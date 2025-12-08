PREPARTITA

Modena - Catanzaro è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 dicembre alle ore 12:30 allo stadio Alberto Braglia di Modena.

Arbitro di Modena - Catanzaro sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Niccolò Turrini Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Sassuolo-Catanzaro 1-0 30-08-2025 Serie B Cesena-Virtus Entella 1-1 20-09-2025 Serie B Reggiana-Catanzaro 2-2 24-09-2025 Coppa Italia Como-Sassuolo 3-0 05-10-2025 Serie B Modena-Virtus Entella 2-0 25-10-2025 Serie B Sampdoria-Frosinone 1-1 08-11-2025 Serie B Südtirol-Carrarese 1-1

Attualmente Modena si trova 6° in classifica con 26 punti (frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 7° in classifica con 22 punti (frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte).

Modena ha segnato 22 gol e ne ha subiti 11; il Catanzaro ha segnato 21 gol e ne ha subiti 18.

In casa Modena ha fatto 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte).

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Sudtirol e il Cesena ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Pescara e la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Modena ha incontrato nell'ultima partita il Cesena perdendo 1-0 mentre Il Catanzaro ha incontrato la Virtus Entella vincendo 3-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 5 gol.

Modena e Catanzaro si sono affrontate 36 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 14 volte, il Catanzaro ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 15.

Modena-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Modena è l'avversaria contro cui il Catanzaro ha perso più partite in Serie BKT: 14 sconfitte, sette vittorie e 15 pareggi per la squadra calabrese contro quella emiliana.

Tra le avversarie contro cui il Modena ha disputato almeno 15 sfide casalinghe in Serie BKT, il Catanzaro è la seconda squadra contro cui ha la più bassa percentuale di sconfitte (6%: 11V, 6N, 1P), dietro solo al 5% contro il Taranto.

Il Modena ha mancato l'appuntamento con il gol nelle ultime due partite di Serie BKT, tante volte quante nelle precedenti 12; nella competizione la squadra emiliana non arriva a tre gare di fila senza reti da febbraio 2012.

Grazie a cinque vittorie e due pareggi il Modena è ancora imbattuto in casa in questo campionato; è dal 2010/11 che la squadra emiliana non rimane senza sconfitte nelle prime otto gare interne in Serie BKT (tre successi e cinque pareggi in quel caso).

Dopo una serie di sette pareggi e due sconfitte, il Catanzaro ha vinto quattro delle ultime sei partite di Serie BKT (1N, 1P); dal 25 ottobre in avanti la squadra di Alberto Aquilani ha collezionato 13 punti, meno solo di Frosinone (14) e Monza (16) nel periodo.

Tra Serie A e Serie BKT Ettore Gliozzi è il giocatore che ha segnato più gol su rigore: sei reti dal dischetto, sulle sette totali realizzate, almeno il doppio di ogni altro calciatore nelle due competizioni in corso.

Pietro Iemmello ha realizzato quattro gol in questo campionato, ma tutti e quattro in gare casalinghe; la sua ultima marcatura fuori casa è arrivata infatti il 29 marzo scorso, proprio contro il Modena (10 trasferte senza reti da allora).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: