Tre cambi per Alvini rispetto alla vittoria sulla Reggiana: Bracaglia per Marchizza sulla sinistra, Cittadini per lo squalificato Monterisi al centro della difesa e Raimondo al centro dell'attacco al posto di Zilli. Confermati gli altri otto con Ghedjemis e Kvernadze esterni alti, il trio Calò-Koutsoupias-Cichella in mezzo, Anthony Oyono a destra e Calvani da centrale davanti a Palmisani.14:59

Rispetto allo 0-0 col Bari nel recupero, Abate opera tre cambi nella formazione iniziale. Gabrielloni lascia spazio a Piscopo a supporto di Candellone, Mosti prende il posto di Leone a centrocampo così come Bellich che trova spazio nel trio difensivo davanti a Confente, in panchina va Stabile. La difesa è completata da Giorgini e Ruggero, la mediana vedrà Carissoni largo a destra con Cacciamani a sinistra, in mezzo ci sono Pierobon e Correia.15:02

Dominio quasi totale della squadra di Alvini che sfiora il vantaggio per due volte con Ghedjemis, fermato dal palo prima e da Ruggero di testa poi, nel recupero è però la perla di Kvernadze a portare in vantaggio i padroni di casa. Il georgiano semina il panico tra le maglie della difesa ospite e deposita la palla in rete beffando Confente sul primo palo. Juve Stabia troppo rinunciataria dopo le primissime battute del match nelle quali aveva provato a gestire maggiormente il possesso.15:58

PREPARTITA

Frosinone - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Arbitro di Frosinone - Juve Stabia sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.

Daniele Perenzoni Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 27 Fuorigioco 6 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 9.0 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Monza-Frosinone 0-1 30-08-2025 Serie B Juve Stabia-Venezia 0-0 19-09-2025 Serie B Palermo-Bari 2-0 28-09-2025 Serie A Sassuolo-Udinese 3-1 25-10-2025 Serie B Avellino-Spezia 0-4 02-11-2025 Serie B Catanzaro-Venezia 2-1 22-11-2025 Serie B Carrarese-Reggiana 0-0

Attualmente il Frosinone si trova 1° in classifica con 31 punti (frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 11° in classifica con 19 punti (frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte).

Il Frosinone ha segnato 29 gol e ne ha subiti 13; Juve Stabia ha segnato 15 gol e ne ha subiti 19.

In casa il Frosinone ha fatto 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, la Reggiana e Juve Stabia ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Monza e il Bari ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia vincendo 3-0 mentre Juve Stabia ha incontrato il Bari pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 4 gol.

Frosinone e Juve Stabia si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone ha vinto 1 volta, Juve Stabia non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 3.

Frosinone-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Frosinone è imbattuto nelle quattro sfide contro la Juve Stabia in Serie BKT (1V, 3N) e nella competizione solo contro il Carpi (sei - 3V, 3N) ha disputato più match senza mai perdere.

Il Frosinone ha perso solo una delle ultime nove sfide contro squadre campane in Serie BKT (5V, 3N), il 28 agosto 2022 contro il Benevento (1-2 in trasferta), ed è rimasto a secco di reti solo una volta nel parziale.

La Juve Stabia è reduce da due sconfitte in trasferta, contro Modena e Sampdoria, e in questo anno solare ha già incassato tre ko fuori casa di fila, tra gennaio e febbraio scorsi, contro Palermo, Sassuolo e Pisa.

Dall'inizio della 10ª giornata, nessuna squadra ha conquistato più punti del Frosinone in Serie BKT: 13, al pari del Monza. Inoltre, nessuna formazione ha segnato più dei ciociari nel periodo: 12 gol, come il Venezia.

Il Frosinone è la squadra più contropiedista della Serie BKT 2025/26: ben 33 attacchi del genere (2.4 in media a partita), almeno otto più di qualsiasi altra formazione.

Il primo gol di Leonardo Candellone in Serie BKT è arrivato proprio sul campo del Frosinone, il 17 gennaio 2020 con la maglia del Pordenone; il classe 1997 ha preso parte a tre reti nelle ultime cinque gare esterne, frutto di due gol e un assist.

Ilias Koutsoupias ha realizzato nell'ultimo turno di campionato la sua quinta rete in questa Serie BKT e ha già eguagliato il suo bottino realizzativo delle precedenti quattro stagioni nella competizione; in 108 presenze finora collezionate nel torneo cadetto, il classe 2001 non ha mai segnato in due gare di fila.

