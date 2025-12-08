Tre vittorie e due sconfitte per il Mantova nelle ultime cinque, i biancorossi hanno attraversato un momento complicato e hanno rialzato la testa salvando la panchina di Possanzini. Nell'ultima uscita in campionato è arrivato però il pesante k.o. esterno con il Venezia che ha interrotto una striscia di tre vittorie consecutive.12:17

Dirigerà l'incontro Luca Massimi della sezione di Termoli, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Di Giacinto e Ricci e dal quarto ufficiale Calzavara. Al Var ci sono invece Gualtieri e Di Vuolo.12:14

Le scelte di Possanzini: davanti a Festa la linea a quattro è composta da Maggioni, Cella, Castellini e Fedel, mentre in mediana agiranno Trimboli, Artioli e Wieser. Davanti ci sono Galuppini e Ruocco ai lati di Bonfanti.14:24

Le scelte di Dionigi: il tecnico degli emiliani conferma la linea a tre con Papetti, Magnani e Quaranta davanti a Motta. A tutta fascia Marras a destra con Bozzolan a sinistra, Charlys e Reinhart al centro. In attacco il tridente è formato da Portanova, Girma e Gondo.14:25

Nessun gol tra Mantova e Reggiana dopo i primi 45 minuti. In realtà la squadra di Dionigi il gol lo troverebbe dopo poco più di dieci minuti con Gondo, che anticipa i centrali del Mantova sul cross di Girma e con un rimpallo batte Festa. L'arbitro Massimi, che inizialmente convalida la rete, cambia però decisione dopo la segnalazione della sala Var, che ravvisa un tocco di mano dello stesso attaccante ospite. Poche emozioni per la parte restante di primo tempo, l'unica vera occasione è un calcio di punizione di Galuppini deviata in corner da un volo di Festa.15:57

Mantova - Reggiana è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova.

Arbitro di Mantova - Reggiana sarà Luca Massimi. Al VAR invece ci sarà Matteo Gualtieri.

Luca Massimi Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie B: 6 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Cerignola-Verona 1-1 31-08-2025 Serie B Modena-Avellino 1-1 20-09-2025 Serie B Spezia-Juve Stabia 1-3 01-10-2025 Serie B Pescara-Südtirol 1-1 26-10-2025 Serie B Bari-Mantova 1-0 01-11-2025 Serie B Avellino-Reggiana 4-3 21-11-2025 Serie B Catanzaro-Pescara 3-3

Attualmente Mantova si trova 16° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte); invece la Reggiana si trova 9° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte).

Mantova ha segnato 13 gol e ne ha subiti 23; la Reggiana ha segnato 19 gol e ne ha subiti 19.

In casa Mantova ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte). Fuori casa la Reggiana ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte).

Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Venezia e la Reggiana ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, Carrarese e il Frosinon ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Mantova ha incontrato nell'ultima partita la Reggiana perdendo 0-1 mentre La Reggiana ha incontrato il Frosinone perdendo 0-1.

Mantova e Reggiana si sono affrontate 18 volte in campionato. Nei precedenti match Mantova ha vinto 3 volte, la Reggiana ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Mantova-Reggiana ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Mantova ha perso solo due delle ultime 12 gare contro la Reggiana in Serie BKT, anche se nel parziale ha pareggiato ben otto di queste sfide, incluse cinque delle ultime sei.

La Reggiana ha vinto solo due delle nove trasferte contro il Mantova in Serie BKT (5N, 2P), anche se uno di questi successi è arrivato nell'ultimo incrocio tra le due squadre nella competizione: 2-0, lo scorso 29 dicembre.

Il Mantova arriva da due successi casalinghi di fila e sotto la guida di Davide Possanzini ha già centrato tre vittorie consecutive in casa in Serie BKT, nelle prime tre gare giocate davanti al proprio pubblico con l'attuale allenatore, tra agosto e settembre 2024.

La Reggiana non trova la rete da tre gare consecutive in Serie BKT e non arriva ad almeno quattro match di fila senza segnare nella competizione da dicembre 2020-gennaio 2021 (serie arrivata a sei).

Il Mantova è la squadra che ha tentato più tiri nello specchio in questo campionato (78), ma per contro è la formazione con la più bassa percentuale realizzativa della Serie BKT: solo il 6% delle conclusioni totali dei mantovani viene convertito in rete.

Nicholas Bonfanti ha segnato due gol contro la Reggiana e in Serie BKT conta più reti solo contro il Venezia (tre); il classe 2002 non ha ancora preso parte ad alcun gol in 10 presenze in questo campionato, mentre dopo altrettante gare giocate nello scorso torneo contava già quattro marcature.

L'ultima rete di Matteo Rover in Serie BKT è arrivata proprio contro il Mantova, il 14 dicembre 2024, nel pareggio casalingo per 2-2 con il Südtirol; da allora, il classe 1999 non ha trovato la rete per 24 presenze di fila, il suo più lungo stop realizzativo nella competizione.

