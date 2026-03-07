L'Avellino torna alla vittoria (la prima della gestione Ballardini) grazie al gol di Russo nel recupero. I biancoverdi avevano avuto molte occasioni (palo di Biasci) senza trovare la rete. Ko per il Padova che si era reso pericoloso con Lasagna e con Di Mariano (traversa).

Ballardini è senza gli squalificati Tutino e Le Borgne, oltre agli infortunati Favilli, D'Andrea e Pandolfi ma ritrova Palmiero e Izzo; in attacco tandem Biasci-Patierno. Andreoletti deve rinunciare a Bortolussi per problemi alla schiena che va a aggiungersi ai noti indisponibili Gomez, Barreca e Haider; la coppia offensiva sarà composta da Lasagna e Buonaiuto. 14:45

Termina a reti bianche la prima frazione di gioco tra Avellino e Padova ma non sono mancate le occasioni. Biancoverdi vicini al gol in più occasioni, in particolare con Biasci che ha anche colpito un palo. Biancoscudati pericolosi con Lasagna. Infortunio per Sgarbi, giallo pesante a Patierno. 15:53

PREPARTITA

Avellino - Padova è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 7 marzo alle ore 15:00 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.

Arbitro di Avellino - Padova sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Matteo Gualtieri.

Daniele Perenzoni Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 27 Fuorigioco 6 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 9.0 Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 11 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Monza-Frosinone 0-1 30-08-2025 Serie B Juve Stabia-Venezia 0-0 19-09-2025 Serie B Palermo-Bari 2-0 28-09-2025 Serie A Sassuolo-Udinese 3-1 25-10-2025 Serie B Avellino-Spezia 0-4 02-11-2025 Serie B Catanzaro-Venezia 2-1 22-11-2025 Serie B Carrarese-Reggiana 0-0 08-12-2025 Serie B Frosinone-Juve Stabia 3-0 20-12-2025 Serie B Monza-Carrarese 4-1 11-01-2026 Serie B Mantova-Palermo 1-1 15-02-2026 Serie B Empoli-Reggiana 1-1 21-02-2026 Serie B Virtus Entella-Catanzaro 1-3 27-02-2026 Serie B Sampdoria-Bari 0-2

Attualmente l'Avellino si trova 11° in classifica con 33 punti (frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte); invece Padova si trova 10° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte).

L'Avellino ha segnato 31 gol e ne ha subiti 46; Padova ha segnato 30 gol e ne ha subiti 36.

La partita di andata Padova - Avellino si è giocata il 30 settembre 2025 e si è conclusa 2-2.

In casa l'Avellino ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa Padova ha totalizzato 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte).

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, Juve Stabia e il Venezia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, Modena e lo Spezia ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Venezia perdendo 4-0 mentre Padova ha incontrato lo Spezia pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 9 gol.

Avellino e Padova si sono affrontate 11 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 5 volte, Padova ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 3.

