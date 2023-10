Dal Sinigaglia è tutto, arrivederci e alla prossima partita di Serie B! Buona serata! 18:31

Si torna in campo dopo la pausa nazionali: per il Como importantissima sfida al Tardini di Parma, con gli emiliani che guidano la classifica di questa Serie B. Per la Cremonese invece appuntamento al 21 ottobre alle ore 14:00 contro il Sudtirol. 18:29

La Cremonese interrompe così una striscia di risultati utili consecutivi del Como che durava da 6 giornate. La formazione di Moreno Longo non aveva mai perso in casa in questo inizio di stagione, l'unica sconfitta registrata è al Penzo di Venezia. Cremonese che invece torna a vincere, sempre fuori casa, dopo due giornate: grigiorossi a 13 punti in classifica, per il Como mancata l'occasione di poter superare il Cosenza. 18:27

Grande partita al Sinigaglia tra Como e Cremonese, in un match in cui è successo di tutto. Due gol annullati al Como nel primo tempo, entrambi per la posizione offside di Cutrone, che dopo il gol, sbaglierà anche un calcio di rigore. Dal dischetto invece non sbaglia Massimo Coda, che si porta a 7 gol in 7 partite grazie al secondo gol al minuto 64. Della Cremonese, in gol anche Okereke. Grigiorossi cinici fino alla fine: espulso Lochoshvili a circa mezz'ora dalla fine. 18:31

90'+6' Finisce qui! Como-Cremonese 1-3! Alla doppietta di Coda e al gol di Okereke, risponde Cutrone. 18:18

90'+5' Passaggio di Coda per Pickel, lasciato solo dalla difesa avversaria. Non si intendono i due con Pickel che invece di dirigersi verso la porta, temporeggia allargando. 18:17

90'+3' Ancora Como con un colpo di testa di Gabrielloni! Palla di poco alta. 18:15

90'+3' Salvataggio di Antov!!! L'uscita di Sarr richiede l'intervento cinico del difensore della Cremonese. 18:15

90'+2' Tiro dalla distanza di Chajia che costringe Sarr alla gran parata. 18:14

90' Segnalati sei minuti di recupero al Sinigaglia. 18:12

89' Ancora Cutrone di testa sfiora di testa. Si riparte da Sarr. 18:11

89' Spinge il Como in questo finale di partita. 18:11

88' Sarr non riesce a trattere la palla da un tiro di Ioannou. Costretto a spazzare via Quagliata. 18:10

88' Ammonito Matteo Bianchetti.18:09

83' Finisce giù in area Cutrone sul contrasto con Quagliata. L'arbitro fa proseguire, contatto regolare secondo Perenzoni. 18:05

80' Coda cerca di nuovo Bertolacci in area: ancora un calcio d'angolo per la Cremonese. 18:04

80' Forze fresche per Stroppa: fuori Michele Castagnetti, dentro Charles Monginda Pickel. 18:01

79' Altra sostituzione per il Como: esce Tommaso Cassandro, dentro Liam Kerrigan.18:00

77' Ammonito Andrea Bertolacci.17:59

75' Rigore Sbagliato di Patrick Cutrone.17:57

75' Rigore parato!!! Sarr dice di no!! 17:57

72' Calcio di rigore per il Como!! Ancora Chajia che in area viene steso.17:55

71' Fuori Oliver Abildgaard, dentro Nielsen Daniele Baselli.17:52

69' Calcio di punizione battuto, scarico per Ioannou, esce dalla barriera Castagnetti. Calcio d'angolo per il Como. 17:51

68' Check over, cartellino rosso per Luka Lochoshvili! Cremonese in 10. 17:49

67' Check del VAR in corso per verificare il fallo di Lochoshvili e l'eventuale cartellino.17:49

65' Calcio di punizione al limite dell'area per il Como! Fischia Perenzoni, steso Chajia da Lochoshvili.17:55

64' Assist di Frank Cédric Tsadjout.00:00

64' COOOOODA!!! NON SBAGLIA!! Como-Cremonese 1-3! Disattenzione della difesa del Como, anticipa l'attaccante con la sua corsa che con il mancino incrocia in rete.



Guarda la scheda del giocatore Massimo Coda00:00

63' Fuori Simone Verdi, dentro Suliman-Marlon Mustapha.17:44

63' Lucas da Cunha lascia il posto a Alessandro Gabrielloni.17:44

62' Fuori Luca Zanimacchia, dentro Giacomo Quagliata.17:44

62' Esce Franco Damián Vázquez, dentro Frank Cédric Tsadjout.17:43

61' Bellemo!!! Gran destro del capitano del Como che prende l'incrocio dei pali. 17:43

59' Cutrone per Cassandro, facilitato da un rimpallo. Antov anticipa l'uscita di Sarr. Cremonese in difficoltà in questo momento. 17:41

54' Si scaldano gli animi al Sinigaglia. Lochoshvili protesta chiedendo un fallo di mano innescando la reazione degli avversari. 17:36

52' GOOOOL!!! Patrick CUTRONEEE! Como-Cremonese 1-2! Calcia fortissimo il numero 10 che resiste su Majer. Progessione verso la porta dell'ex Milan che segna il gol sugli sviluppi di un contropiede.



Guarda la scheda del giocatore Patrick Cutrone17:38

52' Assist di Nicholas Ioannou.17:35

50' Coperta di Ioannou, torna alta la Cremonese. 17:32

49' Ancora il Como, ancora Verdi!! Gran tiro con il destro del giocatore del Como che richiede l'intervento di Sarr. 17:31

47' Ioannou subito pericoloso dalla distanza! La palla viene deviata, sarà calcio d'angolo. 17:29

46' Partito subito carico il Como, proprio come aveva terminato il primo tempo. 17:28

46' Fuori Michele Collocolo, dentro Andrea Bertolacci.17:28

46' Lascia il campo anche David Chidozie Okereke, al suo posto Žan Majer.17:28

46' Cambio, esce Federico Barba entra Moutir Chajia.17:27

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Como-Cremonese. 17:27

Sesto gol in 9 partite per Massimo Coda, primo gol in questa stagione di David Okereke. Cremonese che in attacco può ancora contare su Tsadjout e Ciofani, a centrocampo Majer. 17:27

Un bel primo tempo allo stadio Sinigaglia con un ritmo molto alto e entrambe le formazioni desiderose di una vittoria. Subito aggressiva la Cremonese che dal primo minuto alza il pressing con Coda, sorpreso più volte in fuorigioco. Due gol annullati ai padroni di casa proprio per fuorigioco, due gol degli ospiti di cui uno su rigore. Molto pericolosa la squadra di Giovanni Stroppa nei primi 45 minuti ma sul finale è il Como ad avere le occasioni maggiori: il mancino di Verdi all'ultimo giro di orologio costringe Sarr a mandarla in calcio d'angolo. Si ripartità da 0-2 tra Como e Cremonese. 17:10

45'+6' Fischia l'arbitro, finisce il primo tempo. Como-Cremonese 0-2. Gol di Coda su rigore e Okereke. 17:08

45'+5' Ci riprova Verdi! Brivido al Sinigaglia! Ancora con il suo mancino potentissimo, Sarr manda in calcio d'angolo. 17:08

45'+5' Cross di Cassandro alla ricerca di Cutrone. La palla viene deviata e mandata in calcio d'angolo. Cresce la formazione ospite in questo finale. 17:07

45'+2' Check over: annullato il gol di Simone Verdi. Il mancino del numero 90 del Como viene deviato da Cutrone, in fuorigioco. Si riparte dal 0-2. 17:04

45' Quattro minuti di recupero. 17:05

45' Check del VAR per una posizione irregolare di Cutrone sul gol di Simone Verdi. 17:04

43' Copertura fondamentale di Antov che va ad anticipare Curto e Barba in area di rigore. Ancora calcio d'angolo per il Como. 17:00

42' Ancora Cutrone prova a girarsi e calciare: la palla viene deviata in calcio d'angolo. 16:59

40' Gran palla di Verdi che la alza per Cutrone. Anticipa la difesa della Cremonese. 16:57

37' Ancora Okereke, questa volta va al cross. In area Sernicola che viene anticipato dal Como.16:54

33' Prova a reagire subito il Como con un calcio in diagonale di Cutrone. La palla finisce fuori, poi viene segnalata la posizione di fuorigioco. 16:51

32' OKEREKEEEEEE!! GOOOOOL! Como-Cremonese 0-2! Fa tutto da solo il nigeriano, ruba un pallone e si invola verso la porta e dopo aver scartato Odenthal soprende Semper, facendo passare la palla sotto le sue gambe



Guarda la scheda del giocatore David Okereke16:55

31' Parte palla al piede Vazquez verso l'area che poi vince un rimpallo. Cross per Coda che manda fuori. 16:48

28' Sernicola cerca Okereke in area. Allontana la difesa del Como. 16:45

27' Si rialza Abildgaard. Colpo nella parte addominale. 16:45

26' Duro scontro tra Sernicola e Abildgaard. Il giocatore del Como ancora a terra dolorante.16:43

22' Primo ammonito Michele Collocolo. Intervento irregolare su Da Cunha. 16:44

18' Vazquez cerca il corridoio per Sernicola. Ottima chiusura di Ioannou. 16:36

16' GOOOOOL!!! Massimo Coda! Como-Cremonese 0-1! Rete dell'attaccante grigiorosso su rigore.



Guarda la scheda del giocatore Massimo Coda16:33

15' Check over: calcio di rigore per la Cremonese. Fallo di mano di Ioannou. Massimo Coda sul dischetto. 16:32

14' L'arbitro Daniele Perenzoni decide di verificare al monitor. 16:31

13' Check del VAR per un presunto tocco di mano in area di Ioannou.16:31

12' Grande giocata di Okereke, tutto solo in area stende Odenthal, poi viene chiuso da Abildgaard che manda in calcio d'angolo. 16:29

11' Spinta di Barba su Coda. Fallo tattico per impedire la ripartenza dell'attaccante della Cremonese.16:28

9' Cross in area di Zanimacchia, Coda disturbato da Curto che manda in calcio d'angolo. 16:26

7' Uscita rischiosa di Sarr che travolge in area Curto. Ghiaccio per il difensore del Como.16:24

6' Check over. Confermato il fuorigioco. Si riparte da 0-0.16:22

5' Check del VAR in corso. 16:22

5' Si alza la bandiera dell'assistente. Gol di Cutrone annullato per la posizione in fuorigioco dell'attaccante. 16:22

3' Smaltito il colpo. Ha rischiato Cassandro con l'intervento su Lochoshvili.16:19

3' Lochoshvili a terra dolorante lamenta un fallo di Cassandro. 16:19

2' Passaggio filtrante di Okereke per Coda che costringe Semper all'uscita. Il guardalinee segnala ancora la posizione di offside.16:18

1' Si prova subito Coda da posizione defilata, il tiro finisce fuori. Viene poi segnalata la posizione di fuorigioco.16:18

1' Si parte! Comincia Como-Cremonese. Fischia l’arbitro Daniele Perenzoni.16:17

FORMAZIONE UFFICIALE CREMONESE (3-5-2): Sarr - Antov, Bianchetti, Lochoshvili - Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Vazquez, Zanimacchia - Okereke, Coda. Allenatore: Giovanni Stroppa.15:51

FORMAZIONE UFFICIALE COMO (3-4-1-2): Semper - Odenthal, Barba, Curto; Cassandro, Abildgaard, Bellemo, Ioannou - Verdi, Da Cunha - Cutrone. Allenatore: Moreno Longo.15:50

Cremonese reduce dalla sconfitta casalinga contro il Parma, solo una vittoria nelle ultime 5 partite. Ma il rendimento secondo l'allenatore è in crescendo: "Anche nella sconfitta con il Parma abbiamo visto che siamo in crescita - afferma Stroppa - con il Como dobbiamo continuare a dimostrare i nostri progressi". 15:46

Sei risultati utili consecutivi per il Como che, con il pareggio nell'ultima giornata contro il Bari, interrompe una striscia di vittorie che durava da 4 partite. Al momento la squadra di Moreno Longo si trova in 6ª posizione a 14 punti come il Cosenza che però vanta due partite in più. 15:41

Buon pomeriggio e benvenuti alla 9ª giornata di Serie B: allo stadio Giuseppe Sinigaglia si sfideranno Como-Cremonese, fischio d'inizio alle ore 16:15. 15:39