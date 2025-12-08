Si allunga a sette la striscia positiva del Frosinone grazie alla netta vittoria di oggi. Dopo il vantaggio di Kvernadze, i padroni di casa trovano il 2-0 al 61' con Calvani di testa su calcio d'angolo di Calò. Quattro minuti dopo arriva il tris con Kvernadze che realizza la propria doppietta personale. La Juve Stabia non riesce più a reagire e termina la gara con zero tiri nello specchio a certificare una giornata storta in terra laziale.
Il settimo risultato utile consecutivo in campionato proietta il Frosinone al comando della classifica a quota 31 come il Monza, la Juve Stabia si ferma invece a 19, comunque in piena lotta per la zona playoff.
Nel prossimo turno il Frosinone sarà di scena a Pescara mentre la Juve Stabia ospiterà l'Empoli.
90'+4'
Triplice fischi di Perenzoni. Frosinone batte Juve Stabia 3-0, doppietta di Kvernadze e rete di Calvani per i padroni di casa.17:00
90'+4'
Cross di Mannini col destro dalla sinistra, Candellone ci prova di testa ma non inquadra lo specchio.16:58
90'+3'
Recupero che trascorre senza emozioni, la Juve Stabia non è più stata in grado di reagire dopo l'uno-due del Frosinone poco dopo l'ora di gioco.16:58
90'+1'
Fuga di De Pieri sulla destra e palla a rimorchio per Carissoni, anticipato all'ultimo da Gelli.16:55
90'
Quattro minuti di recupero.16:56
90'
Sinistro di Zilli da dentro l'area, parato a terra da Confente.16:55
87'
Punizione di Gelli direttamente in porta dai 30 metri, palla fuori di poco alla destra di Confente.16:52
87'
Trattenuta vistosa di Leone su Grosso e giallo per il centrocampista della Juve Stabia.16:51
86'
Sostituzione Frosinone: fuori Giacomo Calò, dentro Filippo Grosso.16:50
Sostituzione Frosinone: fuori Antonio Raimondo, dentro Massimo Zilli.16:46
79'
OCCASIONE FROSINONE! Ghedjemis crossa basso in area piccola, la palla, deviata da un difensore avversario, scavalca Confente e per poco non finisce in porta. 16:44
79'
Cacciamani cerca spazio al limite dell'area ciociara ma perde palla, poi commette fallo su Anthony Oyono.16:44
76'
Possesso palla prolungato da parte della Juve Stabia che non sta però trovando spazi sulla trequarti offensiva.16:41
74'
Sostituzione Frosinone: non ce la fa Gabriele Calvani, Alvini inserisce Jacopo Gelli.16:38
73'
Sostituzione Frosinone: esce Giorgi Kvernadze, dentro Francesco Gelli al suo posto.16:38
72'
Continua ad attaccare il Frosinone che non sembra accontentarsi del triplo vantaggio.16:37
70'
Nulla di fatto sul calcio d'angolo messo in area da Maistro, il Frosinone riparte da una rimessa dal fondo.16:36
70'
Problema alla caviglia destra per Calvani che esce sulle sue gambe ma non sembra al meglio.16:35
68'
Candellone lotta col Calvani e guadagna un corner per la Juve Stabia. Il difensore gialloblu rimane a terra dolorante e Perenzoni ferma il gioco.16:33
65'
GOL! FROSINONE-Juve Stabia 3-0! Rete di Kvernadze. Cichella serve Kvernadze con l'esterno in area, il georgiano si gira in un fazzoletto e fulmina Confente con un destro preciso sul primo palo. Tris del Frosinone che chiude il match nel giro di quattro minuti.
De Pieri di prova col destro a lunga gittata, palla altissima sopra la porta di Palmisani.16:28
62'
Sostituzione Juve Stabia: fuori Christian Pierobon, dentro Fabio Maistro.16:27
61'
GOL! FROSINONE-Juve Stabia 2-0! Rete di Calvani. Calò pennella dalla bandierina di sinsitra, Calvani insacca di testa in avvitamento. Nulla da fare per Confente, scavalcato dalla traiettoria della conclusione.
Corner per il Frosinone, lo concede Bellich in chiusura su Kvernadze.16:25
58'
Retropassaggio rischioso di Stabile per Confente che se la cava rinviando all'ultimo sulla pressione di Raimondo in area piccola.16:24
57'
De Pieri centra la barriera col mancino a giro, poi calcia alto di controbalzo sulla respinta.16:22
56'
Sostituzione Juve Stabia: esce Marco Ruggero, entra Giacomo Stabile.16:21
56'
Cacciamani cerca lo spazio per il destro dal limite ma viene steso da Oyono e guadagna un calcio di punizione da posizione interessante per i suoi.16:21
53'
Si è decisamente accesa la partita dopo un primo tempo con poche emozioni.16:18
52'
OCCASIONE FROSINONE! Ripartenza dei padroni di casa, Ghedjemis serve Koutsoupias a rimorchio il cui destro basso viene respinto da Confente.16:17
52'
Doppia torre in area gialloblu, Palmisani blocca la palla in presa alta.16:17
51'
Risponde il Frosinone con Ghedjemis che tenta il tacco in area piccola, Confente fa buona guardia e recupera palla.16:16
51'
Ancora Juve Stabia in area avversaria, Candellone sbaglia però il controllo su lancio di Mosti e regala una rimessa dal fondo ai padroni di casa.16:16
50'
SPRECA PIEROBON! Il numero 10 ospite ha spazio sulla sinistra, si accentra in area ma sbaglia tutto col destro da posizione centrale. Occasione sprecata dagli ospiti.16:15
47'
Candellone calcia addosso a Palmisani in area ciociara, Perenzoni aveva però fermato tutto per un fallo di De Pieri su Cittadini.16:12
46'
Si ricomincia!16:10
45'
Sostituzione Juve Stabia: fuori Kevin Piscopo, dentro Giacomo De Pieri.16:10
Dominio quasi totale della squadra di Alvini che sfiora il vantaggio per due volte con Ghedjemis, fermato dal palo prima e da Ruggero di testa poi, nel recupero è però la perla di Kvernadze a portare in vantaggio i padroni di casa. Il georgiano semina il panico tra le maglie della difesa ospite e deposita la palla in rete beffando Confente sul primo palo. Juve Stabia troppo rinunciataria dopo le primissime battute del match nelle quali aveva provato a gestire maggiormente il possesso.15:58
45'+5'
Fine primo tempo. Frosinone-Juve Stabia è 1-0 grazie alla rete di Kvernadze al 46'.15:54
45'+5'
Traversone di Kvernadze sul secondo palo, bloccato a due mani da Confente. Si gioca ben oltre i tre minuti concessi da Perenzoni.15:53
45'+4'
OCCASIONE FROSINONE! Cichella si gira su sé stesso in area e calcia forte sul primo palo col destro, Confente copre bene deviando la palla in calcio d'angolo.15:53
45'+1'
GOL! FROSINONE-Juve Stabia 1-0! Rete di Kvernadze. Lancio di Bracaglia, Kvernadze ne salta due dopo il controllo e batte Confente con il destro basso sul primo palo. Prima rete in campionato per il georgiano.
Cichella lotta in area avversaria e serve Raimondo in area piccola, ci pensa Ruggero a toccare la palla in corner un attimo prima della conclusione dell'attaccante di casa.15:46
40'
OCCASIONE FROSINONE! Ghedjemis ci prova col sinistro da dentro l'area, respinto di testa da Ruggero con Confente che non ci era arrivato!15:44
38'
Situazione confusa in area campana, né Koustoupias né Raimondo riescono a calciare in porta da pochi passi, poi Perenzoni ferma tutto per un fallo precedente di Ghedjemis su Bellich.15:42
36'
Mosti entra in netto ritardo su Bracaglia. Il direttore di gara ammonisce il numero 98 della Juve Stabia.15:40
35'
Ghedjemis si rialza dopo un paio di minuti, tornerà in campo con una vistosa fasciatura al capo.15:39
33'
Ghedjemis rimane a terra per un colpo alla testa. Si ferma il gioco ed entra in campo lo staff medico del Frosinone.15:36
31'
Non si allenta la presa del Frosinone, la Juve Stabia non è praticamente più riuscita a uscire dalla propria metà campo negli ultimi 20 minuti.15:34
28'
Altra conclusione del Frosinone, stavolta ci prova Raimondo col mancino dai 20 metri senza però inquadrare lo specchio.15:31
26'
PALO DEL FROSINONE! Schema su calcio piazzato dei padroni di casa, Ghedjemis calcia col sinistro dal limite, una deviazione di Calvani manda la palla sul palo alla destra di Confente.15:30
25'
Sinistro di Koutsoupias dalla distanza, Confente blocca a terra senza problemi.15:28
24'
Calcio d'angolo per il Frosinone, flipper il area campana ma nessuno del Frosinone trova la deviazione giusta.15:27
21'
Tacco di Mosti per Cacciamani, la conclusione dell'esterno è però masticata e viene respinta dalla difesa ciociara.15:44
20'
Punizione per il Frosinone sulla trequarti offensiva, Calò pennella in area dalla destra trovando il colpo di testa di Calvani che termina però alto sopra la traversa.15:23
18'
Ora è il Frosinone ad aver preso in mano le redini del gioco, la Juve Stabia sta cercando di difendersi in modo ordinato.15:22
17'
Ghedjemis lavora il pallone sulla destra e crossa in area per Raimondo, anticipato di testa da Giorgini.15:20
14'
Ritmo basso ora dopo le fiammate che hanno contraddistinto i primi dieci minuti di gara.15:19
11'
Candellone va via col fisico a Calvani ma viene rimontato dal suo avversario al limite dell'area ciociara. Si alza poi la bandierina a ravvisare il fuorigioco dell'attaccante ospite.15:15
10'
Brividi in area ciociara con Candellone che mette un pallone basso in area piccola, Bracaglia anticipa Carissoni all'ultimo e subisce anche fallo dall'avversario.15:13
9'
Ancora Frosinone pericoloso, Bracaglia tenta il sinistro dalla distanza ma non inquadra lo specchio.15:12
8'
OCCASIONE FROSINONE! Ripartenza di Ghedjemis che viene chiuso in area ma trova comunque lo spazio per l'assist a Raimondo, l'attaccante ciociaro ci prova col destro in girata ma alza troppo la traiettoria.15:12
7'
Si fa vedere il Frosinone in zona offensiva ma il traversone di Ghedjemis dalla destra è totalmente sballato. Rimessa dal fondo per gli ospiti.15:10
5'
La Juve Stabia continua a fare la partita col Frosinone che si sta limitando a occupare al meglio il campo davanti a Palmisani.15:09
4'
Discesa di Cacciamani sulla sinistra e cross al centro, sulla respinta corta di Cittadini ci prova Pierobon col sinistro al volo ma non trova lo specchio.15:44
2'
Primi istanti di gara con la Juve Stabia a manovrare, il Frosinone per ora si sta limitando ad attendere.15:05
Si comincia!15:03
Minuto di silenzio in memoria di Nicola Pietrangeli allo Stirpe.15:03
Rispetto allo 0-0 col Bari nel recupero, Abate opera tre cambi nella formazione iniziale. Gabrielloni lascia spazio a Piscopo a supporto di Candellone, Mosti prende il posto di Leone a centrocampo così come Bellich che trova spazio nel trio difensivo davanti a Confente, in panchina va Stabile. La difesa è completata da Giorgini e Ruggero, la mediana vedrà Carissoni largo a destra con Cacciamani a sinistra, in mezzo ci sono Pierobon e Correia.15:02
Tre cambi per Alvini rispetto alla vittoria sulla Reggiana: Bracaglia per Marchizza sulla sinistra, Cittadini per lo squalificato Monterisi al centro della difesa e Raimondo al centro dell'attacco al posto di Zilli. Confermati gli altri otto con Ghedjemis e Kvernadze esterni alti, il trio Calò-Koutsoupias-Cichella in mezzo, Anthony Oyono a destra e Calvani da centrale davanti a Palmisani.14:59
FORMAZIONE UFFICIALE JUVE STABIA: 3-5-1-1 per gli uomini di Abate. Confente - Ruggero, Giorgini, Bellich - Carissoni, Mosti, Pierobon, Correia, Cacciamani - Piscopo - Candellone. A disposizione: Boer, Reale, Gabrielloni, Baldi, Ciammaglichella, Stabile, Duca, De Pieri, Maistro, Zuccon, Leone, Mannini.16:11
FORMAZIONE UFFICIALE FROSINONE: 4-3-3 per i padroni di casa. Palmisani - Anthony Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia - Calò, Koutsoupias, Cichella - Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. A disposizione: Sherri, Pisseri, Biraschi, Marchizza, Jacopo Gelli, Francesco Gelli, Grosso, Corrado, Jeremy Oyono, Zilli, Masciangelo, Kone.14:54
Dirige il match Perenzoni con Vecchi e Zingarelli ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Di Marco mentre in sala VAR ci sono Cosso e Prontera.14:51
Il Frosinone, secondo in classifica, cerca di allungare la propria striscia positiva a sette incontri senza sconfitte contro una Juve Stabia reduce da due pareggi e senza vittoria dall'8 novembre, un mese esatto fa. Fischio d'inizio alle ore 15.14:37
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Frosinone-Juve Stabia, gara valida per la 15esima giornata del campionato di Serie B 2025/26.14:33
Frosinone - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 8 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Arbitro di Frosinone - Juve Stabia sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.
Attualmente il Frosinone si trova 1° in classifica con 31 punti (frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 11° in classifica con 19 punti (frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte). Il Frosinone ha segnato 29 gol e ne ha subiti 13; Juve Stabia ha segnato 15 gol e ne ha subiti 19.
In casa il Frosinone ha fatto 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte). Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, la Reggiana e Juve Stabia ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Monza e il Bari ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia vincendo 3-0 mentre Juve Stabia ha incontrato il Bari pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 4 gol.
Frosinone e Juve Stabia si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone ha vinto 1 volta, Juve Stabia non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 3.
Frosinone-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Frosinone è imbattuto nelle quattro sfide contro la Juve Stabia in Serie BKT (1V, 3N) e nella competizione solo contro il Carpi (sei - 3V, 3N) ha disputato più match senza mai perdere.
Il Frosinone ha perso solo una delle ultime nove sfide contro squadre campane in Serie BKT (5V, 3N), il 28 agosto 2022 contro il Benevento (1-2 in trasferta), ed è rimasto a secco di reti solo una volta nel parziale.
La Juve Stabia è reduce da due sconfitte in trasferta, contro Modena e Sampdoria, e in questo anno solare ha già incassato tre ko fuori casa di fila, tra gennaio e febbraio scorsi, contro Palermo, Sassuolo e Pisa.
Dall'inizio della 10ª giornata, nessuna squadra ha conquistato più punti del Frosinone in Serie BKT: 13, al pari del Monza. Inoltre, nessuna formazione ha segnato più dei ciociari nel periodo: 12 gol, come il Venezia.
Il Frosinone è la squadra più contropiedista della Serie BKT 2025/26: ben 33 attacchi del genere (2.4 in media a partita), almeno otto più di qualsiasi altra formazione.
Il primo gol di Leonardo Candellone in Serie BKT è arrivato proprio sul campo del Frosinone, il 17 gennaio 2020 con la maglia del Pordenone; il classe 1997 ha preso parte a tre reti nelle ultime cinque gare esterne, frutto di due gol e un assist.
Ilias Koutsoupias ha realizzato nell'ultimo turno di campionato la sua quinta rete in questa Serie BKT e ha già eguagliato il suo bottino realizzativo delle precedenti quattro stagioni nella competizione; in 108 presenze finora collezionate nel torneo cadetto, il classe 2001 non ha mai segnato in due gare di fila.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: