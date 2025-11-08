Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Mantova-Padova: 1-0 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova
8 Novembre 2025 ore 15:00
Mantova
1
Padova
0
Partita finita
Arbitro: Paride Tremolada
  1. 84' 1-0 Francesco Ruocco
0'
45'
90'
90'
94'

Il Mantova supera 1-0 il Padova e ottiene la seconda vittoria di fila in campionato. Match equilibrato, il risultato si sblocca al minuto 84: rete decisiva di Ruocco. In precedenza due legni: traversa di Buonaiuto al 41' e palo di Castellini (83').

Nel prossimo turno di Serie B il Mantova ospiterà lo Spezia, il Padova affronterà in casa il Venezia.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Mantova-Padova, arrivederci al prossimo turno di Serie B!16:58

  2. 90'+4'

    Fine partita! MANTOVA-PADOVA 1-0 (84' Ruocco). 16:53

  3. 90'+4'

    Ammonito BASELLI per proteste. 16:51

  4. 90'+3'

    Un solo minuto al termine della gara, c'è un corner per il Mantova. 16:52

  5. 90'

    L'arbitro Tremolada concede quattro minuti di recupero. 16:49

  7. 87'

    Gol convalidato dopo un controllo Var, giudicato regolare il contrasto tra Ruocco e Capelli. 16:47

  8. 85'

    Ammonito RUOCCO per comportamento non regolamentare.16:44

  9. 84'

    GOL! MANTOVA-Padova 1-0! Rete di Ruocco. Cross di Marras, Ruocco insacca da pochi passi dalla porta dopo un contrasto con Capelli.

    Guarda la scheda del giocatore Francesco Ruocco16:44

  10. 83'

    PALO MANTOVA! Castellini con una deviazione di testa, sugli sviluppi di un corner, scheggia la parte esterna del palo. 16:42

  11. 80'

    Sostituzione MANTOVA: entra Wieser esce Artioli.16:38

  13. 80'

    Sostituzione MANTOVA: entra Maggioni esce Bani.16:38

  14. 79'

    Tentativo dalla lunga distanza di Castellini, Fortin blocca in due tempi. 16:37

  15. 76'

    Sostituzione PADOVA: entra Baselli esce Fusi.16:34

  16. 75'

    Ammonito BANI per gioco scorretto su Capelli.16:33

  17. 72'

    Sostituzione MANTOVA: entra Marras esce Galuppini.16:30

  19. 72'

    Sostituzione MANTOVA: entra Mensah esce Mancuso.16:30

  20. 70'

    Ammonito FUSI per gioco scorretto su Radaelli.16:28

  21. 69'

    Sostituzione PADOVA: entra Ghiglione esce Favale.16:27

  22. 69'

    Sostituzione PADOVA: entra Faedo esce Belli.16:27

  23. 68'

    Varas dolorante dopo un contrasto con Galuppini, nulla di serio. 16:26

  25. 65'

    Sostituzione MANTOVA: entra Falletti esce Paoletti.16:23

  26. 64'

    Ammonito PERROTTA per gioco scorretto su Paoletti.16:23

  27. 63'

    Lunga serie di passaggi del Mantova, il Padova si raccoglie nella propria metà campo. 16:59

  28. 60'

    Dopo un'ora di gioco il risultato ancora non si sblocca, nessun gol. 16:21

  29. 57'

    OCCASIONE PADOVA! Bortolussi in area riceve da Seghetti, ma alza troppo la mira.16:17

  31. 56'

    Sostituzione PADOVA: entra Harder esce Crisetig.16:14

  32. 56'

    Sostituzione PADOVA: entra Seghetti esce Buonaiuto.16:14

  33. 54'

    In arrivo le prime mosse dalla panchina, pronto un doppio cambio per il Padova. 16:12

  34. 51'

    Possesso prolungato del Mantova, la formazione ospite non concede varchi. 16:10

  35. 48'

    Risponde il Padova: Buonaiuto in area tenta un dribbling, ma perde l'attimo per andare al tiro. 16:07

  37. 46'

    Mantova subito pericoloso: cross di Galuppini, Ruocco di testa non riesce a direzionare verso la porta. 16:05

  38. 46'

    Inizio secondo tempo di MANTOVA-PADOVA!16:03

  39. Termina 0-0 il primo tempo tra Mantova e Padova, gara in equilibrio. Mancuso al 19' impegna Fortin, Buonaiuto al 41' colpisce la traversa con un tiro dal limite dell'area. 15:50

  40. 45'+1'

    Fine primo tempo: MANTOVA-PADOVA 0-0! Si va al riposo senza reti. 15:49

  41. 44'

    Belli mette al centro, Bortolussi gira verso la porta, deviazione in corner di Cella.15:46

  43. 41'

    TRAVERSA PADOVA! Buonaiuto calcia di sinistro dal limite dell'area e colpisce la parte alta della traversa.15:44

  44. 39'

    Traversone di Galuppini, Fortin blocca indisturbato. 15:41

  45. 35'

    Cross di Bani, stacca Paoletti, pallone oltre la traversa. 15:37

  46. 32'

    Il Mantova resta in attacco, il Padova si compatta nella propria metà campo. 15:35

  47. 29'

    Bani carica il sinistro da fuori area, pallone largo alla destra di Fortin. 15:31

  49. 26'

    Respinta corta in uscita di Fortin dopo un calcio da fermo, Radaelli ci prova ma conclude altissimo. 15:29

  50. 23'

    Tiro-cross di Trimboli sugli sviluppi di un corner, decisamente fuori misura. 15:26

  51. 22'

    Bortolussi guadagna una punizione a metà campo e consente alla sua squadra di salire. 15:24

  52. 19'

    OCCASIONE MANTOVA! Mancuso vince un rimpallo e conclude dalla zona destra dell'area di rigore, Fortin in tuffo risponde presente. 15:22

  53. 16'

    Trimboli allarga verso destra per Radaelli, passaggio impreciso. 15:18

  55. 13'

    Trimboli controlla la sfera ma tocca con un braccio, interrotta la manovra del Mantova. 15:15

  56. 10'

    Entrambe le squadra schierate in campo con una linea di difesa a quattro. 15:14

  57. 8'

    Primo squillo del Padova: Varas riceve da Buonaiuto e calcia da posizione defilata, Festa fa buona guardia sul primo palo. 15:11

  58. 6'

    Possesso gestito dal Mantova, il Padova attende nella propria metà campo. 15:09

  59. 3'

    Mancuso lotta in area, Sgarbi non concede spazio e scorta il pallone sul fondo. 15:06

  61. 1'

    Inizio primo temp di MANTOVA-PADOVA! Dirige la gara l'arbitro Tremolada. 15:02

  62. Le scelte di Andreoletti: Bortolussi e Buonaiuto in avanti, Capelli e Varas sulle fasce. Crisetig davanti alla difesa, out Papu Gomez e Lasagna.15:08

  63. Le scelte di Possanzini: Mancuso al centro dell'attacco, confermato Artioli in mediana, Cella e Castellini i centrali in difesa. Falletti in panchina.14:27

  64. Panchina PADOVA: Mouquet, Sorrentino, Ghiglione, Boi, Seghetti, Harder, Baselli, Faedo, Villa, Tumiatti.14:18

  65. Panchina MANTOVA: Andrenacci, Maggioni, Mullen, Pittino, Falletti, Fedel, Majer, Wiser, Caprini, Fiori, Marras, Mensah.14:26

  67. Formazione PADOVA (4-4-2): Fortin - Belli, Sgarbi, Perrotta, Favale - Capelli, Fusi, Crisetig, Varas - Buonaiuto, Bortolussi. 15:07

  68. Formazione MANTOVA (4-3-3): Festa - Radaelli, Cella, Castellini, Bani - Paoletti, Artioli, Trimboli - Galuppini, Mancuso, Ruocco.14:24

  69. Manca poco all'inizio di Mantova-Padova. Veneti reduci da tra pareggi di fila. 14:12

  70. Benvenuti alla diretta della partita della 12^ giornata di Serie B, si affrontano Mantova e Padova.14:10

  72. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
    Città: Mantova
    Capienza: 14884 spettatori14:10

    Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium

Formazioni Mantova - Padova

PREPARTITA

Mantova - Padova è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova.
Arbitro di Mantova - Padova sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Paride Tremolada

Statistiche Stagionali
Partite dirette2
Falli fischiati50
Fuorigioco5
Rigori assegnati0
Ammonizioni14
Espulsioni0
Cartellini per partita7.0
Falli per cartellino3.5

Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 2 partite
  • Serie B: 3 partite
  • Coppa Italia: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
18-08-2025 Coppa Italia Torino-Modena 1-0
25-08-2025 Serie A Udinese-Verona 1-1
14-09-2025 Serie A Sassuolo-Lazio 1-0
23-09-2025 Coppa Italia Milan-Lecce 3-0
30-09-2025 Serie B Virtus Entella-Bari 2-2
05-10-2025 Serie B Carrarese-Juve Stabia 3-0
24-10-2025 Serie B Modena-Empoli 2-1

Attualmente Mantova si trova 17° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte); invece Padova si trova 12° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte).
Mantova ha segnato 9 gol e ne ha subiti 18; Padova ha segnato 12 gol e ne ha subiti 14.

In casa Mantova ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte). Fuori casa Padova ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Catanzaro e la Sampdoria ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, lo Spezia e il Sudtirol ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.
Mantova ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria vincendo 0-1 mentre Padova ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Mancuso con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 6 gol.

Mantova e Padova si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match Mantova ha vinto 3 volte, Padova ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Mantova-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Dopo aver vinto tre partite consecutive contro il Mantova in Serie BKT, il Padova ha ottenuto un solo successo nelle sette più recenti (3N, 3P). Dopo il successo per 2-1 del marzo 2010, la squadra lombarda potrebbe centrare  due vittorie consecutive contro questa avversaria per la prima volta nella competizione.
  • Dopo aver perso il primo match interno contro il Padova in Serie BKT (2-1, il 22 giugno 1947), il Mantova è rimasto imbattuto nelle successive quattro sfide contro i biancoscudati nella competizione (2V, 2N).
  • Dopo il successo per 1-0 contro la Sampdoria nell'ultimo turno, il Mantova potrebbe ottenere due successi di fila in Serie BKT solo per la seconda volta nel 2025 dopo quelli ottenuti contro Südtirol e Brescia tra marzo e aprile scorsi. Inoltrre, la squadra lombarda non mantiene la porta inviolata per due incontri consecutivi nel torneo cadetto da settembre 2008 (contro Cittadella e Ascoli in quel caso).
  • Il Padova ha pareggiato le ultime tre gare in Serie BKT e potrebbe impattare più incontri di fila nella competizione per la prima volta dal periodo dicembre 1996-gennaio 1997 (quattro in quel caso con Giuseppe Materazzi in panchina).
  • Il Mantova (8/8) è, insieme ad Avellino e Palermo, una delle tre squadre ad aver segnato il 100% dei propri gol all’interno dell’area di rigore in questo campionato. Dalla parte opposta, il Padova ha realizzato il 25% delle proprie reti da fuori area nel torneo in corso (3/12), meno solo di Sampdoria (30%) e Pescara (27%).
  • Tra le squadre contro cui ha segnato più di una rete in Serie BKT, il Padova è quella contro cui Leonardo Mancuso vanta la media realizzativa più alta nella serie cadetta (una rete ogni 60 minuti, grazie a un gol e una doppietta in due match). In generale, nessun giocatore ha realizzato più reti in percentuale per la propria squadra dell'attaccante in questo torneo (4/8, il 50% come l'avversario di giornata Mattia Bortolussi e Gabriele Moncini).
  • Tre delle sei reti in questo torneo di Serie BKT di Mattia Bortolussi sono arrivate su calcio di rigore; in generale, l'ultimo calciatore a segnare di più dal dischetto con la maglia del Padova in un singolo torneo cadetto è stato Davide Succi (cinque nel 2010/11).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

MantovaPadova
Partite giocate1111
Numero di partite vinte23
Numero di partite perse73
Numero di partite pareggiate25
Gol totali segnati812
Gol totali subiti1813
Media gol subiti per partita1.61.2
Percentuale possesso palla63.549.0
Numero totale di passaggi57754571
Numero totale di passaggi riusciti51543640
Tiri nello specchio della porta6241
Percentuale di tiri in porta51.250.6
Numero totale di cross213172
Numero medio di cross riusciti5743
Duelli per partita vinti513587
Duelli per partita persi486516
Corner subiti6860
Corner guadagnati5241
Numero di punizioni a favore209156
Numero di punizioni concesse149158
Tackle totali115183
Percentuale di successo nei tackle54.856.3
Fuorigiochi totali1418
Numero totale di cartellini gialli2526
Numero totale di cartellini rossi02

Mantova - Padova Live

Inglas Vetri

Classifica SERIE B

  1. Modena25
  2. Monza23
  3. Frosinone22
  4. Cesena20
  5. Palermo20
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Ettore Gliozzi7
  2. Mattia Bortolussi6
  3. Alphadjo Cissè5
  4. Gabriele Moncini5
  5. Bohdan Popov5
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio