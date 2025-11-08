Le scelte di Andreoletti: Bortolussi e Buonaiuto in avanti, Capelli e Varas sulle fasce. Crisetig davanti alla difesa, out Papu Gomez e Lasagna.15:08

Mantova - Padova è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova.

Arbitro di Mantova - Padova sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Paride Tremolada Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 50 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 14 Espulsioni 0 Cartellini per partita 7.0 Falli per cartellino 3.5 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Torino-Modena 1-0 25-08-2025 Serie A Udinese-Verona 1-1 14-09-2025 Serie A Sassuolo-Lazio 1-0 23-09-2025 Coppa Italia Milan-Lecce 3-0 30-09-2025 Serie B Virtus Entella-Bari 2-2 05-10-2025 Serie B Carrarese-Juve Stabia 3-0 24-10-2025 Serie B Modena-Empoli 2-1

Attualmente Mantova si trova 17° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte); invece Padova si trova 12° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte).

Mantova ha segnato 9 gol e ne ha subiti 18; Padova ha segnato 12 gol e ne ha subiti 14.

In casa Mantova ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte). Fuori casa Padova ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Catanzaro e la Sampdoria ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, lo Spezia e il Sudtirol ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.

Mantova ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria vincendo 0-1 mentre Padova ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Mancuso con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 6 gol.

Mantova e Padova si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match Mantova ha vinto 3 volte, Padova ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Mantova-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver vinto tre partite consecutive contro il Mantova in Serie BKT, il Padova ha ottenuto un solo successo nelle sette più recenti (3N, 3P). Dopo il successo per 2-1 del marzo 2010, la squadra lombarda potrebbe centrare due vittorie consecutive contro questa avversaria per la prima volta nella competizione.

Dopo aver perso il primo match interno contro il Padova in Serie BKT (2-1, il 22 giugno 1947), il Mantova è rimasto imbattuto nelle successive quattro sfide contro i biancoscudati nella competizione (2V, 2N).

Dopo il successo per 1-0 contro la Sampdoria nell'ultimo turno, il Mantova potrebbe ottenere due successi di fila in Serie BKT solo per la seconda volta nel 2025 dopo quelli ottenuti contro Südtirol e Brescia tra marzo e aprile scorsi. Inoltrre, la squadra lombarda non mantiene la porta inviolata per due incontri consecutivi nel torneo cadetto da settembre 2008 (contro Cittadella e Ascoli in quel caso).

Il Padova ha pareggiato le ultime tre gare in Serie BKT e potrebbe impattare più incontri di fila nella competizione per la prima volta dal periodo dicembre 1996-gennaio 1997 (quattro in quel caso con Giuseppe Materazzi in panchina).

Il Mantova (8/8) è, insieme ad Avellino e Palermo, una delle tre squadre ad aver segnato il 100% dei propri gol all’interno dell’area di rigore in questo campionato. Dalla parte opposta, il Padova ha realizzato il 25% delle proprie reti da fuori area nel torneo in corso (3/12), meno solo di Sampdoria (30%) e Pescara (27%).

Tra le squadre contro cui ha segnato più di una rete in Serie BKT, il Padova è quella contro cui Leonardo Mancuso vanta la media realizzativa più alta nella serie cadetta (una rete ogni 60 minuti, grazie a un gol e una doppietta in due match). In generale, nessun giocatore ha realizzato più reti in percentuale per la propria squadra dell'attaccante in questo torneo (4/8, il 50% come l'avversario di giornata Mattia Bortolussi e Gabriele Moncini).

Tre delle sei reti in questo torneo di Serie BKT di Mattia Bortolussi sono arrivate su calcio di rigore; in generale, l'ultimo calciatore a segnare di più dal dischetto con la maglia del Padova in un singolo torneo cadetto è stato Davide Succi (cinque nel 2010/11).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: