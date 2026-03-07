Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Spezia-Monza: 4-2 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Alberto Picco di La Spezia
7 Marzo 2026 ore 15:00
Spezia
4
Monza
2
Partita finita
Arbitro: Fabio Maresca
  1. 9' 0-1 Andrea Petagna
  2. 16' 0-2 Patrick Cutrone
  3. 20' 1-2 Gabriele Artistico
  4. 34' 2-2 Giuseppe Aurelio
  5. 57' 3-2 Filippo Bandinelli
  6. 90+3' 4-2 Gabriele Artistico
0'
45'
90'
90'
97'

Torna a vincere in casa lo Spezia dopo un mese e mezzo e lo fa con una vittoria roboante, in rimonta, sul Monza fino a oggi miglior difesa del campionato. Il Monza, che gioca in dieci per buona parte del match a causa dell'espulsione di Carboni, stecca dopo nove risultati utili consecutivi. In gol Petagna e Cutrone per gli ospiti, per i padroni di casa vanno a segno Aurelio, Bandinelli e Artistico con doppietta.

Prossima giornata: Modena-Spezia e Monza-Palermo.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 16:59

  2. 90'+8'

    FINE PARTITA: SPEZIA-MONZA 4-2. Rimonta clamorosa dello Spezia. 16:56

  3. 90'+4'

    Decimo gol in campionato per Artistico. 16:53

  4. 90'+3'

    GOL! SPEZIA-Monza 4-2. Rete di Artistico. Cross da destra di Sernicola, Artistico attacca il primo palo e insacca di testa.

    Guarda la scheda del giocatore Gabriele Artistico16:52

  5. 90'

    Sette minuti di recupero. 16:49

  7. 89'

    Destro di Alvarez da fuori, lo Spezia riparte con una rimessa dal fondo. 16:48

  8. 86'

    Staff medico in campo per Birindelli. 16:44

  9. 85'

    SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Beruatto, dentro Hristov.16:43

  10. 85'

    SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Comotto, dentro Bellemo. 16:43

  11. 84'

    Momenti di grande confusione, tra falli e nervosismo si sta giocando poco negli ultimi minuti. 16:42

  13. 81'

    Imbucata di Hernani per Dany Mota, che perde l'equilibrio in area.16:40

  14. 76'

    SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Cutrone, dentro Alvarez.16:37

  15. 74'

    Sinistro da fuori di Romano, palla sul fondo. 16:36

  16. 74'

    Calcio d'angolo per lo Spezia. 16:36

  17. 73'

    Destro piazzato di Comotto, c'è il muro del Monza. 16:35

  19. 72'

    CARTELLINO GIALLO PER IL MONZA. Ammonito Lucchesi per un fallo su Sernicola. 16:30

  20. 68'

    SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Valoti, dentro Adamo. 16:27

  21. 65'

    SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Pessina, dentro Hernani. 16:26

  22. 65'

    SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Caso, dentro Dany Mota. 16:25

  23. 63'

    CARTELLINO GIALLO PER LO SPEZIA. Ammonito Artistico. 16:21

  25. 63'

    Destro debole e centrale di Valoti, blocca a terra Thiam. 16:21

  26. 62'

    Esterno destro di Artistico che non va lontano dal palo, ma c'era fuorigioco in partenza. 16:20

  27. 60'

    SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Bandinelli, dentro Nagy. 16:19

  28. 58'

    Primo gol in campionato per Bandinelli. 16:16

  29. 57'

    GOL! SPEZIA-Monza 3-2. Rete di Bandinelli. Comotto ribattuto, il successivo mancino di Bandinelli è chirurgico. 16:16

  31. 53'

    Bel destro di Cutrone, Radunovic tocca: angolo per il Monza. 16:11

  32. 51'

    Ci prova anche Vignali, ma il suo mancino gira alto. 16:09

  33. 50'

    Sinistro potente, ma alto, di Sernicola dal limite. 16:08

  34. 46'

    Il primo calcio d'angolo della ripresa è per il Monza. 16:04

  35. 46'

    INIZIO SECONDO TEMPO DI SPEZIA-MONZA. Si riparte dal 2-2 della prima frazione. 16:04

  37. 46'

    SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Colpani, dentro Brorsson. 16:03

  38. Dopo un quarto d'ora è già Monza-show con i gol di Petagna e Cutrone. Artistico dimezza le distanze e dopo l'espulsione di Carboni per doppia ammonizione Aurelio pareggia i conti. 15:50

  39. 45'+2'

    FINE PRIMO TEMPO: SPEZIA-MONZA 2-2. Grande partenza del Monza, poi rimonta lo Spezia. 15:49

  40. 45'+1'

    CARTELLINO GIALLO PER LO SPEZIA. Ammonito Sernicola per un fallo su Pessina. 15:47

  41. 45'

    Due minuti di recupero. 15:47

  43. 44'

    In difficoltà il Monza, spinge lo Spezia. 15:46

  44. 40'

    Il primo calcio d'angolo della partita è per lo Spezia, deviazione di Colpani. 15:41

  45. 38'

    CARTELLINO GIALLO PER LO SPEZIA. Ammonito Aurelio. 15:40

  46. 38'

    Tentativo ambizioso di Beruatto ma fuori misura. 15:39

  47. 34'

    GOL! SPEZIA-Monza 2-2. Rete di Aurelio. Cross di Vignali da destra, la spizzata di Birindelli facilita il colpo di testa vincente di Aurelio.

    Guarda la scheda del giocatore Giuseppe Aurelio15:37

  49. 34'

    SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Petagna, dentro Lucchesi. 15:35

  50. 32'

    CARTELLINO ROSSO PER IL MONZA. Intervento in ritardo di Carboni su Bandinelli, secondo giallo per lui. 15:34

  51. 29'

    Staff medico in campo per Sernicola, rimasto a terra dopo uno scontro con Carboni. 15:30

  52. 28'

    Artistico in pressione su Thiam, che spazza via in qualche modo. 15:29

  53. 25'

    Cross teso di Comotto al centro, ma non c'è nessuno a chiudere. 15:26

  55. 20'

    GOL! SPEZIA-Monza 1-2. Rete di Artistico. Valoti dentro per Aurelio, che tocca per Artistico: infilato Thiam da dentro l'area.

    Guarda la scheda del giocatore Gabriele Artistico15:22

  56. 16'

    GOL! Spezia-MONZA 0-2. Rete di Cutrone. Ripartenza fulminante in quattro tocchi per il Monza: Birindelli, Caso, Petagna (che ricambia il favore) e con il destro chiude Cutrone.

    Guarda la scheda del giocatore Patrick Cutrone15:18

  57. 15'

    Valoti per Sernicola, che cerca il solito Artistico: spazza via Pessina. 15:17

  58. 11'

    Cross da punizione per lo Spezia, azione simile a prima con un colpo di testa impreciso di Artistico. 15:13

  59. 10'

    CARTELLINO GIALLO PER IL MONZA. Ammonito Carboni per un fallo su Romano. 15:12

  61. 9'

    GOL! Spezia-MONZA 0-1. Rete di Petagna. Cutrone lascia sul posto Bonfanti e serve Petagna per un facile appoggio in rete.

    Guarda la scheda del giocatore Andrea Petagna15:11

  62. 7'

    OCCASIONE MONZA! Azione devastante di Caso, che entra in area e con il destro impegna Radunovic. 15:08

  63. 5'

    Bel cross di Vignali da destra, Artistico di testa non inquadra lo specchio. 15:07

  64. 5'

    Colpani va sul sinistro, ma è ribattuto dal compagno Petagna. 15:06

  65. 2'

    Sinistro di Romano ribattuto, ma buon avvio dello Spezia. 15:03

  67. INIZIA SPEZIA-MONZA. Prima palla per i padroni di casa.15:01

  68. Si affrontano il peggior attacco (Spezia) e la miglior difesa (Monza) del campionato. 15:01

  69. La risposta del Monza: Thiam - Birindelli, Delli Carri, Carboni - Bakoune, Pessina, Colombo, Caso - Colpani, Petagna, Cutrone. 15:00

  70. 3-5-2 per lo Spezia: Radunovic - Vignali, Bonfanti, Beruatto - Sernicola, Comotto, Romano, Bandinelli, Aurelio - Valoti, Artistico. 14:59

  71. All'andata furono i biancorossi a ottenere i tre punti grazie al gol di Ravanelli. 14:47

  73. La squadra di Donadoni è reduce dal pareggio in trasferta contro il Padova, gli uomini di Bianco vengono da quattro vittorie consecutive. 14:46

  74. L'avversario di oggi è un Monza lanciatissimo verso la promozione diretta in Serie A, primo in classifica in compagnia del Venezia. 14:45

  75. Lo Spezia deve cambiare marcia se vuole restare in Serie B: il Picco non è più un fattore, tra le mura amiche conquistate finora solo tre vittorie. 14:43

  76. Benvenuti alla diretta del match tra Spezia e Monza, valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B. 14:42

  78. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Alberto Picco
    Città: La Spezia
    Capienza: 12273 spettatori14:42

    Alberto Picco Fonte: Gettyimages

Formazioni Spezia - Monza

Spezia
Monza
TITOLARI SPEZIA
PANCHINA SPEZIA
ALLENATORE SPEZIA
  • Roberto Donadoni
TITOLARI MONZA
PANCHINA MONZA
ALLENATORE MONZA
  • Paolo Bianco
PREPARTITA

Spezia - Monza è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 7 marzo alle ore 15:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia.
Arbitro di Spezia - Monza sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Fabio Maresca

Statistiche Stagionali
Partite dirette5
Falli fischiati130
Fuorigioco16
Rigori assegnati1
Ammonizioni16
Espulsioni1
Cartellini per partita3.4
Falli per cartellino7.6

Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 5 partite
  • Serie B: 4 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
09-11-2025 Serie B Cesena-Avellino 3-0
22-11-2025 Serie B Calcio Padova-Venezia 0-2
29-11-2025 Serie B Empoli-Bari 5-0
08-12-2025 Serie A Udinese-Genoa 1-2
27-12-2025 Serie A Pisa-Juventus 0-2
07-01-2026 Serie A Torino-Udinese 1-2
14-01-2026 Serie A Inter-Lecce 1-0
25-01-2026 Serie A Genoa-Bologna 3-2
01-03-2026 Serie B Pescara-Palermo 2-1

Attualmente lo Spezia si trova 17° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte); invece il Monza si trova 2° in classifica con 60 punti (frutto di 18 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte).
Lo Spezia ha segnato 29 gol e ne ha subiti 39; il Monza ha segnato 46 gol e ne ha subiti 25.
La partita di andata Monza - Spezia si è giocata il 2 novembre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa lo Spezia ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).
Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, la Reggiana e Padova ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, la Virtus Entella e il Cesena ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita Padova pareggiando 2-2 mentre Il Monza ha incontrato il Cesena vincendo 1-3.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Artistico con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Petagna con 6 gol.

Spezia e Monza è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

SpeziaMonza
Partite giocate2828
Numero di partite vinte618
Numero di partite perse144
Numero di partite pareggiate86
Gol totali segnati2544
Gol totali subiti3721
Media gol subiti per partita1.30.8
Percentuale possesso palla48.253.9
Numero totale di passaggi1018412652
Numero totale di passaggi riusciti785810498
Tiri nello specchio della porta114133
Percentuale di tiri in porta51.646.2
Numero totale di cross595584
Numero medio di cross riusciti152160
Duelli per partita vinti14461469
Duelli per partita persi14631422
Corner subiti167102
Corner guadagnati143162
Numero di punizioni a favore424375
Numero di punizioni concesse437407
Tackle totali365413
Percentuale di successo nei tackle56.460.0
Fuorigiochi totali3637
Numero totale di cartellini gialli6256
Numero totale di cartellini rossi73

Spezia - Monza Live

Ford

Classifica SERIE B

  1. Venezia60
  2. Monza60
  3. Frosinone55
  4. Palermo54
  5. Catanzaro46
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo19
  2. Andrea Adorante13
  3. Tommaso Biasci11
  4. Gabriele Artistico10
  5. Farès Ghedjemis10
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio