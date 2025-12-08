Finisce in parità la sfida tra Monza e Sudtirol, con un gol per parte. Prima la rete di Maric nel primo tempo, poi la risposta di Odogwu nella seconda frazione. Centravanti a segno ed equilibrio totale in una sfida non divertentissima, ma molto sentita.
Il Monza nel prossimo turno giocherà contro il Venezia, mentre il Sudtirol se la vedrà con il Bari.
90'+4'
Fine partita: MONZA-SUDTIROL 1-1 (33' Maric, 77' Odogwu).16:56
90'+2'
Cartellino giallo per Andrea Carboni.16:53
90'
Sono stati concessi 4 minuti di recupero.16:51
89'
Sostituzione Monza: esce Patrick Ciurria, entra Nicolas Galazzi.16:47
88'
Sostituzione Sudtirol: esce Simone Tronchin, entra Andrea Masiello.16:48
88'
Cartellino giallo per Raphael Odogwu.16:47
85'
Grandissima occasione per il Monza con Azzi che colpisce la traversa di testa da posizione ravvicinata. Si salva il Sudtirol.16:48
GOL! Monza-SUDTIROL 1-1! Rete di Raphael ODOGWU! Carambola in area e gol da vero e proprio opportunista per Odogwu che si fa trovare pronto su una palla sporca e vagante. La sua conclusione beffa Thiam.
Ritmi bassi, possesso palla prolungato del Monza con il Sudtirol che non riesce a guadagnare terreno.16:24
60'
Spunto di Pecorino a destra, bravissimo Carboni che chiude in scivolata.16:20
57'
Ci prova Merkaj dalla lunga distanza, palla abbondantemente alta sopra la traversa.16:20
54'
Molina prova a sfondare sulla destra, ma sul più bello viene fermato da Azzi, puntuale nella chiusura.16:15
50'
Arriva puntuale Zedadka di testa, palla di poco fuori a lato.16:11
46'
Inizia il secondo tempo di MONZA-SUDTIROL!16:05
In casa Monza scalpitano ovviamente Petagna e Galazzi per il secondo tempo, nel Sudtirol invece potrebbe cercare spazio Odogwu.15:51
La prima frazione di Monza-Sudtirol non è divertentissima, ma ci regala una perla: quella messa a referto da Maric al 33', con una semirovesciata che sblocca e decide fino ad ora una partita tutto sommato equilibrata.15:50
45'+1'
Finisce il primo tempo di MONZA-SUDTIROL!15:49
45'
E' stato concesso 1 minuto di recupero.15:49
41'
Fatica a guadagnare campo il Sudtirol, soprattutto lateralmente. Ci si appoggia molto a Casiraghi, ma il Monza crea tanta densità nel mezzo, intasando gli spazi e bloccando le percussioni del fantasista degli ospiti.15:44
37'
Ancora nessuna reazione del Sudtirol che non riesce a sfondare. Il Monza regge senza troppi problemi.15:41
33'
GOL! MONZA-Sudtirol 1-0! Rete di Mirko MARIC! Super gol di Maric che si coordina alla grande sul cross di Carboni. Una semirovesciata splendida e precisa che batte il portiere del Sudtirol.
Insiste il Sudtirol, questa volta con Pecorino che ci prova con il sinistro. Palla abbondantemente fuori a lato.15:30
23'
Ancora pericoloso Merkaj con il mancino, bravo Thiam a deviare in calcio d'angolo.15:26
20'
Grandissima occasione per il Sudtirol con Molina che tenta la conclusione praticamente a botta sicura, salva Izzo sulla linea di porta.15:23
16'
Tenta il tiro Casiraghi con il destro, bravo Izzo a respingere con la testa.15:20
12'
Cartellino giallo per Jacopo Martini.15:14
10'
Ci prova Merkaj con il mancino al volo, Thiam devia sopra la traversa.15:12
7'
Ritmi bassi, possesso palla prolungato del Monza con il Sudtirol che si difende e attende.15:12
4'
Azione personale di Mota che arriva alla conclusione con il mancino, palla di poco fuori a lato.15:08
1'
Inizia il primo tempo di MONZA-SUDTIROL!15:01
Tra le squadre affrontate almeno cinque volte in casa nell'era dei tre punti a vittoria tra Serie A, Serie BKT e Serie C, il Südtirol è l'unica contro cui il Monza non ha ottenuto nemmeno un successo interno (4N, 3P).14:48
Nell'era dei tre punti a vittoria Monza e Südtirol si sono affrontate 13 volte in campionato, tra Lega Pro 2 e Serie C; i brianzoli hanno ottenuto tre successi, cinque pareggi e subito cinque sconfitte - l'ultima di queste sfide è stata nei playoff del 2019 (3-3 e passaggio del turno del Monza).14:47
Le scelte di Castori: spazio a Merkaj e Pecorino avanti, confermato ovviamente Casiraghi a centrocampo. Gioca Veseli in difesa.14:47
Le scelte di Bianco: gioca Maric avanti supportato da Mota e Keita, in mediana spazio a Pessina. C'è Izzo dietro.14:47
Monza - Sudtirol è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 8 dicembre alle ore 15:00 allo stadio U-Power Stadium di Monza. Arbitro di Monza - Sudtirol sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Marco Monaldi.
Attualmente il Monza si trova 2° in classifica con 31 punti (frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 15° in classifica con 14 punti (frutto di 2 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte). Il Monza ha segnato 21 gol e ne ha subiti 10; il Sudtirol ha segnato 15 gol e ne ha subiti 19.
In casa il Monza ha fatto 19 punti (6 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 6 punti (0 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta). Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, Juve Stabia e il Sudtirol ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, Modena e l'Avellino ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Monza ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol pareggiando 1-1 mentre Il Sudtirol ha incontrato l'Avellino perdendo 0-1.
Monza e Sudtirol è la prima che si affrontano in campionato.
Monza-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo aver perso due delle prime cinque partite di questo campionato (2V, 1N), il Monza è rimasto imbattuto nelle ultime nove (7V, 2N); i brianzoli non arrivano a 10 gare consecutive senza sconfitte nella competizione da ottobre-dicembre 2021.
Il Monza ha vinto sei delle prime sette gare casalinghe di questo campionato (1P); solo due volte i brianzoli sono arrivati a sette successi nelle prime otto partite interne di Serie BKT, nel 1976/77 e nel 2021/22.
Il Südtirol non è riuscito a vincere nelle ultime nove partite di Serie BKT (5N, 4P), serie record negativa per la squadra sotto un singolo allenatore nella competizione.
Il Südtirol ha pareggiato sei delle prime sette trasferte di questo campionato (1P); l'ultima squadra a collezionare almeno sette pareggi nelle prime otto gare esterne di Serie BKT è stata il Mantova nel 2006/07 (7N, 1P).
Il Monza è la squadra che in questo campionato ha subito la più alta percentuale di reti da fuori area (33%): tre dei nove gol concessi dai brianzoli nella Serie BKT in corso sono stati dalla distanza.
Monza (95) e Südtirol (103) sono due delle prime cinque squadre, con Venezia (112), Palermo (106) e Sampdoria (102) con più recuperi offensivi in questo campionato; tuttavia il Südtirol si trova in ultima posizione insieme al Pescara per numero di conclusioni da questa situazione di gioco (sette).
Armando Izzo ha partecipato a cinque gol (tre reti, due assist) nella Serie BKT 2025/26, eguagliando il suo miglior score stagionale tra Serie A e Serie BKT (cinque col Torino nel 2018/19); il difensore del Monza ha fornito due assist per la seconda volta in carriera (dopo il 2016/17, col Genoa), mentre ha segnato più di tre reti in un solo campionato una sola volta (quattro nel 2018/19).
Raphael Odogwu ha segnato solo un gol in questa Serie BKT, in casa; in trasferta, infatti, non va a segno dal 19 gennaio 2025 – la serie di 14 gare esterne senza gol è la sua peggiore nella competizione.
