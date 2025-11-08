Che secondo tempo allo Stirpe! Il Frosinone, dopo aver chiuso sull'1-0 il primo tempo, raddoppio a inizio ripresa con Calò, ben servito da Koutsoupias. Il Modena reagisce e mette all'angolo i ciociari, Gliozzi si divora il gol in almeno tre occasioni e allora è Zampano ad accorciare con una botta da fuori. A cavallo del 90' la squadra di Sottil trova il pareggio con il giovane Massolin, che disegna una traiettoria imprendibile per Palmisani con un mancino sontuoso. Arena in un primo momento annulla il gol, salvo poi correggere la decisione dopo il richiamo del Var.
Il Modena mantiene la testa della classifica, in attesa della gara del Monza di domani che con una vittoria potrebbe sorpassare la squadra di Sottil
CICHELLA! Botta da fuori, alza in corner Chichizola!16:59
90'+3'
Il recupero è di cinque minuti, che probabilmente sono partiti dalla ripresa del gioco dopo il gol. Quindi si andrà presumibilmente avanti fino al minuto 9816:57
90'+2'
Ammonito Bracaglia16:55
89'
Ammonito anche Chichizola per proteste16:59
89'
IL GOL È REGOLARE! Frosinone-MODENA 2-2! Rete di Massolin! Arena dopo aver rivisto le immagini torna sui suoi passi e convalida la rete! Defrel appoggia al limite dell'area per Massolin che fa girare splendidamente il mancino sul secondo palo!
SUCCEDE DI TUTTO! Gran gol di Massolin che con il mancino dal limite batte Palmisani. Panchina in campo per festeggiare, ma Arena annulla per un fallo in attacco. Grandi proteste tra gli ospiti, incredulo Sottil. Arena però viene richiamato dalla sala VAR!16:53
85'
Quinto cambio nel Frosinone: esce Jérémy Oyono, entra Vergani16:47
85'
Quarto cambio nel Frosinone: esce Ghedjemis, entra Cittadini16:47
84'
Santoro libera il mancino da fuori, il suo diagonale si perde sul fondo16:46
80'
Prova ad addormentare la partita il Frosinone, si è un po' spento negli ultimi minuti il fuoco del Modena16:44
77'
Quinto cambio nel Modena: esce Sersanti, entra Massolin16:39
76'
DEFREL! Botta di prima sulla sponda di Pedro Mendes, palla alta!16:38
75'
Riparte Ghedjemis sulla destra, recupera e chiude in corner Santoro16:37
74'
Il Modena sta schiacciando il Frosinone nella propria metà campo alla ricerca del gol del pareggio16:35
73'
Terzo cambio nel Frosinone: esce Kvernadze, entra Corrado16:35
70'
Punizione messa al centro da Pyyhtiä, Palmisani non perfetto in uscita e Adorni di testa manda a lato16:32
68'
Secondo cambio nel Frosinone: esce Kone, entra Cichella16:30
67'
Primo cambio nel Frosinone: esce Raimondo, entra Zilli16:30
67'
Quarto cambio nel Modena: esce Gliozzi, entra Pedro Mendes16:30
67'
Terzo cambio nel Modena: esce Zanimacchia, entra Beyuku16:29
65'
Sempre Modena, Sersanti calcia dal limite, respinge Palmisani16:28
64'
ANCORA GLIOZZI! Porta stregata per il centravanti del Modena, cross perfetto di Pyyhtiä e colpo di testa di Gliozzi a lato con Palmisani immobile!16:26
63'
Ammonito Calò16:25
62'
OCCASIONE MODENA! Gliozzi incorna sugli sviluppi di un calcio d'angolo e manda fuori di pochissimo!16:25
61'
Aumenta anche il tasso agonistico del match16:23
58'
OCCASIONE MODENA! Grande azione in velocità degli ospiti, Pyyhtiä allarga verso Zampano che pesca Zanimacchia a centro area. L'ex Cremonese anticipa anche Defrel e di prima sfiora il palo!16:21
56'
GOL! Frosinone-MODENA 2-1! Rete di Zampano! Accorcia subito il Modena con il bolide in controbalzo di Zampano, che ribatte sotto alla traversa la respinta non perfetta di Oyono dopo una confusa azione dentro l'area!
Secondo cambio nel Modena: esce Di Mariano, entra Defrel16:17
55'
Primo cambio nel Modena: esce Magnino, entra Pyyhtiä16:17
54'
Prova a tornare in partita il Modena, insiste Zanimacchia ma il suo cross viene allontanato16:17
50'
GOL! FROSINONE-Modena 2-0! Rete di Calò! Ghedjemis converge dalla destra e serve al limite Koutsoupias, il quale a sua volta appoggia centralmente per l'accorrente Calò che di prima intenzione apre il piatto e batte ancora Chichizola!
Modena pericoloso! Sugli sviluppi di un corner Oyono anticipa Sersanti e colpisce la traversa, rischio autogol per il Frosinone!16:11
46'
Subito in avanti il Frosinone, Koutsoupias allarga verso Ghedjemis che di prima alza troppo la mira a spara alto16:09
46'
SI RIPARTE! Nessun cambio all'intervallo, inizia con gli stessi ventidue il secondo tempo!16:07
Dopo i primi 45 minuti è il Frosinone a guidare le redini del match. La squadra di Alvini sblocca la gara con il piazzato dal limite di Koutsoupias che lascia immobile Chichizola. Da lì prova a riscattarsi il Modena che si rende pericoloso soprattutto con Gliozzi e Sersanti ma non riesce a pervenire al pareggio. In questo momento, in attesa del Monza che scenderà in campo domani, il Frosinone aggancia proprio il Modena in cima alla classifica15:57
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO! Frosinone avanti all'intervallo!15:51
45'+3'
Calò cerca il secondo palo, battuta troppo profonda che termina direttamente sul fondo15:51
45'+2'
Possibile ultima chance del primo tempo per il Frosinone, calcio di punizione che Calò è pronto a scodellare al centro15:50
45'
Tre minuti di recupero15:48
41'
Ripartenza del Frosinone, Tonoli in scivolata ferma l'avanzata di Kvernadze dentro l'area15:44
40'
Zampano si coordina dalla lunga distanza, palla alta15:42
37'
Adesso il Frosinone non riesce ad uscire dalla sua metà campo15:41
32'
ANCORA MODENA VICINO AL PAREGGIO! Sugli sviluppi di un corner di Di Mariano si inserisce perfettamente Sersanti che incorna di testa e manda a lato di poco!15:34
29'
OCCASIONE MODENA! Cavalcata di Sersanti che al limite dell'area regala un cioccolatino a Gliozzi, il suo tiro viene neutralizzato in due tempi da Palmisani!15:32
26'
Palla rimessa al centro da Di Mariano, Tonoli pizzica e allunga la sfera che arriva dalle parti di Gliozzi, il quale non riesce a controllare15:29
24'
Insiste adesso il Modena, la squadra di Sottil guadagna un tiro dalla bandierina15:27
21'
Zanimacchia cerca ancora il cross tagliato dalla destra, uscita sicura di Palmisani15:23
18'
Si è stappata la gara adesso con iniziative da una parte e dall'altra15:21
15'
Riparte il Frosinone, Calò carica la botta da fuori, nessun problema per Chichizola15:17
14'
OCCASIONE MODENA! Messo male il Frosinone, Di Mariano si infila nella voragine e avanza verso la porta prima di servire al centro Giozzi. L'attaccante degli emiliani incrocia con il destro chiamando Palmisani alla respinta in corner!15:17
11'
Zanimacchia prova a dare la scossa al Modena, il suo cross dalla destra viene allontanato con i pugni da Palmisani15:14
9'
GOL! FROSINONE-Modena 1-0! Rete di Koutsoupias! Iniziativa di Bracaglia che arriva fin dentro l'area e appoggia verso l'esterno per Kvernadze, il quale serve al limite dell'area Koutsoupias che controlla la sfera e con il destro la infila all'angolino sul primo palo!
ANNULLATO IL VANTAGGIO DEL MODENA! Magnino parte in profondità, entra in area e appoggia verso Sersanti che insacca. Arena però ravvisa la posizione di offside in partenza di Magnino.15:08
4'
Ritmi molto bassi in questo avvio. è ancora in corso la fase di studio fra le due squadre15:06
SI PARTE! È iniziato il big match di Serie B, è iniziata FROSINONE-MODENA!15:02
Le scelte di Sottil: confermata la linea a tre con Tonoli, Adorni e Nieling davanti a Chichizola, mentre Zampano e Zanimacchia agiranno sulle corsie. A centrocampo Magnino coadiuvato da Santoro e Sersanti, il tandem offensivo è formato da Di Mariano e Gliozzi.14:19
Le scelte di Alvini: Raimondo il riferimento offensivo dei ciociari, alle sue spalle tocca a Ghedjemis, Kone e Kvernadze. In mediana Calò e Koustoupias, mentre davanti a Palmisani la linea a quattro è composta da J.Oyono, Calvani, Gelli e Bracaglia.14:20
FORMAZIONE UFFICIALE MODENA: gli ospiti rispondono con un 3-5-2: Chichizola - Tonoli, Adorni, Nieling - Zampano, Santoro, Magnino, Sersanti, Zanimacchia - Di Mariano, Gliozzi14:14
FORMAZIONE UFFICIALE FROSINONE: i padroni di casa si presentano con un 4-2-3-1: Palmisani - J.Oyono, Calvani, Gelli, Bracaglia - Calò, Koutsoupias - Ghedjemis, Kone, Kvernadze - Raimondo14:20
Dirige l'incontro Alberto Ruben Arena, fischietto della sezione di Torre del Greco, che sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Fontemurato e dal quarto ufficiale Luongo. Al Var ci sono invece Baroni e Paganessi.14:11
Guida sempre la classifica il Modena di Sottil, che viene da tre vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime cinque. Gli emiliani sono la sorpresa della Serie B e puntano con decisione al ritorno nella massima Serie A dopo 21 anni.14:09
Scontro al vertice allo Stirpe, dove il Frosinone ha la possibilità di agganciare il Modena attuale capolista del campionato. La squadra di Alvini è reduce da due vittoria di fila che hanno scacciato la mini crisi iniziata con il 3-0 esterno subìto a Venezia e continuata con la sconfitta di misura col Monza e il pareggio con la Samp.14:06
Benvenuti alla diretta di Frosinone-Modena, gara valida per la 12' giornata del campionato di Serie B!14:04
Frosinone - Modena è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 15:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Arbitro di Frosinone - Modena sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.
Alberto Arena
Statistiche Stagionali
Partite dirette
5
Falli fischiati
106
Fuorigioco
14
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
15
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
7.0
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Serie A: 5 partite
Serie B: 1 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
17-08-2025
Coppa Italia
Milan-Bari 2-0
24-08-2025
Serie A
Atalanta-Pisa 1-1
15-09-2025
Serie A
Verona-Cremonese 0-0
27-09-2025
Serie B
Monza-Calcio Padova 0-1
05-10-2025
Serie A
Udinese-Cagliari 1-1
25-10-2025
Serie A
Cremonese-Atalanta 1-1
02-11-2025
Serie A
Torino-Pisa 2-2
Attualmente il Frosinone si trova 3° in classifica con 22 punti (frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte); invece Modena si trova 1° in classifica con 25 punti (frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Il Frosinone ha segnato 22 gol e ne ha subiti 11; Modena ha segnato 21 gol e ne ha subiti 8.
In casa il Frosinone ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa Modena ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, la Virtus Entella e Carrares ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, la Reggiana e Juve Stabia ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita Carrarese vincendo 0-2 mentre Modena ha incontrato Juve Stabia vincendo 3-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Giacomo Calò con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 7 gol.
Frosinone e Modena si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone ha vinto 5 volte, Modena ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Frosinone-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Frosinone è rimasto imbattuto nelle ultime quattro gare di Serie BKT contro il Modena (2V, 2N), eguagliando la sua migliore striscia senza sconfitte contro questa avversaria nella competizione (quattro anche tra aprile 2009 e ottobre 2010).
Il Frosinone ha perso solo una partita casalinga in Serie BKT contro il Modena (3V, 4N), il 17 maggio 2008 (4-2 a favore degli Emiliani).
Il Frosinone ha vinto sei delle 11 partite giocate in questa Serie BKT (3N, 2P); in sole due occasioni i ciociari hanno ottenuto più successi nelle prime 12 gare stagionali in questo campionato: sette nel 2020/21 e nove nel 2022/23.
Il Frosinone ha mantenuto la porta inviolata nella sua ultima partita casalinga di Serie BKT e non trova due clean sheet interni di fila da aprile 2023.
Il Modena ha ottenuto sette successi nelle prime 11 partite di questa Serie BKT (3N, 1P); solo una volta gli emiliani hanno ottenuto più vittorie nelle prime 12 gare stagionali della competizione: nove nel 1934/35.
Nelle sue prime 11 presenze in Serie BKT in questa stagione, Farès Ghedjemis ha già raddoppiato le sue partecipazioni attive rispetto all’intera scorsa edizione del torneo, avendo fin qui segnato quattro gol e fornito due assist (due reti e un passaggio vincente in 21 partite nel 2024/25).
Ettore Gliozzi ha segnato sette reti in questa Serie B, due in più di quelle realizzate in 41 partite giocate nel torneo tra il 2023/24 e il 2024/25; tuttavia, solo una delle sue sette marcature stagionali è arrivata in trasferta (il 20 settembre contro il Mantova).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: