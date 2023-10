Grazie per avere seguito con noi la diretta di Spezia-Pisa, arrivederci al prossimo turno di Serie B!18:22

Nel prossimo turno di Serie B lo Spezia ospiterà il Cosenza, mentre il Pisa dovrà vedersela con il Lecco nel recupero della prima giornata.18:22

La prima frazione regala soltanto due grandi emozioni degne di nota, una per parte: in entrambi i casi un legno colpito, quello di Pio Esposito per lo Spezia, quello di Esteves per il Pisa. Nel secondo tempo aumenta l’intensità: tanti scontri, diversi cartellini gialli, ma poche occasioni concrete. Alla fine trionfa l’equilibrio, con il match che termina sul risultato di 0-0 e con un punto per parte.18:21

90'+13' Fine partita: SPEZIA-PISA 0-018:21

90'+12' Cartellino rosso per Albin Ekdal.18:20

90'+10' Cartellino giallo per Luca Moro.18:20

90'+9' Cartellino giallo per Lisandru Tramoni.18:17

90'+7' Sostituzione Spezia: esce Rachid Kouda, entra Albin Ekdal.18:14

90'+6' Cartellino giallo per Salvatore Esposito.18:13

90'+4' Sostituzione Pisa: esce Andrea Barberis, entra Miguel Veloso.18:12

90'+4' Sostituzione Pisa: esce Maxime Leverbe, entra Arturo Calabresi.18:12

90'+1' Cartellino giallo per Nícolas David Andrade.18:08

90' Sono stati concessi 8 minuti di recupero.18:09

89' Cartellino giallo per Daniele Verde.18:07

85' Duro scontro tra Valoti e Verde, con quest'ultimo costretto a richiedere l'intervento dello staff medico dello Spezia.18:03

81' Sostituzione Pisa: esce Stefano Moreo, entra Lisandru Tramoni.17:59

76' Sostituzione Spezia: esce Mirko Antonucci, entra Daniele Verde.17:53

76' Sostituzione Spezia: esce Filippo Bandinelli, Szymon Żurkowski.17:53

73' Sostituzione Pisa: esce Tomás Esteves, entra Mattia Valoti.17:51

73' Sostituzione Pisa: esce Ernesto Torregrossa, entra Jan Mlakar.17:51

70' I ritmi sono calati in maniera esponenziale dopo 20 minuti ad alto livello da entrambe le parti. L'equilibrio continua però a regnare, con il risultato che resta fermo sullo 0-0.17:50

66' Sostituzione Spezia: esce Salvatore Elia, entra Luca Moro.17:45

66' Sostituzione Spezia: esce Francesco Pio Esposito, entra Francesco Cassata.17:44

61' Problemi fisici per Arkaudiusz Reca: costretto all'ingresso in campo lo staff sanitario dello Spezia per le cure mediche del caso.17:41

56' Calcio d'angolo per lo Spezia che arriva al tiro con Pio Esposito: ancora una volta attento Nicolas, che blocca senza troppi problemi.17:35

53' Anche lo Spezia si affaccia in attacco nella seconda frazione con Kouda e Pio Esposito che non riescono però ad impensierire particolarmente Nicolas.17:32

49' Grandissima occasione per il Pisa: Torregrossa a tu per tu con Zoet non riesce ad incidere, bravo il portiere del Pisa ad evitare ulteriori pericoli.17:27

46' Inizia il secondo tempo di SPEZIA-PISA!17:24

Urge una scintilla per tutte e due le squadre e in entrambi i casi potrebbe arrivare dalla panchina: da una parte Moro e Verde, dall’altra Vignato e Valoti, un loro ingresso in campo potrebbe mischiare le carte.17:06

Prima frazione tutt’altro che esaltante. Due grandi occasioni, una per parte: Pio Esposito per lo Spezia, Esteves per il Pisa, entrambi protagonisti di un legno colpito. Per il resto partita molto equilibrata, condita da ritmi bassi e da poche sortite offensive realmente degne di nota.17:06

45'+3' Finisce il primo tempo di SPEZIA-PISA!17:06

45' Sono stati concessi 3 minuti di recupero.17:04

41' Scontro duro tra Torregrossa e Amian, con quest'ultimo costretto a richiedere l'ingresso in campo dello staff sanitario dello Spezia per usufruire delle cure mediche del caso.17:01

37' I ritmi sembrerebbero essersi stabilizzati: le due squadre si studiano e si rispettano, forse anche troppo. Non ne beneficia sicuramente lo spettacolo, con il risultato che resta fermo sullo 0-0.16:55

32' Ancora Pisa pericoloso in attacco: per i toscani arriva anche il primo corner a favore della partita, ma il risutato resta invariato.16:49

28' Arriva la prima grande occasione del match anche per il Pisa: a mettersi in mostra è Esteves, che dopo una buona azione personale sulla corsia di destra, incrocia con il piede preferito colpendo il palo.16:46

23' Cooling break dopo 23 minuti: le temperature sono alte (28 gradi) e i ritmi sono calati drasticamente dopo i primi 10 minuti di gioco.16:42

19' Insiste lo Spezia che prova a sbloccare la partita: il Pisa si difende con ordine, non riuscendo però ad affacciarsi praticamente mai nell'area avversaria.16:39

15' Dopo 15 minuti la statistica del possesso palla è in favore dello Spezia con il 51%.16:32

10' Dopo un inizio arrembante da parte dello Spezia, i ritmi sono calati in maniera esponenziale, con il Pisa che ha ritrovato una certa stabilità difensiva.16:33

6' A fare la partita sono i padroni di casa dello Spezia, senza dubbio più attivi nello svolgimento della propria manovra offensiva. Il Pisa appare in difficoltà.16:24

2' Grandissima occasione per lo Spezia dopo pochi minuti: ottimo cross di Nikolaou per Pio Esposito che di controbalzo colpisce verso la porta difesa da Nicolas trovando la traversa.16:20

1' Inizia il primo tempo di SPEZIA-PISA!16:17

Il Pisa è rimasto imbattuto nelle ultime quattro trasferte contro lo Spezia in Serie B (3V, 1N), dopo che aveva perso sei delle precedenti nove (1V, 2N).15:52

Lo Spezia ha ottenuto un solo punto nelle prime tre partite casalinghe di questo campionato; in Serie B solo nel 2019/20 i liguri sono rimasti senza successi nelle prime quattro gare interne.15:52

Le scelte di Aquilani: nel Pisa ci saranno Torregrossa, Moreo e Piccinini in attacco con Esteves e Beruatto invece confermati a tutta fascia. In difesa spazio al trio composto da Canestrelli, Caracciolo e Leverbe.15:49

Le scelte di Alvini: Ancora panchina per Moro, con Pio Esposito e Kouda che guideranno l'attacco degli spezzini, supportati da Antonucci. A centrocampo fuori Zurkowski, giocano Salvatore Esposito e Bandinelli.15:46

Panchina Pisa: Loria, Campani, Calabresi, Hermannsson, Jureskin, Masucci, Nagy, Tramoni, Valoti, Veloso, Vignato.15:44

Panchina Spezia: Zovko, Cassata, Cipot, Corradini, Ekdal, Gelashvili, Krollis, Moro, Moutinho, Serpe, Verde, Zurkowski.15:42

Formazione PISA (3-4-1-2): Nicolas - Canestrelli, Caracciolo, Leverbe - Esteves, Barberis, Marin, Beruatto - Piccinini - Torregrossa, Moreo.15:41

Formazione SPEZIA (3-4-1-2): Zoet - Amian, Muhl, Nikolaou - Elia, Esposito S., Bandinelli, Reca - Antonucci - Esposito P., Kouda.15:46

Lo Spezia arriva dalla vittoria di misura maturata per 1-2 sulla Feralpisalò, mentre il Pisa è reduce dalla sconfitta interna per 1-2 con il Cosenza.15:37

Benvenuti alla diretta della partita della 9^ giornata di Serie B, si affrontano Spezia e Pisa.15:35