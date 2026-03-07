Virgilio Sport
Venezia-Reggiana: 2-0 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia
7 Marzo 2026 ore 17:15
Venezia
2
Reggiana
0
Partita finita
Arbitro: Daniele Chiffi
  1. 15' 1-0 Ridgeciano Haps
  2. 71' 2-0 Issa Doumbia
0'
45'
90'
90'
98'

Il Venezia, con un gol per tempo, batte 2-0 la Reggiana e vola in testa alla classifica. Haps sblocca il risultato al 15', raddoppio di Doumbia al 71'. Quattro i pali colpiti dai padroni di casa.

Nel prossimo turno di Serie B per il Venezia impegno in trasferta sul campo della Sampdoria, la Reggiana affronterà fuori casa il Bari.

  2. 90'+8'

    Fine partita! VENEZIA-REGGIANA 2-0 (15' Haps, 71' Doumbia).19:12

  3. 90'+7'

    Ammonito STROPPA (allenatore VENEZIA) per proteste. 19:11

  4. 90'+5'

    PALO VENEZIA! Quarto legno colpito dal Venezia: destro a giro di Sagrado, pallone ancora sul legno.19:10

  5. 90'+2'

    Sostituzione REGGIANA: entra Fumagalli esce Novakovich.19:06

  7. 90'

    L'arbitro Chiffi concede sei minuti di recupero. 19:05

  8. 87'

    OCCASIONE VENEZIA! Destro a giro di Sagrado, parata in tuffo di Micai. 19:01

  9. 86'

    Sostituzione VENEZIA: entra Lella esce Doumbia.19:00

  10. 85'

    Sostituzione VENEZIA: entra Korac esce Schingtienne.19:00

  11. 83'

    Fiammata della Reggiana: conclusione di Rover, Stankovic fa buona guardia in tuffo sul primo palo. 19:02

  13. 82'

    Subito in evidenza Dagasso, il centrocampista in area calcia ma non trova la porta. 18:57

  14. 81'

    Insiste il Venezia, Hainaut impegna Micai con un tiro dal limite dell'area. 18:56

  15. 80'

    Sostituzione VENEZIA: entra Dagasso esce Kike Perez.18:54

  16. 79'

    Confermata la posizione di fuorigioco di Lauberbach dopo un controllo Var di quasi due minuti.18:54

  17. 77'

    Lauberbach in gol, ma l'attaccante è in posizione irregolare. Check in corso. 18:53

  19. 77'

    PALO VENEZIA! Doumbia calcia da posizione defilata, Micai si salva con l'aiuto del palo.18:52

  20. 73'

    Sostituzione REGGIANA: entra Reinhart esce Bertagnoli.18:47

  21. 73'

    Sostituzione REGGIANA: entra Sampirisi esce Lusuardi.18:46

  22. 71'

    GOL! VENEZIA-Reggiana 2-0! Rete di Doumbia. Doumbia da pochi passi dalla porta insacca dopo una parata di Micai sul tiro di Yeboah.

    Guarda la scheda del giocatore Issa Doumbia18:46

  23. 69'

    Corner di Kike Perez, destro al volo di Hainaut, pallone oltre la traversa. 18:44

  25. 67'

    Sostituzione VENEZIA: entra Sagrado esce Haps.18:41

  26. 67'

    Sostituzione VENEZIA: entra Lauberbach esce Adorante.18:41

  27. 65'

    Tentativo di Girma, conclusione sballata. Problema per Schingtienne.18:40

  28. 62'

    Charlys carica il destro da fuori area, tiro impreciso. 18:36

  29. 61'

    Sostituzione REGGIANA: entra Lambourde esce Bonetti.18:35

  31. 58'

    Fallo in attacco di Grima, interrotta l'azione della Reggiana. 18:32

  32. 56'

    Lunga serie di passaggi del Venezia, la Reggiana si raccoglie nella propria metà campo. 18:31

  33. 53'

    Papetti ha spazio e calcia da fuori area, tiro respinto. 18:27

  34. 50'

    Punizione battuta da Busio, il pallone si infrange sulla barriera. 18:24

  35. 49'

    Punizione da posizione invitante per il Venezia, Charlys in ritardo su Haps. 18:23

  37. 46'

    Inizio secondo tempo di VENEZIA-REGGIANA!18:19

  38. Il Venezia conduce 1-0 a fine primo tempo. Il risultato si sblocca al 15', in gol Haps con un tiro scoccato dal limite dell'area. Due i pali colpiti da veneti con Adorante e Kike Perez.18:05

  39. 45'+1'

    Fine primo tempo: VENEZIA-REGGIANA 1-0! In gol Haps. 18:04

  40. 44'

    PALO VENEZIA! Kike Perez, servito da Yeboah, di sinistro in area conclude a botta sicura ma colpisce il palo. 18:02

  41. 41'

    Hainaut non trova spazio sulla fascia destra, sfuma l'azione del Venezia. 17:58

  43. 39'

    Ammonito HAPS per gioco scorretto su Papetti.17:56

  44. 35'

    PALO VENEZIA! Cross rasoterra di Hainaut, deviazione da terra di Adorante, pallone sul legno.17:53

  45. 33'

    Ripartenza del Venezia, ma Doumbia perde l'attimo per andare al tiro e Adorante viene anticipato. 17:51

  46. 32'

    Reggiana pericolosa con Novakovich, conclusione da posizione favorevole murata da Svoboda.17:49

  47. 29'

    Possesso gestito dal Venezia, la Reggiana non concede varchi. 17:47

  49. 26'

    Papetti anticipa le intenzioni di Yeboah e ottiene anche una punizione, fallo di Adorante. 17:44

  50. 23'

    Girma mette al centro, puntuale la chiusura di Hainaut.17:40

  51. 21'

    Corner di Portanova, Busio di testa libera l'area di rigore. 17:39

  52. 18'

    Reazione della Reggiana, ma c'è un malinteso tra Novakovich e Girma. 17:35

  53. 15'

    GOL! VENEZIA-Reggiana 1-0! Rete di Haps. Haps riceve palla da Doumbia, avanza e dal limite dell'area trafigge Micai con tiro di sinistro angolato.

    Guarda la scheda del giocatore Ridgeciano Haps17:34

  55. 14'

    Bonetti ci prova da posizione defilata, ma alza troppo la mira.17:31

  56. 11'

    Due tiri nello specchio del Venezia: prima calcia Busio poi di nuovo Doumbia, Micai fa buona guardia. 17:30

  57. 10'

    Resta in avanti il Venezia: diagonale di Yeboah, pallone largo ma non di molto. 17:28

  58. 8'

    OCCASIONE VENEZIA! Conclusione dal limite dell'area di Doumbia, pallone di poco a lato. 17:26

  59. 6'

    Tiro centrale di Portanova, nessun problema stavolta per Stankovic. 17:23

  61. 5'

    Il Venezia risponde con Yeboah: tiro smorzato da Papetti, blocca Micai. 17:23

  62. 3'

    OCCASIONE REGGIANA! Stankovic con un balzo evita un'autorete sugli sviluppi di una rimessa laterale battuta da Bonetti.17:21

  63. 1'

    Inizio primo tempo di VENEZIA-REGGIANA! Dirige la gara l'arbitro Chiffi. 17:18

  64. Le scelte di Rubinacci: in attacco Novakovich e Girma, out Gondo. Charlys preferito a Reinhart, Rover e Bonetti sulle fasce.17:14

  65. Le scelte di Stroppa: in avanti Adorante e Yeboah, Hainaut e Haps gli esterni, a metà campo spazio a Kike Perez, Dagasso in panchina.16:32

  67. Panchina REGGIANA: Seculin, Cardinali, Suarez, Sampirisi, Vallarelli, Reinhart, Mendicino, Libutti, Lambourde, Conté, Fumagalli.17:14

  68. Panchina VENEZIA: Grandi, Korac, Franjic, Venturi, Sagrado, Lella, Compagnon, Dagasso, Bohinen, Lauberbach, Casas, Pietrelli.16:29

  69. Formazione REGGIANA (3-4-2-1): Micai - Papetti, Quaranta, Lusuardi - Rover, Bertagnoli, Charlys, Bonetti - Portanova, Girma, Novakovich.17:19

  70. Formazione VENEZIA (3-5-2): Stankovic - Schingtienne, Svoboda, Sverko - Hainaut, Kike Perez, Busio, Doumbia, Haps - Yeboah, Adorante.16:28

  71. Manca poco all'inizio di Venezia-Reggiana. Veneti reduci da una brillante vittoria in casa nello scorso turno di campionato. 16:27

  73. Benvenuti alla diretta della partita della 29^ giornata di Serie B, si affrontano Venezia e Reggiana.16:27

  75. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Pier Luigi Penzo
    Città: Venezia
    Capienza: 11150 spettatori16:27

    Pier Luigi Penzo Fonte: Gettyimages

Formazioni Venezia - Reggiana

Venezia
Reggiana
TITOLARI VENEZIA
PANCHINA VENEZIA
ALLENATORE VENEZIA
  • Giovanni Stroppa
TITOLARI REGGIANA
PANCHINA REGGIANA
  • (31) MARIO SAMPIRISI (D)
  • (93) MATHIS LAMBOURDE (A)
  • (77) TOMMASO FUMAGALLI (A)
  • (17) LORENZO LIBUTTI (D)
  • (44) LEONARDO MENDICINO (C)
  • (16) TOBÍAS REINHART (C)
  • (15) MARTÍN SUÁREZ (C)
  • (45) MATTEO CARDINALI (P)
  • (6) FRANCESCO VALLARELLI (C)
  • (12) ANDREA SECULIN (P)
  • (66) PIETRO PINELLI (C)
ALLENATORE REGGIANA
  • Lorenzo Rubinacci
PREPARTITA

Venezia - Reggiana è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 7 marzo alle ore 17:15 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.
Arbitro di Venezia - Reggiana sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Daniele Chiffi

Statistiche Stagionali
Partite dirette11
Falli fischiati245
Fuorigioco31
Rigori assegnati2
Ammonizioni27
Espulsioni2
Cartellini per partita2.6
Falli per cartellino8.4

Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 11 partite
  • Serie B: 2 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
31-08-2025 Serie A Genoa-Juventus 0-1
28-09-2025 Serie A Milan-Napoli 2-1
19-10-2025 Serie B Palermo-Modena 1-1
25-10-2025 Serie A Parma-Como 0-0
01-11-2025 Serie A Cremonese-Juventus 1-2
09-11-2025 Serie A Bologna-Napoli 2-0
30-11-2025 Serie B Spezia-Sampdoria 1-0
08-12-2025 Serie A Torino-Milan 2-3
03-01-2026 Serie A Genoa-Pisa 1-1
18-01-2026 Serie A Torino-Roma 0-2
24-01-2026 Serie A Lecce-Lazio 0-0
08-02-2026 Serie A Sassuolo-Inter 0-5
11-02-2026 Coppa Italia Bologna-Lazio 1-1
22-02-2026 Serie A Atalanta-Napoli 2-1

Attualmente il Venezia si trova 1° in classifica con 63 punti (frutto di 19 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte); invece la Reggiana si trova 16° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte).
Il Venezia ha segnato 60 gol e ne ha subiti 25; la Reggiana ha segnato 29 gol e ne ha subiti 42.
La partita di andata Reggiana - Venezia si è giocata il 10 gennaio 2026 e si è conclusa 1-3.

In casa il Venezia ha fatto 36 punti (12 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Reggiana ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte).
Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, il Sudtirol e l'Avellino ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, lo Spezia e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino vincendo 4-0 mentre La Reggiana ha incontrato il Sudtirol perdendo 0-4.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 13 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 6 gol.

Venezia e Reggiana si sono affrontate 35 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 15 volte, la Reggiana ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

VeneziaReggiana
Partite giocate2828
Numero di partite vinte187
Numero di partite perse413
Numero di partite pareggiate68
Gol totali segnati5829
Gol totali subiti2540
Media gol subiti per partita0.91.4
Percentuale possesso palla63.042.6
Numero totale di passaggi140179243
Numero totale di passaggi riusciti121327207
Tiri nello specchio della porta16197
Percentuale di tiri in porta47.247.1
Numero totale di cross432454
Numero medio di cross riusciti108102
Duelli per partita vinti14091465
Duelli per partita persi14251482
Corner subiti126168
Corner guadagnati123102
Numero di punizioni a favore393383
Numero di punizioni concesse428429
Tackle totali344476
Percentuale di successo nei tackle57.656.1
Fuorigiochi totali3946
Numero totale di cartellini gialli5165
Numero totale di cartellini rossi42

Venezia - Reggiana Live

Classifica SERIE B

  1. Venezia63
  2. Monza60
  3. Frosinone55
  4. Palermo54
  5. Catanzaro46
Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo19
  2. Andrea Adorante13
  3. Tommaso Biasci11
  4. Gabriele Artistico10
  5. Farès Ghedjemis10
Virgilio Sport
