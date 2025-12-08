Il Venezia domina ad Avellino ma sbatte sulla traversa (due volte) e sui miracoli di uno straordinario Daffara. I padroni di casa passano al 41', alla prima occasione, grazie a Missori che arpiona un bel cross di Sounas dopoché i lagunari avevano avuto almeno 5-6 nitide chance per portarsi in vantaggio. Nella ripresa gli ospiti raccolgono subito con la sventola da fuori di Svoboda ma poi non riescono a vincerla grazie alla super prestazione del portiere dei campani. Nel recupero annullato un gol ad Haps.
Con questo risultato l'Avellino si trova a quota 20 punti, ottavo insieme a Empoli e Reggiana. Il Venezia è invece quarto a 26 punti con Palermo e Modena.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
90'+6'
FINE PARTITA. AVELLINO-VENEZIA 1-1. Al gol di Missori nel primo tempo risponde quello di Svoboda nella ripresa.17:02
90'+5'
AMMONIZIONE PER IL VENEZIA. Sanzionato anche Haps per la sbracciata su Fontanarosa.17:01
90'+5'
AMMONIZIONE PER L'AVELLINO. Giallo anche a Cancellotti.17:00
90'+5'
AMMONIZIONE PER IL VENEZIA. Un po' di parapiglia durante il lungo check del Var. Giallo a Svoboda 16:59
90'+3'
GOL ANNULLATO AL VENEZIA! Haps gira in rete di testa su un cross di Busio. Ma il giocatore del Venezia si era precedentemente liberato del marcatore (Fontanarosa) con una sbracciata irregolare. L'arbitro prima convalida la rete e poi, richiamato dal Var, la annulla.16:59
90'+2'
SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Yeboah, dentro Casas. 16:54
90'
Assegnati quattro minuti di recupero. 16:53
89'
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Kumi, dentro Gyabuaa.16:51
86'
SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Doumbia, dentro Sagrado. 17:18
86'
OCCASIONE PER YEBOAH! L'ennesima per il Venezia. Cross basso da destra di Compagnon, deviazione di esterno del 10 che non trova la porta di poco. Poteva fare meglio però.16:48
84'
Assalto finale del Venezia che in questa ripresa ha dato meno continuità ai propri attacchi ma persiste la sensazione di enorme pericolosità.17:18
80'
OCCASIONE PER RUSSO! Ottima sterzata in area e diagonale mancino sul primo palo. C'è anche Stankovic che coi piedi chiude la porta sulla conclusione da distanza ravvicinata.16:42
77'
Ammonito Biancolino, allenatore dell'Avellino, per proteste.16:40
76'
DOPPIA CLAMOROSA PARATA DI DAFFARA! Due interventi miracolosi del portiere dell'Avellino che dice di no alle conclusioni ravvicinate di Haps e di Busio. In particolare il secondo riflesso, in controtempo, ha dell'incredibile. Tutto era nato su sviluppo di uno schema di una punizione del Venezia al limite dell'area.17:19
73'
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Tutino, dentro Patierno.16:37
73'
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Sounas, dentro Besaggio.16:36
73'
SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Sidibe, dentro Haps.16:36
73'
SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Adorante, dentro Fila.16:36
68'
PROTESTE DELL'AVELLINO! In particolare di Tutino che richiama l'arbitro per un presunto tocco di mano di Sidibe in area del Venezia. Nell'interpretazione dell'arbitro e del Var il tocco è stato però di spalla.16:32
64'
Compagnon colpisce il palo, ma a gioco fermo. C'era un precedente fallo in attacco del Venezia.16:26
60'
COLPO DI TESTA DI HAINAUT! Compagnon va via a destra e crossa morbido per la testa del francese che schiaccia ma colpisce male permettetendo a Daffara di recuperare la posizione e bloccare. Anche questa era una chance ghiottissima. 16:23
59'
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Palmiero, dentro Cancellotti.16:20
57'
TIRO DI YEBOAH! Saetta dal centro-sinistra dell'area che trova solo l'esterno della rete.16:20
56'
Yeboah cerca l'ennesima serpentina in area, risolutiva alla fine la chiusura di Enrici. 16:18
52'
Il Venezia concretizza alla prima occasione della ripresa dopo averne sprecate una dozzina nel primo tempo. 16:16
51'
GOL! Avellino-VENEZIA 1-1. Ha segnato Svoboda! Sventola da fuori area del capitano del Venezia che riceve dopo un'iniziativa di Yeboah, finito a terra per un presunto fallo. L'austriaco sposta sul destro e lascia partire un missile da oltre 20 metri. Questa volta non c'è niente da fare per Daffara che si allunga alla sua destra ma non arriva sulla traiettoria angolatissima.
Schingtienne riesce a tamponare sul neoentrato Russo che stava partendo in contropiede.16:10
46'
INIZIO SECONDO TEMPO. Si riparte con una sostituzione per parte. 16:07
46'
SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Bjarkason, dentro Compagnon.16:07
46'
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Biasci, dentro Russo.16:06
Filippo Missori ha segnato il suo primo gol in questo campionato. 15:53
Incredibile quanto sta accadendo al Partenio-Lombardi: il Venezia domina, coglie due traverse, crea occasioni in serie e costringe Daffara ad almeno due miracoli ma... Non sblocca. E allora l'Avellino ringrazia e passa alla prima chance con la spaccata di Missori al 41'.15:58
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO: AVELLINO-VENEZIA 1-0. Decide sin qui il gol di Missori.15:51
45'
SUPER PARATA DI DAFFARA! Si salva ancora l'Avellino. Torsione di testa di Svoboda da calcio di punizione di Kike Perez. Vola il portiere dei campani a dire di no togliendo la palla dall'angolo. Grandissimo intervento. 15:54
45'
C'è un minuto di recupero.15:50
42'
Reazione immediata del Venezia: ma non c'è nessuno pronto a raccogliere l'assistenza di Yeboah. 15:48
41'
GOL! AVELLINO-Venezia 1-0. Ha segnato Missori! Avellino incredibilmente avanti alla prima occasione. Fontanarosa spinge a sinistra e poi cede a Sounas che lascia partire un grande cross a rientrare da sinistra, tagliatissimo sul secondo palo. Splendida scelta di tempo di Missori che, alle spalle di tutti, colpisce in spaccata.
Ennesimo cross di Kike Perez, da sinistra, bravo Missori ad allontanare.15:45
35'
Biasci scatta alle spalle della difesa del Venezia e si presenta praticamente a tu per tu con Stankovic che ne disinnesca la conclusione. Ma era tutto fermo per offside.15:39
32'
Si fa vedere anche l'Avellino nell'area avversaria: Biasci, sfortunato, perde il rimpallo sul tentativo di cross. Rimessa dal fondo. 15:37
31'
Sembra essersi leggermente affievolita la pressione lagunare sull'Avellino. 15:37
26'
Bombardamento Venezia: Busio calcia da fuori, Daffare respinge in qualche modo coi pugni. 15:30
25'
TRAVERSA DI YEBOAH! La seconda per il Venezia. Invenzione di Busio che trova il corridoio in area per il 10 che lascia scorrere e poi spara forte col mancino incrociato. Traversa piena.16:00
23'
AMMONIZIONE PER IL VENEZIA. Yeboah in netto ritardo su Fontanarosa. 15:27
22'
Palumbo rischia, in scivolata, per anticipare Doumbia nella propria area. Ma l'intervento è pulito.16:01
22'
È praticamente un assedio del Venezia in questo momento. 15:25
21'
Simic anticipa Adorante in area dopo un'iniziativa funambolica di Yeboah. 15:25
18'
ADORANTE NON CI ARRIVA DI NIENTE! Cross velenosissimo da destra di Kike Perez. Il centravanti del Venezia non impatta di testa, a un metro dalla porta, per questione di millimetri.15:23
16'
SALVATAGGIO DI SIMIC! Numero di Yeboah in area dell'Avellino: dribbling secco e piattone mancino aperto verso il secondo palo. Salvifico il colpo di testa di Simic che sporca in angolo. Ma altra occasione per gli ospiti. 16:00
13'
Adorante questa volta di testa: Daffara raccoglie senza problemi. 15:18
10'
Ottimo recupero di Hainaut su Kumi nella propria area. Si era involato il centrocampista dell'Avellino. 15:14
8'
Ancora Adorante riceve in area e, spalle alla porta, cerca l'uncino col destro. Facile per Daffara. 15:13
7'
Daffara rischia qualcosa in disimpegno. 15:11
6'
È partito molto forte il Venezia, al di là della clamorosa occasione avuta.15:10
4'
TRAVERSA DI HAINAUT! Venezia subito vicino al gol. Schema da calcio d'angolo con Busio che trova solissimo a rimorchio il francese la cui conclusione di prima intenzione si stampa sulla traversa. Poi deve superarsi Daffara sul successivo tentativo di Adorante. 15:10
3'
Kike Perez va in area col mancino, su punizione. La difesa dell'Avellino allontana in corner.15:08
1'
È cominciata AVELLINO-VENEZIA! Buona partita a tutti.15:04
Prima del fischio d'inizio viene osservato un minuto di silenzio in ricordo di Nicola Pietrangeli.15:13
È Kevin Bonacina di Bergamo a dirigere il match del Partenio-Lombardi. Il fischietto sarà coadiuvato da Laudato di Taranto e Regattieri di Finale Emilia. Il quarto ufficiale è Arena di Torre del Greco. Al Var Baroni di Firenze e Prenna di Molfetta. 15:02
Per l'ex Stroppa nessuna sorpresa con Adorante in coppia con Yeboah in avanti e Kike Perez mezzala d'inserimento al fianco di Busio e Doumbia. In difesa scelto Sidibe come centrale di sinistra. 14:59
Biancolino sceglie Palumbo come trequartista alle spalle del duo Biasci-Tutino. Fontanarosa a tutta fascia sulla sinistra, con Missori, Enrici e Simic a protezione di Daffara ancora preferito a Iannarilli. Cagnano e Manzi rientrano tra i disponibili, dopo che la dirigenza ha risolto alcune questioni interne. Recuperati anche Russo e Patierno. 15:15
FORMAZIONE VENEZIA (3-5-2): Stankovic - Schingtienne, Svoboda, Sidibe - Hainaut, Doumbia, Busio, Kike Perez, Bjarkason - Yeboah, Adorante.14:53
Per il Venezia (sesto a 25 punti), reduce dal convincente 3-0 contro il Mantova, la sfida rappresenta l'opportunità di consolidare la propria risalita e provare a recuperare ulteriormente terreno in ottica promozione diretta, il vero grande obiettivo stagionale. La netta sconfitta con l'Inter in Coppa Italia rimane una parentesi. 15:15
L’Avellino (decimo a 19 punti) arriva alla partita con il morale rinvigorito dal successo ottenuto a Bolzano e con la necessità di mantenere una distanza sicura dalla zona playout. Senza disdegnare, ovviamente, l'avvicinamento a quella playoff. 14:48
Il Venezia arriva da tre vittorie consecutive in Serie B e non centra quattro successi di fila nella competizione da ottobre-dicembre 2023, sotto la guida di Paolo Vanoli.14:45
L'Avellino ha vinto solo due delle ultime nove gare in Serie B (3N, 4P), anche se uno dei successi è arrivato nella più recente: 1-0 contro il Südtirol. 14:45
L'Avellino ha vinto quattro delle otto sfide in Serie B contro il Venezia (1N, 3P), trovando sempre la via del gol; tuttavia, l'ultimo scontro diretto tra le due squadre è stato vinto dai lagunari: 3-1 fuori casa il 17 febbraio 2018.14:42
Benvenuti alla diretta scritta di Avellino-Venezia, gara valida per la 15esima giornata del campionato di Serie B. 14:23
Avellino - Venezia è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 8 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Arbitro di Avellino - Venezia sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.
Kevin Bonacina
Statistiche Stagionali
Partite dirette
5
Falli fischiati
132
Fuorigioco
19
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
19
Espulsioni
1
Cartellini per partita
4.2
Falli per cartellino
6.2
Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:
Serie A: 5 partite
Serie B: 2 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
18-08-2025
Coppa Italia
Udinese-Carrarese 2-0
30-08-2025
Serie A
Napoli-Cagliari 1-0
21-09-2025
Serie A
Fiorentina-Como 1-2
27-09-2025
Serie B
Mantova-Frosinone 1-5
18-10-2025
Serie B
Pescara-Carrarese 2-2
26-10-2025
Serie A
Torino-Genoa 2-1
02-11-2025
Serie A
Parma-Bologna 1-3
24-11-2025
Serie A
Torino-Como 1-5
Attualmente l'Avellino si trova 10° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte); invece il Venezia si trova 4° in classifica con 26 punti (frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). L'Avellino ha segnato 18 gol e ne ha subiti 26; il Venezia ha segnato 26 gol e ne ha subiti 13.
In casa l'Avellino ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 2 sconfitte). L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Sudtirol e il Venezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, Padova e Mantova ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Venezia pareggiando 1-1 mentre Il Venezia ha incontrato Mantova vincendo 3-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 6 gol.
Avellino e Venezia si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 4 volte, il Venezia ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.
Avellino-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Avellino ha vinto quattro delle otto sfide in Serie BKT contro il Venezia (1N, 3P), trovando sempre la via del gol; tuttavia, l'ultimo incrocio tra le due squadre è stato vinto dai lagunari: 3-1 fuori casa il 17 febbraio 2018.
L'Avellino è imbattuto nelle quattro gare casalinghe contro il Venezia in Serie BKT (3V, 1N), con un punteggio aggregato di 6-2.
L'Avellino ha vinto solo due delle ultime nove gare in Serie BKT (3N, 4P), anche se uno dei successi è arrivato nella più recente: 1-0 contro il Südtirol. Gli irpini non ottengono due successi di fila nella competizione dallo scorso settembre (serie arrivata a tre).
Il Venezia arriva da tre vittorie consecutive in Serie BKT e non centra quattro successi di fila nella competizione da ottobre-dicembre 2023, sotto la guida di Paolo Vanoli; i lagunari potrebbero inoltre ottenere tre vittorie di seguito senza subire gol per la prima volta da gennaio-febbraio 2003.
Da un lato il Venezia è la seconda squadra per tiri tentati in questo campionato (231, meno solo del Modena con 233), dall'altro l'Avellino è la seconda formazione per conclusioni subite (227, meno soltanto del Pescara con 229).
Gennaro Tutino ha segnato cinque reti contro il Venezia e contro nessun'altra avversaria ha fatto meglio in Serie BKT (cinque anche vs Ascoli e Pisa); il classe 1996 è tuttavia a secco di gol da 13 presenze e nella competizione solo una volta ha avuto uno stop realizzativo più lungo: 20 gare tra ottobre 2022 e marzo 2023.
Nell'ultima giornata di campionato, Andrea Adorante ha realizzato la sua prima doppietta in Serie BKT in maglia Venezia, dopo le due messe a segno nella scorsa stagione con la Juve Stabia, di cui l’ultima il 16 febbraio scorso; considerando anche la post-season, in questo anno solare solo Joel Pohjanpalo (17) ha segnato più reti dell'attaccante dei lagunari (15) nella competizione.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: