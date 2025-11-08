PREPARTITA

Juve Stabia - Palermo è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 17:15 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia.

Arbitro di Juve Stabia - Palermo sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Matteo Marchetti Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 59 Fuorigioco 8 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 8 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 7.3 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Inter-Udinese 1-2 20-09-2025 Serie B Venezia-Cesena 1-2 27-09-2025 Serie B Bari-Sampdoria 1-1 19-10-2025 Serie A Cagliari-Bologna 0-2 29-10-2025 Serie B Mantova-Catanzaro 1-3

Attualmente Juve Stabia si trova 7° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte); invece il Palermo si trova 6° in classifica con 19 punti (frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).

Juve Stabia ha segnato 13 gol e ne ha subiti 13; il Palermo ha segnato 15 gol e ne ha subiti 9.

In casa Juve Stabia ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, Padova e Modena ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Monza e il Pescara ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita Modena perdendo 3-0 mentre Il Palermo ha incontrato il Pescara vincendo 5-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Niccolò Pierozzi con 4 gol.

Juve Stabia e Palermo si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia ha vinto 1 volta, il Palermo ha vinto 4 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Juve Stabia-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Tra le squadre contro cui la Juve Stabia ha sempre perso in Serie BKT, il Palermo è quella affrontata più volte dai campani (quattro sconfitte su quattro incroci).

Il Palermo non ha perso nessuna delle ultime 13 trasferte contro squadre campane in Serie BKT (8V, 5N) mantenendo la porta inviolata in più della metà di questi incontri (sette su 13); l'ultima sconfitta fuori casa contro formazioni provenienti da questa regione risale al 12 ottobre 2002 (3-1 contro la Salernitana).

Il Palermo ha subito solo otto reti dopo 11 gare giocate in questo campionato collezionando ben cinque clean sheet; in particolare, solo nel 1994/95 (sette) e nel 1995/96 (sei), i rosanero hanno fatto meglio in termini di reti incassate a questo punto del torneo cadetto nell'era dei tre punti a vittoria (otto anche nel 2003/04); inoltre, in questo periodo, solo proprio in questi due campionati (entrambi sei) la squadra siciliana ha mantenuto più volte la porta inviolata dopo lo stesso numero di incontri stagionali disputati nella competizione (cinque anche nel 2017/18).

Il Palermo ha perso l'ultima trasferta di Serie BKT (1-0 contro il Catanzaro) e non colleziona più sconfitte di fila fuori casa nella competizione dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio scorso (quattro in quel caso); inoltre i rosanero non rimangono per due gare esterne consecutive senza segnare da agosto 2024 (due sconfitte contro Brescia e Pisa).

La Juve Stabia ha perso l'ultimo match di Serie BKT senza segnare (3-0 contro il Modena) e potrebbe registrare due sconfitte di fila senza gol all'attivo nella competizione per la prima volta da dicembre 2019 (contro Virtus Entella e Frosinone in quel caso).

La Juve Stabia ha conquistato 14 punti nelle prime 10 gare di questo campionato; la squadra campana non ha mai superato quota 16 dopo 11 gare giocate in un singolo torneo di Serie BKT (16 nel 2011/12 e nel 2024/25).

Questa è la sfida tra la squadra che ha incassato meno gol in match casalinghi in questo torneo (la Juve Stabia, uno) e una delle due che ne ha subiti di meno in trasferta (il Palermo, tre come il Modena).

Da una parte, il Palermo, è con il Modena, una delle due squadre che ha realizzato più gol di testa in questa Serie BKT (cinque ciascuna); dalla parte opposta, la Juve Stabia è una delle formazioni, assieme al Mantova, che deve ancora trovare la rete con questo fondamentale nel torneo in corso.

Matteo Brunori ha preso parte a due reti nell'ultimo match di campionato (gol e assist contro il Pescara), tante volte quante nelle precedenti 12 gare nel torneo (doppietta contro il Frosinone); in particolare, dal suo esordio nel torneo cadetto (dal 2019/20) solo Massimo Coda (12), Gennaro Tutino (nove) hanno sia segnato che fornito un assist in più gare distinte dell'attaccante del Palermo (sei come Marco Mancosu e Gianluca Lapadula) nella stagione regolare di Serie BKT.

Leonardo Candellone è finora il miglior marcatore della Juve Stabia in questo campionato di Serie BKT, con tre reti all’attivo - due delle quali messe a segno in trasferta, contro Virtus Entella e Spezia. Tuttavia, tra le squadre attualmente presenti nel torneo, il Palermo (225') è quella contro cui il classe ’97 ha collezionato più minuti senza mai riuscire a trovare la via del gol nella competizione (playoff/playout inclusi).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: