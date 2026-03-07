Venezia - Reggiana è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 7 marzo alle ore 17:15 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Arbitro di Venezia - Reggiana sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.
Daniele Chiffi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
11
Falli fischiati
245
Fuorigioco
31
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
27
Espulsioni
2
Cartellini per partita
2.6
Falli per cartellino
8.4
Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:
Serie A: 11 partite
Serie B: 2 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
31-08-2025
Serie A
Genoa-Juventus 0-1
28-09-2025
Serie A
Milan-Napoli 2-1
19-10-2025
Serie B
Palermo-Modena 1-1
25-10-2025
Serie A
Parma-Como 0-0
01-11-2025
Serie A
Cremonese-Juventus 1-2
09-11-2025
Serie A
Bologna-Napoli 2-0
30-11-2025
Serie B
Spezia-Sampdoria 1-0
08-12-2025
Serie A
Torino-Milan 2-3
03-01-2026
Serie A
Genoa-Pisa 1-1
18-01-2026
Serie A
Torino-Roma 0-2
24-01-2026
Serie A
Lecce-Lazio 0-0
08-02-2026
Serie A
Sassuolo-Inter 0-5
11-02-2026
Coppa Italia
Bologna-Lazio 1-1
22-02-2026
Serie A
Atalanta-Napoli 2-1
Attualmente il Venezia si trova 1° in classifica con 63 punti (frutto di 19 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte); invece la Reggiana si trova 16° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte). Il Venezia ha segnato 60 gol e ne ha subiti 25; la Reggiana ha segnato 29 gol e ne ha subiti 42. La partita di andata Reggiana - Venezia si è giocata il 10 gennaio 2026 e si è conclusa 1-3.
In casa il Venezia ha fatto 36 punti (12 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Reggiana ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte). Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, il Sudtirol e l'Avellino ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, lo Spezia e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino vincendo 4-0 mentre La Reggiana ha incontrato il Sudtirol perdendo 0-4. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 13 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 6 gol.
Venezia e Reggiana si sono affrontate 35 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 15 volte, la Reggiana ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: