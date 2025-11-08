Il match del Castellani termina con un importante successo di misura dell’Empoli ai danni del Catanzaro. Il primo tempo è caratterizzato da un sostanziale equilibrio, date le pochissime occasioni da gol create da entrambe le squadre. Da segnalare un infortunio apparentemente serio occorso a Cassandro dopo una decina di minuti e l’espulsione, a seguito di una seconda ammonizione ai danni dell’empolese Popov. Dopo poco più di 10 minuti dall’avvio della ripresa un’ingenuità di Iemmello provoca un calcio di rigore a favore dei toscani, che viene trasformato da Shpendi. Seppur col peso dell’inferiorità numerica, gli uomini di Dionisi fanno vicini al raddoppio con una conclusione dal limite di Pellegri a botta sicura, rischiando relativamente poco in difesa e portano a casa una meritata vittoria.

PREPARTITA

Empoli - Catanzaro è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.

Arbitro di Empoli - Catanzaro sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Attualmente l'Empoli si trova 13° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 11° in classifica con 15 punti (frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte).

L'Empoli ha segnato 14 gol e ne ha subiti 18; il Catanzaro ha segnato 13 gol e ne ha subiti 12.

In casa l'Empoli ha fatto 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta).

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, la Sampdoria e la Virtus Entella ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, Mantova e il Venezia ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella perdendo 1-0 mentre Il Catanzaro ha incontrato il Venezia vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Bohdan Popov con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 5 gol.

Empoli e Catanzaro si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 5 volte, il Catanzaro ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Empoli-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Empoli ha vinto le ultime tre partite di Serie BKT contro il Catanzaro, dopo che nelle precedenti cinque aveva ottenuto due successi (1N, 2P). Solo contro il Perugia gli azzurri vantano una striscia aperta più lunga di successi consecutivi nel torneo: sei, tra ottobre 2004 e febbraio 2020.

L'Empoli ha vinto tutte le quattro partite casalinghe di Serie BKT contro il Catanzaro senza subire gol; tra le squadre contro cui i toscani vantano il 100% di successi interni, quella calabrese è una delle tre contro cui contano più partite (quattro), al pari di Napoli e Juve Stabia.

Il Catanzaro ha vinto le ultime tre partite di Serie BKT, dopo una serie di sette pareggi e due sconfitte; i calabresi non arrivano a quattro successi consecutivi nella competizione dal periodo tra maggio 1971 e settembre 1972 (cinque in quel caso).

L'Empoli ha vinto solo due delle 11 partite di questo campionato (5N, 4P) - solo due volte gli azzurri non hanno superato quota due successi dopo le prime 12 partite in un singolo torneo di Serie BKT: nel 1949/50 (uno) e nel 2011/12 (due).

L'Empoli ha pareggiato le ultime cinque partite casalinghe di Serie B, solo nel 1983 ha registrato una serie di cinque pareggi consecutivi in casa e ha quindi eguagliato il proprio record nella competizione.

Pietro Iemmello ha segnato nella sua ultima partita di Serie BKT e non arriva a due presenze di fila in gol nella competizione da marzo-aprile scorsi (tre in quel caso); ha fornito due assist in questo campionato, già uno in più di quanto fatto nella passata stagione.

I due giocatori più giovani dei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni tra quelli che hanno realizzato almeno cinque reti giocano nell'Empoli (Bohdan Popov, 04/04/2007) e nel Catanzaro (Alphadjo Cissè, 22/10/2006).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: