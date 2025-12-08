Nell'era dei tre punti a vittoria Monza e Südtirol si sono affrontate 13 volte in campionato, tra Lega Pro 2 e Serie C; i brianzoli hanno ottenuto tre successi, cinque pareggi e subito cinque sconfitte - l'ultima di queste sfide è stata nei playoff del 2019 (3-3 e passaggio del turno del Monza).14:47

GOL! Monza-SUDTIROL 1-1! Rete di Raphael ODOGWU! Carambola in area e gol da vero e proprio opportunista per Odogwu che si fa trovare pronto su una palla sporca e vagante. La sua conclusione beffa Thiam. Guarda la scheda del giocatore Raphael Odogwu 16:38

Monza - Sudtirol è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 dicembre alle ore 15:00 allo stadio U-Power Stadium di Monza.

Arbitro di Monza - Sudtirol sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Marco Monaldi.

Giovanni Ayroldi Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 187 Fuorigioco 18 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 26 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.6 Falli per cartellino 6.6 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Sassuolo-Napoli 0-2 14-09-2025 Serie A Roma-Torino 0-1 29-09-2025 Serie A Genoa-Lazio 0-3 19-10-2025 Serie A Como-Juventus 2-0 29-10-2025 Serie A Bologna-Torino 0-0 23-11-2025 Serie A Cremonese-Roma 1-3

Attualmente il Monza si trova 2° in classifica con 31 punti (frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 15° in classifica con 14 punti (frutto di 2 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte).

Il Monza ha segnato 21 gol e ne ha subiti 10; il Sudtirol ha segnato 15 gol e ne ha subiti 19.

In casa il Monza ha fatto 19 punti (6 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 6 punti (0 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta).

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, Juve Stabia e il Sudtirol ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, Modena e l'Avellino ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Monza ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol pareggiando 1-1 mentre Il Sudtirol ha incontrato l'Avellino perdendo 0-1.

Monza-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nell'era dei tre punti a vittoria Monza e Südtirol si sono affrontate 13 volte in campionato, tra Lega Pro 2 e Serie C; i brianzoli hanno ottenuto tre successi, cinque pareggi e subito cinque sconfitte - l'ultima di queste sfide è stata nei playoff del 2019 (3-3 e passaggio del turno del Monza).

Tra le squadre affrontate almeno cinque volte in casa nell'era dei tre punti a vittoria tra Serie A, Serie BKT e Serie C, il Südtirol è l'unica contro cui il Monza non ha ottenuto nemmeno un successo interno (4N, 3P).

Dopo aver perso due delle prime cinque partite di questo campionato (2V, 1N), il Monza è rimasto imbattuto nelle ultime nove (7V, 2N); i brianzoli non arrivano a 10 gare consecutive senza sconfitte nella competizione da ottobre-dicembre 2021.

Il Monza ha vinto sei delle prime sette gare casalinghe di questo campionato (1P); solo due volte i brianzoli sono arrivati a sette successi nelle prime otto partite interne di Serie BKT, nel 1976/77 e nel 2021/22.

Il Südtirol non è riuscito a vincere nelle ultime nove partite di Serie BKT (5N, 4P), serie record negativa per la squadra sotto un singolo allenatore nella competizione.

Il Südtirol ha pareggiato sei delle prime sette trasferte di questo campionato (1P); l'ultima squadra a collezionare almeno sette pareggi nelle prime otto gare esterne di Serie BKT è stata il Mantova nel 2006/07 (7N, 1P).

Il Monza è la squadra che in questo campionato ha subito la più alta percentuale di reti da fuori area (33%): tre dei nove gol concessi dai brianzoli nella Serie BKT in corso sono stati dalla distanza.

Monza (95) e Südtirol (103) sono due delle prime cinque squadre, con Venezia (112), Palermo (106) e Sampdoria (102) con più recuperi offensivi in questo campionato; tuttavia il Südtirol si trova in ultima posizione insieme al Pescara per numero di conclusioni da questa situazione di gioco (sette).

Armando Izzo ha partecipato a cinque gol (tre reti, due assist) nella Serie BKT 2025/26, eguagliando il suo miglior score stagionale tra Serie A e Serie BKT (cinque col Torino nel 2018/19); il difensore del Monza ha fornito due assist per la seconda volta in carriera (dopo il 2016/17, col Genoa), mentre ha segnato più di tre reti in un solo campionato una sola volta (quattro nel 2018/19).

Raphael Odogwu ha segnato solo un gol in questa Serie BKT, in casa; in trasferta, infatti, non va a segno dal 19 gennaio 2025 – la serie di 14 gare esterne senza gol è la sua peggiore nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: