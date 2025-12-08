Virgilio Sport
Modena-Catanzaro: 1-2 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Alberto Braglia di Modena
8 Dicembre 2025 ore 12:30
Modena
1
Catanzaro
2
Partita finita
Arbitro: Niccolò Turrini
  1. 31' 1-0 Pedro Mendes
  2. 66' 1-1 Matias Antonini
  3. 90+1' 1-2 Filippo Pittarello (R)
0'
45'
90'
90'
101'

Perde ancora il Modena, due punti nelle ultime quattro, grande rimonta di un Catanzaro andato sotto nel primo tempo ma capace di recupere con Antonini e con il rigore di Pittarello.

Nel finale Pyyhtiä va vicinissimo il pareggio con un palo e un colpo di testa a pochi centimetri dal legno in pieno recupero.

Le Pagelle

  1. Da Modena - Catanzaro é tutto, appuntamento alla prossima sfida di campionato.14:35

  2. 90'+11'

    FINISCE LA PARTITA! MODENA - CATANZARO 1-2!14:34

  3. 90'+10'

    ANCORA MODENA! Sempre Pyyhtiä, colpo di testa che termina a pochi centimetri dal palo!14:33

  4. 90'+9'

    PALO DEL MODENA! Pyyhtiä dopo il velo di Defrel stampa il pallone sul legno da ottima posizione!14:32

  5. 90'+8'

    Contropiede quattro contro due del Catanzaro, Buso decide di prendere tempo, ma perde palla.14:32

  7. 90'+7'

    Scaduti i sette minuti, si continua a giocare.14:31

  8. 90'+6'

    Praticaente tutto il Modena in area del Catanzaro, con Adorni a fare la torre.14:29

  9. 90'+4'

    Modena ora molto nervoso, sta vedendo scappare via tre punti che sembravano, ad un certo punto, in banca.14:26

  10. 90'+3'

    Sostituzione CATANZARO: esce Simone Pontisso, entra Ervin Bashi.14:26

  11. 90'+2'

    Sono sette, nel frattempo, i minuti di recupero.14:25

  13. 90'+1'

    GOL! Modena - CATANZARO 1-2! Rete su Rigore di Filippo Pittarello. Botta tremenda della punta che piazza Chichizola, Catanzaro in vantaggio!

    Guarda la scheda del giocatore Filippo Pittarello14:25

  14. 90'

    Check del VAR per valutare il tocco di Chichizola su Pittarello, confermato il penalty!14:24

  15. 89'

    CALCIO DI RIGORE PER IL CATANZARO! Nuamah tocca per Pittarello che dribbla Chichizola: il portiere lo stende.14:23

  16. 87'

    Crampi ora in campo, il recupero, giá corposo, aumenta.14:20

  17. 86'

    ZANIMACCHIA! Destro rasoterra dal limite, facile la presa per Pigliacelli.14:20

  19. 84'

    Sostituzione MODENA: esce Simone Santoro, entra Grégoire Defrel.14:17

  20. 84'

    Protagonista Zanimacchia con l'ennesio cross, Pigliacelli deve alzarla in angolo per evitare l'intervento di Zampano.14:17

  21. 83'

    GLIOZZI! Colpo di testa della punta sul cross teso di Zanimacchia.14:15

  22. 82'

    Altro angolo per il Modena, che é all'assalto della porta del Catanzaro.14:15

  23. 81'

    Gliozzi sfiora il palo in torsione, ma azione ferma per un precedente fallo di Zampano.14:13

  25. 80'

    Tacco di Cissé per Pittarello: anche in una giornata non facile, il talentino riesce a mostrare il suo talento.14:12

  26. 78'

    Angolo per il Modena, sta spingendo con forza la squadra locale.14:11

  27. 76'

    DI MARIANO! Aggancio in area e conclusione debole, facile per Pigliacelli.14:09

  28. 75'

    Sostituzione CATANZARO: esce Marco D'Alessandro, entra Patrick Nuamah.14:08

  29. 75'

    Sostituzione CATANZARO: esce Pietro Iemmello, entra Nicoló Buso.14:08

  31. 73'

    Pronti i cambi anche per il Catanzaro.14:07

  32. 70'

    Modena che corre ai ripari, dentro Gliozzi e Zanimacchia, due dei giocatori piú importanti di questa prima metá di campionato.14:03

  33. 69'

    Sostituzione MODENA: esce Pedro Mendes, entra Ettore Gliozzi.14:03

  34. 69'

    Sostituzione MODENA: esce Gady Beyuku, entra Luca Zanimacchia.14:02

  35. 68'

    CONFERMATO IL GOL! Il Catanzato trova il pareggio!14:02

  37. 67'

    Check ora del VAR per valutare se la palla sia o meno entrata, si attende in campo.14:01

  38. 66'

    GOL! Modena - CATANZARO 1-1! Rete di Matias Antonini. Sugli sviluppi del corner di Pontisso, deviazione del difensore con Beyuku che salva vicino alla linea, con Turrini che indica il gol.

    Guarda la scheda del giocatore Matias Antonini14:00

  39. 65'

    Di Mariano perde un pallone sanguioso, Cissé cerca Iemmello che é anticipato.13:57

  40. 62'

    Sostituzione MODENA: esce Alessandro Sersanti, entra Niklas Pyyhtiä.13:55

  41. 62'

    Sostituzione MODENA: esce Yanis Massolin, entra Francesco Di Mariano.13:55

  43. 61'

    Favasuli ferma un Sersanti che si era lanciato in area, che bella partita in questo momento.13:54

  44. 60'

    Catanzaro ora tutto in avanti, Modena ora che soffre.13:53

  45. 59'

    PONTISSO! Pallone pazzesco di Iemmello per il suo centrocampista che stoppa di petto e tocca di punta su un Chichizola ben posizionato.13:52

  46. 57'

    Sostituzione CATANZARO: esce Fabio Rispoli, entra Filippo Pittarello.13:51

  47. 54'

    DOPPIA OCCASIONE PER IL MODENA! Prima Beyuku poi Santoro vanno vicino alla rete!13:51

  49. 52'

    AMMONITO Tommaso Cassandro. Fallo su uno scatenato Massolin. 13:47

  50. 49'

    Propositivo il Catanzaro in questo secondo tempo, anche se faticano gli ospiti a creare occasioni importanti.13:47

  51. 47'

    Cambio per Aquilani, che schiera Frosini sul centrodestra, Antonini rimane il centrale.13:46

  52. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!13:45

  53. 46'

    Sostituzione CATANZARO: esce Davide Bettella, entra Ruggero Frosinini.13:45

  55. Un Modena che fatica ma poi, dopo il vantaggio, fa sua la partita: rete nata dal grande colpo di testa di Mendes, su assist di Massolin.13:45

  56. 45'+1'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO DI MODENA - CATANZARO! 1- o il parziale.13:44

  57. 45'

    Un minuto di recupero.13:44

  58. 42'

    Ancora Modena, Catanzaro che prova a salvare il minimo svantaggio per ricomporsi negli spogliatoi.13:43

  59. 38'

    TRAVERSA DI BEYUKU! L'esterno, servito da Massolin, entra in area e calcia di potenza: il legno gli nega la gioia del gol.13:43

  61. 35'

    Modena ora che domina, Catanzaro in difficoltá.13:42

  62. 32'

    GOL! MODENA - Catanzaro 1-0! Rete di Mendes. Corner di Massolin, che trova il compagno: colpo di testa imperioso della punta che fredda Pigliacelli.13:42

  63. 31'

    AMMONITO BETTELLA. Trattenuta su Massolin, ecco il primo giallo del match.13:41

  64. 25'

    Gara equilibrata, occasione per entrambe le squadre, buono spettacolo.13:40

  65. 19'

    IEMMELLO VICINO AL GOL! Tacco di Pontisso, conclusione di prima intenzione della punta che colpisce peró un compagno.13:40

  67. 15'

    Tiro a giro di Gerli, palla a lato.13:40

  68. 10'

    SANTORO! Errore di Iemmello, il centrocampista calcia dal limite ma chiude Antonini.13:39

  69. 6'

    Ci prova Cassandro su ottima idea di bomber Iemmello, altrettanto buona la chiusura di Adorni.13:39

  70. 1'

    SI INIZIA!13:38

  71. Arbitro del match: Niccoló Turrini.13:38

  73. CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli - Cassandro, Antonini, Bettella - Favasuli, Rispoli, Petriccione, Pontisso, D’Alessandro - Cisse, Iemmello.13:37

  74. Le formazioni: MODENA (3-5-2): Chichizola - Tonoli, Adorni, Nieling - Beyuku, Santoro, Gerli, Sersanti, Zampano - Massolin, Mendes13:36

  75. Benvenuti e benvenute a questa diretta testuale di Modena - Catanzaro, valevole come anticipo di mezzogiorno di questa quindicesima giornata di Serie B.13:36

  77. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Alberto Braglia
    Città: Modena
    Capienza: 21151 spettatori13:36

    Alberto Braglia Fonte: Gettyimages

Formazioni Modena - Catanzaro

PREPARTITA

Modena - Catanzaro è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 8 dicembre alle ore 12:30 allo stadio Alberto Braglia di Modena.
Arbitro di Modena - Catanzaro sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Niccolò Turrini

Statistiche Stagionali

Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 5 partite
  • Coppa Italia: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
15-08-2025 Coppa Italia Sassuolo-Catanzaro 1-0
30-08-2025 Serie B Cesena-Virtus Entella 1-1
20-09-2025 Serie B Reggiana-Catanzaro 2-2
24-09-2025 Coppa Italia Como-Sassuolo 3-0
05-10-2025 Serie B Modena-Virtus Entella 2-0
25-10-2025 Serie B Sampdoria-Frosinone 1-1
08-11-2025 Serie B Südtirol-Carrarese 1-1

Attualmente Modena si trova 6° in classifica con 26 punti (frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 7° in classifica con 22 punti (frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte).
Modena ha segnato 22 gol e ne ha subiti 11; il Catanzaro ha segnato 21 gol e ne ha subiti 18.

In casa Modena ha fatto 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte).
Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Sudtirol e il Cesena ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Pescara e la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Modena ha incontrato nell'ultima partita il Cesena perdendo 1-0 mentre Il Catanzaro ha incontrato la Virtus Entella vincendo 3-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 5 gol.

Modena e Catanzaro si sono affrontate 36 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 14 volte, il Catanzaro ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 15.

Modena-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Modena è l'avversaria contro cui il Catanzaro ha perso più partite in Serie BKT: 14 sconfitte, sette vittorie e 15 pareggi per la squadra calabrese contro quella emiliana.
  • Tra le avversarie contro cui il Modena ha disputato almeno 15 sfide casalinghe in Serie BKT, il Catanzaro è la seconda squadra contro cui ha la più bassa percentuale di sconfitte (6%: 11V, 6N, 1P), dietro solo al 5% contro il Taranto.
  • Il Modena ha mancato l'appuntamento con il gol nelle ultime due partite di Serie BKT, tante volte quante nelle precedenti 12; nella competizione la squadra emiliana non arriva a tre gare di fila senza reti da febbraio 2012.
  • Grazie a cinque vittorie e due pareggi il Modena è ancora imbattuto in casa in questo campionato; è dal 2010/11 che la squadra emiliana non rimane senza sconfitte nelle prime otto gare interne in Serie BKT (tre successi e cinque pareggi in quel caso).
  • Dopo una serie di sette pareggi e due sconfitte, il Catanzaro ha vinto quattro delle ultime sei partite di Serie BKT (1N, 1P); dal 25 ottobre in avanti la squadra di Alberto Aquilani ha collezionato 13 punti, meno solo di Frosinone (14) e Monza (16) nel periodo.
  • Tra Serie A e Serie BKT Ettore Gliozzi è il giocatore che ha segnato più gol su rigore: sei reti dal dischetto, sulle sette totali realizzate, almeno il doppio di ogni altro calciatore nelle due competizioni in corso.
  • Pietro Iemmello ha realizzato quattro gol in questo campionato, ma tutti e quattro in gare casalinghe; la sua ultima marcatura fuori casa è arrivata infatti il 29 marzo scorso, proprio contro il Modena (10 trasferte senza reti da allora).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ModenaCatanzaro
Partite giocate1414
Numero di partite vinte74
Numero di partite perse23
Numero di partite pareggiate57
Gol totali segnati2119
Gol totali subiti917
Media gol subiti per partita0.61.2
Percentuale possesso palla54.555.4
Numero totale di passaggi57266151
Numero totale di passaggi riusciti46975162
Tiri nello specchio della porta6659
Percentuale di tiri in porta39.543.1
Numero totale di cross370265
Numero medio di cross riusciti9077
Duelli per partita vinti805716
Duelli per partita persi732617
Corner subiti5159
Corner guadagnati7866
Numero di punizioni a favore208251
Numero di punizioni concesse208168
Tackle totali226184
Percentuale di successo nei tackle54.963.0
Fuorigiochi totali2524
Numero totale di cartellini gialli2835
Numero totale di cartellini rossi00

Modena - Catanzaro Live

