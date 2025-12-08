Partita in cui i bianconeri si sono dimostrati più pericolosi. La sblocca Adamo al minuto 75 con un gol bellissimo: destro all'incrocio dei pali imparabile per Sorrentino. In pieno recupero (90'+3') Crisetig trova il gol del pari crossando dalla destra. Nessuno devia ma la palla è destinata a baciare il palo e a depositarsi in fondo alla rete per il definitivo 1-1.
Buon punto per il Padova che sale a 18 punti e rimane in 12° posizione. Nel prossimo turno di Serie B sarà ospitato dalla Reggiana.
Occasione persa per il Cesena che non approfitta del passo falso del Monza che fa 1-1 in casa col Sudtirol. Terzo posto a quota 28 per i cavalucci marini che, nella prossima giornata, ospiteranno il Mantova.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie BKT.17:05
Il Cesena accarezza la vittoria ma viene raggiunta nel finale da un Padova mai domo.16:59
90'+7'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO EUGANEO! Padova-Cesena 1-116:58
90'+7'
6 di recupero scaduti. Si continua a giocare.16:56
90'+5'
Altro ammonito per il Cesena. Giallo per Adamo.16:55
90'+3'
GOOL!! PADOVA-Cesena 1-1!! Gol di Lorenzo Crisetig!! La pareggia in pieno recupero il Padova. Crisetig crossa dalla destra dopo aver ricevuto da Giomez. Varas sfiora di testa ma non tocca. La palla finisce in porta dopo aver baciato il pallo alla destra di Klinsmann.
5° sostituzione Cesena. Esce Matteo Francesconi ed entra Dimitri Bisoli.16:51
90'+1'
4° sostituzione Cesena. Esce Cristian Shpendi ed entra Raffaele Celia.16:51
90'
6 minuti di recupero.16:50
90'
Gomez prova a mettersi in proprio e calcia forte col mancino dal vertice destro. Murato dalla grandissima pressione della difesa del Cesena.16:50
89'
Francesconi è il terzo ammonito in maglia bianconera.16:49
88'
Fusi ammonito per simulazione.16:48
88'
RIGORE REVOCATO! Zanotti, dopo aver visionato le immagini al monitor, torna sui suoi passi e cambia la decisione presa in campo.16:48
87'
Zanotti richiamato al monitor.16:47
85'
CALCIO DI RIGORE PADOVA! Succede di tutto! Klinsmann per evitare il corner si lancia sulla linea di fondo e consegna palla al Padova. Il portiere del Cesena si fa perdonare immediatamente compiendo un autentico miracolo sulla battuta a colpo sicuro di Capelli. Adamo non spazza e commette un fallo su Fusi secondo Zanotti che indica il dischetto.16:49
84'
5° sostituzione Padova. Esce Lorenzo Villa ed entra Kevin Varas.16:45
84'
Sorrentino respinge con i pungi il cross di Castagnetti da calcio d'angolo. Berti si coordina fuori area e manda in tribuna calciando al volo.16:44
83'
Contropiede Cesena che culmina la conquista del corner da parte di Ciervo.16:43
83'
Provano a sviluppare Gomez e Bortolussi fuori dall'area bianconera ma non trovano spazi.16:43
82'
Gomez trattenuto da Blesa a centrocampo. Punizione Padova.16:42
80'
Non riesce a reagire il Padova al gol del vantaggio bianconero. Il Cesena si copre bene.16:40
77'
4° sostituzione Padova. Esce Antonio Barreca ed entra Alessandro Seghetti.16:38
77'
3° sostituzione Padova. Esce Paolo Ghiglione ed entra Giulio Favale.16:37
75'
GOOL!! Padova-CESENA 0-1!! Eurogol di Emanuele Adamo!! Invenzione di Adamo che reclama palla a gran voce sul vertice sinistro dell'area di rigore. Berti lo accontenta, Adamo sposta palla a testa bassa e va a memoria verso la porta difesa da Sorrentino. Palla all'incrocio dei pali.
Castagnetti tenta il gol olimpico calciando il corner da destra. Respinge Sorrentino che nella mischia subisce fallo.16:34
73'
Cross dalla destra per Shpendi che non arriva a toccare. La palla finisce sulla testa di Sgarbi che devia involontariamente verso la propria porta rischiando un clamoroso auto gol.16:33
72'
3° sostituzione Cesena. Esce Gianluca Frabotta ed entra Emanuele Adamo.16:31
71'
Castagnetti cerca Frabotta sul centro-sinistra. Palla facile per Sorrentino.16:31
68'
RISPONDE IL PADOVA! Papu Gomez inventa per Capelli che scarica al limite per Barreca. Dopo un attimo di indecisione Barreca lascia partire il destro che viene bloccato a terra da Klinsmann dopo la deviaizione della difesa.16:29
66'
OCCASIONE CESENA! Cross interessante di Ciofi che viene servito da Ciervo sulla destra. Blesa calcia al volo appostato sul secondo palo da posizione ravvicinata. Palla fuori per questione di centimetri.16:27
65'
Scivolata di Barreca a centrocampo che ferma una possibile ripartenza del Cesena. Cartellino giallo.16:25
64'
Faedo cerca la palla in verticale per Ghiglione ma la palla scivola oltre la linea di fondo. Tanti gli errori in impostazione su entrambi i fronti.16:25
61'
Ancora Villa provvidenziale ad intercettare in tackle un pallone diretto a Shpendi.16:21
60'
Berti, appena entrato, cerca la palla in profondità per Shpendi. Palla troppo lunga su cui arriva Sorrentino.16:20
58'
2° sostituzione Cesena. Esce Simone Bastoni ed entra Tommaso Berti.16:18
57'
1° sostituzione Cesena. Esce Marco Olivieri ed entra Jalen Blesa.16:17
57'
2° sostituzione Padova. Esce Cristian Buonaiuto ed entra Alejandro Gómez.16:17
56'
Contropiede Cesena. Frabotta per Olivieri che scarica al limite per Bastoni. Villa contrasta in tackle Bastoni al momento del tiro e la palla schizza tra i guantoni di Sorrentino. 16:17
55'
Barreca trova spazio sulla sinistra e crossa forte al centro. Mette fuori Ciofi.16:16
53'
Ritmo compassato in questo avvio di ripresa. Riscaldamento quasi ultimato per il Papu Gomez, pronto a scendere in campo.16:15
51'
Intervento duro di Castagnetti completamente in ritardo su Crisetig. Giallo per lui.16:11
49'
Azione prolungata del Padova con Capelli che prova a servire Buonaiuto. Allontana Zaro di testa.16:10
46'
1° sostituzione Padova. Esce Jonas Harder ed entra Alessandro Capelli.16:18
46'
Occasione immediata per i bianconeri. Tiro a lato di Francesconi.16:07
46'
SI RIPARTE! E' il Cesena ad aprire le danze.16:06
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa della partita.15:52
Gara molto bloccata nei primi 15 minuti. La situazione si stappa con la grande occasione avuta da Bortolussi al 18°, momento in cui il Cesena reagisce e inizia a spingere creando almeno un paio di palle gol nitide.15:51
45'+2'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Padova-Cesena 0-015:50
45'
1 minuto di recupero.15:49
45'
Fusi commette fallo su Olivieri sulla trequarti sinistra del Cesena. Calcio da fermo interessante per i bianconeri.15:49
43'
Palla alzata da Castagnetti per Olivieri che lotta con Villa e riesce a girare palla verso il centro dell'area di rigore. Sphendi, pronto a colpire a botta sicura, viene anticipato da un intervento prodigioso di Sgarbi che mette fuori il pallone.15:47
41'
Sviluppa ancora bene il Cesena. Azione con la palla gestita molto bene al limite dell'area che si conclude con la palla messa in mezzo da Frabotta e deviata in corner dalla difesa biancoscudata.15:45
38'
Fusi prova a sgusciare sulla sinistra ma trascina il pallone fuori dal rettangolo di gioco.15:42
36'
Cartellino giallo per Harder che alza il piede a martello per anticipare Castagnetti a centrocampo.15:39
32'
Che bella azione del Cesena. Manovra a uno, massimo due tocchi. Bastoni avanza e allarga a sinistra da Frabotta che mette immediatamente al centro per Ciervo che conclude col mancino. Palla a lato.15:36
31'
Bastoni con il mancino dalla distanza. Palla non lontanissima dalla porta con Sorrentino comunque sulla traiettoria.15:35
30'
Altro pallone di Ciervo dalla destra a cercare Sphendi. Sgarbi chiude in corner.15:34
27'
Grande chiusura di Faedo che ferma Ciervo lanciato a tutta velocità con un tackle preciso facendo carambolare la palla sull'avversario e ottenendo rimessa a favore.15:31
26'
Buonaiuto salta secco Zaro sulla sinistra che, involontariamente, gli appoggia una mano in faccia. Punizione Padova dalla trequarti.15:30
24'
Fallo di Mangraviti a centrocampo. Zanotti estrae il giallo.15:28
24'
Si è assolutamente svegliato il Cesena. Ancora pericoloso Ciervo che raggiunge il fondo a destra e crossa per Olivieri. Colpo di testa debole e impreciso.15:27
21'
CASTAGNETTI! Va Castagnetti a calciare da fermo dal limite. Il mancino finisce di poco a lato.15:25
20'
Sphendi subisce un pestone al limite e conquista un ottimo calcio da fermo.15:24
19'
RISPOSTA IMMEDIATA DEL CESENA! Miracolo di Sorrentino su Olivieri che calcia col mancino sul primo palo. Carambola tra il portiere e la difesa padovana col pallone che arriva a Ciervo che calcia debolmente sul palo.15:26
18'
OCCASIONE PADOVA! Incursione centrale di Fusi, che subisce fallo con Zanotti che lascia correre perché la palla arriva a Bortolussi. Controllo e tiro dal limite che esce di pochissimo a lato dell'incrocio dei pali.15:22
17'
Lungo giropalla difensivo del Padova a cercare spazi tra le strette maglie dei bianconeri.15:21
15'
Prova il Cesena a sviluppare sulla sinistra. Olivieri viene fermato da Faedo che poi gli calcia addosso per conquistare la rimessa laterale.15:19
13'
Angolo Padova. Sgarbi e Bortolussi si muovono bene in area di rigore e quest'ultimo arriva a colpire di testa senza inquadrare lo specchio della porta.15:17
11'
Harder si mette in proprio e prova a sfondare da sinitra. Va a terra l'italo-tedesco scontrandosi con 2 avversari. Fischi dell'Euganeo per il mancato fischio da parte di Zanotti.15:15
10'
Trascorsi i primi 10 minuti di gioco. Partita abbastanza bloccata per ora.15:14
8'
Taglio di Sphendi, da sinistra, premiato dal pallone di Ciervo dalla parte opposta del campo. L'attaccante albanese calcia di prima intenzione col destro e manda alto sopra la traversa.15:12
6'
Crisetig lungo per Buonaiuto. Altra palla fuori misura.15:10
5'
Prova il Padova a lanciare sulla destra. Non riesce l'aggancio a Ghiglione e la palla rotola oltre la linea di fondo campo.15:09
4'
Mangraviti va lunghissimo a cercare Shpendi. Chiude di testa Villa che si rifugia da Sorrentino.15:07
2'
Pressione altissima del Padova sul giro palla del Cesena, che se la cava e conquista rimessa laterale sulla sinistra.15:06
INIZIA LA PARTITA! Fischia Zanotti e il Padova muove il primo pallone del match.15:04
Le squadre scendono in campo. Atmosfera bellissima all'Euganeo. E' tutto pronto per Padova-Cesena!15:00
FORMAZIONE UFFICIALE CESENA. 3-5-2. Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Olivieri, Castagnetti, Francesconi, Frabotta; Bastoni, Shpendi.16:29
A disposizione Padova. Fortin, Mouquet, Baselli, Belli, Capelli, Favale, Gomez, Seghetti, Tumiatti, Varas.14:59
FORMAZIONE UFFICIALE PADOVA. 3-5-2. Sorrentino; Villa, Sgarbi, Faedo; Barreca, Fusi, Crisetig, Harder, Ghiglione; Buonaiuto, Bortolussi.15:03
Padova e Cesena si sono affrontate 3 volte allo Stadio Euganeo negli ultimi 15 anni in Serie B, con un bilancio di 1 vittoria per i biancoscudati, 1 pareggio e 1 successo per i bianconeri.Il Cesena ha ribaltato un trend negativo recente vincendo l'ultima trasferta all'Euganeo dopo 8 gare esterne senza successi contro i patavini.14:19
Il direttore di gara designato è il signor Andrea Zanotti della sezione di Rimini.I suoi assistenti saranno Monaco e El Filali.. IV uomo Iannello.VAR e AVAR Volpi e Santoro. 14:12
Campionato su altri binari quello del Cesena, che di punti in classifica ne ha già 26 e si trova al 4° posto in classifica. Con una vittoria oggi supererebbe il Modena e potrebbe addirittura prendere il secondo posto in caso di sconfitta del Frosinone. 5 vittorie nelle ultime 7 di campionato per i cavallucci marini che sono stati battuti di misura dalla capolista nella cornice dello U-Power Stadium nel corso della 13° giornata. Nell'ultima giornata di campionato hanno invece avuto la meglio nello scontro diretto in piena zona promozione contro il Modena, decisiva la rete di Blesa.14:12
Nel corso dell'ultima giornata di Serie BKT, il Padova è tornato a fare punti, con il gol di Faedo a piegare il Pescara, dopo le sconfitte contro Mantova e Venezia. I biancoscudati non vincevano dal 19 Ottobre e ora occupano il 12° posto in classifica con 17 punti conquistati.14:13
Siamo allo Stadio Euganeo! Il Padova di Matteo Andreoletti ospita il Cesena di Michele Mignani.14:15
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Padova e Cesena, gara valida per la 15° giornata di Serie BKT.14:03
Padova - Cesena è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 8 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Euganeo di Padova. Arbitro di Padova - Cesena sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.
Andrea Zanotti
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:
Serie B: 6 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Cremonese-Palermo 0-0
31-08-2025
Serie B
Carrarese-Calcio Padova 0-0
19-09-2025
Serie B
Frosinone-Südtirol 2-2
23-09-2025
Coppa Italia
Udinese-Palermo 2-1
30-09-2025
Serie B
Reggiana-Spezia 1-1
25-10-2025
Serie B
Südtirol-Cesena 0-1
01-11-2025
Serie B
Palermo-Pescara 5-0
23-11-2025
Serie B
Modena-Südtirol 0-0
Attualmente Padova si trova 12° in classifica con 18 punti (frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte); invece il Cesena si trova 3° in classifica con 27 punti (frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Padova ha segnato 14 gol e ne ha subiti 17; il Cesena ha segnato 21 gol e ne ha subiti 15.
In casa Padova ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Pescara e il Cesena ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Monza e Modena ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Padova ha incontrato nell'ultima partita il Cesena pareggiando 1-1 mentre Il Cesena ha incontrato Modena vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 5 gol.
Padova e Cesena si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match Padova ha vinto 9 volte, il Cesena ha vinto 9 volte mentre i pareggi sono stati 5.
Padova-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Cesena ha vinto tre delle ultime cinque partite di Serie BKT contro il Padova (1N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti 13 (4N, 6P); i romagnoli non ottengono due successi consecutivi contro i veneti nella competizione dal 1968-1969.
Il Cesena ha vinto l'ultima trasferta di Serie BKT contro il Padova, dopo che nelle precedenti otto sfide esterne aveva ottenuto tre pareggi e subito cinque sconfitte.
Il Padova ha ottenuto un solo successo nelle sei partite casalinghe di questo campionato (3N, 2P) e solo in un'occasione si è fermato a una sola vittoria nelle prime sette gare interne di Serie BKT (2018/19).
Il Cesena ha vinto otto delle prime 14 partite di questo campionato (2N, 4P) e solo una volta ha fatto meglio dopo 15 gare stagionali di Serie BKT: 10 successi nel 1972/73.
Il Cesena ha perso le ultime due trasferte di Serie BKT, tante sconfitte quante nelle precedenti 13 (9V, 2N); i romagnoli non hanno una striscia peggiore da una serie di quattro sconfitte esterne di fila del dicembre 2024.
Mattia Bortolussi ha segnato sei gol in 14 partite in questo campionato; nell'ultima stagione del Padova in Serie BKT (2018/19) il miglior marcatore fu Federico Bonazzoli (otto reti in 35 presenze).
Tra i calciatori di Serie A e Serie BKT con almeno 15 gol nelle ultime due stagioni solo Francesco Pio Esposito (28 giugno 2005) è nato dopo rispetto a Cristian Shpendi (19 maggio 2003).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: