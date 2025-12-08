Il Bari evita la sconfitta allo scadere grazie all'inserimento di Maggiore, che concretizza un secondo tempo d'assalto dei galletti verso l'area del Pescara. Ha retto bene il muro abruzzese, dopo che la squadra di Gorgone era passata in vantaggio in avvio di primo tempo con Di Nardo per poi rimanere in dieci alla mezz'ora per il rosso a Olzer. Nel mezzo anche il rigore fallito su Moncini, che si fa ipnotizzare da Desplanches sia nella prima battuta sia nella seconda, disposta da Marcenaro per un'irregolarità nella prima occasione. Finale incandescente con tre rossi sventolati da Marcenaro nei confronti di un giocatore e due dirigenti del Bari.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!19:20
90'+7'
Finale incandescente al San Nicola. Meroni, già ammonito nei 90 minuti, viene espulso da Marcenaro. Rosso anche per il tecnico Vivarini e per un altro componente della panchina19:19
90'+7'
FINISCE QUI! Bari-Pescara termina 1-1!19:16
90'+6'
Altro pallone messo in mezzo da Dorval, per distacco il migliore dei suoi. Uscita alta di Desplanches19:16
90'+3'
SALVATAGGIO SULLA LINEA DI LETIZIA! Cross di Dorval, Antonucci controlla dentro l'area e conclude a botta sicura. Desplanches è battuto ma sulla linea c'è Letizia che salva tutto!19:14
90'
Sei minuti di recupero19:10
88'
Esce anche Faraoni, entra Sgarbi19:07
88'
Cambio Pescara: esce Di Nardo, entra Capellini19:07
87'
OCCASIONE BARI! Gytkjaer si divora di testa il gol della vittoria sull'ennesimo ottimo cross di Dorval!19:07
84'
Cross profondo di Dickmann verso Gytkjaer, uscita sicura di Desplanches 19:04
82'
GOL! BARI-Pescara 1-1! Rete di Maggiore! Crolla il muro del Pescara, cross dalla sinistra di Dorval e perfetto inserimento di Maggiore che di testa batte Desplanches!
Botta su punizione di Di Nardo, palla che non si abbassa18:55
73'
Giallo anche per Braunöder, fallo su Meazzi che si stava involando verso la porta18:53
72'
Ammonito Castrovilli18:52
69'
Esce anche Moncini, entra Cerri18:49
69'
Cambio nel Bari: esce Pagano, entra Antonucci18:49
68'
ANCORA DESPLANCHES! Grande intervento in controtempo sul tiro deviato di Dorval!18:49
67'
Ammonito Meroni18:46
65'
Cambio nel Pescara: esce Corazza, entra Meazzi18:47
65'
PARA ANCHE QUESTO DESPLANCHES! Moncini cambia angolo ma il portiere biancoazzurro ancora una volta intuisce e blocca in due tempi!18:47
64'
PARA DESPLANCHES! Moncini incrocia con il destro ma il portiere neutralizza, Marcenaro però fa ripetere la battuta! Nuova chance per Moncini!18:45
62'
CALCIO DI RIGORE PER IL BARI! Marcenaro, dopo aver visto le immagini, concede il penalty!18:42
61'
MARCENARO NUOVAMENTE AL VAR! Possibile rigore per il Bari, Letizia prima di commettere il fallo su Braunoder intervenuto in area su Castrovilli!18:42
60'
Ammonito anche Nikolaou per proteste18:40
60'
Sta crescendo il tasso agonistico del match18:40
59'
Ammonito Letizia, intervento imprudente su Braunoder18:39
56'
Ammonito Di Nardo, che allarga troppo il braccio su Meroni18:37
55'
Attacca con convinzione adesso il Bari, diagonale provvidenziale di Faraoni ad anticipare Maggiore. Sul successivo corner Braunoder calcia dopo la respinta mandando di poco alto18:36
52'
Gytkjaer insacca dopo un tiro da fuori di un compagno, la sua posizione è però nettamente irregolare18:33
51'
BARI VICINO AL PAREGGIO! Guizzo di Dorval sulla sinistra, cross al centro dove Maggiore e Moncini si ostacolano, l'ultimo a toccare è proprio l'attaccante biancorosso che non riesce a spingere la palla in fondo al sacco!18:32
50'
OCCASIONE PESCARA! Contropiede guidato da Valzania, imbucata per Tonin che fa secco Nikolaou e batte a rete, si oppone con il corpo Cerofolini!18:30
49'
Desplanches anticipa Maggiore sul primo palo dopo l'avanzata e successivo cross di Pagano18:30
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo di BARI-PESCARA!18:25
46'
Primo cambio nel Pescara: esce Tsadjout, entra Tonin18:27
46'
Secondo cambio nel Bari: esce Vicari, entra Maggiore18:26
46'
Primo cambio nel Bari: esce Verreth, entra Gytkjær18:25
Fischi al San Nicola al duplice fischio di Marcenaro. Il Bari è sotto 1-0 contro il Pescara, che ha sbloccato la gara al 9' con il colpo di testa di Di Nardo su cross di Corazza. Meglio gli abruzzesi nel complesso, ma la squadra di Gorgone deve fare i conti con l'inferiorità numerica sopravvenuta alla mezz'ora per l'ingenuità di Olzer, reo di un intervento pericoloso da dietro su Dorval. I galletti crescono nel finale, ma non abbastanza per riequilibrare il risultato18:10
45'+4'
FINE PRIMO TEMPO! Pescara avanti al San Nicola, ma il Bari è in dieci uomini!18:07
45'+1'
Quattro minuti di recupero18:03
45'
Dickmann! Controlla un pallone in area dopo una corta respinta di un difensore pescarese, il suo tiro termina a lato18:03
43'
Gravillon vede la porta dalla lunga distanza, soluzione potente bloccata da Cerofolini18:00
42'
Ancora Di Nardo cerca la porta di prima intenzione, palla a lato18:00
41'
Si riaffaccia in avanti il Pescara, strappo di Corazza che serve sulla sinistra Di Nardo, chiuso in fallo laterale17:59
37'
Cross profondo di Verreth dalla bandierina, nessun compagno arriva sul pallone17:55
35'
Ammonito Dorval, intervento in ritardo su Valzania17:53
32'
Spinge il Bari adesso, Braunoder si incunea in area e mette un cross teso al centro, blocca Desplanches17:50
31'
ESPULSO OLZER! Dopo aver rivisto le immagini, Marcenaro espelle il giocatore del Pescara!17:49
30'
MARCENARO AL VAR! Il direttore di gara ha ammonito Olzer per un intervento pericoloso su Dorval, ma viene richiamato al monitor per un possibile cambio di cartellino!17:49
25'
OCCASIONE BARI! Buona combinazione al limite dell'area, Castrovilli con il mancino chiama Desplanches al riflesso in corner!17:44
22'
Corazza! Fa girare il destro dal limite, Cerofolini vola e devia in corner!17:41
20'
Sponda di Tsadjout per Dagasso, tiro potente ribattuto dal muro biancorosso17:38
17'
Colpo di testa di Di Nardo che svetta ancora stavolta su un cross dalla destra, la palla sfila sul fondo17:35
15'
Dorval scende sulla sinistra e mette un cross al centro, Desplanches fa la sua sfera 17:33
11'
Risponde il Bari! Verreth serve orizzontalmente Pagano dentro l'area, l'attaccante biancorosso avanza e viene chiuso dalla tempestiva uscita bassa di Desplanches!17:30
9'
GOL! Bari-PESCARA 0-1! Rete di DI NARDO! Cross dalla sinistra di Corazza, anticipo secco sul primo palo di Di Nardo che di testa batte Cerofolini!
Rumoreggiano i pochi tifosi presenti al San Nicola17:26
7'
Un altro tiro del Pescara, stavolta è Letizia che calcia dalla distanza, il pallone sorvola la traversa17:25
6'
Continua ad attaccare il Pescara17:24
4'
Altra iniziativa di Dagasso che avanza centralmente e carica il mancino dal limite, tiro debole e trattenuto da Cerofolini17:23
3'
Dagasso cerca la soluzione dalla distanza, palla alta17:21
2'
Rischia il Pescara: errore in disimpegno di Desplanches, recupero di Dorval che serve subito Castrovilli, anticipato al momento della conclusione17:21
SI PARTE! È iniziata BARI-PESCARA!17:18
Le scelte di Gorgone: toglie un attaccante e aggiunge un centrocampista il tecnico degli abruzzesi, che sceglie Dagrasso per infoltire la mediana con Olzer e Valzania. Faraoni e Corazza sugli esterni, in avanti Tsadjout fa coppia con Di Nardo. In difesa la linea a tre è formata da Letizia, Brosco e Gravillon16:40
Le scelte di Vivarini: confermato lo schieramento con il terzetto Meroni, Vicari e Nikolaou davanti a Cerofolini. Dickmann e Dorval spingeranno sulle fasce, mentre in mediana tocca a Braunoder e Verreth. Davanti Castrovilli e Pagano alle spalle di Moncini.16:37
FORMAZIONE UFFICIALE PESCARA: gli ospiti rispondono con un 3-5-2: Desplanches - Letizia, Brosco, Gravillon - Faraoni, Olzer, Valzania, Dagasso, Corazza - Tsadjout, Di Nardo16:33
FORMAZIONE UFFICIALE BARI: i pugliesi si schierano con un 3-4-2-1: Cerofolini - Meroni, Vicari, Nikolaou - Dickmann, Braunoder, Verreth, Dorvàl - Castrovilli, Pagano - Moncini16:32
Dirigerà l'incontro Matteo Marcenaro della sezione di Genova, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Trinchieri e dal quarto ufficiale Marotta. Al Var ci sono invece Giua e Rapuano12:48
Sfida dal sapore particolare per Vincenzo Vivarini, esonerato poco più di un mese fa proprio dal Pescara che oggi ritrova da avversario12:53
Non se la passa meglio il neo promosso Pescara, che con 9 punti all'attivo chiude la classifica al 20' posto. Gli abruzzesi non vincono dal 21 settembre e hanno incamerato un solo punto nelle ultime quattro partite12:46
Momento non facile per il Bari, reduce dal pareggio a reti bianche con la Juve Stabia e da due sconfitte consecutive, di cui una per 5-0 con l'Empoli. I galletti si trovano attualmente al 16' posto in classifica e non vincono dallo scorso 2 novembre (1-0 su Cesena).12:44
Benvenuti alla diretta di Bari-Pescara, gara valida per la 15' giornata di Serie B!12:41
Dove si gioca la partita:
Stadio: San Nicola Città: Bari Capienza: 58270 spettatori12:41
Bari - Pescara è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 8 dicembre alle ore 17:15 allo stadio San Nicola di Bari. Arbitro di Bari - Pescara sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.
Matteo Marcenaro
Statistiche Stagionali
Partite dirette
6
Falli fischiati
158
Fuorigioco
15
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
26
Espulsioni
1
Cartellini per partita
4.5
Falli per cartellino
5.8
Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:
Serie A: 6 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie A
Juventus-Parma 2-0
14-09-2025
Serie A
Milan-Bologna 1-0
27-09-2025
Serie B
Südtirol-Reggiana 3-1
04-10-2025
Serie B
Spezia-Palermo 1-2
18-10-2025
Serie A
Torino-Napoli 1-0
29-10-2025
Serie A
Como-Verona 3-1
07-11-2025
Serie A
Pisa-Cremonese 1-0
30-11-2025
Serie A
Atalanta-Fiorentina 2-0
Attualmente il Bari si trova 15° in classifica con 15 punti (frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte); invece il Pescara si trova 20° in classifica con 10 punti (frutto di 1 vittoria, 7 pareggi e 7 sconfitte). Il Bari ha segnato 14 gol e ne ha subiti 25; il Pescara ha segnato 19 gol e ne ha subiti 30.
In casa il Bari ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte). Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, l'Empoli e Juve Stabia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Catanzaro e Padova ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Bari ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia pareggiando 0-0 mentre Il Pescara ha incontrato Padova perdendo 0-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 5 gol.
Bari e Pescara si sono affrontate 34 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 11 volte, il Pescara ha vinto 9 volte mentre i pareggi sono stati 14.
Bari-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Pescara ha vinto solo una delle ultime nove sfide contro il Bari in Serie BKT (4N, 4P) e in cinque di queste non ha trovato la via del gol.
Il Bari è imbattuto da quattro match in casa contro il Pescara in Serie BKT, dopo due sconfitte di fila, e in particolare potrebbe ottenere tre clean sheet interni consecutivi contro il Delfino per la prima volta nella competizione.
Il Bari ha perso l'ultima gara casalinga - dopo tre successi consecutivi in casa - e non incassa due sconfitte di fila in casa in Serie BKT da marzo-aprile 2024, con Giuseppe Iachini alla guida.
Contando tre punti a vittoria da sempre, il Pescara (nove punti) ha avuto una partenza peggiore in Serie BKT - dopo 14 gare giocate - di quella attuale soltanto nella stagione 2006/07 (cinque punti), annata poi chiusa con la retrocessione.
Il Pescara è la squadra che ha segnato più gol da fuori area in questo campionato: cinque, incluso il più recente, quello di Tommaso Corazza contro il Catanzaro lo scorso 21 novembre.
Gabriele Moncini ha segnato quattro gol contro il Pescara in Serie BKT, suo bersaglio preferito al pari del Pisa nella competizione; inoltre, l'attaccante del Bari ha sfidato il Delfino in tre occasioni in cadetteria, sempre in gare casalinghe (con le maglie di Cesena, Cittadella e Benevento), trovando la rete in ciascuna di esse.
Il primo gol di Giacomo Olzer in Serie BKT è arrivato proprio contro il Bari, in trasferta, con la maglia del Brescia, il 1° ottobre 2022; il classe 2001 (tre reti in questo campionato) non ha mai segnato quattro gol in una stagione in cadetteria (tre anche nel 2022/23).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: