Dopo due vittorie consecutive al Martelli, crolla l'imbattibilità casalinga del Mantova. La Reggiana ottiene tre punti pesantissimi grazie al grandissimo gol di Reinhart a inizio ripresa, vani i tentativi finali del Mantova che cerca di sfruttare l'inferiorità numerica della squadra di Dionigi (espulso Charlys dopo intervento Var), il risultato finale premia gli emiliani
90'+9'
TRIPLICE FISCHIO! La Reggiana sbanca il Martelli!17:02
90'+6'
Sfiora il raddoppio in contropiede la Reggiana! Festa blocca la conclusione di Bonetti dopo l'avanzata di Novakovich17:01
90'+5'
Si riversa in avanti la squadra di Possanzini16:58
90'+2'
OCCASIONE MANTOVA! Paoletti dal limite piazza con il destro, palla che sfiora il palo!16:56
90'
Otto minuti di recupero16:54
89'
ESPULSO CHARLYS! Massimi estrae il rosso per il centrocampista della Reggiana che ha rifilato una manata a Maggioni! Si riprenderà con un corner in quanto l'episodio si è verificato a gioco fermo16:53
88'
MASSIMI VA AL MONITOR! Sotto la lente il contatto tra Charlys e Maggioni!16:52
86'
È andato giù Maggioni in area poco prima della battuta di un calcio d'angolo per il Mantova. Check del Var per valutare un'eventuale condotta violenta16:51
85'
Tavsan! Arriva in area e calcia verso la porta, Festa respinge in qualche modo!16:49
84'
Cross profondo di Marras, la palla sfila sul fondo16:47
83'
Ammonito Bonetti, appena entrato in campo. Fallo tattico a interrompere una ripartenza16:48
82'
Quinto cambio nella Reggiana: esce Reinhart, entra Bertagnoli16:45
82'
Quarto cambio nella Reggiana: esce Bozzolan, entra Bonetti16:45
79'
Trimboli calcia dalla distanza dopo l'uscita con i pugni di Motta, palla alta16:43
78'
Non c'è più molto tempo per il Mantova, che non è riuscito a reagire con decisione dopo lo svantaggio16:43
76'
Quinto cambio nel Mantova: esce Bonfanti, entra Mensah16:40
76'
Terzo cambio nella Reggiana: esce Gondo, entra Novakovich16:40
75'
Ammonito Bonfanti16:41
72'
Qualche problema per Quaranta, che ha bisogno dell'intervento dello staff medico16:37
71'
Quarto cambio nel Mantova: esce Ruocco, entra Caprini16:34
70'
Terzo cambio nel Mantova: esce Artioli, entra Falletti16:34
70'
Botta da fuori di Paoletti alta non di molto, c'è stata anche una deviazione16:34
66'
Accelera sulla destra Tavsan, ottima chiusura di Maggioni che guadagna anche il rinvio dal fondo16:30
64'
Il Mantova si fa vedere in avanti con Marras, cross per Ruocco che di testa non riesce a raggiungere lo specchio16:28
61'
Secondo cambio nella Reggiana: esce Marras, entra Libutti16:25
60'
Ammonito Reinhart per proteste16:23
57'
Secondo cambio nel Mantova: esce Wieser, entra Paoletti16:21
57'
Primo cambio nel Mantova: esce Galuppini, entra Tommaso Marras16:21
56'
Uscita di Motta su un cross dalla destra, il portiere della Reggiana subisce anche la carica irregolare di un attaccante del Mantova16:20
53'
GOL! Mantova-REGGIANA 0-1! Rete di Reinhart! Gol strepitoso di Reinhart che, sul suggerimento orizzontale dalla destra di Marras, colpisce di prima intenzione e piazza la sfera all'incrocio dei pali!
Si scaldano gli animi, interviene Massimi a riportare la calma16:15
49'
SI DIVORA IL VANTAGGIO LA REGGIANA! Imbucata di Tavsan per Portanova che tutto solo davanti a Festa calcia incredibilmente a lato!16:13
47'
Tornano a cantare i sostenitori del Mantova dopo la protesta del primo tempo16:10
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo di MANTOVA-REGGIANA!16:09
46'
Primo cambio nella Reggiana: esce Girma, entra Tavsan16:09
Nessun gol tra Mantova e Reggiana dopo i primi 45 minuti. In realtà la squadra di Dionigi il gol lo troverebbe dopo poco più di dieci minuti con Gondo, che anticipa i centrali del Mantova sul cross di Girma e con un rimpallo batte Festa. L'arbitro Massimi, che inizialmente convalida la rete, cambia però decisione dopo la segnalazione della sala Var, che ravvisa un tocco di mano dello stesso attaccante ospite. Poche emozioni per la parte restante di primo tempo, l'unica vera occasione è un calcio di punizione di Galuppini deviata in corner da un volo di Festa.15:57
45'+4'
FINE PRIMO TEMPO! Reti bianche al Martelli!15:53
45'+3'
Sul corner di Artioli sbaglia completamente l'uscita Motta, il pallone però sfila direttamente sul fondo15:53
45'+2'
Ruocco punta sulla sinistra, altra chiusura della difesa emiliana15:52
45'
Tre minuti di recupero15:50
43'
Punizione per la Reggiana scodellata al centro, Magnani impatta di testa senza inquadrare lo specchio15:48
40'
Ammonito Cella, che spende il cartellino fermando irregolarmente Gondo15:45
39'
Ruocco converge dalla sinistra e libera il destro dal limite, tentativo neutralizzato sul nascere15:44
38'
Cross di Marras dalla destra, sponda aerea di Portanova che però trova solo l'uscita puntuale di Festa15:43
36'
Ancora Galuppini cerca la porta, stavolta con un tiro al volo dopo una corta respinta della difesa della Reggiana, palla deviata oltre la linea di fondo da un difensore15:41
34'
Sta guadagnando metri il Mantova15:40
32'
Il Mantova riparte in contropiede, Galuppini dalla sinistra cerca il cross sul secondo palo ma nessun compagno si trova in quella zona15:36
29'
Prova a suonare la carica Bonfanti, ma il centravanti del Mantova viene chiuso al limite dell'area al momento del tiro15:34
25'
Ammonito Bozzolan, che non riesce a frenare la corsa e interviene in ritardo su un avversario15:30
24'
Sempre pericolosa sulla fascia destra la Reggiana, cross a centro area di Marras e anticipo decisivo di Castellini su Portanova15:29
22'
Spinge ancora Girma sulla destra, il suo tiro cross viene ribattuto in corner15:26
21'
Ha preso vita la Reggiana dopo la rete annullata, più timido il Mantova in questa fase15:26
18'
Girma duella con Maggioni sulla destra, il laterale del Mantova chiude in angolo15:23
15'
OCCASIONE MANTOVA! Splendido calcio di punizione battuto direttamente in porta da Galuppini, gran tuffo di Motta che vola e toglie la sfera dall'incrocio dei pali!15:20
11'
ANNULLATO IL VANTAGGIO DELLA REGGIANA! Girma pesca Gondo a centro area, la sua deviazione sotto misura è vincente ma l'arbitro Massimi, dopo il richiamo del Var, annulla la rete in quanto l'attaccante ospite nel rimpallo ha toccato il pallone con la mano!15:17
9'
Prova ad affacciarsi in avanti la Reggiana, Marras viene chiuso sulla destra al momento del cross15:14
6'
Cross a rientrare di Galuppini che pesca al limite dell'area piccola Bonfanti, il quale spalle alla porta prova a girarsi venendo ben contenuto dalla retroguardia ospite15:11
3'
Ritmi bassi in questi primi minuti, il Mantova gestisce il possesso mentre la Reggiana aspetta nella propria metà campo15:09
SI PARTE! È iniziata MANTOVA-REGGIANA!15:04
Le scelte di Dionigi: il tecnico degli emiliani conferma la linea a tre con Papetti, Magnani e Quaranta davanti a Motta. A tutta fascia Marras a destra con Bozzolan a sinistra, Charlys e Reinhart al centro. In attacco il tridente è formato da Portanova, Girma e Gondo.14:25
Le scelte di Possanzini: davanti a Festa la linea a quattro è composta da Maggioni, Cella, Castellini e Fedel, mentre in mediana agiranno Trimboli, Artioli e Wieser. Davanti ci sono Galuppini e Ruocco ai lati di Bonfanti.14:24
FORMAZIONE UFFICIALE REGGIANA: gli ospiti rispondono con un 3-4-3: Motta - Papetti, Magnani, Quaranta - Marras, Charlys, Reinhart, Bozzolan - Portanova, Girma, Gondo14:18
FORMAZIONE UFFICIALE MANTOVA: i padroni di casa si schierano con un 4-3-3: Festa - Maggioni, Cella, Castellini, Fedel - Trimboli, Artioli, Wieser - Ruocco, Bonfanti, Galuppini14:17
Dirigerà l'incontro Luca Massimi della sezione di Termoli, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Di Giacinto e Ricci e dal quarto ufficiale Calzavara. Al Var ci sono invece Gualtieri e Di Vuolo.12:14
Tre punti in più per la Reggiana rispetto ai lombardi, la squadra di Dionigi arriva al Martelli con l'ambizione di ritrovare una vittoria che manca dallo scorso 28 ottobre. Nelle ultime quattro sfide sono infatti arrivati due pareggi e due sconfitte, l'ultima delle quali una settimana fa ad opera del Frosinone.12:19
Tre vittorie e due sconfitte per il Mantova nelle ultime cinque, i biancorossi hanno attraversato un momento complicato e hanno rialzato la testa salvando la panchina di Possanzini. Nell'ultima uscita in campionato è arrivato però il pesante k.o. esterno con il Venezia che ha interrotto una striscia di tre vittorie consecutive.12:17
Benvenuti alla diretta di Mantova-Reggiana, gara valida per la 15' giornata del campionato di Serie B!12:13
Mantova - Reggiana è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 8 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. Arbitro di Mantova - Reggiana sarà Luca Massimi. Al VAR invece ci sarà Matteo Gualtieri.
Luca Massimi
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Serie B: 6 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
18-08-2025
Coppa Italia
Cerignola-Verona 1-1
31-08-2025
Serie B
Modena-Avellino 1-1
20-09-2025
Serie B
Spezia-Juve Stabia 1-3
01-10-2025
Serie B
Pescara-Südtirol 1-1
26-10-2025
Serie B
Bari-Mantova 1-0
01-11-2025
Serie B
Avellino-Reggiana 4-3
21-11-2025
Serie B
Catanzaro-Pescara 3-3
Attualmente Mantova si trova 16° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte); invece la Reggiana si trova 9° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Mantova ha segnato 13 gol e ne ha subiti 23; la Reggiana ha segnato 19 gol e ne ha subiti 19.
In casa Mantova ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte). Fuori casa la Reggiana ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte). Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Venezia e la Reggiana ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, Carrarese e il Frosinon ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Mantova ha incontrato nell'ultima partita la Reggiana perdendo 0-1 mentre La Reggiana ha incontrato il Frosinone perdendo 0-1.
Mantova e Reggiana si sono affrontate 18 volte in campionato. Nei precedenti match Mantova ha vinto 3 volte, la Reggiana ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 10.
Mantova-Reggiana ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Mantova ha perso solo due delle ultime 12 gare contro la Reggiana in Serie BKT, anche se nel parziale ha pareggiato ben otto di queste sfide, incluse cinque delle ultime sei.
La Reggiana ha vinto solo due delle nove trasferte contro il Mantova in Serie BKT (5N, 2P), anche se uno di questi successi è arrivato nell'ultimo incrocio tra le due squadre nella competizione: 2-0, lo scorso 29 dicembre.
Il Mantova arriva da due successi casalinghi di fila e sotto la guida di Davide Possanzini ha già centrato tre vittorie consecutive in casa in Serie BKT, nelle prime tre gare giocate davanti al proprio pubblico con l'attuale allenatore, tra agosto e settembre 2024.
La Reggiana non trova la rete da tre gare consecutive in Serie BKT e non arriva ad almeno quattro match di fila senza segnare nella competizione da dicembre 2020-gennaio 2021 (serie arrivata a sei).
Il Mantova è la squadra che ha tentato più tiri nello specchio in questo campionato (78), ma per contro è la formazione con la più bassa percentuale realizzativa della Serie BKT: solo il 6% delle conclusioni totali dei mantovani viene convertito in rete.
Nicholas Bonfanti ha segnato due gol contro la Reggiana e in Serie BKT conta più reti solo contro il Venezia (tre); il classe 2002 non ha ancora preso parte ad alcun gol in 10 presenze in questo campionato, mentre dopo altrettante gare giocate nello scorso torneo contava già quattro marcature.
L'ultima rete di Matteo Rover in Serie BKT è arrivata proprio contro il Mantova, il 14 dicembre 2024, nel pareggio casalingo per 2-2 con il Südtirol; da allora, il classe 1999 non ha trovato la rete per 24 presenze di fila, il suo più lungo stop realizzativo nella competizione.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: