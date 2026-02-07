Virgilio Sport
Palermo-Empoli: 3-2 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Renzo Barbera di Palermo
7 Febbraio 2026 ore 17:15
Palermo
3
Empoli
2
Partita finita
Arbitro: Paride Tremolada
  1. 5' 0-1 Gabriele Guarino
  2. 24' 1-1 Andrea Fulignati (A)
  3. 57' 2-1 Joel Pohjanpalo
  4. 72' 2-2 Tyronne Ebuehi
  5. 84' 3-2 Joel Pohjanpalo (R)
0'
45'
90'
90'
99'

Il Palermo vince 3-2 sull'Empoli e si prende il momentaneo secondo posto in classifica. I rosanero partono male e vanno subito in svantaggio con l'Empoli che trova la rete con Guarino; poi, però, la pareggiano con l'autorete di Fulignati e la ribaltano con Pohjanpalo in avvio di ripresa. I toscani sono assolutamente vivi, e sono artefici di un'ottima gara, infatti al 72' pareggiano con Ebuehi appena entrano. La svolta per i padroni di casa arriva all'84': penalty e doppietta di Pohjanpalo che mette un'ipoteca sul match e fa esplodere il Barbera.

  1. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata!19:17

  2. 90'+9'

    Finisce qui: Palermo 3-2 Empoli!19:14

  3. 90'+8'

    Il Palermo gioca con il cronometro e resta in fase offensiva.19:13

  4. 90'+7'

    Giallo anche per Magnino che ferma la ripartenza pericolosa di Johnsen.19:12

  5. 90'+6'

    Ammonito Fulignati.19:10

  6. 90'+3'

    CHANCE EMPOLI! Ghion con il destro da calcio piazzato dal limite prende la barriera, poi Ignacchiti calcia dritto in porta con traiettoria velenosa ma Joronen compie un miracolo e fa sua la sfera!19:10

  8. 90'+2'

    Otto minuti di recupero da adesso.19:06

  9. 90'+1'

    Ultimo cambio per Inzaghi: esce Ranocchia, dentro Blin.19:05

  10. 90'

    Magnino si mette in proprio e libera il mancino da fuori, presa sicura per il portiere rosanero.19:05

  11. 88'

    Forze fresche per l'Empoli che prova a ripristinare, almeno, l'equilibrio: esce Degli Innocenti per Ignacchiti e Shpendi per Popov.19:03

  12. 86'

    Ora il Palermo è galvanizzato e resta in fase offensiva.19:01

  14. 84'

    GOL! Pohjanpalo apre il destro, spiazza Fulignati e fa 3-2!

  15. 83'

    RIGORE PER IL PALERMO! Ceesay commette fallo in area su Bani!18:59

  16. 83'

    OCCASIONE PALERMO! Augello entra in area e calcia forte, para Fulignati!18:58

  17. 82'

    Due cambi per il Palermo: escono Le Douaron per Vasic e Segre per Gomes. 18:57

  18. 81'

    Ultimi dieci minuti del match, previsto abbondante recupero.18:55

  20. 80'

    CHECK CONCLUSO, NON È RIGORE!18:54

  21. 77'

    CHECK AL VAR, possibile rigore per il Palermo per fallo di mano di Ebuehi.18:54

  22. 75'

    Attacca l'Empoli.18:49

  23. 72'

    GOL! Palermo 2-2 Empoli! Rete di Ebuehi che appena entrato, in area, manda il pallone in rete di prima intenzione dopo le respinte difensive sul doppio tentativo ravvicinato di Fila!18:49

  24. 71'

    Doppio cambio per l'Empoli: fuori Elia e Candela per Ebuehi e Ceesay.18:45

  26. 69'

    Cross insidioso di Obaretin, Joronen sventa il pericolo.18:45

  27. 67'

    Calcia Ranocchia, nessun problema per Fulignati.18:42

  28. 66'

    Giallo a Obaretin, fallo su Le Douaron nei pressi del limite dell'area.18:41

  29. 65'

    Johnsen guida la ripartenza del Palermo, poi Auguello va al cross ma l'Empoli allontana.18:41

  30. 64'

    Si riprende Tremolada, si torna a giocare.18:39

  32. 62'

    Gioco fermo, problema muscolare per Tremolada.18:37

  33. 59'

    RISPONDE SUBITO L'EMPOLI! Destro chirurgico di Degli Innocenti da fuori, Joronen è attento e ci mette la mano!18:34

  34. 57'

    GOL! Il Palermo la ribalta, 2-1! La rete è di Pohjanpalo, che sul colpo di testa di Le Douaron su cross di Augello spedisce in porta con il destro potente!

  35. 56'

    Un cambio anche per Dionisi: fuori Nasti, dentro Fila.18:31

  36. 56'

    Sostituzione Palermo: Inzaghi richiama Gyasi per Johnsen.18:30

  38. 54'

    Gyasi entra in area e prova la conclusione in porta, pallone deviato sul fondo.18:29

  39. 52'

    Destro a rientrare di Elia, para Joronen.18:27

  40. 52'

    Il Palermo è impreciso in avanti, riparte l'Empoli.18:27

  41. 50'

    Possesso Palermo.18:24

  42. 47'

    OCCASIONE PALERMO! Girata di testa di Peda in area che fa traversa-linea, poi Elia spazza!18:24

  44. 46'

    Sostituzione Palermo: fuori Ceccaroni, dentro Magnani.18:20

  45. 46'

    Si riparte!18:19

  46. Tre gialli fino ad ora, per Bani, Lovato e Ceccaroni.18:06

  47. Termina 1-1 la prima frazione di gioco del Barbera. L'Empoli trova l'1-0 subito, al 5', con Guarino che sugli sviluppi di un corner risolve una mischia in area con il destro secco. Il Palermo, che in fase offensiva produce pochissimo, agguanta il pari grazie all'autorete di Fulignati, che manda in porta con la schiena il pallone dopo il palo di Gyasi servito da Le Douaron bravissimo a liberarsi a sinistra.18:17

  48. 45'+2'

    Fine primo tempo: 1-1.18:03

  50. 45'+1'

    Confermato: un minuto di recupero.18:03

  51. 45'

    Giallo anche per Ceccaroni, intervento duro su Magnino.18:02

  52. 44'

    Carica il sinistro Shpendi, respinto; subito dopo tocca al destro dalla distanza di Degli Innocenti, conclusione sopra la traversa.18:01

  53. 41'

    Ultimi cinque minuti del primo tempo, probabile un minuto di recupero.17:57

  54. 38'

    Ammonito Lovato, fallo tattico su Gyasi.17:55

  56. 36'

    CI RIPROVA L'EMPOLI! Prima il tiro-cross di Lovato su cui Joronen mette la mano, poi il mancino ravvicinato di Nasti che però è impreciso!17:54

  57. 34'

    Degli Innocenti ci prova da calcio piazzato, pallone sulla barriera.17:51

  58. 33'

    Giallo per Bani che ferma con un fallo l'incursione di Shpendi.17:50

  59. 30'

    Lovato prova a inventare in avanti, il direttore di gara fischia fuorigioco.17:47

  60. 29'

    Spinge l'Empoli.17:46

  62. 28'

    Corner Empoli: Degli Innocenti sbaglia il cross.17:45

  63. 24'

    SI ACCENDE IL PALERMO! Autorete di Fulignati che vale l'1-1! Questa l'azione: Le Douaron si libera benissimo di due uomini sulla sinistra e serve in mezzo Gyasi che di prima intenzione becca il palo; il pallone sbatte sulla schiena dell'estremo difensore ospite ed entra in rete!

  64. 22'

    Ci prova al volo Segre da fuori area, muro Empoli.17:39

  65. 21'

    Buono l'approccio dei toscani, sicuramente più dinamici in fase offensiva rispetto a un Palermo che fino ad ora sembra più contratto.17:38

  66. 19'

    ANCORA EMPOLI! Ghion fa uno-due con Shpendi e arriva a tu per tu con Joronen che però para!17:37

  68. 18'

    CHANCE EMPOLI! Mancino dal limite di Nasti, si distende Joronen!17:35

  69. 18'

    Breve possesso del Palermo, l'Empoli torna al giropalla.17:34

  70. 16'

    L'Empoli attacca con Obaretin che prova a inventare in verticale, sul pallone però non arriva nessun compagno e il Palermo riparte.17:34

  71. 12'

    Primi dieci minuti abbondanti del match, Empoli ben messo in campo fino ad ora e avanti con Guarino.17:30

  72. 9'

    Possesso prolungato del Palermo, ma Shpendi lavora bene a centrocampo e riconquista il pallone.17:26

  74. 5'

    GOL! Palermo 0-1 Empoli! Rete di Guarino che tempestivo, con il destro, risolve una mischia in area su cross dentro di Degli Innocenti sugli sviluppi dalla bandierina!

  75. 4'

    Il match riprende abbastanza presto, l'Empoli prende il possesso e conquista il primo corner della partita.17:22

  76. 4'

    A terra Le Douaron, gioco fermo.17:21

  77. 1'

    Si comincia, batte l'Empoli!17:17

  78. La formazione di Inzaghi è reduce dal 3-0 contro il Bari, quella di Dionisi dal pari (0-0) con il Modena.16:57

  80. L'arbitro sarà Paride Tremolada. Primo assistente Vito Mastrodonato, secondo assistente Ayoub El Filali. Il quarto ufficiale sarà Alessandro Pizzi; Var e Avar Lorenzo Maggioni è Alessandro Prontera.16:56

  81. FORMAZIONE EMPOLI (3-5-1-1): Fulignati - Lovato, Guarino, Obaretin - Elia, Degli Innocenti, Ghion, Shpendi, Candela - Magnino - Nasti.16:54

  82. FORMAZIONE PALERMO (3-4-2-1): Joronen - Peda, Bani, Ceccaroni - Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello - Gyasi, Le Douaron - Pohjanpalo.16:53

  83. Al momento il Palermo è quarto in classifica a quota 41, l'Empoli è invece nel gruppo di mezzo con 28 punti. Al primo posto il Venezia, che ha vinto 2-1 contro il Frosinone.18:03

  84. Il Palermo, dei 15 match precedenti contro l'Empoli in B, ne ha vinti solo tre, ricavando poi sette pareggi e cinque sconfitti. Tra le vittorie anche quella nella gara di andata di questo campionato.16:49

  86. Benvenuti alla diretta scritta di Palermo-Empoli, gara che vale la 23ª giornata del campionato di Serie B!16:45

  88. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Renzo Barbera
    Città: Palermo
    Capienza: 36822 spettatori16:45

    Renzo Barbera Fonte: Gettyimages

Formazioni Palermo - Empoli

Palermo
Empoli
TITOLARI PALERMO
PANCHINA PALERMO
ALLENATORE PALERMO
  • Filippo Inzaghi
TITOLARI EMPOLI
PANCHINA EMPOLI
ALLENATORE EMPOLI
  • Alessio Dionisi
PREPARTITA

Palermo - Empoli è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 7 febbraio alle ore 17:15 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.
Arbitro di Palermo - Empoli sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Paride Tremolada

Statistiche Stagionali
Partite dirette2
Falli fischiati50
Fuorigioco5
Rigori assegnati0
Ammonizioni14
Espulsioni0
Cartellini per partita7.0
Falli per cartellino3.5

Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 2 partite
  • Serie B: 8 partite
  • Coppa Italia: 3 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
18-08-2025 Coppa Italia Torino-Modena 1-0
25-08-2025 Serie A Udinese-Verona 1-1
14-09-2025 Serie A Sassuolo-Lazio 1-0
23-09-2025 Coppa Italia Milan-Lecce 3-0
30-09-2025 Serie B Virtus Entella-Bari 2-2
05-10-2025 Serie B Carrarese-Juve Stabia 3-0
24-10-2025 Serie B Modena-Empoli 2-1
08-11-2025 Serie B Mantova-Calcio Padova 1-0
29-11-2025 Serie B Catanzaro-Virtus Entella 3-2
04-12-2025 Coppa Italia Bologna-Parma 2-1
14-12-2025 Serie B Pescara-Frosinone 1-2
10-01-2026 Serie B Cesena-Empoli 0-1
24-01-2026 Serie B Spezia-Avellino 1-0

Attualmente il Palermo si trova 4° in classifica con 44 punti (frutto di 12 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte); invece l'Empoli si trova 12° in classifica con 28 punti (frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte).
Il Palermo ha segnato 36 gol e ne ha subiti 16; l'Empoli ha segnato 28 gol e ne ha subiti 31.
La partita di andata Empoli - Palermo si è giocata il 7 dicembre 2025 e si è conclusa 1-3.

In casa il Palermo ha fatto 24 punti (7 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte).
Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, Modena e il Bari ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, Carrarese e Modena ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita il Bari vincendo 0-3 mentre L'Empoli ha incontrato Modena pareggiando 0-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 15 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 6 gol.

Palermo e Empoli si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 3 volte, l'Empoli ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Palermo-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Palermo ha vinto solo tre dei 15 precedenti contro l'Empoli in Serie BKT (7N, 5P), incluso il più recente nella gara di andata; i siciliani non hanno mai ottenuto due successi di fila contro i toscani nella competizione.
  • Nelle sette sfide tra Palermo ed Empoli giocate in casa dei siciliani in Serie BKT non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato, con due successi interni, due esterni e tre pareggi, incluso uno nella gara più recente del 2017.
  • Il Palermo non perde da 10 partite di Serie BKT (6V, 4N) e tra le squadre nella competizione solo Frosinone (14) e Venezia (11) hanno una striscia di imbattibilità più lunga; i rosanero non fanno meglio da una serie di 13 gare senza sconfitte tra ottobre e dicembre 2018.
  • L'Empoli non è riuscito a segnare nemmeno un gol nelle ultime tre partite di campionato, nonostante 29 tiri e un valore di Expected Goals di 1.82; la squadra toscana non resta almeno quattro gare senza reti in Serie BKT dal 1989.
  • Nelle 10 trasferte di questo campionato l'Empoli non ha mai pareggiato (4V, 6P) ed è l'unica squadra di questa Serie BKT senza nemmeno un pari esterno; l'ultima compagine ad arrivare all'11ª gara esterna senza alcun pareggio è stata il Vicenza nel 2021/22.
  • Nessuna squadra ha subito meno gol di testa rispetto al Palermo in questo campionato (uno, come il Frosinone), mentre nessuna ne ha concessi più dell'Empoli con lo stesso fondamentale (nove, come la Sampdoria).
  • Il Palermo, in questa stagione di Serie BKT, ha segnato otto gol di testa - il secondo migliore risultato, dietro solo ai 10 del Frosinone - e ha effettuato 71 tiri di testa (esclusi quelli respinti): record in questo campionato. Inoltre, i rosanero hanno registrato 234 tiri totali all'interno dell'area di rigore: si tratta del secondo migliore dato nel torneo in corso, dietro sempre ai ciociari (239).
  • L'Empoli ha effettuato 88 recuperi offensivi in questa Serie BKT: è il dato più basso nel torneo. Il Palermo, invece, occupa la terza posizione in questa classifica con 158: meno solo di Südtirol (168) e Venezia (185).
  • Joel Pohjanpalo ha segnato 13 gol in questo torneo; nelle seconde divisioni dei maggiori cinque campionati europei, nessun giocatore ha fatto meglio (a quota 13 anche Zan Vipotnik dello Swansea City in Championship inglese).
  • La prima rete di Stiven Shpendi in Serie BKT è arrivata proprio contro il Palermo, il 7 dicembre 2024 quando vestiva la maglia della Carrarese; la squadra rosanero è una delle due, insieme al Catanzaro, contro cui l'attaccante dell'Empoli ha realizzato più di un gol (due contro ciascuna) nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PalermoEmpoli
Partite giocate2222
Numero di partite vinte117
Numero di partite perse38
Numero di partite pareggiate87
Gol totali segnati3326
Gol totali subiti1428
Media gol subiti per partita0.61.3
Percentuale possesso palla48.347.1
Numero totale di passaggi80867863
Numero totale di passaggi riusciti62796179
Tiri nello specchio della porta9784
Percentuale di tiri in porta41.646.7
Numero totale di cross475444
Numero medio di cross riusciti147108
Duelli per partita vinti11651122
Duelli per partita persi11661166
Corner subiti99116
Corner guadagnati11493
Numero di punizioni a favore284311
Numero di punizioni concesse347336
Tackle totali311323
Percentuale di successo nei tackle57.959.4
Fuorigiochi totali2222
Numero totale di cartellini gialli4342
Numero totale di cartellini rossi34

Palermo - Empoli Live

Classifica SERIE B

  1. Venezia50
  2. Frosinone46
  3. Monza44
  4. Palermo44
  5. Cesena37
Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo15
  2. Andrea Adorante11
  3. Tommaso Biasci10
  4. Ettore Gliozzi10
  5. Mattia Bortolussi9
