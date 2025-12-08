Con questo risultato l'Avellino si trova a quota 20 punti, ottavo insieme a Empoli e Reggiana. Il Venezia è invece quarto a 26 punti con Palermo e Modena.

Il Venezia domina ad Avellino ma sbatte sulla traversa (due volte) e sui miracoli di uno straordinario Daffara. I padroni di casa passano al 41', alla prima occasione, grazie a Missori che arpiona un bel cross di Sounas dopoché i lagunari avevano avuto almeno 5-6 nitide chance per portarsi in vantaggio. Nella ripresa gli ospiti raccolgono subito con la sventola da fuori di Svoboda ma poi non riescono a vincerla grazie alla super prestazione del portiere dei campani. Nel recupero annullato un gol ad Haps.

Biancolino sceglie Palumbo come trequartista alle spalle del duo Biasci-Tutino. Fontanarosa a tutta fascia sulla sinistra, con Missori, Enrici e Simic a protezione di Daffara ancora preferito a Iannarilli. Cagnano e Manzi rientrano tra i disponibili, dopo che la dirigenza ha risolto alcune questioni interne. Recuperati anche Russo e Patierno. 15:15

È Kevin Bonacina di Bergamo a dirigere il match del Partenio-Lombardi. Il fischietto sarà coadiuvato da Laudato di Taranto e Regattieri di Finale Emilia. Il quarto ufficiale è Arena di Torre del Greco. Al Var Baroni di Firenze e Prenna di Molfetta. 15:02

Incredibile quanto sta accadendo al Partenio-Lombardi: il Venezia domina, coglie due traverse, crea occasioni in serie e costringe Daffara ad almeno due miracoli ma... Non sblocca. E allora l'Avellino ringrazia e passa alla prima chance con la spaccata di Missori al 41'.15:58

COLPO DI TESTA DI HAINAUT! Compagnon va via a destra e crossa morbido per la testa del francese che schiaccia ma colpisce male permettetendo a Daffara di recuperare la posizione e bloccare. Anche questa era una chance ghiottissima. 16:23

DOPPIA CLAMOROSA PARATA DI DAFFARA! Due interventi miracolosi del portiere dell'Avellino che dice di no alle conclusioni ravvicinate di Haps e di Busio. In particolare il secondo riflesso, in controtempo, ha dell'incredibile. Tutto era nato su sviluppo di uno schema di una punizione del Venezia al limite dell'area.17:19

PREPARTITA

Avellino - Venezia è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.

Arbitro di Avellino - Venezia sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Kevin Bonacina Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 132 Fuorigioco 19 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 19 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.2 Falli per cartellino 6.2 Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite

partite Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Udinese-Carrarese 2-0 30-08-2025 Serie A Napoli-Cagliari 1-0 21-09-2025 Serie A Fiorentina-Como 1-2 27-09-2025 Serie B Mantova-Frosinone 1-5 18-10-2025 Serie B Pescara-Carrarese 2-2 26-10-2025 Serie A Torino-Genoa 2-1 02-11-2025 Serie A Parma-Bologna 1-3 24-11-2025 Serie A Torino-Como 1-5

Attualmente l'Avellino si trova 10° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte); invece il Venezia si trova 4° in classifica con 26 punti (frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte).

L'Avellino ha segnato 18 gol e ne ha subiti 26; il Venezia ha segnato 26 gol e ne ha subiti 13.

In casa l'Avellino ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 2 sconfitte).

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Sudtirol e il Venezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, Padova e Mantova ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Venezia pareggiando 1-1 mentre Il Venezia ha incontrato Mantova vincendo 3-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 6 gol.

Avellino e Venezia si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 4 volte, il Venezia ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Avellino-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Avellino ha vinto quattro delle otto sfide in Serie BKT contro il Venezia (1N, 3P), trovando sempre la via del gol; tuttavia, l'ultimo incrocio tra le due squadre è stato vinto dai lagunari: 3-1 fuori casa il 17 febbraio 2018.

L'Avellino è imbattuto nelle quattro gare casalinghe contro il Venezia in Serie BKT (3V, 1N), con un punteggio aggregato di 6-2.

L'Avellino ha vinto solo due delle ultime nove gare in Serie BKT (3N, 4P), anche se uno dei successi è arrivato nella più recente: 1-0 contro il Südtirol. Gli irpini non ottengono due successi di fila nella competizione dallo scorso settembre (serie arrivata a tre).

Il Venezia arriva da tre vittorie consecutive in Serie BKT e non centra quattro successi di fila nella competizione da ottobre-dicembre 2023, sotto la guida di Paolo Vanoli; i lagunari potrebbero inoltre ottenere tre vittorie di seguito senza subire gol per la prima volta da gennaio-febbraio 2003.

Da un lato il Venezia è la seconda squadra per tiri tentati in questo campionato (231, meno solo del Modena con 233), dall'altro l'Avellino è la seconda formazione per conclusioni subite (227, meno soltanto del Pescara con 229).

Gennaro Tutino ha segnato cinque reti contro il Venezia e contro nessun'altra avversaria ha fatto meglio in Serie BKT (cinque anche vs Ascoli e Pisa); il classe 1996 è tuttavia a secco di gol da 13 presenze e nella competizione solo una volta ha avuto uno stop realizzativo più lungo: 20 gare tra ottobre 2022 e marzo 2023.

Nell'ultima giornata di campionato, Andrea Adorante ha realizzato la sua prima doppietta in Serie BKT in maglia Venezia, dopo le due messe a segno nella scorsa stagione con la Juve Stabia, di cui l’ultima il 16 febbraio scorso; considerando anche la post-season, in questo anno solare solo Joel Pohjanpalo (17) ha segnato più reti dell'attaccante dei lagunari (15) nella competizione.

