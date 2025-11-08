Partita che non ha riservato grandi emozioni, la Reggiana ci ha provato principalmente con conclusioni dalla distanza, mentre la Virtus Entella con i molteplici calci d'angolo, una conclusione insidiosa di Tititiello e nel finale con Mezzoni e Della Vecchia.
Un punto a testa che porta gli emiliani a 16 lunghezze, mentre i luguri a 14 punti.
90'+5'
Fine partita: REGGIANA - VIRTUS ENTELLA 0-0.16:55
90'+1'
Conclusione a giro di Dalla Vecchia, Morra smanaccia a lato.16:52
90'
Ci saranno 4 minuti di recupero.16:52
90'
VIRTUS ENTELLA PERICOLOSA! Azione in velocità della Virtus Entella, Franzoni per Mezzoni, palla in mezzo dove c'è Russo che calcia di prima ma Papetti in scivolata manda in angolo.16:52
84'
Nella Reggiana entra Stulac per Bertagnoli.16:44
83'
Cross insidioso di Rover in area, Colombi deve uscire quasi in scivolata per evitare di essere anticipato.16:44
80'
Squadre che dopo un buon avvio di ripresa sembrano ora essere stanche e a far fatica a creare gioco.16:39
78'
Entra anche Guiu per Fumagalli.16:37
78'
Nella Virtus Entella entra Nichetti per Benali.16:37
72'
Dentro anche Russo per Debenedetti.16:32
72'
Nella Virtua Entella entra Mezzoni per Bariti.16:32
72'
Altra sostituzione nella Reggiana, entra Rover per Bozzolan.16:32
70'
Calcio d'angolo per la Reggiana, Bertagnoli crossa sul primo palo, mischia folta in area ma Colombi riesce a spazzare via la palla.16:31
66'
Cartellino giallo per Marras, intervento in scivolata su Di Mario.16:26
64'
Dentro anche Girma per Tavsan.16:23
63'
Sostituzione nella Reggiana, entra Novakovich per Gondo.16:23
59'
VIRTUS ENTELLA VICINA AL GOL! Conclusione al volo in diagonale di Tiritiello, Marras in scivolata sulla linea di porta spazza via la sfera.16:21
57'
Cartellino giallo per Marconi, fallo su Gondo.16:17
55'
Ritmi bassi in questo avvio di ripresa, le due squadre non riescono a trovare inserimenti per rendersi pericolose.16:16
50'
Sponda di Franzoni per Fumagalli, gran destro dalla disanza, palla alta sopra la traversa.16:10
46'
Inizia il secondo tempo di REGGIANA - VIRTUS ENTELLA. Si riparte senza sostituzioni.16:05
Primo tempo equilibrato con qualche sussulto negli ultimi minuti, dove la Virtus Entella ha provato con una serie di calci da fermo ad impensierire la difesa emiliana, mentre i padroni di casa si sono resi insidiosi con tiri dalla distanza.15:50
45'+1'
Fine primo tempo: REGGIANA - VIRTUS ENTELLA 0-0.15:48
45'
Ci sarà 1 minuto di recupero.15:48
45'
Improvviso destro con l'esterno di Fumagalli, la palla sbatte sull'esterno della rete.15:48
39'
Ci riprova Magnani dalla distanza. Palla ampiamente sopra la traversa.15:41
37'
Calcio d'angolo per la Virtus Entella, cross di Benali, Motta a vuoto sbatte addosso al compagno Papetti, ma riesce poi ad agguantare il pallone.15:40
33'
Conclusione dalla distanza di Magnani, palla alla sinistra di Colombi.15:35
32'
Punizione calciata da Fumagalli dalla trequarti, colpo di testa in mischia di Marconi, palla di non molto alla sinistra di Motta.15:34
31'
Superata la mezz'ora di gioco, partita equilibrata e al momento senza grandi occasioni da gol.15:33
29'
Cartellino giallo per Magnani, fallo su Fumagalli.15:31
23'
Punizione per la Reggiana dalla trequarti, Tavsan prova a crossare un pallone morbido in area, spazza la difesa della Virtus Entella.15:25
18'
Ci prova Franzoni dai venti metri, solo potenza. Conclusione a lato.15:20
14'
Destro di Marras dalla distanza, Colombi blocca in presa sicura.15:16
8'
Altro cross di Mandas dalla destra, colpisce Gondo di testa, nessun problema per Colombi.15:10
5'
Tiro cross di Marras dalla destra, Colombi è attento e smanaccia.15:07
4'
Ritmi bassi in questi primi minuti di gara.15:06
1'
FISCHIO D’INIZIO DI REGGIANA - VIRTUS ENTELLA. Arbitra Piccinini.15:02
Poche sorprese in entrambe le formazioni, nella Reggiana in attacco gioca Gondo, solo panchina per Novakovich, dietro alla punta agiranno Tavsan e Portanova. Nella Virtus Entella in avanti torna Debenedetti a far coppia con lui ci sarà Fumagalli. Davanti a Colombi difesa a tre formata da Parodi, Tiritiello e Marconi.14:44
Formazione VIRTUS ENTELA (3-5-2): Colombi - Parodi, Tiritiello, Marconi - Bariti, Franzoni, Benali, Dalla Vecchia, Di Mario - Fumagalli, Debenedetti. A disposizione: Mezzoni, Moretti, Portanova, Boccadamo, Lipani, Nichetti, Karic, Guiu, Ankeye, Russo, Siaulys, Del Frate.14:41
Reggiana - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Arbitro di Reggiana - Virtus Entella sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.
Marco Piccinini
Statistiche Stagionali
Partite dirette
3
Falli fischiati
92
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
12
Espulsioni
1
Cartellini per partita
4.3
Falli per cartellino
7.0
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Serie A: 3 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
25-08-2025
Serie B
Sampdoria-Modena 0-2
15-09-2025
Serie A
Como-Genoa 1-1
27-09-2025
Serie A
Cagliari-Inter 0-2
04-10-2025
Serie A
Lazio-Torino 3-3
28-10-2025
Serie B
Empoli-Sampdoria 1-1
Attualmente la Reggiana si trova 8° in classifica con 16 punti (frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 14° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte). La Reggiana ha segnato 18 gol e ne ha subiti 18; la Virtus Entella ha segnato 11 gol e ne ha subiti 16.
In casa la Reggiana ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte). La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Modena e l'Avellino ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, il Frosinone e l'Empoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino perdendo 4-3 mentre La Virtus Entella ha incontrato l'Empoli vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrija Novakovich con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 5 gol.
Reggiana e Virtus Entella si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 2 volte, la Virtus Entella non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.
Reggiana-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Reggiana ha vinto le prime due sfide di Serie BKT contro la Virtus Entella; nella competizione, solo contro il Cosenza ha ottenuto tre successi nelle prime tre sfide.
La Reggiana ha perso due delle ultime tre partite di Serie BKT (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti otto (3V, 3N).
La Reggiana è rimasta imbattuta nelle ultime sette partite casalinghe di Serie BKT (5V, 2N) e non arriva a otto gare interne di fila senza sconfitte nel torneo dal periodo 1992-1996 (38 in quel caso).
La Virtus Entella ha vinto l'ultima partita di Serie BKT e non arriva a due successi consecutive nella competizione dal periodo tra dicembre 2020 e gennaio 2021 (tre di fila in quel caso).
La Virtus Entella ha perso tutte le ultime quattro trasferte di Serie BKT; già in altre cinque occasioni la squadra ligure ha subito quattro sconfitte di fila, ma non è mai arrivata a cinque consecutive.
Andrija Novakovich ha segnato tre gol in Serie BKT in dieci presenze in questo campionato, lo stesso numero di reti realizzate in 28 gare nella stagione 2024/25; tutte le sue marcature nel torneo in corso sono arrivate da titolare, nonostante sia subentrato in sette occasioni.
Andrea Tiritiello ha realizzato tre gol nelle ultime quattro presenze nella Serie BKT, tanti quanti quelli tra le precedenti 38. Tutte le sue cinque reti in questa stagione sono arrivate in casa e l'italiano è, al pari di Jaden Philogene, il giocatore con più marcature tra quelli dei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni che non hanno ancora segnato in trasferta.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: