Torna a vincere in casa lo Spezia dopo un mese e mezzo e lo fa con una vittoria roboante, in rimonta, sul Monza fino a oggi miglior difesa del campionato. Il Monza, che gioca in dieci per buona parte del match a causa dell'espulsione di Carboni, stecca dopo nove risultati utili consecutivi. In gol Petagna e Cutrone per gli ospiti, per i padroni di casa vanno a segno Aurelio, Bandinelli e Artistico con doppietta.

Dopo un quarto d'ora è già Monza-show con i gol di Petagna e Cutrone. Artistico dimezza le distanze e dopo l'espulsione di Carboni per doppia ammonizione Aurelio pareggia i conti. 15:50

PREPARTITA

Spezia - Monza è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 7 marzo alle ore 15:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia.

Arbitro di Spezia - Monza sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Fabio Maresca Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 130 Fuorigioco 16 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 16 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.4 Falli per cartellino 7.6 Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite

partite Serie B: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 09-11-2025 Serie B Cesena-Avellino 3-0 22-11-2025 Serie B Calcio Padova-Venezia 0-2 29-11-2025 Serie B Empoli-Bari 5-0 08-12-2025 Serie A Udinese-Genoa 1-2 27-12-2025 Serie A Pisa-Juventus 0-2 07-01-2026 Serie A Torino-Udinese 1-2 14-01-2026 Serie A Inter-Lecce 1-0 25-01-2026 Serie A Genoa-Bologna 3-2 01-03-2026 Serie B Pescara-Palermo 2-1

Attualmente lo Spezia si trova 17° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte); invece il Monza si trova 2° in classifica con 60 punti (frutto di 18 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte).

Lo Spezia ha segnato 29 gol e ne ha subiti 39; il Monza ha segnato 46 gol e ne ha subiti 25.

La partita di andata Monza - Spezia si è giocata il 2 novembre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa lo Spezia ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, la Reggiana e Padova ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, la Virtus Entella e il Cesena ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita Padova pareggiando 2-2 mentre Il Monza ha incontrato il Cesena vincendo 1-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Artistico con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Petagna con 6 gol.

Spezia e Monza è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: