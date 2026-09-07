Dopo un buon avvio della Sampdorida nel primo tempo, è il Palermo a sbloccare la partita con Strefezza, assistito da Augello. Pohjanpalo raddoppia complicando non poco la strada della squadra di Corradi, che parte però con il piglio giusto nella ripresa trovando la rete che riapre la gara con Insigne. Nel finale prevale la stanchezza, il Palermo va vicino al tris sfruttando la stanchezza dei doriani e nel recupero chiude definitivamente i giochi con Palumbo
Cronaca
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Statistiche
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!22:32
90'+7'
FINISCE QUI! Il Palermo batte la Samp e sale in cima alla classifica a punteggio pieno!22:32
90'+6'
Ammonito Cicconi, fallo da dietro su Cicconi22:31
90'+4'
GOL! PALERMO-Sampdoria 3-1! Rete di Palumbo! La chiude definitivamente la squadra di Inzaghi! Johnsen corre sulla sinistra e appoggia al limite dell'area per Palumbo, il quale sfrutta il velo di Vavassori per battere Vindhal all'angolino!
Ammonito Palumbo, intervento decisamente irruento ai danni di Henderson22:27
90'
Cinque minuti di recupero22:26
87'
OCCASIONE PALERMO! Corner dalla sinistra, incornata potente di Gabrielloni e respinta in tuffo di Vindhal!22:22
85'
BEGIC! Frustata aerea sulla sponda di Abilgaard, palla di poco alta!22:21
84'
Quinto cambio nel Palermo: esce Pohjanpalo, entra Gabrielloni22:19
83'
Quarto cambio nella Sampdoria: esce Verschaeren, entra Mezzotero22:19
83'
Lancio in profondità sull'esterno verso Vavassori, recupera Di Pardo che fa ripartire i suoi22:18
81'
Ultimi dieci minuti più recupero per le speranze della Samp, che però sembra molto stanca22:17
78'
Sempre Johnsen tra i più pericolosi nel Palermo, il suo tiro al termine di un'azione insistita viene bloccato da Vindhal22:14
74'
Cerca di gestire il Palermo, si è un po' attenuata la pressione della Samp22:09
72'
Cooling break anche in questo secondo tempo22:07
70'
Secondo cambio nella Sampdoria: esce Insigne, entra Abildgaard22:05
69'
È stato allontanato per proteste un collaboratore della Sampdoria22:04
66'
PALERMO PERICOLOSO! Johnsen dalla sinistra converge e calcia forte col destro, palla fuori di poco anche leggermente deviata!22:02
65'
Quarto cambio nel Palermo: esce Pierozzi, entra Cassandro22:01
65'
Terzo cambio nella Sampdoria: esce Ranocchia, entra Estévez22:00
63'
GOL! Palermo-SAMPDORIA 2-1! Rete di Insigne! Tutino imbuca splendidamente per Verschaeren, che davanti a Perin centra la traversa. Sul tap in arriva Insigne che col piattone insacca e accorcia le distanze!
SBAGLIA TUTTO PIEROZZI! Retropassaggio sciagurato che mette in porta Tutino, l'attaccante doriano calcia dal limite trovando la risposta di Perin a deviare in angolo!21:54
56'
Tutino appoggia al centro per l'arrivo a rimorchio di Begic, conclusione da dimenticare21:51
55'
HENDERSON! Gran botta dalla distanza, ottima la coordinazione, palla fuori di poco!21:50
53'
Primo cambio nella Sampdoria: esce Sinani, entra Begic21:48
51'
Qualche protesta del Palermo per un presunto tocco di mano in area, tutto regolare per Marchetti21:46
47'
Ammonito Bani21:43
46'
SI RIPARTE! È iniziato il secondo tempo!21:40
46'
Secondo cambio nel Palermo: esce Hernani, entra Palumbo21:40
Sembra partire con il piglio giusto la Samp, ma è il Palermo a passare in vantaggio dopo meno di 10 minuti. Il cross di Augello viene raccolto da Strefezza che di prima intenzione batte Vindhal, non perfetto nella circostanza. Lo stesso Strefezza deve poi abbandonare il campo per un guaio muscolare, ma poco dopo i rosanero raddoppiano con Pohjanpalo, bravo a sfruttare una rimessa laterale a lunga gittata. Samp poco cattiva dalle parti di Perin, il Palermo sfiora anche il terzo gol con Johnsen21:22
45'+4'
FINE PRIMO TEMPO! Palermo avanti all'intervallo!21:22
45'+1'
Ripartenza della Samp, Insigne accomoda per Henderson che cerca il tiro pur con poco angolo. Blocca Perin21:19
45'
Quattro minuti di recupero21:18
44'
Cross morbido di Verschaeren, fa buona guardia Bani a pochi passi dalla sua porta21:17
41'
Insiste la Samp, cross in area di Insigne, è addirittura Pohjanpalo ad allontanare21:14
39'
Lungo a cercare Johnsen, chiude Delli Carri21:12
35'
Pierozzi imbuca per Vavassori, il nuovo entrato viene bloccato al momento della conclusione21:08
33'
GOL! PALERMO-Sampdoria 2-0! Rete di Pohjanpalo! Rimessa a lunga gittata di Augello, una deviazione a centro area favorisce Pohjanpalo che, spalle alla porta, riesce a girarsi rapidamente e a bucare Vindhal!
Sul contropiede della Sampdoria, Tutino, appostato sul secondo palo, calcia fuori21:05
31'
ANCORA JOHNSEN! Stavolta se lo divora l'attaccante rosanero! A tu per tu con Vindahl si fa ipnotizzare dal portiere della Samp che in due tempi blocca la sua conclusione ravvicinata!21:04
30'
OCCASIONE PALERMO! Johnsen raccoglie il passaggio in area di Hernani, si gira e apre il destro mandando di poco a lato!21:03
27'
Si riprende a giocare con la Samp che prova a manovrare21:01
25'
Cooling break al Barbera20:57
24'
Ci prova Insigne dalla distanza, risponde presente Perin20:56
22'
HENDERSON! Rasoiata improvvisa dal limite, palla larga!20:55
21'
Primo cambio nel Palermo: non ce la fa Strefezza, entra Vavassori20:53
20'
Si è fermato Strefezza, non sembra farcela l'ex Como20:52
18'
Ammonito per proteste Insigne20:51
18'
Ammonito Henderson che entra in ritardo su Pohjanpalo20:50
17'
Ritmi piuttosto bassi al Barbera20:49
14'
Ci prova Johnsen con un colpo di testa sul cross dalla destra di Segre, la mira è imprecisa20:47
11'
Era partita bene in realtà la Sampdoria, il Palermo fino al gol aveva visto poco il pallone20:44
9'
GOL! PALERMO-Sampdoria 1-0! Rete di Strefezza. Al primo guizzo offensivo passano i rosanero! Cross al bacio di Augello dalla sinistra, il destinatario è Pohjanpalo che però non ci può arrivare, da dietro si inserisce Strefezza che di prima batte un incerto Vindhal!21:57
5'
SINANI! Rilancio teso e perfetto di Vindhal a pescare il compagno che si sistema il pallone sul mancino e sorvola di poco la traversa!20:38
4'
Insigne dalla bandierina, una deviazione favorisce Henderson sul secondo palo ma la sua conclusione è sbilenca20:37
3'
In avanti la Samp, Cicconi si sovrappone sulla sinistra e guadagna il primo calcio d'angolo del match20:36
SI PARTE! È iniziata PALERMO-SAMPDORIA!20:32
Le scelte di Corradi: c'è ancora Tutino a guidare l'attacco della Samp con Sinani, Verschaeren e Insigne a supporto. A centrocampo panchina per Abilgaard, ci sono Henderson e Makoumbou in mediana, mentre dietro Gartenmann e Delli Carri compongono la coppia centrale a difesa di Vindhal con Di Pardo e Cicconi sugli esterni20:39
Le scelte di Inzaghi: davanti a Perin si rivede Pierozzi con Bani, Ceccaroni e Augello. In mediana tocca a Segre e Ranocchia, mentre Strefezza, Hernani e Johnsen agiranno a supporto di Pohjanpalo19:32
FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA: i blucerchiati rispondono con un 4-2-3-1: Vindhal - Di Pardo, Gartenmann, Delli Carri, Cicconi - Henderson, Makoumbou - Sinani, Verschaeren, Insigne - Tutino20:39
FORMAZIONE UFFICIALE PALERMO: i rosanero si schierano con un 4-2-3-1: Perin - Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello - Segre, Ranocchia - Strefezza, Hernani, Johnsen, Pohjanpalo19:28
La direzione di gara è affidata a Matteo Marchetti di Ostia Lido e ai suoi assistenti Mondin e Fontan. Feliciani sarà il quarto ufficiale, mentre Volpi e Paterna sono gli addetti al Var19:23
Recita ancora zero la casella vittorie della Sampdoria, sconfitta settimana scorsa a Marassi dalla Juve Stabia dopo il pari all'esordio contro il Cesena. L'obiettivo riscatto della squadra di Corradi passa per la complicatissima trasferta di Palermo, dove i blucerchiati sperano nell'impresa19:21
Obiettivo dichiarato per il Palermo, che mai come quest'anno è la grande favorita per il ritorno in Serie A. I rosanero ospitano al Barbera la Sampdoria dopo le due vittorie nelle prime due uscite contro Juve Stabia e Arezzo19:18
Benvenuti alla diretta di PALERMO-SAMPDORIA, gara valida per la 3° giornata del campionato di Serie B!19:16
Palermo - Sampdoria è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 7 settembre alle ore 20:30 allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Arbitro di Palermo - Sampdoria sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.
Matteo Marchetti
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
9
Fuorigioco
0
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
0
Espulsioni
0
Cartellini per partita
0.0
Falli per cartellino
0
Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
02-09-2026
Coppa Italia
Udinese-Venezia 2-1
Attualmente il Palermo si trova 1° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 18° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Il Palermo ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3; la Sampdoria ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6.
In casa il Palermo ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Palermo nelle prime 2 partite ha affrontato la Juve Stabia, l'Arezzo ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. La Sampdoria nelle prime 2 giornate ha affrontato il Cesena, la Juve Stabia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita l'Arezzo vincendo 2-3 mentre La Sampdoria ha incontrato la Juve Stabia perdendo 1-2.
Palermo e Sampdoria si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 6 volte, la Sampdoria ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 11.
Palermo-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Palermo è imbattuto da cinque sfide (1V, 4N) contro la Sampdoria in Serie B e non ha mai evitato la sconfitta contro i blucerchiati in sei match consecutivi nella competizione.
Nelle precedenti tre stagioni di Serie B, il Palermo è una delle tre squadre che la Sampdoria ha incontrato più volte (sei) in stagione regolare, raccogliendo il minor numero di vittorie: solo una, come contro Bari e Catanzaro nel periodo.
Tra le squadre che il Palermo ha incontrato più di dieci volte in casa in Serie B, contro nessuna ha pareggiato in percentuale più sfide rispetto alla Sampdoria: il 64% (7/11), come contro l'Alessandria.
Dopo i due successi di inizio campionato, il Palermo potrebbe vincere tutte le prime tre gare stagionali in Serie B per la terza volta nella sua storia, la prima dalla stagione 1964/1965; in precedenza è successo anche nel 1955/56.
Questa potrebbe essere la terza stagione consecutiva in cui la Sampdoria non vince nessuna delle prime tre gare in Serie B (1N, 1P in questo torneo); in particolare, nelle prime tre uscite stagionali 2024/25 e 2025/26, i blucerchiati hanno collezionato in totale un solo punto (1N, 5P).
Dall'inizio del 2026, il Palermo ha vinto 10 delle 11 partite casalinghe (1N) tra regular season e post-season. Nei cinque maggiori campionati europei e nelle rispettive seconde divisioni, solo Almeria, Barcellona (entrambe 12) e Real Madrid (11) hanno fatto meglio nello stesso periodo.
Solo il Pisa (16) ha tentato più tiri nello specchio della Sampdoria (15) in questa Serie B; tuttavia, i blucerchiati hanno la quinta più bassa percentuale realizzativa (5.3%), meglio solo di Cremonese, Virtus Entella, Pisa e Benevento.
Il Palermo è una delle due squadre che hanno già segnato più di un gol dalla distanza in questa Serie B (due, come il Modena), dopo che in tutta la scorsa stagione di Serie BKT i rosanero avevano realizzato appena quattro gol da fuori area.
Dopo aver segnato in ciascuna delle prime due giornate di questa Serie B, Dennis Johnsen potrebbe trovare la rete per tre presenze di fila per la prima volta in carriera nella competizione. L'attaccante del Palermo vanta anche un gol contro la Sampdoria in Serie B, realizzato il 27 febbraio 2024 con la maglia della Cremonese (successo esterno per 2-1).
Gennaro Tutino, che ha collezionato 18 presenze e tre gol in Serie BKT con il Palermo nella seconda metà del 2022/23, ha segnato nell'ultima giornata interrompendo un digiuno realizzativo di 14 partite consecutive; il classe '96 non trova la rete in due gare di seguito da novembre 2024, quando una delle due marcature fu proprio contro il Palermo, con la maglia della Sampdoria.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: