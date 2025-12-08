Il Bari evita la sconfitta allo scadere grazie all'inserimento di Maggiore, che concretizza un secondo tempo d'assalto dei galletti verso l'area del Pescara. Ha retto bene il muro abruzzese, dopo che la squadra di Gorgone era passata in vantaggio in avvio di primo tempo con Di Nardo per poi rimanere in dieci alla mezz'ora per il rosso a Olzer. Nel mezzo anche il rigore fallito su Moncini, che si fa ipnotizzare da Desplanches sia nella prima battuta sia nella seconda, disposta da Marcenaro per un'irregolarità nella prima occasione. Finale incandescente con tre rossi sventolati da Marcenaro nei confronti di un giocatore e due dirigenti del Bari.

Dirigerà l'incontro Matteo Marcenaro della sezione di Genova, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Trinchieri e dal quarto ufficiale Marotta. Al Var ci sono invece Giua e Rapuano12:48

Le scelte di Vivarini: confermato lo schieramento con il terzetto Meroni, Vicari e Nikolaou davanti a Cerofolini. Dickmann e Dorval spingeranno sulle fasce, mentre in mediana tocca a Braunoder e Verreth. Davanti Castrovilli e Pagano alle spalle di Moncini.16:37

Le scelte di Gorgone: toglie un attaccante e aggiunge un centrocampista il tecnico degli abruzzesi, che sceglie Dagrasso per infoltire la mediana con Olzer e Valzania. Faraoni e Corazza sugli esterni, in avanti Tsadjout fa coppia con Di Nardo. In difesa la linea a tre è formata da Letizia, Brosco e Gravillon16:40

PREPARTITA

Bari - Pescara è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 dicembre alle ore 17:15 allo stadio San Nicola di Bari.

Arbitro di Bari - Pescara sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Matteo Marcenaro Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 158 Fuorigioco 15 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 26 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.5 Falli per cartellino 5.8 Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Juventus-Parma 2-0 14-09-2025 Serie A Milan-Bologna 1-0 27-09-2025 Serie B Südtirol-Reggiana 3-1 04-10-2025 Serie B Spezia-Palermo 1-2 18-10-2025 Serie A Torino-Napoli 1-0 29-10-2025 Serie A Como-Verona 3-1 07-11-2025 Serie A Pisa-Cremonese 1-0 30-11-2025 Serie A Atalanta-Fiorentina 2-0

Attualmente il Bari si trova 15° in classifica con 15 punti (frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte); invece il Pescara si trova 20° in classifica con 10 punti (frutto di 1 vittoria, 7 pareggi e 7 sconfitte).

Il Bari ha segnato 14 gol e ne ha subiti 25; il Pescara ha segnato 19 gol e ne ha subiti 30.

In casa il Bari ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).

Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, l'Empoli e Juve Stabia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Catanzaro e Padova ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Bari ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia pareggiando 0-0 mentre Il Pescara ha incontrato Padova perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 5 gol.

Bari e Pescara si sono affrontate 34 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 11 volte, il Pescara ha vinto 9 volte mentre i pareggi sono stati 14.

Bari-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Pescara ha vinto solo una delle ultime nove sfide contro il Bari in Serie BKT (4N, 4P) e in cinque di queste non ha trovato la via del gol.

Il Bari è imbattuto da quattro match in casa contro il Pescara in Serie BKT, dopo due sconfitte di fila, e in particolare potrebbe ottenere tre clean sheet interni consecutivi contro il Delfino per la prima volta nella competizione.

Il Bari ha perso l'ultima gara casalinga - dopo tre successi consecutivi in casa - e non incassa due sconfitte di fila in casa in Serie BKT da marzo-aprile 2024, con Giuseppe Iachini alla guida.

Contando tre punti a vittoria da sempre, il Pescara (nove punti) ha avuto una partenza peggiore in Serie BKT - dopo 14 gare giocate - di quella attuale soltanto nella stagione 2006/07 (cinque punti), annata poi chiusa con la retrocessione.

Il Pescara è la squadra che ha segnato più gol da fuori area in questo campionato: cinque, incluso il più recente, quello di Tommaso Corazza contro il Catanzaro lo scorso 21 novembre.

Gabriele Moncini ha segnato quattro gol contro il Pescara in Serie BKT, suo bersaglio preferito al pari del Pisa nella competizione; inoltre, l'attaccante del Bari ha sfidato il Delfino in tre occasioni in cadetteria, sempre in gare casalinghe (con le maglie di Cesena, Cittadella e Benevento), trovando la rete in ciascuna di esse.

Il primo gol di Giacomo Olzer in Serie BKT è arrivato proprio contro il Bari, in trasferta, con la maglia del Brescia, il 1° ottobre 2022; il classe 2001 (tre reti in questo campionato) non ha mai segnato quattro gol in una stagione in cadetteria (tre anche nel 2022/23).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: