3-0 24-10-2025 Serie B Modena-Empoli 2-1 08-11-2025 Serie B Mantova-Calcio Padova 1-0 29-11-2025 Serie B Catanzaro-Virtus Entella 3-2 04-12-2025 Coppa Italia Bologna-Parma 2-1 14-12-2025 Serie B Pescara-Frosinone 1-2 10-01-2026 Serie B Cesena-Empoli 0-1 24-01-2026 Serie B Spezia-Avellino 1-0

Attualmente il Palermo si trova 4° in classifica con 44 punti (frutto di 12 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte); invece l'Empoli si trova 12° in classifica con 28 punti (frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte).

Il Palermo ha segnato 36 gol e ne ha subiti 16; l'Empoli ha segnato 28 gol e ne ha subiti 31.

La partita di andata Empoli - Palermo si è giocata il 7 dicembre 2025 e si è conclusa 1-3.

In casa il Palermo ha fatto 24 punti (7 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte).

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, Modena e il Bari ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, Carrarese e Modena ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita il Bari vincendo 0-3 mentre L'Empoli ha incontrato Modena pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 15 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 6 gol.

Palermo e Empoli si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 3 volte, l'Empoli ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Palermo-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Palermo ha vinto solo tre dei 15 precedenti contro l'Empoli in Serie BKT (7N, 5P), incluso il più recente nella gara di andata; i siciliani non hanno mai ottenuto due successi di fila contro i toscani nella competizione.

Nelle sette sfide tra Palermo ed Empoli giocate in casa dei siciliani in Serie BKT non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato, con due successi interni, due esterni e tre pareggi, incluso uno nella gara più recente del 2017.

Il Palermo non perde da 10 partite di Serie BKT (6V, 4N) e tra le squadre nella competizione solo Frosinone (14) e Venezia (11) hanno una striscia di imbattibilità più lunga; i rosanero non fanno meglio da una serie di 13 gare senza sconfitte tra ottobre e dicembre 2018.

L'Empoli non è riuscito a segnare nemmeno un gol nelle ultime tre partite di campionato, nonostante 29 tiri e un valore di Expected Goals di 1.82; la squadra toscana non resta almeno quattro gare senza reti in Serie BKT dal 1989.

Nelle 10 trasferte di questo campionato l'Empoli non ha mai pareggiato (4V, 6P) ed è l'unica squadra di questa Serie BKT senza nemmeno un pari esterno; l'ultima compagine ad arrivare all'11ª gara esterna senza alcun pareggio è stata il Vicenza nel 2021/22.

Nessuna squadra ha subito meno gol di testa rispetto al Palermo in questo campionato (uno, come il Frosinone), mentre nessuna ne ha concessi più dell'Empoli con lo stesso fondamentale (nove, come la Sampdoria).

Il Palermo, in questa stagione di Serie BKT, ha segnato otto gol di testa - il secondo migliore risultato, dietro solo ai 10 del Frosinone - e ha effettuato 71 tiri di testa (esclusi quelli respinti): record in questo campionato. Inoltre, i rosanero hanno registrato 234 tiri totali all'interno dell'area di rigore: si tratta del secondo migliore dato nel torneo in corso, dietro sempre ai ciociari (239).

L'Empoli ha effettuato 88 recuperi offensivi in questa Serie BKT: è il dato più basso nel torneo. Il Palermo, invece, occupa la terza posizione in questa classifica con 158: meno solo di Südtirol (168) e Venezia (185).

Joel Pohjanpalo ha segnato 13 gol in questo torneo; nelle seconde divisioni dei maggiori cinque campionati europei, nessun giocatore ha fatto meglio (a quota 13 anche Zan Vipotnik dello Swansea City in Championship inglese).

La prima rete di Stiven Shpendi in Serie BKT è arrivata proprio contro il Palermo, il 7 dicembre 2024 quando vestiva la maglia della Carrarese; la squadra rosanero è una delle due, insieme al Catanzaro, contro cui l'attaccante dell'Empoli ha realizzato più di un gol (due contro ciascuna) nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: