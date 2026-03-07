PREPARTITA

Venezia - Reggiana è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 7 marzo alle ore 17:15 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Arbitro di Venezia - Reggiana sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Daniele Chiffi Statistiche Stagionali Partite dirette 11 Falli fischiati 245 Fuorigioco 31 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 27 Espulsioni 2 Cartellini per partita 2.6 Falli per cartellino 8.4 Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie A: 11 partite

partite Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Genoa-Juventus 0-1 28-09-2025 Serie A Milan-Napoli 2-1 19-10-2025 Serie B Palermo-Modena 1-1 25-10-2025 Serie A Parma-Como 0-0 01-11-2025 Serie A Cremonese-Juventus 1-2 09-11-2025 Serie A Bologna-Napoli 2-0 30-11-2025 Serie B Spezia-Sampdoria 1-0 08-12-2025 Serie A Torino-Milan 2-3 03-01-2026 Serie A Genoa-Pisa 1-1 18-01-2026 Serie A Torino-Roma 0-2 24-01-2026 Serie A Lecce-Lazio 0-0 08-02-2026 Serie A Sassuolo-Inter 0-5 11-02-2026 Coppa Italia Bologna-Lazio 1-1 22-02-2026 Serie A Atalanta-Napoli 2-1

Attualmente il Venezia si trova 1° in classifica con 63 punti (frutto di 19 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte); invece la Reggiana si trova 16° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte).

Il Venezia ha segnato 60 gol e ne ha subiti 25; la Reggiana ha segnato 29 gol e ne ha subiti 42.

La partita di andata Reggiana - Venezia si è giocata il 10 gennaio 2026 e si è conclusa 1-3.

In casa il Venezia ha fatto 36 punti (12 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Reggiana ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte).

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, il Sudtirol e l'Avellino ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, lo Spezia e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino vincendo 4-0 mentre La Reggiana ha incontrato il Sudtirol perdendo 0-4.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 13 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 6 gol.

Venezia e Reggiana si sono affrontate 35 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 15 volte, la Reggiana ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: