PREPARTITA

Venezia - Sampdoria è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 19:30 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Arbitro di Venezia - Sampdoria sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Claudio Giuseppe Allegretta Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Venezia-Mantova 4-0 24-08-2025 Serie B Catanzaro-Südtirol 1-1 14-09-2025 Serie B Virtus Entella-Mantova 1-0 28-09-2025 Serie B Modena-Pescara 2-1 04-10-2025 Serie B Avellino-Mantova 0-0 26-10-2025 Serie B Calcio Padova-Juve Stabia 2-2

Attualmente il Venezia si trova 5° in classifica con 19 punti (frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 20° in classifica con 7 punti (frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 7 sconfitte).

Il Venezia ha segnato 20 gol e ne ha subiti 12; la Sampdoria ha segnato 11 gol e ne ha subiti 19.

In casa il Venezia ha fatto 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, il Sudtirol e il Catanzaro ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, l'Empoli e Mantova ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro perdendo 2-1 mentre La Sampdoria ha incontrato Mantova perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 4 gol.

Venezia e Sampdoria si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 3 volte, la Sampdoria ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Venezia-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Venezia ha vinto tre delle ultime cinque sfide contro la Sampdoria tra Serie A e Serie BKT (1N, 1P), un successo in più di quelli ottenuti nelle precedenti 13 gare nelle prime due divisioni del calcio professionistico italiano (4N, 7P).

L'ultima occasione in cui il Venezia ha realizzato almeno cinque gol in un match di Serie BKT risale all'ultimo incontro in cui ha ospitato la Sampdoria (5-3 al Penzo, il 14 gennaio 2024); in particolare, gli arancioneroverdi sono rimasti imbattuti in sei delle ultime sette sfide interne contro i blucerchiati in campionato (3V, 3N).

Il Venezia ha vinto quattro delle prime cinque gare interne disputate in questo campionato (1P) e potrebbe collezionare almeno cinque successi nelle prime sei partite casalinghe stagionali giocate nel torneo cadetto solo per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria dopo il 1997/98 (sei vittorie su sei in quel caso, con Walter Novellino in panchina).

La Sampdoria non ha vinto nessuna delle ultime 19 trasferte di “regular season” in Serie BKT (11N, 8P), già striscia record negativa per i liguri nella competizione, comprese le cinque gare esterne di questo campionato (2N, 3P). Solo in un’occasione i blucerchiati non avevano registrato successi nelle prime sei partite fuori casa di una singola edizione del torneo: nel 1978/79 (3N, 3P), quando la prima vittoria arrivò soltanto all’11ª trasferta stagionale.

Il Venezia è la squadra che conta più marcatori differenti in questo campionato di Serie BKT (11); dalla parte opposta, solo il Mantova (tre) ne conta meno della Sampdoria (cinque, come Bari ed Empoli) nel torneo in corso.

Andrea Adorante è l'unico giocatore a contare più di 20 reti dalla sua stagione d'esordio in Serie BKT (21 reti in 46 presenze dall'inizio dello scorso torneo, inclusi playout/playoff); in particolare, la Sampdoria è una delle due avversarie, con il Cosenza, contro cui l'attaccante ha realizzato una marcatura multipla nella competizione (doppietta, con la maglia della Juve Stabia, il 4 ottobre 2024).

Da quando veste la maglia della Sampdoria (dal 2024/25), Massimo Coda ha realizzato nove delle sue 13 reti in Serie BKT con i blucerchiati in trasferta. In questo periodo, solo Andrija Novakovich (83% – 5/6) vanta una percentuale più alta di gol segnati fuori casa rispetto al classe ’88 nel torneo cadetto tra i giocatori con più di cinque reti all’attivo (69% – 9/13, inclusi playoff e playout). In particolare, contro il Venezia, l'attaccante ha realizzato sei reti in 13 incontri, anche se l'ultima di queste risale al 16 gennaio 2023, quando ancora vestiva la maglia del Genoa.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: