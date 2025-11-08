Che secondo tempo allo Stirpe! Il Frosinone, dopo aver chiuso sull'1-0 il primo tempo, raddoppio a inizio ripresa con Calò, ben servito da Koutsoupias. Il Modena reagisce e mette all'angolo i ciociari, Gliozzi si divora il gol in almeno tre occasioni e allora è Zampano ad accorciare con una botta da fuori. A cavallo del 90' la squadra di Sottil trova il pareggio con il giovane Massolin, che disegna una traiettoria imprendibile per Palmisani con un mancino sontuoso. Arena in un primo momento annulla il gol, salvo poi correggere la decisione dopo il richiamo del Var.

Scontro al vertice allo Stirpe, dove il Frosinone ha la possibilità di agganciare il Modena attuale capolista del campionato. La squadra di Alvini è reduce da due vittoria di fila che hanno scacciato la mini crisi iniziata con il 3-0 esterno subìto a Venezia e continuata con la sconfitta di misura col Monza e il pareggio con la Samp.14:06

Guida sempre la classifica il Modena di Sottil, che viene da tre vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime cinque. Gli emiliani sono la sorpresa della Serie B e puntano con decisione al ritorno nella massima Serie A dopo 21 anni.14:09

Dirige l'incontro Alberto Ruben Arena, fischietto della sezione di Torre del Greco, che sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Fontemurato e dal quarto ufficiale Luongo. Al Var ci sono invece Baroni e Paganessi.14:11

Le scelte di Alvini: Raimondo il riferimento offensivo dei ciociari, alle sue spalle tocca a Ghedjemis, Kone e Kvernadze. In mediana Calò e Koustoupias, mentre davanti a Palmisani la linea a quattro è composta da J.Oyono, Calvani, Gelli e Bracaglia.14:20

Le scelte di Sottil: confermata la linea a tre con Tonoli, Adorni e Nieling davanti a Chichizola, mentre Zampano e Zanimacchia agiranno sulle corsie. A centrocampo Magnino coadiuvato da Santoro e Sersanti, il tandem offensivo è formato da Di Mariano e Gliozzi.14:19

PREPARTITA

Frosinone - Modena è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 15:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Arbitro di Frosinone - Modena sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Alberto Arena Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 106 Fuorigioco 14 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 15 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 7.0 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite

partite Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Milan-Bari 2-0 24-08-2025 Serie A Atalanta-Pisa 1-1 15-09-2025 Serie A Verona-Cremonese 0-0 27-09-2025 Serie B Monza-Calcio Padova 0-1 05-10-2025 Serie A Udinese-Cagliari 1-1 25-10-2025 Serie A Cremonese-Atalanta 1-1 02-11-2025 Serie A Torino-Pisa 2-2

Attualmente il Frosinone si trova 3° in classifica con 22 punti (frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte); invece Modena si trova 1° in classifica con 25 punti (frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta).

Il Frosinone ha segnato 22 gol e ne ha subiti 11; Modena ha segnato 21 gol e ne ha subiti 8.

In casa il Frosinone ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa Modena ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, la Virtus Entella e Carrares ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, la Reggiana e Juve Stabia ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita Carrarese vincendo 0-2 mentre Modena ha incontrato Juve Stabia vincendo 3-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Giacomo Calò con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 7 gol.

Frosinone e Modena si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone ha vinto 5 volte, Modena ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Frosinone-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Frosinone è rimasto imbattuto nelle ultime quattro gare di Serie BKT contro il Modena (2V, 2N), eguagliando la sua migliore striscia senza sconfitte contro questa avversaria nella competizione (quattro anche tra aprile 2009 e ottobre 2010).

Il Frosinone ha perso solo una partita casalinga in Serie BKT contro il Modena (3V, 4N), il 17 maggio 2008 (4-2 a favore degli Emiliani).

Il Frosinone ha vinto sei delle 11 partite giocate in questa Serie BKT (3N, 2P); in sole due occasioni i ciociari hanno ottenuto più successi nelle prime 12 gare stagionali in questo campionato: sette nel 2020/21 e nove nel 2022/23.

Il Frosinone ha mantenuto la porta inviolata nella sua ultima partita casalinga di Serie BKT e non trova due clean sheet interni di fila da aprile 2023.

Il Modena ha ottenuto sette successi nelle prime 11 partite di questa Serie BKT (3N, 1P); solo una volta gli emiliani hanno ottenuto più vittorie nelle prime 12 gare stagionali della competizione: nove nel 1934/35.

Nelle sue prime 11 presenze in Serie BKT in questa stagione, Farès Ghedjemis ha già raddoppiato le sue partecipazioni attive rispetto all’intera scorsa edizione del torneo, avendo fin qui segnato quattro gol e fornito due assist (due reti e un passaggio vincente in 21 partite nel 2024/25).

Ettore Gliozzi ha segnato sette reti in questa Serie B, due in più di quelle realizzate in 41 partite giocate nel torneo tra il 2023/24 e il 2024/25; tuttavia, solo una delle sue sette marcature stagionali è arrivata in trasferta (il 20 settembre contro il Mantova).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: