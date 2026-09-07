La direzione di gara è affidata a Matteo Marchetti di Ostia Lido e ai suoi assistenti Mondin e Fontan. Feliciani sarà il quarto ufficiale, mentre Volpi e Paterna sono gli addetti al Var19:23

Le scelte di Inzaghi: davanti a Perin si rivede Pierozzi con Bani, Ceccaroni e Augello. In mediana tocca a Segre e Ranocchia, mentre Strefezza, Hernani e Johnsen agiranno a supporto di Pohjanpalo19:32

Le scelte di Corradi: c'è ancora Tutino a guidare l'attacco della Samp con Sinani, Verschaeren e Insigne a supporto. A centrocampo panchina per Abilgaard, ci sono Henderson e Makoumbou in mediana, mentre dietro Gartenmann e Delli Carri compongono la coppia centrale a difesa di Vindhal con Di Pardo e Cicconi sugli esterni20:39

PREPARTITA

Palermo - Sampdoria è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 7 settembre alle ore 20:30 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Arbitro di Palermo - Sampdoria sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Matteo Marchetti Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 9 Fuorigioco 0 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 0 Espulsioni 0 Cartellini per partita 0.0 Falli per cartellino 0 Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso: Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 02-09-2026 Coppa Italia Udinese-Venezia 2-1

Attualmente il Palermo si trova 1° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 18° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Palermo ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3; la Sampdoria ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6.

In casa il Palermo ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Palermo nelle prime 2 partite ha affrontato la Juve Stabia, l'Arezzo ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

La Sampdoria nelle prime 2 giornate ha affrontato il Cesena, la Juve Stabia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita l'Arezzo vincendo 2-3 mentre La Sampdoria ha incontrato la Juve Stabia perdendo 1-2.

Palermo e Sampdoria si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 6 volte, la Sampdoria ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 11.

Palermo-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Palermo è imbattuto da cinque sfide (1V, 4N) contro la Sampdoria in Serie B e non ha mai evitato la sconfitta contro i blucerchiati in sei match consecutivi nella competizione.

Nelle precedenti tre stagioni di Serie B, il Palermo è una delle tre squadre che la Sampdoria ha incontrato più volte (sei) in stagione regolare, raccogliendo il minor numero di vittorie: solo una, come contro Bari e Catanzaro nel periodo.

Tra le squadre che il Palermo ha incontrato più di dieci volte in casa in Serie B, contro nessuna ha pareggiato in percentuale più sfide rispetto alla Sampdoria: il 64% (7/11), come contro l'Alessandria.

Dopo i due successi di inizio campionato, il Palermo potrebbe vincere tutte le prime tre gare stagionali in Serie B per la terza volta nella sua storia, la prima dalla stagione 1964/1965; in precedenza è successo anche nel 1955/56.

Questa potrebbe essere la terza stagione consecutiva in cui la Sampdoria non vince nessuna delle prime tre gare in Serie B (1N, 1P in questo torneo); in particolare, nelle prime tre uscite stagionali 2024/25 e 2025/26, i blucerchiati hanno collezionato in totale un solo punto (1N, 5P).

Dall'inizio del 2026, il Palermo ha vinto 10 delle 11 partite casalinghe (1N) tra regular season e post-season. Nei cinque maggiori campionati europei e nelle rispettive seconde divisioni, solo Almeria, Barcellona (entrambe 12) e Real Madrid (11) hanno fatto meglio nello stesso periodo.

Solo il Pisa (16) ha tentato più tiri nello specchio della Sampdoria (15) in questa Serie B; tuttavia, i blucerchiati hanno la quinta più bassa percentuale realizzativa (5.3%), meglio solo di Cremonese, Virtus Entella, Pisa e Benevento.

Il Palermo è una delle due squadre che hanno già segnato più di un gol dalla distanza in questa Serie B (due, come il Modena), dopo che in tutta la scorsa stagione di Serie BKT i rosanero avevano realizzato appena quattro gol da fuori area.

Dopo aver segnato in ciascuna delle prime due giornate di questa Serie B, Dennis Johnsen potrebbe trovare la rete per tre presenze di fila per la prima volta in carriera nella competizione. L'attaccante del Palermo vanta anche un gol contro la Sampdoria in Serie B, realizzato il 27 febbraio 2024 con la maglia della Cremonese (successo esterno per 2-1).

Gennaro Tutino, che ha collezionato 18 presenze e tre gol in Serie BKT con il Palermo nella seconda metà del 2022/23, ha segnato nell'ultima giornata interrompendo un digiuno realizzativo di 14 partite consecutive; il classe '96 non trova la rete in due gare di seguito da novembre 2024, quando una delle due marcature fu proprio contro il Palermo, con la maglia della Sampdoria.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: