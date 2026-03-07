Torna a vincere in casa lo Spezia dopo un mese e mezzo e lo fa con una vittoria roboante, in rimonta, sul Monza fino a oggi miglior difesa del campionato. Il Monza, che gioca in dieci per buona parte del match a causa dell'espulsione di Carboni, stecca dopo nove risultati utili consecutivi. In gol Petagna e Cutrone per gli ospiti, per i padroni di casa vanno a segno Aurelio, Bandinelli e Artistico con doppietta.
Prossima giornata: Modena-Spezia e Monza-Palermo.
FINE PARTITA: SPEZIA-MONZA 4-2. Rimonta clamorosa dello Spezia. 16:56
Decimo gol in campionato per Artistico. 16:53
GOL! SPEZIA-Monza 4-2. Rete di Artistico. Cross da destra di Sernicola, Artistico attacca il primo palo e insacca di testa.
Spezia - Monza è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 7 marzo alle ore 15:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Arbitro di Spezia - Monza sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.
Attualmente lo Spezia si trova 17° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte); invece il Monza si trova 2° in classifica con 60 punti (frutto di 18 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte). Lo Spezia ha segnato 29 gol e ne ha subiti 39; il Monza ha segnato 46 gol e ne ha subiti 25. La partita di andata Monza - Spezia si è giocata il 2 novembre 2025 e si è conclusa 1-0.
In casa lo Spezia ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, la Reggiana e Padova ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, la Virtus Entella e il Cesena ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita Padova pareggiando 2-2 mentre Il Monza ha incontrato il Cesena vincendo 1-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Artistico con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Petagna con 6 gol.
Spezia e Monza è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: