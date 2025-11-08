Virgilio Sport
Venezia-Sampdoria: 3-1 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia
8 Novembre 2025 ore 19:30
Venezia
3
Sampdoria
1
Partita finita
Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta
  1. 24' 1-0 Gianluca Busio
  2. 34' 2-0 Antoine Hainaut
  3. 67' 2-1 Liam Henderson
  4. 77' 3-1 Daniel Fila
0'
45'
90'
90'
95'

Dopo un primo tempo di marca veneziana (gol di Busio e Hainaut), Henderson accorcia le distanze nella ripresa. Dopo dieci minuti tocca però a Fila mettere al sicuro il risultato.

Il Venezia, con questa vittoria, vola al quinto posto in classifica. La Sampdoria rimane fanalino di coda con appena sette punti.

Prossima giornata: Padova-Venezia e Sampdoria-Juve Stabia.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 21:31

  2. 90'+5'

    FINE PARTITA: VENEZIA-SAMPDORIA 3-1. Torna al successo il Venezia, crisi sempre più profonda per i blucerchiati. 21:27

  3. 90'+4'

    Destro altissimo di Hainaut.21:24

  4. 90'

    Cinque minuti di recupero. 21:21

  6. 88'

    SOSTITUZIONE PER LA SAMPDORIA. Fuori Benedetti, dentro Casalino. 21:19

  7. 88'

    SOSTITUZIONE PER LA SAMPDORIA. Fuori Cherubini, dentro Conti. 21:26

  8. 87'

    SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Schingtienne, dentro Venturi. 21:18

  9. 87'

    SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Busio, dentro Lella.21:18

  10. 86'

    CARTELLINO GIALLO PER LA SAMPDORIA. Ammonito Ferri. 21:18

  12. 86'

    Destro di Hainaut dal limite, respinge Ferrari. 21:17

  13. 80'

    SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Perez, dentro Duncan. 21:09

  14. 79'

    Destro in curva di Ferri. 21:09

  15. 77'

    GOL! VENEZIA-Sampdoria 3-1. Rete di Fila. Assist di Yeboah, Fila in scivolata insacca.

    Guarda la scheda del giocatore Daniel Fila21:07

  16. 76'

    CARTELLINO GIALLO PER LA SAMPDORIA. Ammonito Giordano. 21:06

  18. 73'

    Sinistro di Henderson deviato, blocca a terra Stankovic. 21:03

  19. 72'

    SOSTITUZIONE PER LA SAMPDORIA. Fuori Barak, dentro Ferri. 21:01

  20. 70'

    Cross da calcio d'angolo, spizzata di Fila che rischia l'autogol: altro calcio d'angolo. 21:00

  21. 70'

    Mancino da urlo di Coda da fuori, Stankovic in tuffo respinge in angolo. 21:00

  22. 69'

    Poco più di venti minuti tutti da vivere: ora la Sampdoria sembra crederci più che mai. 20:58

  24. 67'

    GOL! Venezia-SAMPDORIA 2-1. Rete di Henderson. Tocco di Coda dietro per Henderson, che con un bel sinistro da fuori infila Stankovic.

    Guarda la scheda del giocatore Liam Henderson20:58

    Liam Henderson
  25. 65'

    Bel triangolo tra Perez e Hainaut, destro di quest'ultimo su cui Ghidotti non si fa trovare impreparato. 20:55

  26. 63'

    SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Haps, dentro Sagrado.20:52

  27. 63'

    SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Adorante, dentro Fila.20:51

  28. 62'

    Destro potente ma poco preciso di Coda, palla alta sopra la traversa.20:52

  30. 61'

    Rapida ripartenza del Venezia con Yeboah che punta l'area e va con il mancino: palla centrale.20:51

  31. 60'

    Calcio d'angolo per la Sampdoria, che non si arrende.20:50

  32. 59'

    SOSTITUZIONE PER LA SAMPDORIA. Fuori Depaoli, dentro Venuti. 20:48

  33. 58'

    Cross con la trivela di Cherubini, Coda di testa ci arriva bene: blocca a terra Stankovic.20:48

  34. 55'

    Squadre più lunghe in questa fase.20:45

  36. 50'

    Staff medico in campo per Barak.20:41

  37. 48'

    Numeri di Yeboah in area, ma c'è la chiusura di Henderson. 20:38

  38. 46'

    CARTELLINO GIALLO PER IL VENEZIA. Ammonito Haps. 20:36

  39. 46'

    INIZIO SECONDO TEMPO DI VENEZIA-SAMPDORIA. Si riparte dal 2-0 della prima frazione. 20:35

  40. 46'

    SOSTITUZIONE PER LA SAMPDORIA. Fuori Ioannou, dentro Cuni. 20:34

  42. Primo tempo a senso unico. In gol Busio e Hainaut, Doumbia sfiora a più riprese il terzo gol. La Sampdoria ha un unico sussulto con Coda subito dopo il gol di Busio. 20:20

  43. 45'+2'

    FINE PRIMO TEMPO: VENEZIA-SAMPDORIA 2-0. In gol Busio e Hainaut. 20:19

  44. 45'

    Un minuto di recupero. 20:18

  45. 44'

    Doumbia è scatenato, semina il panico in area e conclude alto. 20:17

  46. 42'

    CARTELLINO GIALLO PER LA SAMPDORIA. Ammonito Ioannou per un fallo su Hainaut.20:15

  48. 41'

    Ci prova anche Haps con il destro a giro: il risultato non è lo stesso di Doumbia, palla sul fondo. 20:14

  49. 40'

    OCCASIONE VENEZIA! Destro a giro bellissimo di Doumbia, Ghidotti fa il miracolo in volo: angolo per i padroni di casa.20:13

  50. 34'

    GOL! VENEZIA-Sampdoria 2-0. Rete di Hainaut. Assist in verticale di Perez: Hainaut riceve, stoppa e con il sinistro infila Ghidotti.

    Guarda la scheda del giocatore Antoine Hainaut20:09

  51. 31'

    CARTELLINO GIALLO PER LA SAMPDORIA. Ammonito Depaoli. 20:04

  52. 26'

    Cross di Cherubini da destra, Coda al volo impegna Stankovic: angolo Sampdoria, c'è subito la reazione. 19:59

  54. 24'

    GOL! VENEZIA-Sampdoria 1-0. Rete di Busio. Tocco di Doumbia per Busio che si invola verso l'area e, dal limite, lascia partire un destro rasoterra che non lascia scampo a Ghidotti.

    Guarda la scheda del giocatore Gianluca Busio19:58

  55. 24'

    Sinistro sbilenco di Busio da fuori.19:56

  56. 23'

    Gran destro di Busio da calcio di punizione, Ghidotti con una mano in angolo. 19:55

  57. 21'

    CARTELLINO GIALLO PER LA SAMPDORIA. Ammonito Henderson. Sarà squalificato per la prossima partita.19:54

  58. 19'

    Sinistro di Yeboah dai venticinque metri, palla alta sopra la traversa.19:51

  60. 14'

    Squadre accorte dietro e poco incisive davanti, nulla da segnalare fino a questo momento. 19:49

  61. 10'

    Fase di stallo del match dopo un avvio forte del Venezia.19:45

  62. 6'

    Cross da sinistra per la testa di Depaoli che fa centro, ma l'arbitro annulla il gol per la spinta di Depaoli ai danni di Haps. 19:39

  63. 4'

    Ci prova Doumbia, respinge il muro difensivo della Sampdoria.19:36

  64. INIZIA VENEZIA-SAMPDORIA. Prima palla per gli ospiti.19:33

  66. Per il Venezia non convocati Sverko e Bohinen, a disposizione il portiere Minelli. 19:23

  67. Otto indisponibili in casa Sampdoria: Pafundi è out per un affaticamento muscolare al quadricipite sinistro, non convocato anche Ricci per un problema al soleo. 19:22

  68. 3-4-2-1 per la Sampdoria: Ghidotti - Ferrari, Hadzikadunic, Giordano - Depaoli, Henderson, Benedetti, Ioannou - Barak, Cherubini - Coda. 19:30

  69. 3-5-2 per il Venezia: Stankovic - Schingtienne, Svoboda, Franjic - Haps, Perez, Doumbia, Busio, Hainaut - Yeboah, Adorante. 19:28

  70. La Sampdoria è in questo momento ultima in classifica, con un solo successo ottenuto in undici partite. 19:16

  72. Il Venezia ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime quattro sfide: la posizione in classifica è ancora alta, ma urge cambiare passo. 19:14

  73. Benvenuti alla diretta del match tra Venezia e Sampdoria, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. 19:13

  75. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Pier Luigi Penzo
    Città: Venezia
    Capienza: 11150 spettatori19:13

    Pier Luigi Penzo Fonte: Gettyimages

Formazioni Venezia - Sampdoria

PREPARTITA

Venezia - Sampdoria è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 19:30 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.
Arbitro di Venezia - Sampdoria sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Claudio Giuseppe Allegretta

Statistiche Stagionali

Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 5 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
16-08-2025 Coppa Italia Venezia-Mantova 4-0
24-08-2025 Serie B Catanzaro-Südtirol 1-1
14-09-2025 Serie B Virtus Entella-Mantova 1-0
28-09-2025 Serie B Modena-Pescara 2-1
04-10-2025 Serie B Avellino-Mantova 0-0
26-10-2025 Serie B Calcio Padova-Juve Stabia 2-2

Attualmente il Venezia si trova 5° in classifica con 19 punti (frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 20° in classifica con 7 punti (frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 7 sconfitte).
Il Venezia ha segnato 20 gol e ne ha subiti 12; la Sampdoria ha segnato 11 gol e ne ha subiti 19.

In casa il Venezia ha fatto 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).
Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, il Sudtirol e il Catanzaro ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, l'Empoli e Mantova ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro perdendo 2-1 mentre La Sampdoria ha incontrato Mantova perdendo 0-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 4 gol.

Venezia e Sampdoria si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 3 volte, la Sampdoria ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Venezia-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Venezia ha vinto tre delle ultime cinque sfide contro la Sampdoria tra Serie A e Serie BKT (1N, 1P), un successo in più di quelli ottenuti nelle precedenti 13 gare nelle prime due divisioni del calcio professionistico italiano (4N, 7P).
  • L'ultima occasione in cui il Venezia ha realizzato almeno cinque gol in un match di Serie BKT risale all'ultimo incontro in cui ha ospitato la Sampdoria (5-3 al Penzo, il 14 gennaio 2024); in particolare, gli arancioneroverdi sono rimasti imbattuti in sei delle ultime sette sfide interne contro i blucerchiati in campionato (3V, 3N).
  • Il Venezia ha vinto quattro delle prime cinque gare interne disputate in questo campionato (1P) e potrebbe collezionare almeno cinque successi nelle prime sei partite casalinghe stagionali giocate nel torneo cadetto solo per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria dopo il 1997/98 (sei vittorie su sei in quel caso, con Walter Novellino in panchina).
  • La Sampdoria non ha vinto nessuna delle ultime 19 trasferte di “regular season” in Serie BKT (11N, 8P), già striscia record negativa per i liguri nella competizione, comprese le cinque gare esterne di questo campionato (2N, 3P). Solo in un’occasione i blucerchiati non avevano registrato successi nelle prime sei partite fuori casa di una singola edizione del torneo: nel 1978/79 (3N, 3P), quando la prima vittoria arrivò soltanto all’11ª trasferta stagionale.
  • Il Venezia è la squadra che conta più marcatori differenti in questo campionato di Serie BKT (11); dalla parte opposta, solo il Mantova (tre) ne conta meno della Sampdoria (cinque, come Bari ed Empoli) nel torneo in corso.
  • Andrea Adorante è l'unico giocatore a contare più di 20 reti dalla sua stagione d'esordio in Serie BKT (21 reti in 46 presenze dall'inizio dello scorso torneo, inclusi playout/playoff); in particolare, la Sampdoria è una delle due avversarie, con il Cosenza, contro cui l'attaccante ha realizzato una marcatura multipla nella competizione (doppietta, con la maglia della Juve Stabia, il 4 ottobre 2024).
  • Da quando veste la maglia della Sampdoria (dal 2024/25), Massimo Coda ha realizzato nove delle sue 13 reti in Serie BKT con i blucerchiati in trasferta. In questo periodo, solo Andrija Novakovich (83% – 5/6) vanta una percentuale più alta di gol segnati fuori casa rispetto al classe ’88 nel torneo cadetto tra i giocatori con più di cinque reti all’attivo (69% – 9/13, inclusi playoff e playout). In particolare, contro il Venezia, l'attaccante ha realizzato sei reti in 13 incontri, anche se l'ultima di queste risale al 16 gennaio 2023, quando ancora vestiva la maglia del Genoa.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

VeneziaSampdoria
Partite giocate1111
Numero di partite vinte41
Numero di partite perse36
Numero di partite pareggiate44
Gol totali segnati1710
Gol totali subiti1116
Media gol subiti per partita1.01.5
Percentuale possesso palla61.849.8
Numero totale di passaggi54134032
Numero totale di passaggi riusciti46543113
Tiri nello specchio della porta4941
Percentuale di tiri in porta41.935.7
Numero totale di cross165244
Numero medio di cross riusciti3954
Duelli per partita vinti553630
Duelli per partita persi519625
Corner subiti4945
Corner guadagnati4350
Numero di punizioni a favore175150
Numero di punizioni concesse162173
Tackle totali127166
Percentuale di successo nei tackle52.856.6
Fuorigiochi totali1923
Numero totale di cartellini gialli2219
Numero totale di cartellini rossi22

Venezia - Sampdoria Live

