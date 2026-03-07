PREPARTITA

Sudtirol - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 7 marzo alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano.

Arbitro di Sudtirol - Virtus Entella sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Andrea Calzavara Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 32 Fuorigioco 3 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 4 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 8.0 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 12 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Empoli-Reggiana 1-1 23-08-2025 Serie B Virtus Entella-Juve Stabia 1-1 13-09-2025 Serie B Modena-Bari 3-0 24-09-2025 Coppa Italia Verona-Venezia 0-0 30-09-2025 Serie B Juve Stabia-Mantova 2-1 18-10-2025 Serie B Spezia-Cesena 1-2 28-10-2025 Serie B Pescara-Avellino 1-1 07-11-2025 Serie B Spezia-Bari 1-1 28-11-2025 Serie B Cesena-Modena 1-0 13-12-2025 Serie B Catanzaro-Avellino 1-0 21-12-2025 Serie A Sassuolo-Torino 0-1 17-01-2026 Serie B Calcio Padova-Mantova 1-2 07-02-2026 Serie B Carrarese-Südtirol 0-0 15-02-2026 Serie B Avellino-Pescara 0-1 28-02-2026 Serie B Modena-Calcio Padova 1-2

Attualmente il Sudtirol si trova 9° in classifica con 37 punti (frutto di 8 vittorie, 13 pareggi e 8 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 14° in classifica con 31 punti (frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte).

Il Sudtirol ha segnato 31 gol e ne ha subiti 29; la Virtus Entella ha segnato 27 gol e ne ha subiti 40.

La partita di andata Virtus Entella - Sudtirol si è giocata il 21 dicembre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa il Sudtirol ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte).

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, il Venezia e la Reggiana ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Monza e Modena ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita la Reggiana vincendo 0-4 mentre La Virtus Entella ha incontrato Modena vincendo 2-1.

Sudtirol e Virtus Entella è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: