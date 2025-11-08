Partita che non ha riservato grandi emozioni, la Reggiana ci ha provato principalmente con conclusioni dalla distanza, mentre la Virtus Entella con i molteplici calci d'angolo, una conclusione insidiosa di Tititiello e nel finale con Mezzoni e Della Vecchia.

Poche sorprese in entrambe le formazioni, nella Reggiana in attacco gioca Gondo, solo panchina per Novakovich, dietro alla punta agiranno Tavsan e Portanova. Nella Virtus Entella in avanti torna Debenedetti a far coppia con lui ci sarà Fumagalli. Davanti a Colombi difesa a tre formata da Parodi, Tiritiello e Marconi.14:44

PREPARTITA

Reggiana - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Reggiana - Virtus Entella sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.

Marco Piccinini Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 92 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 12 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.3 Falli per cartellino 7.0 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 25-08-2025 Serie B Sampdoria-Modena 0-2 15-09-2025 Serie A Como-Genoa 1-1 27-09-2025 Serie A Cagliari-Inter 0-2 04-10-2025 Serie A Lazio-Torino 3-3 28-10-2025 Serie B Empoli-Sampdoria 1-1

Attualmente la Reggiana si trova 8° in classifica con 16 punti (frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 14° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte).

La Reggiana ha segnato 18 gol e ne ha subiti 18; la Virtus Entella ha segnato 11 gol e ne ha subiti 16.

In casa la Reggiana ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Modena e l'Avellino ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, il Frosinone e l'Empoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino perdendo 4-3 mentre La Virtus Entella ha incontrato l'Empoli vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrija Novakovich con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 5 gol.

Reggiana e Virtus Entella si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 2 volte, la Virtus Entella non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

Reggiana-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Reggiana ha vinto le prime due sfide di Serie BKT contro la Virtus Entella; nella competizione, solo contro il Cosenza ha ottenuto tre successi nelle prime tre sfide.

La Reggiana ha perso due delle ultime tre partite di Serie BKT (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti otto (3V, 3N).

La Reggiana è rimasta imbattuta nelle ultime sette partite casalinghe di Serie BKT (5V, 2N) e non arriva a otto gare interne di fila senza sconfitte nel torneo dal periodo 1992-1996 (38 in quel caso).

La Virtus Entella ha vinto l'ultima partita di Serie BKT e non arriva a due successi consecutive nella competizione dal periodo tra dicembre 2020 e gennaio 2021 (tre di fila in quel caso).

La Virtus Entella ha perso tutte le ultime quattro trasferte di Serie BKT; già in altre cinque occasioni la squadra ligure ha subito quattro sconfitte di fila, ma non è mai arrivata a cinque consecutive.

Andrija Novakovich ha segnato tre gol in Serie BKT in dieci presenze in questo campionato, lo stesso numero di reti realizzate in 28 gare nella stagione 2024/25; tutte le sue marcature nel torneo in corso sono arrivate da titolare, nonostante sia subentrato in sette occasioni.

Andrea Tiritiello ha realizzato tre gol nelle ultime quattro presenze nella Serie BKT, tanti quanti quelli tra le precedenti 38. Tutte le sue cinque reti in questa stagione sono arrivate in casa e l'italiano è, al pari di Jaden Philogene, il giocatore con più marcature tra quelli dei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni che non hanno ancora segnato in trasferta.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: