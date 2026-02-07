Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Spezia-Virtus Entella: 1-1 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Alberto Picco di La Spezia
7 Febbraio 2026 ore 19:30
Spezia
1
Virtus Entella
1
Partita finita
Arbitro: Giovanni Ayroldi
  1. 18' 1-0 Gabriele Artistico
  2. 30' 1-1 Luigi Cuppone
0'
45'
90'
90'
100'

Termina in parità il derby ligure tra Spezia e Virtus Entella. Succede quasi tutto nel primo tempo. Artistico al 18' sblocca la gara con una prodezza in rovesciata. Cuppone al 30' sigla la rete del pareggio con un tiro dal limite dell'area. Espulso Guiu al 33', ma nella ripresa il risultato non cambia.

Nel prossimo turno di Serie B per lo Spezia impegno in trasferta sul campo del Bari, la Virtus Entella affronterà in casa il Cesena.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Spezia-Virtus Entella, arrivederci al prossimo turno di Serie B!21:34

  2. 90'+10'

    Fine partita! SPEZIA-VIRTUS ENTELLA 1-1 (18' Artistico, 30' Cuppone).21:31

  3. 90'+7'

    L'arbitro Ayroldi, dopo aver rivisto le immagini al monitor, decide di non concedere rigore allo Spezia per il contatto in area tra Skjellerup e Marconi. 21:27

  4. 90'+5'

    Controllo Var in corso per un contatto in area tra Skjellerup e Marconi, l'arbitro richiamato al monitor.21:25

  5. 90'+2'

    L'arbitro Ayroldi ha concesso cinque minuti di recupero.21:21

  7. 90'+1'

    Sostituzione VIRTUS ENTELLA: entra Nichetti esce Franzoni.21:21

  8. 90'

    Sostituzione VIRTUS ENTELLA: entra Del Lungo esce Mezzoni.21:20

  9. 90'

    Sostituzione VIRTUS ENTELLA: entra Turicchia esce Di Mario.21:19

  10. 88'

    Conclusione angolata ma non potente di Romano da fuori area, Colombi fa buona guardia. 21:18

  11. 87'

    Crampi per Di Mario, terreno di gioco reso pesante dalla pioggia. 21:16

  13. 84'

    Squadre allungate, aumentano gli spazi e arrivano anche le occasioni da rete in questo finale di gara. 21:13

  14. 83'

    OCCASIONE SPEZIA! Skjellerup fa tutto da solo e impegna Colombi con un tiro da posizione defilata. 21:13

  15. 81'

    OCCASIONE VIRTUS ENTELLA! Corner di Karic, stacca Marconi, pallone fuori di un soffio dopo una leggera deviazione. 21:11

  16. 80'

    OCCASIONE VIRTUS ENTELLA! Sugli sviluppi di un corner, dopo una spizzata di Franzoni, Sernicola sulla linea di porta anticipa Tirelli pronto a depositare in rete. 21:10

  17. 78'

    Ammonito DALLA VECCHIA per gioco scorretto su Hristov. 21:08

  19. 76'

    Mezzoni non trova spazio sulla fascia destra, giudicata pulita la chiusura di Aurelio. 21:06

  20. 73'

    Sostituzione VIRTUS ENTELLA: entra Tirelli esce Cuppone.21:02

  21. 71'

    Colpo di testa debole verso la porta di Mezzoni, Radunovic fa sua la sfera senza correre rischi. 21:01

  22. 69'

    Romano calcia dal limite dell'area sugli sviluppi di un corner, tiro murato. 21:00

  23. 67'

    Sostituzione VIRTUS ENTELLA: entra Dalla Vecchia esce Squizzato.20:56

  25. 64'

    Tentativo da fuori area con il mancino di Beruatto, tiro impreciso. 20:55

  26. 63'

    Sostituzione SPEZIA: entra Skjellerup esce Di Serio.20:52

  27. 61'

    Calcio da fermo battuto da Karic, colpisce di testa Franzoni, pallone distante dalla porta. 20:51

  28. 60'

    Ammonito BERUATTO per gioco scorretto su Cuppone.20:49

  29. 56'

    Cuppone protegge bene il pallone e ottiene una punizione dalla trequarti. 20:46

  31. 53'

    Ripartenza della Virtus Entella condotta da Karic, si chiude la difesa dello Spezia. 20:42

  32. 50'

    Sostituzione SPEZIA: entra Adamo esce Ruggero.20:40

  33. 49'

    Sostituzione SPEZIA: entra Comotto esce Cassata.20:40

  34. 48'

    Problema muscolare per Cassata, il centrocampista necessita di cure mediche. 20:38

  35. 47'

    Occasione potenziale per lo Spezia dopo una percussione in area di Romano, Di Serio non riesce a deviare verso la porta.20:37

  37. 46'

    Inizio secondo tempo di SPEZIA-VIRTUS ENTELLA!20:35

  38. Termina in parità il primo tempo tra Spezia e Virtus Entella. Artistico sblocca il risultato al 18' con un gol fantastico in rovesciata. Cuppone segna la rete del pareggio al 30'. Espulso Guiu al 33'.20:21

  39. 45'+3'

    Fine primo tempo: SPEZIA-VIRTUS ENTELLA 1-1! In gol Artistico e Cuppone. 20:21

  40. 45'+1'

    L'arbitro Ayroldi concede due minuti di recupero. 20:17

  41. 44'

    Parodi frena l'avanzata di Valoti e poi subisce anche un fallo.20:16

  43. 41'

    Fallo in attacco di Sernicola, l'arbitro interrompe l'azione dello Spezia. 20:13

  44. 39'

    Cuppone ci prova da posizione complicata, tiro impreciso.20:11

  45. 36'

    Partita in salita per la Virtus Entella, in dieci uomini dopo l'espulsione di Guiu.20:10

  46. 33'

    Guiu si allunga il pallone e interviene in scivolata a metà campo su Valoti, l'arbitro lo punisce con il rosso diretto. 20:07

  47. 33'

    Espulso GUIU per grave fallo di gioco su Valoti. 20:05

  49. 30'

    GOL! Spezia-VIRTUS ENTELLA 1-1! Rete di Cuppone. L'azione parte da un rilancio di Colombi, prolunga Guiu, Cuppone di sinistro dal limite dell'area trafigge Radunovic. 20:03

  50. 26'

    Combinazione tra Di Serio e Artistico, spazza Parodi.19:58

  51. 24'

    Ammonito SQUIZZATO per comportamento non regolamentare. 19:56

  52. 24'

    Ammonito CASSATA per gioco scorretto su Squizzato.19:55

  53. 23'

    Conclusione dalla lunga distanza di Franzoni, comoda la parata di Radunovic. 19:54

  55. 20'

    Lo Spezia resta in attacco anche dopo la rete del vantaggio. 19:52

  56. 18'

    GOL! SPEZIA-Virtus Entella 1-0! Rete di Artistico. Prodezza di Artistico, l'attaccante in gol in sforbiciata sugli sviluppi di un corner.

    Guarda la scheda del giocatore Gabriele Artistico19:51

  57. 16'

    Spezia in avanti, azione viziata da una posizione irregolare di Artistico. 19:48

  58. 12'

    Problema per Parodi, nulla di serio, gioco fermo per qualche istante. 19:43

  59. 8'

    Guiu non controlla la sfera al limite dell'area, sfuma l'azione della Virtus Entella. 19:40

  61. 5'

    Punizione battuta da Valoti, tiro centrale, blocca facilmente Colombi.19:37

  62. 4'

    Il fallo di Marconi su Di Serio è avvenuto fuori dall'area di rigore, punizione per lo Spezia e penalty revocato. 19:38

  63. 2'

    Ammonito MARCONI per gioco scorretto su Di Serio.19:36

  64. 2'

    L'arbitro assegna un calcio di rigore allo Spezia per un contatto nei pressi dell'area tra Di Serio e Marconi, controllo Var in corso.19:36

  65. 1'

    Inizio primo tempo di SPEZIA-VIRTUS ENTELLA! Dirige la gara l'arbitro Ayroldi. 19:31

  67. Le scelte di Chiappella: in attacco Cuppone e Guiu, Mezzoni e Di Mario gli esterni. Squizzato in regia, difesa a tre guidata da Marconi.18:56

  68. Le scelte di Donadoni: in avanti Artistico e Di Serio. Romano davanti alla difesa, Valoti e Cassata ai suoi lati. Sernicola e Aurelio sulle fasce.18:56

  69. Panchina VIRTUS ENTELLA: Del Frate, Siaulys, Del Lungo, Pilati, Turicchia, Nichetti, Bendetti, Dalla Vecchia, Bariti, Tirelli, Debenedetti.18:57

  70. Panchina SPEZIA: Mascardi, Loria, Bertoncini, Vignali, Mateju, Adamo, Bonfanti, Nagy, Comotto, Lorenzelli, Skjellerup.18:52

  71. Formazione VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Colombi - Parodi, Marconi, Alborghetti - Mezzoni, Karic, Squizzato, Di Mario - Franzoni, Guiu - Cuppone.18:57

  73. Formazione SPEZIA (3-5-2): Radunovic - Ruggero, Hristov, Beruatto - Sernicola, Valoti, Romano, Cassata, Aurelio - Artistico, Di Serio.18:51

  74. Benvenuti alla diretta della partita della 23^ giornata di Serie B, si affrontano Spezia e Virtus Entella.18:48

  75. Manca poco all'inizio di Spezia- Virtus Entella. Sfida salvezza, squadre divise da un solo punto in classifica.18:49

  77. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Alberto Picco
    Città: La Spezia
    Capienza: 12273 spettatori18:49

    Alberto Picco Fonte: Gettyimages

Formazioni Spezia - Virtus Entella

Spezia
Virtus Entella
TITOLARI SPEZIA
PANCHINA SPEZIA
ALLENATORE SPEZIA
  • Roberto Donadoni
TITOLARI VIRTUS ENTELLA
PANCHINA VIRTUS ENTELLA
ALLENATORE VIRTUS ENTELLA
  • Andrea Chiappella
PREPARTITA

Spezia - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 7 febbraio alle ore 19:30 allo stadio Alberto Picco di La Spezia.
Arbitro di Spezia - Virtus Entella sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Marco Monaldi.

Giovanni Ayroldi

Statistiche Stagionali
Partite dirette7
Falli fischiati216
Fuorigioco26
Rigori assegnati1
Ammonizioni31
Espulsioni1
Cartellini per partita4.7
Falli per cartellino6.5

Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 7 partite
  • Serie B: 4 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
23-08-2025 Serie A Sassuolo-Napoli 0-2
14-09-2025 Serie A Roma-Torino 0-1
29-09-2025 Serie A Genoa-Lazio 0-3
19-10-2025 Serie A Como-Juventus 2-0
29-10-2025 Serie A Bologna-Torino 0-0
23-11-2025 Serie A Cremonese-Roma 1-3
08-12-2025 Serie B Monza-Südtirol 1-1
20-12-2025 Serie B Calcio Padova-Sampdoria 1-1
10-01-2026 Serie A Udinese-Pisa 2-2
17-01-2026 Serie B Venezia-Catanzaro 3-1
27-01-2026 Coppa Italia Fiorentina-Como 1-3
07-02-2026 Serie B Spezia-Virtus Entella 1-1

Attualmente lo Spezia si trova 18° in classifica con 21 punti (frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 16° in classifica con 22 punti (frutto di 4 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte).
Lo Spezia ha segnato 20 gol e ne ha subiti 30; la Virtus Entella ha segnato 20 gol e ne ha subiti 30.
La partita di andata Virtus Entella - Spezia si è giocata il 8 dicembre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa lo Spezia ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte).
Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, la Sampdoria e la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, Juve Stabia e il Frosinon ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella pareggiando 1-1 mentre La Virtus Entella ha incontrato il Frosinone pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Artistico con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 6 gol.

Spezia e Virtus Entella si sono affrontate 11 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia ha vinto 5 volte, la Virtus Entella ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 5.

Spezia-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Lo Spezia ha tenuto la porta inviolata nelle ultime quattro gare di Serie BKT contro la Virtus Entella; nella competizione, i bianconeri vantano una serie aperta più lunga di gare consecutive senza gol subiti soltanto contro il Vicenza (cinque, tra il 2015 e il 2017).
  • Lo Spezia è rimasto imbattuto in casa contro la Virtus Entella in Serie BKT (3V, 2N); l'Entella potrebbe diventare la sesta squadra contro cui lo Spezia conta almeno sei gare interne e nemmeno una sconfitta nella competizione.
  • Tra le squadre attualmente in Serie BKT, lo Spezia è quella che attende da più gare il pareggio nella competizione: 10, in cui i liguri hanno collezionato quattro vittorie e sei sconfitte.
  • La Virtus Entella è la squadra con il rendimento peggiore in trasferta in questo campionato di Serie BKT (tre punti in 11 partite); considerando i maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni solo Auxerre, Amburgo e Wolverhampton Wanderers hanno collezionato così pochi punti lontano da casa (tutte a quota tre).
  • Si affrontano due delle tre squadre con la più bassa percentuale di passaggi riusciti in questo campionato di Serie BKT: sia Spezia che Virtus Entella hanno il 77% di passaggi positivi, superiore solo alla percentuale del Südtirol (66%).
  • Gabriele Artistico ha segnato tre dei suoi quattro gol in questa Serie BKT nelle sue ultime quattro presenze casalinghe, inclusi due nelle due più recenti.
  • Tra i calciatori che non hanno ancora segnato in questo campionato, solo Nicolò Radaelli ha tentato più conclusioni (28) di Stefano Di Mario (26, come Simone Trimboli); tra chi ha tentato almeno 10 tiri e non ha ancora segnato, il calciatore della Virtus Entella è quello rimasto in campo per più minuti (1854).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

SpeziaVirtus Entella
Partite giocate2222
Numero di partite vinte54
Numero di partite perse129
Numero di partite pareggiate59
Gol totali segnati1919
Gol totali subiti2929
Media gol subiti per partita1.31.3
Percentuale possesso palla46.646.4
Numero totale di passaggi77657594
Numero totale di passaggi riusciti59415851
Tiri nello specchio della porta8174
Percentuale di tiri in porta50.636.6
Numero totale di cross468503
Numero medio di cross riusciti119133
Duelli per partita vinti11161084
Duelli per partita persi11651126
Corner subiti131122
Corner guadagnati113126
Numero di punizioni a favore344283
Numero di punizioni concesse356366
Tackle totali278294
Percentuale di successo nei tackle55.860.2
Fuorigiochi totali3346
Numero totale di cartellini gialli4749
Numero totale di cartellini rossi72

Spezia - Virtus Entella Live

Classifica SERIE B

  1. Venezia50
  2. Frosinone46
  3. Monza44
  4. Palermo44
  5. Cesena37
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo15
  2. Andrea Adorante11
  3. Tommaso Biasci10
  4. Ettore Gliozzi10
  5. Mattia Bortolussi9
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio