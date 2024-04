Pesa l'assenza di bomber Pohjanpalo, gli arancioneroverdi sprecano con Gytkjaer la più grossa occasione della gara (salvataggio sulla linea di Bellusci) e si fanno irretire dal gioco continuamente spezzettato dei padroni di casa perdendo altri due pesanti punti in ottica promozione. I bianconeri si difendono senza creare pericoli dalle parti di Joronen e strappano un pari che li mantiene in zona retrocessione diretta. Bellusci si fa espellere in pieno recupero - grazie al VAR - per un'entrata killer non vista da un mediocre Pezzuto.

Nella trentatresima giornata, la squadra di Carrera farà visita al Cittadella mentre i ragazzi di Vanoli ospiteranno il Brescia.

Dal Del Duca è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.