Le scelte di Donadoni: in avanti Artistico e Di Serio. Romano davanti alla difesa, Valoti e Cassata ai suoi lati. Sernicola e Aurelio sulle fasce.18:56

Spezia - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 7 febbraio alle ore 19:30 allo stadio Alberto Picco di La Spezia.

Arbitro di Spezia - Virtus Entella sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Marco Monaldi.

Giovanni Ayroldi Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 216 Fuorigioco 26 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 31 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.7 Falli per cartellino 6.5 Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Sassuolo-Napoli 0-2 14-09-2025 Serie A Roma-Torino 0-1 29-09-2025 Serie A Genoa-Lazio 0-3 19-10-2025 Serie A Como-Juventus 2-0 29-10-2025 Serie A Bologna-Torino 0-0 23-11-2025 Serie A Cremonese-Roma 1-3 08-12-2025 Serie B Monza-Südtirol 1-1 20-12-2025 Serie B Calcio Padova-Sampdoria 1-1 10-01-2026 Serie A Udinese-Pisa 2-2 17-01-2026 Serie B Venezia-Catanzaro 3-1 27-01-2026 Coppa Italia Fiorentina-Como 1-3 07-02-2026 Serie B Spezia-Virtus Entella 1-1

Attualmente lo Spezia si trova 18° in classifica con 21 punti (frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 16° in classifica con 22 punti (frutto di 4 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte).

Lo Spezia ha segnato 20 gol e ne ha subiti 30; la Virtus Entella ha segnato 20 gol e ne ha subiti 30.

La partita di andata Virtus Entella - Spezia si è giocata il 8 dicembre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa lo Spezia ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte).

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, la Sampdoria e la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, Juve Stabia e il Frosinon ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella pareggiando 1-1 mentre La Virtus Entella ha incontrato il Frosinone pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Artistico con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 6 gol.

Spezia e Virtus Entella si sono affrontate 11 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia ha vinto 5 volte, la Virtus Entella ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 5.

Spezia-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Spezia ha tenuto la porta inviolata nelle ultime quattro gare di Serie BKT contro la Virtus Entella; nella competizione, i bianconeri vantano una serie aperta più lunga di gare consecutive senza gol subiti soltanto contro il Vicenza (cinque, tra il 2015 e il 2017).

Lo Spezia è rimasto imbattuto in casa contro la Virtus Entella in Serie BKT (3V, 2N); l'Entella potrebbe diventare la sesta squadra contro cui lo Spezia conta almeno sei gare interne e nemmeno una sconfitta nella competizione.

Tra le squadre attualmente in Serie BKT, lo Spezia è quella che attende da più gare il pareggio nella competizione: 10, in cui i liguri hanno collezionato quattro vittorie e sei sconfitte.

La Virtus Entella è la squadra con il rendimento peggiore in trasferta in questo campionato di Serie BKT (tre punti in 11 partite); considerando i maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni solo Auxerre, Amburgo e Wolverhampton Wanderers hanno collezionato così pochi punti lontano da casa (tutte a quota tre).

Si affrontano due delle tre squadre con la più bassa percentuale di passaggi riusciti in questo campionato di Serie BKT: sia Spezia che Virtus Entella hanno il 77% di passaggi positivi, superiore solo alla percentuale del Südtirol (66%).

Gabriele Artistico ha segnato tre dei suoi quattro gol in questa Serie BKT nelle sue ultime quattro presenze casalinghe, inclusi due nelle due più recenti.

Tra i calciatori che non hanno ancora segnato in questo campionato, solo Nicolò Radaelli ha tentato più conclusioni (28) di Stefano Di Mario (26, come Simone Trimboli); tra chi ha tentato almeno 10 tiri e non ha ancora segnato, il calciatore della Virtus Entella è quello rimasto in campo per più minuti (1854).

