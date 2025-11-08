Il match del Castellani termina con un importante successo di misura dell’Empoli ai danni del Catanzaro. Il primo tempo è caratterizzato da un sostanziale equilibrio, date le pochissime occasioni da gol create da entrambe le squadre. Da segnalare un infortunio apparentemente serio occorso a Cassandro dopo una decina di minuti e l’espulsione, a seguito di una seconda ammonizione ai danni dell’empolese Popov. Dopo poco più di 10 minuti dall’avvio della ripresa un’ingenuità di Iemmello provoca un calcio di rigore a favore dei toscani, che viene trasformato da Shpendi. Seppur col peso dell’inferiorità numerica, gli uomini di Dionisi fanno vicini al raddoppio con una conclusione dal limite di Pellegri a botta sicura, rischiando relativamente poco in difesa e portano a casa una meritata vittoria.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
90'+5'
Fischio finale dell'incontro. Empoli.Catanzaro 1-016:59
90'+5'
Cross della disperazione di Favasuli, intercettato in presa alta da Fulignati.16:58
90'+3'
Cross da sinistra di Alesi per Antonini, il cui colpo di testa è centrale. L'arbitro segnala un fallo in attaco ai danni di Curto.16:57
90'+2'
Cissè batte un corner direttamente verso la porta, che viene intercettato da Fulignati.16:56
90'+2'
Azione di Liberai sulla sinistra, che si conquista un corner.16:55
90'+1'
Cinque minuti di recupero.16:54
90'
Giallo per il Catanzaro. Ammonito Gabriele Alesi per una trattenuta ai danni di Carboni.16:53
89'
Cross di Favasuli per Pandolfi, che non arriva sul pallone.16:52
86'
Cambio a centrocampo dell'Empoli. Esce Duccio Degli Innocenti ed entra Nicolas Haas.16:50
86'
Cambio di esterni dell'Empoli. Esce Salvatore Elia ed entra Franco Carboni.16:49
84'
Elia fugge sulla destra e mette in mezzo un pallone per Pellegri, che manca la deviazione.16:48
83'
Grande contropiede di Pellegri, che si fa metà campo da solo, entra in area e, contrastato da Bettella, mette sull'esterno della rete.16:47
81'
Il Catanzaro conquista un corner a seguito di un batti e ribatti in area dell'Empoli.16:45
79'
Tentativo dalla distanza di Rispoli, col pallone che termina abbontantemente alto.16:43
78'
Cambio per il Catanzaro. Esce il trequartista Davide Buglio ed entra l'attaccante Mattia Liberali.16:46
77'
Cambio per il Catanzaro. Esce il difensore Nicolò Brighenti ed entra il trequartista Gabriele Alesi.16:44
77'
Nell'azione seguente Pigliacelli prova a portare avanti il pallone, lasciando la porta sguarnita, ma viene fermato da un intervento falloso dello stesso Pellegri.16:42
76'
Lovato da destra mette al centro un pallone per Pellegri, che calcia a botta sicura da dentro l'area, trovando la risposta di Pigliacelli.16:41
72'
Giallo per l'Empoli. Ammonito Andrea Fulignati per perdita di tempo.16:37
71'
Cambio sulla trequarti per l'Empoli. Esce Edoardo Saporiti ed entra Rares Illie.16:36
71'
Cambio in attacco per l'Empoli. Esce Stiven Shpendi ed entra Pietro Pellegri.16:35
71'
Giallo per l'Empoli. Ammonito Gerard Yepes per un duro intervento ai danni di Cissè.16:38
69'
Cross di Favasuli dalla destra e Lovato, con un rischio, mette in angolo di testa.16:33
68'
Cross da destra di Buglio e Pandolfi di testa colpisce al traversa, ma per l'arbitro ha commesso fallo.16:32
67'
Giallo per il Catanzaro. Ammonito Mirko Pigliacelli per proteste.16:30
66'
Giallo per il Catanzaro. Ammonito Nicolò Brighenti per aver atterrato Shpendi al limite dell'area.16:30
65'
Contropiede dell'Empoli, con Shpendi che va via, subisce un fallo da Brighenti, ma il pallone giunge a Saporiti, il cui tiro a giro è centrale.16:29
64'
Cissè entra in area dalla sinistra e mette un pallone in mezzo, che attraversa tutta l'area e viene respinta da Moruzzi.16:28
62'
Punizione di Buglio e colpo di testa di Bettella centrale. Pallone tra le braccia di Fulignati.16:27
60'
Cambio di esterni per il Catanzaro. Esce Gianluca Di Chiara ed entra Patrick Nuamah.16:25
60'
Cambio per il Catanzaro. Esce il centrocampista Simone Pontisso ed entra l'attaccante Luca Pandolfi.16:24
59'
GOL! EMPOLI-Catanzaro 1-0. Rete di Stiven Shpendi, che trasforma dal dischetto con un destro rasoterra alla destra di Pigliacelli.
Dopo una revisione al Var l'arbitro considera falloso l'intervento di Iemmello e decreta il calcio di rigore a favore dell'Empoli.16:21
57'
L'arbitro viene richiamato al Var per vedere un tocco di braccio di Iammello sul calcio di punizione di Saporiti.16:21
56'
Saporiti prova la punizione diretta verso la porta, da posizione laterale, ma il pallone viene ribattuto. La palla arriva a Degli Innocenti che da destra prova un tiro cross, che viene respinto da Pigliacelli.16:20
55'
Giallo per il Catanzaro. Ammonito Davide Bettella, che stende Saporiti che stava entrando in area.16:18
53'
Pigliacelli è ancora una volta a terra e necessita di un intervento dei sanitari.16:16
51'
Favasuli recupera un pallone con grinta e cerca Iemmello con un cross da destra, ma l'attaccante non riesce ad intervenire e il pallone sfila in fallo laterale.16:15
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Catanzaro.16:08
45'
Cambio in difesa per l'Empoli. Esce Nosa Obaretin ed entra Matteo Lovato.16:09
Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!17:03
Nel prossimo turno l’Empoli andrà in scena sul campo dell’Avellino, mentre il Catanzaro ospiterà sul proprio terreno di gioco il Pescara.17:03
Cade, dopo tre vittorie consecutive, il Catanzaro, che scivola all'undicesimo posto.17:03
Torna al successo l'Empoli dopo due pareggi e due sconfitte, superando così in classifica i rivali di oggi.17:02
Termina a reti inviolate un primo tempo caratterizzato da un sostanziale equilibrio date le pochissime occasioni da gol create da entrambe le squadre. Da segnalare un infortunio apparentemente serio occorso a Cassandro dopo una decina di minuti e l’espulsione, a seguito di una seconda ammonizione ai danni dell’empolese Popov.15:54
45'+4'
Fischio finale del primo tempo. Empoli-Catanzaro 0-015:51
45'+4'
Cross da sinistra di Rispoli per Pontisso, che controlla e colpisce male il pallone.15:51
45'+1'
Quattro minuti di recupero.15:47
44'
Rosso per l'Empoli. Espulso Bohdan Popov, a seguito di una seconda ammonizione, per un pestone ai danni di Brighenti.15:46
40'
Degli Innocenti prova l'imnucava per Saporiti, che viene anticipato da Pigliacelli.15:41
37'
Pallone veritcale per Iemmello, che prova un pallonetto davanti al portiere, che finisce sul fondo. L'arbitro segnala però una posizione di fuorigioco.15:39
37'
Azione personale di Favasuli,che rientra in area e prova la conclusione di sinistro, che viene ribattuta dalla difesa.15:38
32'
Pigliacelli è a terra dolorante a causa dell'intervento di Popov.15:34
31'
Giallo per l'Empoli. Ammonito Bohdan Popov per un intervento in ritardo ai danni del portiere.15:33
29'
Saporiti controlla un pallone di Degli Innocenti e calcia rasoterra a lato di pochissimo.15:30
27'
Giallo per l'Empoli. Ammonito Nosa Obaretin per una trattenuta ai danni di Favasuli.15:29
24'
Lungo possesso palla dell'Empoli che fatica a trovare varchi.15:27
17'
Gran controllo di Elia, che salta il suo marcatore e mette un pallone al centro, ma l'arbitro fischia un fallo in attacco.15:19
14'
Cissè approffitta di una palla persa da Curto, ma tira addosso al portiere. L'arbitro ferma tutto per un fuorigioco dell'attaccante.15:17
14'
Conclusione al volo di Saporiti, su corner di Degli Innocenti. Pallone che termina alto.15:16
10'
Cambio di esterni per il Catanzaro. Esce Tommaso Cassandro ed entra Davide Bettella.15:12
8'
Cassandro è a terra a seguito di uno scontro con Saporiti e non sembra in grado di proseguire l'incontro.15:11
8'
Cross di Elia da destra e colpo di testa di Shpendi che termina alto.15:10
6'
Fase di studio della partita. L'Empoli tenta di pressare col Catanzaro che rallenta il gioco.15:09
Tentativo di Popov dai 25 metri, pallone che termina alto.15:02
Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dall'Empoli.15:02
Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Simone Galipo di Firenze.14:59
CATANZARO(3-5-2): Pigiliacelli; Brighenti, Antonini, Di Chiara; Cassandro, Pontisso, Rispoli, Buglio, Favasuli; Iemmello, Cissè Allenatore: Alberto Aquilani14:46
Empoli - Catanzaro è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Arbitro di Empoli - Catanzaro sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.
Simone Galipò
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Serie B: 5 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Como-Südtirol 3-1
31-08-2025
Serie B
Bari-Monza 1-1
21-09-2025
Serie B
Calcio Padova-Virtus Entella 2-1
01-10-2025
Serie B
Carrarese-Modena 0-0
19-10-2025
Serie B
Catanzaro-Calcio Padova 0-1
28-10-2025
Serie B
Frosinone-Virtus Entella 4-0
Attualmente l'Empoli si trova 13° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 11° in classifica con 15 punti (frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte). L'Empoli ha segnato 14 gol e ne ha subiti 18; il Catanzaro ha segnato 13 gol e ne ha subiti 12.
In casa l'Empoli ha fatto 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta). L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, la Sampdoria e la Virtus Entella ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, Mantova e il Venezia ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella perdendo 1-0 mentre Il Catanzaro ha incontrato il Venezia vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Bohdan Popov con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 5 gol.
Empoli e Catanzaro si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 5 volte, il Catanzaro ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.
Empoli-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Empoli ha vinto le ultime tre partite di Serie BKT contro il Catanzaro, dopo che nelle precedenti cinque aveva ottenuto due successi (1N, 2P). Solo contro il Perugia gli azzurri vantano una striscia aperta più lunga di successi consecutivi nel torneo: sei, tra ottobre 2004 e febbraio 2020.
L'Empoli ha vinto tutte le quattro partite casalinghe di Serie BKT contro il Catanzaro senza subire gol; tra le squadre contro cui i toscani vantano il 100% di successi interni, quella calabrese è una delle tre contro cui contano più partite (quattro), al pari di Napoli e Juve Stabia.
Il Catanzaro ha vinto le ultime tre partite di Serie BKT, dopo una serie di sette pareggi e due sconfitte; i calabresi non arrivano a quattro successi consecutivi nella competizione dal periodo tra maggio 1971 e settembre 1972 (cinque in quel caso).
L'Empoli ha vinto solo due delle 11 partite di questo campionato (5N, 4P) - solo due volte gli azzurri non hanno superato quota due successi dopo le prime 12 partite in un singolo torneo di Serie BKT: nel 1949/50 (uno) e nel 2011/12 (due).
L'Empoli ha pareggiato le ultime cinque partite casalinghe di Serie B, solo nel 1983 ha registrato una serie di cinque pareggi consecutivi in casa e ha quindi eguagliato il proprio record nella competizione.
Pietro Iemmello ha segnato nella sua ultima partita di Serie BKT e non arriva a due presenze di fila in gol nella competizione da marzo-aprile scorsi (tre in quel caso); ha fornito due assist in questo campionato, già uno in più di quanto fatto nella passata stagione.
I due giocatori più giovani dei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni tra quelli che hanno realizzato almeno cinque reti giocano nell'Empoli (Bohdan Popov, 04/04/2007) e nel Catanzaro (Alphadjo Cissè, 22/10/2006).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: