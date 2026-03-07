Non si fanno male Modena e Cesena, un risultato che è più favorevole probabilmente alla squadra di Sottil al termine di una sfida di sofferenza. Solo nel finale in realtà il Modena crea le prime vere occasioni della serata, nonostante la costante pressione dei padroni di casa. Il Cesena guadagna quindi un punto sul SidTirol, il Modena resta sempre ancorato al sesto posto
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!21:26
90'+3'
FINISCE QUI! Nessun gol al Braglia, Modena-Cesena termina 0-0!21:22
90'
Tre minuti di recupero21:19
89'
Ammonito Zampano, fallo su Shpendi21:17
87'
Si fa vedere davanti il Cesena, un rimpallo favorisce Vrioni che per poco non mette in difficoltà Chichizola21:16
84'
Spinge il Modena in questo finale, vuole i tre punti la squadra di Sottil21:13
81'
PALO MODENA! Botta di Gerli da fuori, la palla sbatte sul legno alla destra di Klinsmann che nulla avrebbe potuto sulla conclusione del centrocampista del Modena!21:10
78'
Pedro Mendes prova la rovesciata, buona coordinazione ma palla a lato21:06
75'
Terzo cambio nel Cesena: esce Berti, entra Bisoli21:03
75'
Secondo cambio nel Cesena: esce Cerri, entra Vrioni21:03
72'
Tonoli! Rasoiata da fuori sporcata in corner21:00
71'
Azione insistita del Modena, si salva con affanno il Cesena20:59
69'
Gioco fermo, a terra Piacentini20:57
67'
OCCASIONE MODENA! Subito Pedro Mendes vicino al gol con il colpo di testa sulla punizione di Santoro, respinge Klinsmann!20:56
65'
Primo cambio nel Cesena: esce Ciervo, entra Guidi20:54
65'
Secondo cambio nel Modena: esce Ambrosino, entra Pedro Mendes20:53
65'
Primo cambio nel Modena: esce De Luca, entra Gliozzi20:53
63'
Ritmi piuttosto bassi in questa fase20:52
60'
Buona iniziativa sull destra di Gerli, cross basso al centro dove arriva Zanimacchia che spara alle stelle20:49
57'
Santoro controlla un pallone vagante e cerca il destro a giro, blocca Klinsmann20:46
56'
De Luca servito in area ma subito accerchiato dai difensori del Cesena che liberano e sventano il pericolo20:45
52'
Atteggimento più aggressivo del Cesena in questa ripresa20:41
49'
Penetra in area Francesconi, chiude in fallo laterale Santoro20:38
47'
In campo gli stessi ventidue del primo tempo20:35
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!20:34
Poche emozioni al Braglia nei primi 45 minuti. Possesso palla favorevole al Modena che detta i tempi della gara senza però riuscire mai ad impensierire Klinsmann. Il Cesena si affida alle ripartenze ma la squadra di Mignani ha faticato ad arrivare sulla trequarti avversaria. Vedremo se i due tecnici troverenno nuove soluzioni per questo secondo tempo20:19
45'+1'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! 0-0 all'intervallo tra Modena e Cesena!20:17
45'
Un minuto di recupero20:17
44'
Piacentini chiude alla grande intercettando un filtrate che avrebbe lasciato De Luca a tu per tu con Klinsmann20:16
41'
Contropiede Cesena condotto da Ciervo, ottimo recupero di Dellavalle20:12
38'
Ambrosino cerca di liberare in area De Luca con un colpo di tacco, libera la difesa del Modena20:09
35'
Altra traiettoria insidiosa di Gerli a centro area, De Luca non arriva alla deviazione20:07
32'
Altro calcio d'angolo guadagnato dal Modena con Santoro, la squadra di Sottil arriva con facilità dalle parti di Klinsmann pur non creando reali pericoli al portiere bianconero20:03
27'
Cross insidioso di Gerli, nessun compagno riesce a intervenire sul secondo palo19:59
23'
Arriva per la prima volta in avanti il Cesena, ci prova Cerri con una conclusione però troppo debole e controllata da Chichizola19:55
20'
Non riesce a risalire il Cesena, la squadra di Mignani fatica ad innescare il proprio tandem d'attacco19:52
18'
Destto da fuori di Dellavalle, palla alta19:49
16'
Continua la pressione del Modena, che sta intensificando il ritmo della sua manovra19:48
12'
Frabotta prova a puntare sulla sinistra, chiusura di Zampano che guadagna anche la rimessa dal fondo19:43
9'
Altro cross dalla destra, Ambrosino impatta di testa trovando la parata di Klinsmann che blocca la sfera19:41
8'
Santoro cerca la conclusione dal limite, soluzione poco precisa che si perde alta sulla traversa19:40
7'
Gestisce palla il Modena19:39
4'
Chance per il Modena! Cross dal vertice di Gerli, colpo di testa di Tonoli di poco oltre la traversa!19:35
SI PARTE! È iniziata MODENA-CESENA!19:31
Le scelte di Mignani: confermati Ciofi, Mangraviti e Zaro davanti a Klinsmann, così come sugli esterni dove tocca ancora a Ciervo e Frabotta. In mezzo Francesconi, Castagnetti e Berti, mentre in attacco Cerri farà coppia con Shpendi18:55
Le scelte di Sottil: davanti a Chichizola tocca a Tonoli, Ndor e Dellavalle comporre la linea a tre, con Zanimacchia e Zampano che agiranno sugli esterni. In mediana spazio a Santoro, Gerli e Massolin, mentre Ambrosino e De Luca comporranno il tandem d'attacco13:14
FORMAZIONE UFFICIALE CESENA: gli ospiti rispondono a loro volta con un 3-5-2: Klinsmann - Ciofi, Zaro, Piacentini - Ciervo, Francesconi, Castagnetti, Berti, Frabotta - Cerri, Shpendi18:54
FORMAZIONE UFFICIALE MODENA: i padroni di casa si schierano con un 3-5-2: Chichizola - Tonoli, Adorni, Dellavalle - Zampano, Santoro, Gerli, Massolin, Zanimacchia - Ambrosino, De Luca18:56
La direzione di gara è affidata a Matteo Marcenaro della sezione di Genova, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Palermo e Colaianni e dal quarto ufficiale Allegretta. Al Var ci sono invece Volpi e Prenna13:10
Il Cesena occupa attualmente l'ultimo posto disponibile per i play off, conservando un solo punto di vantaggio sul SudTirol, sconfitto nel pomeriggio contro l'Entella. La squadra di Mignani si trova in un momento di difficoltà ed è stata anche contestata dalla propria tifoseria, alla luce delle quattro sconfitte nelle ultime cinque gare18:57
Scontro importante al Braglia tra due squadre in piena zona play off. Il Modena di Sottil cercherà di consolidare il suo sesto posto con la speranza di riscattarsi dopo le due sconfitte consecutive contro Entella e Padova. L'ultimo successo degli emiliani risale al successo in trasferta del 22 febbraio sul campo della Juve Stabia, mentre qui al Braglia alla settimana precedente con la Carrarese13:05
Benvenuti alla diretta di Modena-Cesena. gara valida per la 29° giornata del campionato di Serie B!13:02
Dove si gioca la partita:
Stadio: Alberto Braglia Città: Modena Capienza: 21151 spettatori13:02
Modena - Cesena è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 7 marzo alle ore 19:30 allo stadio Alberto Braglia di Modena. Arbitro di Modena - Cesena sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.
Matteo Marcenaro
Statistiche Stagionali
Partite dirette
10
Falli fischiati
263
Fuorigioco
29
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
43
Espulsioni
1
Cartellini per partita
4.4
Falli per cartellino
5.9
Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:
Serie A: 10 partite
Serie B: 5 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie A
Juventus-Parma 2-0
14-09-2025
Serie A
Milan-Bologna 1-0
27-09-2025
Serie B
Südtirol-Reggiana 3-1
04-10-2025
Serie B
Spezia-Palermo 1-2
18-10-2025
Serie A
Torino-Napoli 1-0
29-10-2025
Serie A
Como-Verona 3-1
07-11-2025
Serie A
Pisa-Cremonese 1-0
30-11-2025
Serie A
Atalanta-Fiorentina 2-0
08-12-2025
Serie B
Bari-Pescara 1-1
27-12-2025
Serie B
Carrarese-Mantova 0-0
10-01-2026
Serie A
Roma-Sassuolo 2-0
23-01-2026
Serie A
Inter-Pisa 6-2
09-02-2026
Serie A
Roma-Cagliari 2-0
23-02-2026
Serie A
Bologna-Udinese 1-0
07-03-2026
Serie B
Modena-Cesena 0-0
Attualmente Modena si trova 6° in classifica con 44 punti (frutto di 12 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte); invece il Cesena si trova 8° in classifica con 39 punti (frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte). Modena ha segnato 37 gol e ne ha subiti 24; il Cesena ha segnato 36 gol e ne ha subiti 41. La partita di andata Cesena - Modena si è giocata il 28 novembre 2025 e si è conclusa 1-0.
In casa Modena ha fatto 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte). Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, la Virtus Entella e il Cesena ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, l'Empoli e il Monza ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Modena ha incontrato nell'ultima partita il Cesena pareggiando 0-0 mentre Il Cesena ha incontrato il Monza perdendo 1-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 10 gol.
Modena e Cesena si sono affrontate 39 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 7 volte, il Cesena ha vinto 18 volte mentre i pareggi sono stati 14.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: