Termina in parità il derby ligure tra Spezia e Virtus Entella. Succede quasi tutto nel primo tempo. Artistico al 18' sblocca la gara con una prodezza in rovesciata. Cuppone al 30' sigla la rete del pareggio con un tiro dal limite dell'area. Espulso Guiu al 33', ma nella ripresa il risultato non cambia.
Nel prossimo turno di Serie B per lo Spezia impegno in trasferta sul campo del Bari, la Virtus Entella affronterà in casa il Cesena.
90'+10'
90'+7'
L'arbitro Ayroldi, dopo aver rivisto le immagini al monitor, decide di non concedere rigore allo Spezia per il contatto in area tra Skjellerup e Marconi. 21:27
90'+5'
Controllo Var in corso per un contatto in area tra Skjellerup e Marconi, l'arbitro richiamato al monitor.21:25
90'+2'
L'arbitro Ayroldi ha concesso cinque minuti di recupero.21:21
Problema muscolare per Cassata, il centrocampista necessita di cure mediche. 20:38
47'
Occasione potenziale per lo Spezia dopo una percussione in area di Romano, Di Serio non riesce a deviare verso la porta.20:37
46'
Inizio secondo tempo di SPEZIA-VIRTUS ENTELLA!20:35
Termina in parità il primo tempo tra Spezia e Virtus Entella. Artistico sblocca il risultato al 18' con un gol fantastico in rovesciata. Cuppone segna la rete del pareggio al 30'. Espulso Guiu al 33'.20:21
45'+3'
45'+1'
L'arbitro Ayroldi concede due minuti di recupero. 20:17
44'
Parodi frena l'avanzata di Valoti e poi subisce anche un fallo.20:16
41'
Fallo in attacco di Sernicola, l'arbitro interrompe l'azione dello Spezia. 20:13
39'
Cuppone ci prova da posizione complicata, tiro impreciso.20:11
36'
Partita in salita per la Virtus Entella, in dieci uomini dopo l'espulsione di Guiu.20:10
33'
Guiu si allunga il pallone e interviene in scivolata a metà campo su Valoti, l'arbitro lo punisce con il rosso diretto. 20:07
33'
Espulso GUIU per grave fallo di gioco su Valoti. 20:05
30'
GOL! Spezia-VIRTUS ENTELLA 1-1! Rete di Cuppone. L'azione parte da un rilancio di Colombi, prolunga Guiu, Cuppone di sinistro dal limite dell'area trafigge Radunovic. 20:03
26'
Combinazione tra Di Serio e Artistico, spazza Parodi.19:58
24'
Ammonito SQUIZZATO per comportamento non regolamentare. 19:56
24'
Ammonito CASSATA per gioco scorretto su Squizzato.19:55
23'
Conclusione dalla lunga distanza di Franzoni, comoda la parata di Radunovic. 19:54
20'
Lo Spezia resta in attacco anche dopo la rete del vantaggio. 19:52
18'
GOL! SPEZIA-Virtus Entella 1-0! Rete di Artistico. Prodezza di Artistico, l'attaccante in gol in sforbiciata sugli sviluppi di un corner.
Spezia - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 7 febbraio alle ore 19:30 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Arbitro di Spezia - Virtus Entella sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Marco Monaldi.
Giovanni Ayroldi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
7
Falli fischiati
216
Fuorigioco
26
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
31
Espulsioni
1
Cartellini per partita
4.7
Falli per cartellino
6.5
Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:
Serie A: 7 partite
Serie B: 4 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie A
Sassuolo-Napoli 0-2
14-09-2025
Serie A
Roma-Torino 0-1
29-09-2025
Serie A
Genoa-Lazio 0-3
19-10-2025
Serie A
Como-Juventus 2-0
29-10-2025
Serie A
Bologna-Torino 0-0
23-11-2025
Serie A
Cremonese-Roma 1-3
08-12-2025
Serie B
Monza-Südtirol 1-1
20-12-2025
Serie B
Calcio Padova-Sampdoria 1-1
10-01-2026
Serie A
Udinese-Pisa 2-2
17-01-2026
Serie B
Venezia-Catanzaro 3-1
27-01-2026
Coppa Italia
Fiorentina-Como 1-3
07-02-2026
Serie B
Spezia-Virtus Entella 1-1
Attualmente lo Spezia si trova 18° in classifica con 21 punti (frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 16° in classifica con 22 punti (frutto di 4 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte). Lo Spezia ha segnato 20 gol e ne ha subiti 30; la Virtus Entella ha segnato 20 gol e ne ha subiti 30. La partita di andata Virtus Entella - Spezia si è giocata il 8 dicembre 2025 e si è conclusa 0-1.
In casa lo Spezia ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte). Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, la Sampdoria e la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, Juve Stabia e il Frosinon ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella pareggiando 1-1 mentre La Virtus Entella ha incontrato il Frosinone pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Artistico con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 6 gol.
Spezia e Virtus Entella si sono affrontate 11 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia ha vinto 5 volte, la Virtus Entella ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 5.
Spezia-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Lo Spezia ha tenuto la porta inviolata nelle ultime quattro gare di Serie BKT contro la Virtus Entella; nella competizione, i bianconeri vantano una serie aperta più lunga di gare consecutive senza gol subiti soltanto contro il Vicenza (cinque, tra il 2015 e il 2017).
Lo Spezia è rimasto imbattuto in casa contro la Virtus Entella in Serie BKT (3V, 2N); l'Entella potrebbe diventare la sesta squadra contro cui lo Spezia conta almeno sei gare interne e nemmeno una sconfitta nella competizione.
Tra le squadre attualmente in Serie BKT, lo Spezia è quella che attende da più gare il pareggio nella competizione: 10, in cui i liguri hanno collezionato quattro vittorie e sei sconfitte.
La Virtus Entella è la squadra con il rendimento peggiore in trasferta in questo campionato di Serie BKT (tre punti in 11 partite); considerando i maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni solo Auxerre, Amburgo e Wolverhampton Wanderers hanno collezionato così pochi punti lontano da casa (tutte a quota tre).
Si affrontano due delle tre squadre con la più bassa percentuale di passaggi riusciti in questo campionato di Serie BKT: sia Spezia che Virtus Entella hanno il 77% di passaggi positivi, superiore solo alla percentuale del Südtirol (66%).
Gabriele Artistico ha segnato tre dei suoi quattro gol in questa Serie BKT nelle sue ultime quattro presenze casalinghe, inclusi due nelle due più recenti.
Tra i calciatori che non hanno ancora segnato in questo campionato, solo Nicolò Radaelli ha tentato più conclusioni (28) di Stefano Di Mario (26, come Simone Trimboli); tra chi ha tentato almeno 10 tiri e non ha ancora segnato, il calciatore della Virtus Entella è quello rimasto in campo per più minuti (1854).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: