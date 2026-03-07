Resta al nono posto il Sudtirol che non riesce a dare seguito alla goleada sul campo della Reggiana.
Secondo successo consecutivo per la Virtus Entella, che sale a quota 31 ed esce dalla zona play out.
Nel prossimo turno il Sudtirol ospiterà sul proprio campo il Pescara, mentre la Virtus Entella andrà in scena, sempre in casa, contro l’Avellino.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
17:01
Il match termina con un successo della Virtus Entella per 1-0. La prima frazione di gara è caratterizzata da un sostanziale equilibrio, con poche palle gol pericolose. L’opportunità più invitante è infatti sui piedi di Merkaj a seguito di una mischia, ma l’attaccante viene fermato da un’uscita pericolosa di Colombi. Il copione prosegue nella ripresa fino a quando, a poco più di un quarto d’ora dal termine, gli ospiti creano con Dalla Vecchia una palla gol che viene neutralizzata da pochi passi da Adamonis. Sul corner successivo Marconi di sinistro gira al volo in rete. I liguri riusciranno a tenere senza troppe sofferenze il vantaggio acquisito fino alla fine.16:56
90'+6'
Fischio finale dell'incontro. Sudtirol-Virtus Entella 0-116:54
90'+3'
Colpo di testa di Merkaj su cross di Molina dalla destra, ma l'attaccante è in fuorigioco.16:51
90'+2'
El Kaouakibi prova la conclusione dal limite, ma il tiro viene ribattuto dalla difesa.16:51
90'+1'
Cinque minuti di recupero.16:49
86'
Cross di Verdi dalla destra e Colombi blocca in presa alta.16:45
85'
Cambio in difesa per la Virtus Entella. Esce Marco Dalla Vecchia ed entra Mattia Alborghetti.16:44
84'
Cross di Molina e colpo di testa all'indietro di Merkaj, che non impensierisce Colombi.16:42
81'
Cambio a centrocampo per la Virtus Entella. Esce Leonardo Benedetti ed entra Marco Nichetti.16:40
81'
Cambio in attacco per la Virtus Entella. Esce Luigi Cuppone ed entra Mattia Tirelli.16:39
80'
Cambio in attacco per il Sudtirol. Esce Daniele Casiraghi ed entra Riccardo Tonin.16:38
78'
Dalla Vecchia entra in area a sinistra, ma Veseli gli rimpalla il pallone in fallo laterale.16:36
77'
Cross di Molina per Merkaj, che non riesce a controllare bene il pallone.16:35
75'
Cuppone cerca di replicare l'azione precedente di Dalla Vecchia, ma commette fallo di mano.16:34
73'
GOL! Sudtirol- VIRTUS ENTELLA 0-1. Rete di Ivan Marconi, che gira di sinistro al volo su corner battuto da Squizzato.16:33
72'
Cambio di esterni per la Virtus Entella. Esce Davide Bariti ed entra Tommaso Del Lungo.16:33
72'
Palla persa a centrocampo dal Sudtirol e Dalla Vecchia si invola, inseguito vanamente da Tait, ma solo davanti al portiere si fa ipnotizzare da Adamonis, che esce in corner.16:31
71'
Cambio di esterni per la Virtus Entella. Esce Stefano Di Mario ed entra Riccardo Turicchia.16:30
71'
Cambio in difesa per il Sudtirol. Esce Raphael Kofler ed entra Frederic Veseli.16:29
71'
Cambio in attacco per il Sudtirol. Esce Emanuele Pecorino ed entra Simone Verdi.16:29
68'
Destro al volo di Casiraghi, dopo un'azione insistita del Sudtirol. Pallone che termina sul fondo.16:27
67'
La punizione di Casiraghi viene deviata dalla barriera in corner.16:26
66'
Casiraghi si conquista una punizione da posizione invitante.16:25
64'
Cross di Simone Davi dalla sinistra, che per poco non beffa Colombi, che era appostato leggermente fuori dalla porta.16:22
59'
Azione personale di Molina, che si accentra e calcia di sinistro, incocciando in un difensore. Il pallone arriva a Merkaj, che non riesce a coordinarsi per concludere a rete.16:18
54'
Cambio di esterni per il Sudtirol. Esce Karim Zedadka ed entra Simone Davi.16:13
54'
Cambio a centrocampo per il Sudtirol. Esce Domen Crnigoj ed entra Fabian Tait.16:13
54'
Cambio di Casiraghi sulla trequarti che termina direttamente sul fondo.16:12
50'
Cross di Parodi dalla destra e intervento di Adamonis, che blocca in presa alta.16:09
48'
Angolo di Bariti e Tiritiello al volo calcia alto.16:06
47'
Intervento provvidenziale di El Kaouakibi, che intercetta la conclusione di Bariti, lanciato in profondità da un grande lancio di Dalla Vecchia.16:06
46'
Cross di Benedetti dalla destra e proteste per un fallo di mano in area avversaria.16:05
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Sudtirol.16:04
Il primo termina con un pareggio a reti inviolate. La prima frazione di gara è caratterizzata da un sostanziale equilibrio, con poche palle gol pericolose. L’opportunità più invitante è infatti sui piedi di Merkaj a seguito di una mischia, ma l’attaccante viene fermato da un’uscita pericolosa di Colombi.15:51
45'+2'
Fischio finale del primo tempo. Sudtirol-Virtus Entella 0-015:48
45'+1'
Un minuto di recupero.15:47
44'
Cross di Cuppone per Tiritiello, che prova una difficile acrobazia senza riuscire a colpire il pallone.15:46
42'
Ripartenza dell'Entella. Cross di Bariti, velo di Squizzato per Cuppone, che non arriva sulla palla.15:44
38'
Giallo per la Virtus Entella. Ammonito Davide Bariti per un intervento in ritardo ai danni di Zedadka.15:40
34'
Grande mischia nell'area dell'Entella. Prima Zedadka e poi Merkaj, con quest'ultimo che si trova davanti a Colombi, che gli si butta tra i piedi e riesce a vanificarne il tentativo.15:37
32'
Giallo per la Virtus Entella. Ammonito Ivan Marconi per aver ritardato la battuta del calcio di punizione del Sudtirol.15:34
27'
Benedetti appoggia all'indietro per Cuppone, che di prima intenzione calcia sull'esterno della rete.15:29
24'
Punizione di Casiraghi, Crnigoj di prima intenzione serve Pecorino che insacca. Ma l'attaccante è in fuorigioco.15:27
23'
Cross di El Kaouakibi per Merkaj, la cui conclusione viene rimpallata. Colombi blocca.15:25
17'
Cross di Molina dalla destra che termina direttamente sul fondo.15:18
11'
Giallo per il Sudtirol. Ammonito Raphael Kofler per un intervento in ritardo ai danni di Cuppone.15:13
10'
Casiraghi batte due volte a rete dal limite dell'area. Deviazione di Tiritiello in angolo.15:12
10'
Batti e ribatti nel'area dell'Entella con Crnigoj che non riesce a calciare.15:12
3'
Merkaj sta per approfittare di un malinteso della difesa avversaria, ma viene recuperato da Marconi. L'attaccante è però in fuorigioco.15:05
2'
Fuga di Cuppone sulla sinistra, che entra in area e prova a mettere in mezzo, ma Adamonis gli copre lo specchio della porta e para.15:04
Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dalla Virtus Entella.15:02
Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Andrea Calzavara di Varese.14:59
VIRTUS ENTELLA(3-5-2): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti, Benedetti, Squizzato, Dalla Vecchia, Di Mario; Debenedetti, Cuppone Allenatore: Andrea Chiappella14:46
Sudtirol - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 7 marzo alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano. Arbitro di Sudtirol - Virtus Entella sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.
Attualmente il Sudtirol si trova 9° in classifica con 37 punti (frutto di 8 vittorie, 13 pareggi e 8 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 14° in classifica con 31 punti (frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte). Il Sudtirol ha segnato 31 gol e ne ha subiti 29; la Virtus Entella ha segnato 27 gol e ne ha subiti 40. La partita di andata Virtus Entella - Sudtirol si è giocata il 21 dicembre 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa il Sudtirol ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte). Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, il Venezia e la Reggiana ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Monza e Modena ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita la Reggiana vincendo 0-4 mentre La Virtus Entella ha incontrato Modena vincendo 2-1.
Sudtirol e Virtus Entella è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: