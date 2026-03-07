L'Avellino torna alla vittoria (la prima della gestione Ballardini) grazie al gol di Russo nel recupero. I biancoverdi avevano avuto molte occasioni (palo di Biasci) senza trovare la rete. Ko per il Padova che si era reso pericoloso con Lasagna e con Di Mariano (traversa).
In classifica, gli irpini balzano a metà graduatoria a 33 punti, a -1 proprio dai biancoscudati. Nel prossimo turno, Padova-Catanzaro e Entella-Avellino.
Per la diretta di Avellino-Padova è tutto, buon proseguimento di giornata.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
90'+5'
E' FINITA! AVELLINO-PADOVA 1-0! Rete di Russo al 92'. 16:57
90'+3'
Veneti colpiti nel recupero. 16:56
90'+2'
PILLOLA STATISTICA: 3° centro stagionale per il classe '99. 16:56
90'+2'
GOL! AVELLINO-Padova 1-0! Rete di Russo. Padroni di casa in vantaggio: Enrici serve il numero 10 che punta Belli e calcia, sinistro sul primo palo che buca Sorrentino. 16:55
90'
Si giocherà fino al 93'. 16:52
89'
Ultimo giro di orologio prima del recupero. 16:51
87'
Sorrentino rinvia di prima intenzione direttamente in fallo laterale. 16:49
85'
TRAVERSA DEL PADOVA! Di Mariano calcia dal limite, destro a giro che si stampa sulla traversa! 16:47
84'
Forcing dell'Avellino, tiro dalla bandierina. 16:46
83'
RUSSO! Grande azione slalomeggiante in area, destro rasoterra respinto da Sorrentino. 16:45
82'
QUINTO CAMBIO NEL PADOVA: entra Varas, esce Lasagna. 16:44
80'
Cross orizzontale di Palumbo, allontana la retroguardia ospite. 16:43
79'
TERZO CAMBIO NELL'AVELLINO: entra Insigne, esce Sounas. 16:41
79'
SECONDO CAMBIO NELL'AVELLINO: entra Enrici, esce Izzo. 16:41
77'
Russo in area, dribbling ma manca la conclusione e poi c'è il cross troppo profondo. 16:40
75'
Movimento di Silva che guadagna il calcio d'angolo. 16:37
73'
Russo appoggia per Palumbo, sinistro dal limite che si infrange sul muro difensivo avversario. 16:35
72'
Corpo a corpo Izzo-Fusi, fallo fischiato al centrocampista biancorosso. 16:34
70'
Sounas punta Pastina e conquista un altro tiro dalla bandierina. 16:32
68'
Uscita in presa alta dell'estremo difensore euganeo. 16:31
67'
Sugli sviluppi, Simic manca l'incornata, Izzo rigioca la sfera, muro in corner. 16:29
67'
Retropassaggio di Di Maggio che mette in difficoltà Sorrentino, che deve concedere il calcio d'angolo. 16:28
66'
PRIMO CAMBIO NELL'AVELLINO: entra Russo, esce Patierno. 16:27
64'
AMMONITO DI MAGGIO: fermato Palumbo. 16:25
63'
Filtrante di Palumbo fuori misura per lo scatto di Patierno. 16:24
62'
Traversone di Capelli troppo profondo per Fusi. 16:23
60'
Scocca l'ora di gioco, parziale sempre fermo sullo 0 a 0. 16:22
58'
Ancora pericoloso l'Avellino dalla bandierina: spizzata aerea di Simic che non inquadra lo specchio, Patierno la rimette in mezzo, infine Biasci calcia alto. 16:21
58'
Tiro dalla bandierina per gli irpini. 16:19
56'
Forcing dell'Avellino, verticalizzazione di Besaggio per Sounas: sinistro centrale, blocca l'estremo difensore ospite. 16:18
54'
AMMONITO VILLA: proteste. 16:16
53'
AMMONITO PASTINA: fallo su Biasci. 16:15
52'
SOUNAS FALLISCE IL VANTAGGIO! Grande assist di Sala per Sounas al limite del fuorigioco, tutto solo, colpo di testa debole che grazia Sorrentino. 16:16
50'
OCCASIONE PER LASAGNA! Belli per Lasagna, controllo e tiro, volo di Daffara in corner. 16:12
49'
AMMONITO PALMIERO: fallo ai danni di Di Maggio. 16:10
47'
Andreoletti resta con una sola sostituzione a disposizione. 16:10
46'
QUARTO CAMBIO NEL PADOVA: entra Di Maggio, esce Buonaiuto.16:08
46'
TERZO CAMBIO NEL PADOVA: entra Silva, esce Faedo. 16:07
46'
SECONDO CAMBIO NEL PADOVA: entra Giunti, esce Crisetig. 16:07
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI AVELLINO-PADOVA! Si riparte dal risultato di 0-0. 16:07
Squadre negli spogliatoi: Ballardini studia le mosse per tornare alla vittoria, Andreoletti per aumentare l'incisività in attacco. 15:57
Termina a reti bianche la prima frazione di gioco tra Avellino e Padova ma non sono mancate le occasioni. Biancoverdi vicini al gol in più occasioni, in particolare con Biasci che ha anche colpito un palo. Biancoscudati pericolosi con Lasagna. Infortunio per Sgarbi, giallo pesante a Patierno. 15:53
45'+4'
FINE PRIMO TEMPO! AVELLINO-PADOVA 0-0. 15:50
45'+3'
AMMONITO PATIERNO: fallo ai danni di Belli. Era diffidato. 15:49
45'+1'
Tiro-cross di Sala, deviazione di Pastina che costringe Sorrentino agli straordinari. 15:49
45'
Tre minuti di recupero. 15:47
44'
Check del VAR per un tocco sospetto di Belli con la mano, tutto regolare. 15:48
43'
SOUNAS, DOPPIA CONCLUSIONE! Sinistro di prima intenzione, Sorrentino respinge, ancora il centrocampista greco, destro murato dall'estremo difensore. 15:46
41'
Doppio traversone, prima di Di Mariano e poi di Belli, ma non arriva la conclusione. 15:43
39'
La sfera colpisce il direttore di gara, gioco interrotto e palla restituita al Padova. 15:41
37'
Buco sulla trequarti, Buonaiuto può avanzare fino al limite dell'area: destro sbilenco largo. 15:40
37'
Grande anticipo di Faedo su Patierno, pronto a andare alla conclusione. 15:39
35'
Entrata fallosa di Fusi ai danni di Palmiero. 15:37
33'
Palumbo si muove da destra a sinistra sulla trequarti ma Sala non lo serve con precisione. 15:35
31'
Di Mariano per Faedo, cross chiuso da Simic che fa carambolare la palla sul terzino biancorosso e conquista la rimessa dal fondo. 15:34
30'
Besaggio si inserisce in area ma sbaglia la misura del traversone che si perde a fondo campo. 15:32
28'
Cross di Sala, Faedo non si fida e prolunga di testa verso il fallo laterale. 15:30
27'
Traversone di Izzo verso Patierno, uscita in anticipo di Sorrentino. 15:29
25'
AMMONITO IZZO: fallo su Lasagna. 15:26
23'
Metà della prima frazione di gioco, parziale ancora fermo sullo 0 a 0 ma non sono mancate le occasioni. 15:25
21'
Sugli sviluppi, Palumbo la rimette in area, Patierno e Izzo provano la conclusione trovando l'opposizione della difesa ospite. 15:24
21'
Tiro dalla bandierina in favore della squadra di Ballardini. 15:23
20'
Izzo conquista con esperienza una punizione in zona d'attacco. 15:22
18'
PRIMO CAMBIO NEL PADOVA: entra Villa, esce Sgarbi. 15:20
18'
Padova in difficoltà, Buonaiuto rischia e perde la palla nella propria area di rigore. 15:20
16'
Sgarbi si ferma! Il difensore biancorosso accusa un fastidio muscolare, da verificare le sue condizioni. 15:19
15'
SIMIC! Sorrentino smanaccia in uscita sul sinistro di Simic che calcia sopra la traversa. Ritmi altissimi al ''Partenio''! 15:18
14'
Corner in favore dei padroni di casa. 15:15
12'
AVELLINO VICINO AL GOL! Palumbo per Besaggio in area, assist in orizzontale per Biasci: destro di prima intenzione fuori di pochissimo. 15:14
11'
CHE OCCASIONE PER LASAGNA! Invenzione di Buonaiuto che pesca l'attaccante, superato Simic ma infine il sinistro non inquadra la porta da posizione favorevolissima. 15:15
10'
Il difensore numero 58 rientra in campo giusto in tempo per spazzare un traversone avversario. 15:13
8'
Gioco fermo, problema per Pastina, assistito dai sanitari biancoscudati. 15:11
7'
Cross dalla corsia destra per le punte irpine, libera in qualche modo la retroguardia patavina. 15:09
5'
Biasci appoggia all'indietro per l'accorrente Sala, conclusione mancina alta in curva. 15:07
4'
PALO DELL'AVELLINO! Biasci si muove fuori area e va al tiro: destro a giro che si stampa sul montante! 15:06
2'
PATIERNO! L'attaccante pressa e ruba palla a Pastina e si invola verso la porta: botta centrale che Sorrentino blocca in due tempi. 15:04
1'
INIZIA AVELLINO-PADOVA! Primo pallone giocato da Buonaiuto. 15:02
Squadre in campo agli ordini di Perenzoni: padroni di casa in maglia verde, ospiti in casacca bianca. 15:00
All'andata, disputata lo scorso 30 settembre, spettacolare 2 a 2: Sgarbi-Buonaiuto per i veneti, rimonta campana firmata Biasci-Lescano. 12:33
Ballardini è senza gli squalificati Tutino e Le Borgne, oltre agli infortunati Favilli, D'Andrea e Pandolfi ma ritrova Palmiero e Izzo; in attacco tandem Biasci-Patierno. Andreoletti deve rinunciare a Bortolussi per problemi alla schiena che va a aggiungersi ai noti indisponibili Gomez, Barreca e Haider; la coppia offensiva sarà composta da Lasagna e Buonaiuto. 14:45
FORMAZIONE PADOVA (4-4-2): Sorrentino - Belli, Sgarbi, Pastina, Faedo - Capelli, Fusi, Crisetig, Di Mariano - Lasagna, Buonaiuto. A disposizione: Mouquet, Fortin, Villa, Ghiglione, Favale, Perrotta, Giunti, Di Maggio, Silva, Varas, Caprari, Seghetti. 14:33
I Lupi sono reduci dal pesante ko di Venezia (la vittoria manca dal 31 gennaio) mentre gli Euganei hanno pareggiato in casa contro lo Spezia nel turno infrasettimanale. 12:20
Dirige l'incontro il signor Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto, coadiuvato dagli assistenti Belsanti e Scarpa. Quarto Ufficiale Castellone. Al VAR Gualtieri di Asti, AVAR Fourneau di Roma 1. 12:17
Il match del ''Partenio-Adriano Lombardi'' mette in palio punti pesanti per gli obbiettivi delle due compagini: padroni di casa poco sopra la zona playout a quota 30, ospiti a inseguire la zona playoff con 34 punti. 12:14
Benvenuti alla diretta di Avellino-Padova, gara valida per il 29° turno di Serie B. 12:12
Avellino - Padova è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 7 marzo alle ore 15:00 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Arbitro di Avellino - Padova sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Matteo Gualtieri.
Daniele Perenzoni
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
27
Fuorigioco
6
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
3
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
9.0
Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 11 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
17-08-2025
Coppa Italia
Monza-Frosinone 0-1
30-08-2025
Serie B
Juve Stabia-Venezia 0-0
19-09-2025
Serie B
Palermo-Bari 2-0
28-09-2025
Serie A
Sassuolo-Udinese 3-1
25-10-2025
Serie B
Avellino-Spezia 0-4
02-11-2025
Serie B
Catanzaro-Venezia 2-1
22-11-2025
Serie B
Carrarese-Reggiana 0-0
08-12-2025
Serie B
Frosinone-Juve Stabia 3-0
20-12-2025
Serie B
Monza-Carrarese 4-1
11-01-2026
Serie B
Mantova-Palermo 1-1
15-02-2026
Serie B
Empoli-Reggiana 1-1
21-02-2026
Serie B
Virtus Entella-Catanzaro 1-3
27-02-2026
Serie B
Sampdoria-Bari 0-2
Attualmente l'Avellino si trova 11° in classifica con 33 punti (frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte); invece Padova si trova 10° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte). L'Avellino ha segnato 31 gol e ne ha subiti 46; Padova ha segnato 30 gol e ne ha subiti 36. La partita di andata Padova - Avellino si è giocata il 30 settembre 2025 e si è conclusa 2-2.
In casa l'Avellino ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa Padova ha totalizzato 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte). L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, Juve Stabia e il Venezia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, Modena e lo Spezia ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Venezia perdendo 4-0 mentre Padova ha incontrato lo Spezia pareggiando 2-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 9 gol.
Avellino e Padova si sono affrontate 11 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 5 volte, Padova ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: