Non si fanno male Modena e Cesena, un risultato che è più favorevole probabilmente alla squadra di Sottil al termine di una sfida di sofferenza. Solo nel finale in realtà il Modena crea le prime vere occasioni della serata, nonostante la costante pressione dei padroni di casa. Il Cesena guadagna quindi un punto sul SidTirol, il Modena resta sempre ancorato al sesto posto

La direzione di gara è affidata a Matteo Marcenaro della sezione di Genova, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Palermo e Colaianni e dal quarto ufficiale Allegretta. Al Var ci sono invece Volpi e Prenna13:10

Le scelte di Sottil: davanti a Chichizola tocca a Tonoli, Ndor e Dellavalle comporre la linea a tre, con Zanimacchia e Zampano che agiranno sugli esterni. In mediana spazio a Santoro, Gerli e Massolin, mentre Ambrosino e De Luca comporranno il tandem d'attacco13:14

Le scelte di Mignani: confermati Ciofi, Mangraviti e Zaro davanti a Klinsmann, così come sugli esterni dove tocca ancora a Ciervo e Frabotta. In mezzo Francesconi, Castagnetti e Berti, mentre in attacco Cerri farà coppia con Shpendi18:55

PREPARTITA

Modena - Cesena è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 7 marzo alle ore 19:30 allo stadio Alberto Braglia di Modena.

Arbitro di Modena - Cesena sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Matteo Marcenaro Statistiche Stagionali Partite dirette 10 Falli fischiati 263 Fuorigioco 29 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 43 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.4 Falli per cartellino 5.9 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 10 partite

partite Serie B: 5 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Juventus-Parma 2-0 14-09-2025 Serie A Milan-Bologna 1-0 27-09-2025 Serie B Südtirol-Reggiana 3-1 04-10-2025 Serie B Spezia-Palermo 1-2 18-10-2025 Serie A Torino-Napoli 1-0 29-10-2025 Serie A Como-Verona 3-1 07-11-2025 Serie A Pisa-Cremonese 1-0 30-11-2025 Serie A Atalanta-Fiorentina 2-0 08-12-2025 Serie B Bari-Pescara 1-1 27-12-2025 Serie B Carrarese-Mantova 0-0 10-01-2026 Serie A Roma-Sassuolo 2-0 23-01-2026 Serie A Inter-Pisa 6-2 09-02-2026 Serie A Roma-Cagliari 2-0 23-02-2026 Serie A Bologna-Udinese 1-0 07-03-2026 Serie B Modena-Cesena 0-0

Attualmente Modena si trova 6° in classifica con 44 punti (frutto di 12 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte); invece il Cesena si trova 8° in classifica con 39 punti (frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte).

Modena ha segnato 37 gol e ne ha subiti 24; il Cesena ha segnato 36 gol e ne ha subiti 41.

La partita di andata Cesena - Modena si è giocata il 28 novembre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa Modena ha fatto 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte).

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, la Virtus Entella e il Cesena ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, l'Empoli e il Monza ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Modena ha incontrato nell'ultima partita il Cesena pareggiando 0-0 mentre Il Cesena ha incontrato il Monza perdendo 1-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 10 gol.

Modena e Cesena si sono affrontate 39 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 7 volte, il Cesena ha vinto 18 volte mentre i pareggi sono stati 14.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: