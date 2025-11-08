La Juve Stabia vince di misura contro il Palermo grazie al gol al 38° siglato da Cacciamani. Espulso nel finale di partita Ranocchia per somma di ammonizioni.
3 punti pesanti per la Juve Stabia che avvicina proprio il Palermo portandosi a 17 punti al 6° posto. I campani hanno disputato una partita in meno. Nel corso del prossimo turno di campionati la Juve Stabia verrà ospitata dalla Sampdoria.
Il Palermo non da continuità al 5-0 rifilato al Pescara e si ferma nuovamente. La squadra di Inzaghi si trova 5° in classifica con 19 punti. Nella prossima giornata i rosanero saranno ospitati dalla Virtus Entella.
4° sostituzione Palermo.Esce Bartosz Bereszynski ed entra Giacomo Corona.18:54
70'
Punizione dalla destra per il Palermo. Calcia Ranocchia e la palla viene allontanata su Augello che prova a pescare Pierozzi sul secondo palo.Confente para la conclusione di Pierozzi che era partito in posizione irregolare.18:47
67'
Ritmo partita crollato. Il Palermo non riesce a trovare spazi e ad innescare Pohjanpalo. La Juve Stabia si chiude e difende ordinatamente.18:44
65'
Vasic riesce a raggiungere il fondo e conquista l'angolo sfidando Carissoni.18:42
64'
Doppio numero di magia di Ruggero che avanza a destra a suon di colpi di suola e tunnel. Ranocchia lo ferma con un fallo.18:41
62'
3° sostituzione Palermo. Esce Antonio Palumbo ed entra Aljosa Vasic.18:54
62'
2° sostituzione Palermo. Esce Matteo Brunori ed entra Jérémy Le Douaron.18:54
61'
Bel colpo di tacco sulla sinistra a smarcare Augello che prova a sfondare continuando la corsa in verticale ma viene fermato dal raddoppio della difesa campana.18:38
58'
Proteste dei giocatori del Palermo per un tocco di mano di Cacciamani al limite dell'area di rigore, sembrerebbe fuori. Braccio piuttosto largo dell'autore del gol che sta decidendo la partita.18:34
55'
Il secondo tempo è iniziato meno vivace del primo. Con l'azione che si svolge soprattutto a centrocampo e con frequenti falli fischiati da Marchetti.18:33
52'
Punizione calciata da Brunori direttamente sulla barriera.18:28
50'
Fallo di Ruggero che si appoggia con entrambe le mani e spinge a terra Pierozzi. Punizione dal limite per i rosanero.18:27
50'
Angolo Palermo. Palumbo e Ranocchia giocano corto e Palumbo va al cross. Respinge la difesa campana. 18:27
48'
Leone batte una punizione dalla trequarti a centro area. Parte in azione molto confusa con Ruggero che trova spazio per la conclusione di destro, potente ma non precisa.18:24
46'
1° sostituzione Palermo. Esce Mattia Bani ed entra Patryk Peda.18:21
46'
SI RIPARTE! La palla rotola nella metà campo della Juve Stabia.18:21
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.18:06
La Juve Stabia conduce per 1-0 grazie al gol del 18enne Cacciamani al minuto 38. Il gol arriva dopo una fase di partita in cui il Palero sembrava aver preso comando del centrocampo. Inerzia cambiata dopo la rete del vantaggio campano.18:06
45'+1'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Juve Stabia-Palermo 1-018:04
45'
1 minuto di recupero.18:04
45'
Conclusione di sinistro completamente sballata di Ranocchia dal limite dell'area. Parte il contropiede della Juve Stabia che conquista nuovamente calcio d'angolo.18:03
42'
ANCORA JUVE STABIA! In fiducia la formazione giallo blu. Auguello salva la propria porta murando una conclusione ravvicinata di Carissoni. Azione avviata ancora da Cacciamani.18:01
38'
GOOL!! JUVE STABIA-Palermo 1-0!! Gol di Alessio Cacciamani. Correia va in verticale sulla sinistra per Cacciamani che supera la difesa grazie a uno scivolone di Pierozzi. Entra in area e scarica un sinistro potente sul primo palo non lasciando scampo a Joronen!
Cross dalla destra allontanato dalla difesa campana. Ancora una volta Brunori prova la conclusione di prima intenzione. Parata centrale per Confente.17:54
34'
Ruggeri anticipa Pohjanpalo e allontana sul destro di Brunori che calcia al volo dai 20 metri. Palla a lato.17:52
33'
Candellone spreca colpendo al volo da posizione ravvicinata e mettendo a lato. Il gioco era comunque fermo per la sua posizione di partenza irregolare.17:51
31'
Secondo ammonito per il Palermo. Marchetti punisce l'intervento in scivolata di Brunori su Mosti.17:49
29'
Mosti riceve all'interno dell'area, decentrato a destra. La sistema sul mancino e calcia! La traiettoria sembra essere insidiosa ma la palla sbatte sulla schiena di Correia che blocca l'offensiva della propria squadra,17:48
26'
Cross di Brunori dalla trequarti. La palla viene allontanata dalla difesa e finisce sul destro di Ranocchia che prova la conclusione dalla grande distanza col pallone che sbatte sul muro difensivo campano.17:45
25'
Sponda di Pohjanpalo a cercare Segre. La palla troppo corta viene intercettata da Confente.17:43
23'
Buco di Bani. Candellone entra in area palla al piede dalla sinistra. Bani recupera e ferma l'avversario al momento del tiro concedendo un corner.17:42
22'
Leone accentua la caduta su un contatto lieve con Palumbo, appena ammonito, nel tentativo di far espellere l'avversario. Marchetti non cade nella trappola.17:41
20'
Antonio Palumbo spende il fallo tattico e viene ammonito a seguito di una trattenuta ai danni di Bellich.17:39
19'
Correia prova a superare Bereszynski e cade in area di rigore sotto agli occhi di Marchetti, che gli fa segno di rialzarsi e di continuare a giocare.17:38
17'
Brunori mette una bella palla morbida sul secondo palo dal vertice sinistro. Pierozzi prova a fare sponda verso il centro ma allontana con prontezza la difesa campana.17:35
15'
Animi caldi con Inzaghi che si alza dalla panchina per protestare con Marchetti.17:34
12'
Correi riesce a deviare di testa un cross dalla destra. Parata facile per Joronen.17:31
10'
Brunori cerca spazio al limite e calcia con il destro, trovando la deviazione della difesa. Confente corre per evitare il tiro dalla bandierina e riesce a gettare il pallone in rimessa laterale.17:29
7'
Azione verticale del Palermo conclusa con Ranocchia che, una volta ricevuta palla al limite, prova lo spunto arrivando sulla zona del dischetto. La conclusione, masticata, finisce sul fondo.17:26
6'
AUGELLO AL VOLO!! Sugli sviluppi del corner Augello riceve in posizione defilata a sinistra e calcia col mancino al volo! La palla incrociata esce di poco a lato.17:24
5'
Sviluppa la manovra sulla destra il Palermo e trova il suo primo calcio d'angolo.17:23
2'
MOSTI! Primo tiro in porta della partita. Mosti dai 20 metri calcia col sinistro sul primo palo trovando la risposta di Joronen.17:21
1'
Prova subito ad affondare la Juve Stabia. Cacciamani prova a sfuggire alla marcatura di Pierozzi che riesce ad arginarlo e anche a guadagnare la rimessa laterale.17:23
INIZIA LA PARTITA! Fischia Marchetti e il Palermo gioca il primo pallone del match.17:18
A disposizione Palermo. Bardi, Gomis, Corona, Diakitè, Giovane, Le Douaron, Peda, Vasic, Veroli.16:51
A disposizione Juve Stabia. Boer, Baldi, Burnete, De Pieri, Maistro, Mannini, Pierobon, Piscopo, Reale, Stabile, Varnier, Zuccon.16:50
Modulo speculare per il Palermo, che parte dal 1' con: Joronen - Bereszynski, Bani, Ceccaroni - Pierozzi, Segre, Ranocchia, Palumbo, Augello - Pohjanpalo, Brunori. 16:39
La Juve Stabia si schiera con un 3-5-2, composto da: Confente - Ruggero, Giorgini, Bellich - Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani - Gabrielloni, Candellone. 16:38
Matteo Marchetti è l'arbitro selezionato per dirigere la gara.16:48
Dall'altro lato, inoltre, il Palermo non ha perso nessuna delle ultime 13 trasferte contro squadre campane in Serie BKT (8V, 5N) mantenendo la porta inviolata in più della metà di questi incontri (sette su 13).16:35
La Juve Stabia affronta al Romeo Menti di Castellammare un avversario tradizionalmente ostico per i campani: tra le squadre contro cui la formazione stabbiese ha sempre perso in Serie BKT, la rosanero è quella affrontata più volte dai campani (quattro sconfitte su quattro incroci).16:34
Benvenuti alla diretta testuale di Juve Stabia-Palermo, gara valevole per il 12° turno della Serie BKT 2025-26.16:32
Dove si gioca la partita:
Stadio: Romeo Menti di Castellammare Città: Castellammare di Stabia Capienza: 7642 spettatori16:32
Juve Stabia - Palermo è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 17:15 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia. Arbitro di Juve Stabia - Palermo sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.
Matteo Marchetti
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
59
Fuorigioco
8
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
8
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
7.3
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Serie B: 3 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
31-08-2025
Serie A
Inter-Udinese 1-2
20-09-2025
Serie B
Venezia-Cesena 1-2
27-09-2025
Serie B
Bari-Sampdoria 1-1
19-10-2025
Serie A
Cagliari-Bologna 0-2
29-10-2025
Serie B
Mantova-Catanzaro 1-3
Attualmente Juve Stabia si trova 7° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte); invece il Palermo si trova 6° in classifica con 19 punti (frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). Juve Stabia ha segnato 13 gol e ne ha subiti 13; il Palermo ha segnato 15 gol e ne ha subiti 9.
In casa Juve Stabia ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, Padova e Modena ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Monza e il Pescara ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita Modena perdendo 3-0 mentre Il Palermo ha incontrato il Pescara vincendo 5-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Niccolò Pierozzi con 4 gol.
Juve Stabia e Palermo si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia ha vinto 1 volta, il Palermo ha vinto 4 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Juve Stabia-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Tra le squadre contro cui la Juve Stabia ha sempre perso in Serie BKT, il Palermo è quella affrontata più volte dai campani (quattro sconfitte su quattro incroci).
Il Palermo non ha perso nessuna delle ultime 13 trasferte contro squadre campane in Serie BKT (8V, 5N) mantenendo la porta inviolata in più della metà di questi incontri (sette su 13); l'ultima sconfitta fuori casa contro formazioni provenienti da questa regione risale al 12 ottobre 2002 (3-1 contro la Salernitana).
Il Palermo ha subito solo otto reti dopo 11 gare giocate in questo campionato collezionando ben cinque clean sheet; in particolare, solo nel 1994/95 (sette) e nel 1995/96 (sei), i rosanero hanno fatto meglio in termini di reti incassate a questo punto del torneo cadetto nell'era dei tre punti a vittoria (otto anche nel 2003/04); inoltre, in questo periodo, solo proprio in questi due campionati (entrambi sei) la squadra siciliana ha mantenuto più volte la porta inviolata dopo lo stesso numero di incontri stagionali disputati nella competizione (cinque anche nel 2017/18).
Il Palermo ha perso l'ultima trasferta di Serie BKT (1-0 contro il Catanzaro) e non colleziona più sconfitte di fila fuori casa nella competizione dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio scorso (quattro in quel caso); inoltre i rosanero non rimangono per due gare esterne consecutive senza segnare da agosto 2024 (due sconfitte contro Brescia e Pisa).
La Juve Stabia ha perso l'ultimo match di Serie BKT senza segnare (3-0 contro il Modena) e potrebbe registrare due sconfitte di fila senza gol all'attivo nella competizione per la prima volta da dicembre 2019 (contro Virtus Entella e Frosinone in quel caso).
La Juve Stabia ha conquistato 14 punti nelle prime 10 gare di questo campionato; la squadra campana non ha mai superato quota 16 dopo 11 gare giocate in un singolo torneo di Serie BKT (16 nel 2011/12 e nel 2024/25).
Questa è la sfida tra la squadra che ha incassato meno gol in match casalinghi in questo torneo (la Juve Stabia, uno) e una delle due che ne ha subiti di meno in trasferta (il Palermo, tre come il Modena).
Da una parte, il Palermo, è con il Modena, una delle due squadre che ha realizzato più gol di testa in questa Serie BKT (cinque ciascuna); dalla parte opposta, la Juve Stabia è una delle formazioni, assieme al Mantova, che deve ancora trovare la rete con questo fondamentale nel torneo in corso.
Matteo Brunori ha preso parte a due reti nell'ultimo match di campionato (gol e assist contro il Pescara), tante volte quante nelle precedenti 12 gare nel torneo (doppietta contro il Frosinone); in particolare, dal suo esordio nel torneo cadetto (dal 2019/20) solo Massimo Coda (12), Gennaro Tutino (nove) hanno sia segnato che fornito un assist in più gare distinte dell'attaccante del Palermo (sei come Marco Mancosu e Gianluca Lapadula) nella stagione regolare di Serie BKT.
Leonardo Candellone è finora il miglior marcatore della Juve Stabia in questo campionato di Serie BKT, con tre reti all’attivo - due delle quali messe a segno in trasferta, contro Virtus Entella e Spezia. Tuttavia, tra le squadre attualmente presenti nel torneo, il Palermo (225') è quella contro cui il classe ’97 ha collezionato più minuti senza mai riuscire a trovare la via del gol nella competizione (playoff/playout inclusi).
