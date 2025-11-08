Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Sudtirol-Carrarese: 1-1 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Druso di Bolzano
8 Novembre 2025 ore 15:00
Sudtirol
1
Carrarese
1
Partita finita
Arbitro: Niccolò Turrini
  1. 49' 0-1 Nicolás Schiavi (R)
  2. 52' 1-1 Raphael Odogwu
0'
45'
90'
90'
97'

Finisce 1-1 tra Sudtirol e Carrarese. I toscani giocano quasi tutta la gara in superiorità numerica, trovano l'1-0 con Schiavi da penalty in avvio di secondo tempo ma si fanno subito recuperare da Odogwu. I padroni di casa giocano una gara di sofferenza e strappano così un punto prezioso, l'undici di Calabro spinge tanto ma non va oltre il pari peccando di precisione sotto porta. Da segnalare il palo di Torregrossa all'81', sfortunato il centravanti ospite.

Nel prossimo turno la Carrarese affronterà in casa la Reggiana, mentre il Sudtirol giocherà a Modena.

Sugli altri campi: Empoli 1-0 Catanzaro, Frosinone 2-2 Modena, Mantova 1-0 Padova, Reggiana 0-0 Entella.

  1. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata!17:01

  2. 90'+7'

    Finisce qui: Sudtirol 1-1 Carrarese.16:57

  3. 90'+6'

    Si gioca ancora.16:55

  4. 90'+4'

    SPINGE LA CARRARESE: destro potente e ravvicinato di Rubino, para Adamonis.16:54

  6. 90'+2'

    Sostituzione anche per la Carrarese: Zuelli lascia il posto a Rubino.16:53

  7. 90'+2'

    Cambio per Castori: esce Odogwu per Pecorino.16:51

  8. 90'+1'

    Cinque minuti di recupero.16:50

  9. 89'

    Si gira bene Finotto (Carrarese) in area di rigore, destro interessante ma facile per Adamonis.16:49

  10. 88'

    Il Sudtirol tenta l'offensiva, Turrini chiama l'offside. Riparte la Carrarese.16:48

  12. 85'

    Sostituzione Carrarese: fuori Zanon per Bouah.16:44

  13. 85'

    Sostituzione Sudtirol: esce Davi per Zedadka.16:44

  14. 83'

    Forcing degli ospiti, si difende il Sudtirol.16:42

  15. 81'

    OCCASIONE CARRARESE! Palo di Torregrossa in scivolata dopo il colpo di testa di Finotto su cross da destra di Belloni!16:41

  16. 81'

    Dieci al novantesimo.16:39

  18. 80'

    Nulla di fatto dalla bandierina.16:39

  19. 79'

    Ci prova Calabrese (Carrarese), pallone in corner.16:38

  20. 78'

    Ancora Carrarese in possesso.16:37

  21. 76'

    Spinge la Carrarese.16:35

  22. 74'

    Sostituzione Sudtirol: esce Tronchin per Coulibaly.16:33

  24. 70'

    Settanta sul cronometro: 1-1.16:28

  25. 67'

    Colpo di testa di Distefano su cross di Belloni (Carrarese), pallone fuori.16:27

  26. 65'

    Sostituzione Carrarese: fuori anche Melegoni per Distefano.16:24

  27. 65'

    Sostituzione Carrarese: esce Ruggeri per Belloni.16:24

  28. 61'

    Ancora Sudtirol, ci prova Tait: pallone deviato sul fondo.16:20

  30. 59'

    Bene la Carrarese in fase difensiva, riparte la formazione di Calabro.16:18

  31. 57'

    Possesso Sudtirol.16:17

  32. 54'

    Ottima la reazione dei padroni di casa che restano in partita e pareggiano subito i conti.16:15

  33. 52'

    GOL! Sudtirol 1-1 Carrarese! Rete di Odogwu che, servito da Martini, spedisce il pallone in porta da fuori area con un sinistro perfetto su cui nulla può Bleve!

    Guarda la scheda del giocatore Raphael Odogwu16:14

  34. 50'

    Il secondo tempo inizia in salita per i padroni di casa, ora in svantaggio e sempre in inferiorità numerica.16:09

  36. 49'

    GOL! Sudtirol 0-1 Carrarese! Rete di Schiavi che la piazza sotto il sette!

    Guarda la scheda del giocatore Nicolás Schiavi16:08

  37. 48'

    CALCIO DI RIGORE PER LA CARRARESE! Confermato il fallo in area di Veseli che mette giù Melegoni.16:09

  38. 47'

    Check al Var di Turrini, possibile penalty per la Carrarese: contatto in area di rigore tra Veseli e Melegoni.16:07

  39. 46'

    Sostituzione Carrarese: esce Sekulov per Torregrossa.16:04

  40. 46'

    Si ricomincia!16:05

  42. Oltre all'espulsione di Merkaj, sono arrivati i gialli per Zuelli e Sekulov della Carrarese.15:51

  43. Termina in parità, a reti inviolate, la prima metà del match tra Sudtirol e Carrarese. Al 14' i padroni di casa restano in dieci a causa del rosso ai danni di Merkaj (fallo di reazione su Zuelli) e gli ospiti prendono campo. Nonostante la spinta, però, e i diversi tentativi, i toscani sono imprecisi sotto porta e la formazione di Castori riesce ad andare al break sullo 0-0.15:51

  44. 45'+3'

    Fine primo tempo: 0-0.15:48

  45. 45'+2'

    Destro di Schiavi (Carrarese), conclusione maldestra.15:48

  46. 45'

    Due minuti di recupero.15:47

  48. 44'

    Insiste la Carrarese: Schiavi prova a piazzarla dal limite ma la difesa di casa fa muro.15:46

  49. 41'

    Colpo di testa di Oliana (Carrarese), impreciso.15:42

  50. 40'

    Cinque minuti, più il recupero, al termine del primo tempo.15:41

  51. 39'

    Tentativo anche di Schiavi (Carrarese), pure in questo caso il pallone non centra lo specchio della porta.15:41

  52. 38'

    Ci prova Cicconi (Carrarese) dalla distanza, pallone oltre la linea di fondo.15:40

  54. 34'

    Cartellino giallo per Sekulov (Carrarese).15:35

  55. 31'

    FIAMMATA SUDTIROL! Destro da fuori di Veseli, palla di poco alta!15:33

  56. 30'

    Mezz'ora di gioco. Sempre 0-0, Sudtirol in dieci.15:31

  57. 26'

    Continua il predominio degli ospiti, il Sudtirol attende e prova a puntare sulle ripartenze.15:28

  58. 22'

    La Carrarese opta per uno schema dalla bandierina, i padroni di casa chiudono bene gli spazi.15:23

  60. 21'

    CHANCE CARRARESE! Destro secco di Zuelli, Adamonis si distende e si rifugia in corner!15:23

  61. 20'

    Giropalla degli ospiti.15:21

  62. 17'

    Attacca la Carrarese.15:18

  63. 14'

    Ammonito anche Zuelli (Carrarese).15:17

  64. 14'

    Confermato: cartellino rosso ai danni di Merkaj (Sudtirol). Gomitata a Zuelli.15:17

  66. 12'

    Check al Var di Turrini: potenziale cartellino rosso ai danni di Merkaj (Sudtirol) per possibile fallo di reazione su Zuelli.15:18

  67. 10'

    Tentativo offensivo timido dei padroni di casa, riparte la Carrarese.15:12

  68. 7'

    Destro ravvicinato di Sekulov dopo un ottimo fraseggio dei toscani, para senza problemi Adamonis.15:09

  69. 3'

    La Carrarese prova subito a spingere in avanti, difende con ordine la difesa di casa.15:05

  70. 1'

    Si parte!15:02

  72. La gara è affidata a Turrini, affiancato dagli assistenti Pressato e Pascarella. Al Var ci sarà Gualtieri, l'Avar è Ghersini. Diop quarto uomo.14:43

  73. FORMAZIONE CARRARESE (3-5-2): Bleve - Ruggeri, Oliana, Calabrese - Zanon, Zuelli, Schiavi, Melegoni, Finotto - Sekulov, Cicconi.14:40

  74. FORMAZIONE SUDTIROL (3-5-2): Adamonis - Kofler, Masiello, Veseli - Molina, Tait, Tronchin, Martini, Davi - Merkaj, Odogwu.14:38

  75. La Carrarese è reduce da due sconfitte consecutive, contro il Cesena e il Frosinone. I padroni di casa arrivano, invece, dalla sconfitta contro il Venezia seguita dal pari con il Padova.14:36

  76. I toscani, al momento, sono posizionati a metà classifica a quota 14 punti. Il Sudtirol dista tre punti avendone collezionato, fin qui, 11.14:34

  78. Benvenuti alla diretta scritta di Sudtirol-Carrarese, il fischio d'inizio è fissato alle 15!14:32

  80. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Druso
    Città: Bolzano
    Capienza: 3000 spettatori14:32

    Druso Fonte: Gettyimages

Formazioni Sudtirol - Carrarese

PREPARTITA

Sudtirol - Carrarese è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano.
Arbitro di Sudtirol - Carrarese sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Matteo Gualtieri.

Niccolò Turrini

Statistiche Stagionali

Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 4 partite
  • Coppa Italia: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
15-08-2025 Coppa Italia Sassuolo-Catanzaro 1-0
30-08-2025 Serie B Cesena-Virtus Entella 1-1
20-09-2025 Serie B Reggiana-Catanzaro 2-2
24-09-2025 Coppa Italia Como-Sassuolo 3-0
05-10-2025 Serie B Modena-Virtus Entella 2-0
25-10-2025 Serie B Sampdoria-Frosinone 1-1

Attualmente il Sudtirol si trova 16° in classifica con 12 punti (frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte); invece Carrarese si trova 10° in classifica con 15 punti (frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte).
Il Sudtirol ha segnato 14 gol e ne ha subiti 17; Carrarese ha segnato 18 gol e ne ha subiti 16.

In casa il Sudtirol ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta).
Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Venezia e Padova ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Cesena e il Frosinon ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita Padova pareggiando 1-1 mentre Carrarese ha incontrato il Frosinone perdendo 0-2.

Sudtirol e Carrarese si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol non ha mai vinto, Carrarese ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Sudtirol-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Südtirol è una delle sei squadre contro cui la Carrarese è rimasta imbattuta nello scorso campionato di Serie BKT (1V, 1N).
  • Nelle ultime sei partite di campionato tra Südtirol e Carrarese c'è stato un solo successo dei biancorossi, con tre pareggi e due successi toscani a completare il bilancio.
  • Il Südtirol non vince da sei partite di Serie BKT (3N, 3P) e non fa peggio da una serie di nove (2N, 7P) tra ottobre e dicembre 2024.
  • Il Südtirol ha perso tre delle ultime quattro partite casalinghe di Serie BKT (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 15 (5V, 7N); in particolare i biancorossi hanno perso le ultime due e non arrivano a tre di fila da agosto-ottbre 2024.
  • La Carrarese ha perso le ultime due partite di Serie BKT, dopo una serie di due vittorie e tre pareggi; i toscani non arrivano a tre sconfitte di fila nella competizione da una serie di cinque tra gennaio e febbraio 2025.
  • Silvio Merkaj ha segnato quattro gol in 11 presenze in questo campionato, già tanti quanti in 33 partite nel 2023/24 e solo due in meno di quanto fatto in 35 incontri nel 2024/25; il calciatore del Südtirol è andato a segno nell'ultima giornata e in questo campionato è già riuscito a segnare per due gare di fila, a settembre.
  • La Carrarese ha mandato a segno 10 giocatori diversi in questa Serie BKT, meno solo del Venezia (11) e tanti quanti l'Avellino; tra i toscani, Nicolás Schiavi è l'unico autore di più di due reti (quattro).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

SudtirolCarrarese
Partite giocate1111
Numero di partite vinte23
Numero di partite perse43
Numero di partite pareggiate55
Gol totali segnati1317
Gol totali subiti1615
Media gol subiti per partita1.51.4
Percentuale possesso palla35.649.0
Numero totale di passaggi28194274
Numero totale di passaggi riusciti17903450
Tiri nello specchio della porta4445
Percentuale di tiri in porta47.845.0
Numero totale di cross248228
Numero medio di cross riusciti7754
Duelli per partita vinti593611
Duelli per partita persi653579
Corner subiti4149
Corner guadagnati5556
Numero di punizioni a favore137167
Numero di punizioni concesse197165
Tackle totali143172
Percentuale di successo nei tackle60.166.9
Fuorigiochi totali175
Numero totale di cartellini gialli2329
Numero totale di cartellini rossi10

Sudtirol - Carrarese Live

Inglas Vetri

Classifica SERIE B

  1. Modena25
  2. Monza23
  3. Frosinone22
  4. Cesena20
  5. Palermo20
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Ettore Gliozzi7
  2. Mattia Bortolussi6
  3. Alphadjo Cissè5
  4. Gabriele Moncini5
  5. Bohdan Popov5
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio