Finisce 1-1 tra Sudtirol e Carrarese. I toscani giocano quasi tutta la gara in superiorità numerica, trovano l'1-0 con Schiavi da penalty in avvio di secondo tempo ma si fanno subito recuperare da Odogwu. I padroni di casa giocano una gara di sofferenza e strappano così un punto prezioso, l'undici di Calabro spinge tanto ma non va oltre il pari peccando di precisione sotto porta. Da segnalare il palo di Torregrossa all'81', sfortunato il centravanti ospite.

La gara è affidata a Turrini, affiancato dagli assistenti Pressato e Pascarella. Al Var ci sarà Gualtieri, l'Avar è Ghersini. Diop quarto uomo.14:43

Termina in parità, a reti inviolate, la prima metà del match tra Sudtirol e Carrarese. Al 14' i padroni di casa restano in dieci a causa del rosso ai danni di Merkaj (fallo di reazione su Zuelli) e gli ospiti prendono campo. Nonostante la spinta, però, e i diversi tentativi, i toscani sono imprecisi sotto porta e la formazione di Castori riesce ad andare al break sullo 0-0.15:51

Sudtirol - Carrarese è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano.

Arbitro di Sudtirol - Carrarese sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Matteo Gualtieri.

Niccolò Turrini Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Sassuolo-Catanzaro 1-0 30-08-2025 Serie B Cesena-Virtus Entella 1-1 20-09-2025 Serie B Reggiana-Catanzaro 2-2 24-09-2025 Coppa Italia Como-Sassuolo 3-0 05-10-2025 Serie B Modena-Virtus Entella 2-0 25-10-2025 Serie B Sampdoria-Frosinone 1-1

Attualmente il Sudtirol si trova 16° in classifica con 12 punti (frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte); invece Carrarese si trova 10° in classifica con 15 punti (frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte).

Il Sudtirol ha segnato 14 gol e ne ha subiti 17; Carrarese ha segnato 18 gol e ne ha subiti 16.

In casa il Sudtirol ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta).

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Venezia e Padova ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Cesena e il Frosinon ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita Padova pareggiando 1-1 mentre Carrarese ha incontrato il Frosinone perdendo 0-2.

Sudtirol e Carrarese si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol non ha mai vinto, Carrarese ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Sudtirol-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Südtirol è una delle sei squadre contro cui la Carrarese è rimasta imbattuta nello scorso campionato di Serie BKT (1V, 1N).

Nelle ultime sei partite di campionato tra Südtirol e Carrarese c'è stato un solo successo dei biancorossi, con tre pareggi e due successi toscani a completare il bilancio.

Il Südtirol non vince da sei partite di Serie BKT (3N, 3P) e non fa peggio da una serie di nove (2N, 7P) tra ottobre e dicembre 2024.

Il Südtirol ha perso tre delle ultime quattro partite casalinghe di Serie BKT (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 15 (5V, 7N); in particolare i biancorossi hanno perso le ultime due e non arrivano a tre di fila da agosto-ottbre 2024.

La Carrarese ha perso le ultime due partite di Serie BKT, dopo una serie di due vittorie e tre pareggi; i toscani non arrivano a tre sconfitte di fila nella competizione da una serie di cinque tra gennaio e febbraio 2025.

Silvio Merkaj ha segnato quattro gol in 11 presenze in questo campionato, già tanti quanti in 33 partite nel 2023/24 e solo due in meno di quanto fatto in 35 incontri nel 2024/25; il calciatore del Südtirol è andato a segno nell'ultima giornata e in questo campionato è già riuscito a segnare per due gare di fila, a settembre.

La Carrarese ha mandato a segno 10 giocatori diversi in questa Serie BKT, meno solo del Venezia (11) e tanti quanti l'Avellino; tra i toscani, Nicolás Schiavi è l'unico autore di più di due reti (quattro).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: