Partita in cui i bianconeri si sono dimostrati più pericolosi. La sblocca Adamo al minuto 75 con un gol bellissimo: destro all'incrocio dei pali imparabile per Sorrentino. In pieno recupero (90'+3') Crisetig trova il gol del pari crossando dalla destra. Nessuno devia ma la palla è destinata a baciare il palo e a depositarsi in fondo alla rete per il definitivo 1-1.

Nel corso dell'ultima giornata di Serie BKT, il Padova è tornato a fare punti, con il gol di Faedo a piegare il Pescara, dopo le sconfitte contro Mantova e Venezia. I biancoscudati non vincevano dal 19 Ottobre e ora occupano il 12° posto in classifica con 17 punti conquistati.14:13

Campionato su altri binari quello del Cesena, che di punti in classifica ne ha già 26 e si trova al 4° posto in classifica. Con una vittoria oggi supererebbe il Modena e potrebbe addirittura prendere il secondo posto in caso di sconfitta del Frosinone. 5 vittorie nelle ultime 7 di campionato per i cavallucci marini che sono stati battuti di misura dalla capolista nella cornice dello U-Power Stadium nel corso della 13° giornata. Nell'ultima giornata di campionato hanno invece avuto la meglio nello scontro diretto in piena zona promozione contro il Modena, decisiva la rete di Blesa.14:12

Il direttore di gara designato è il signor Andrea Zanotti della sezione di Rimini.I suoi assistenti saranno Monaco e El Filali.. IV uomo Iannello.VAR e AVAR Volpi e Santoro. 14:12

Si è assolutamente svegliato il Cesena. Ancora pericoloso Ciervo che raggiunge il fondo a destra e crossa per Olivieri. Colpo di testa debole e impreciso.15:27

PREPARTITA

La partita è in programma il giorno 8 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Euganeo di Padova.

Arbitro di Padova - Cesena sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Andrea Zanotti Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso: Serie B: 6 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Cremonese-Palermo 0-0 31-08-2025 Serie B Carrarese-Calcio Padova 0-0 19-09-2025 Serie B Frosinone-Südtirol 2-2 23-09-2025 Coppa Italia Udinese-Palermo 2-1 30-09-2025 Serie B Reggiana-Spezia 1-1 25-10-2025 Serie B Südtirol-Cesena 0-1 01-11-2025 Serie B Palermo-Pescara 5-0 23-11-2025 Serie B Modena-Südtirol 0-0

Attualmente Padova si trova 12° in classifica con 18 punti (frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte); invece il Cesena si trova 3° in classifica con 27 punti (frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte).

Padova ha segnato 14 gol e ne ha subiti 17; il Cesena ha segnato 21 gol e ne ha subiti 15.

In casa Padova ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Pescara e il Cesena ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Monza e Modena ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Padova ha incontrato nell'ultima partita il Cesena pareggiando 1-1

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 5 gol.

Padova e Cesena si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match Padova ha vinto 9 volte, il Cesena ha vinto 9 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Padova-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Cesena ha vinto tre delle ultime cinque partite di Serie BKT contro il Padova (1N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti 13 (4N, 6P); i romagnoli non ottengono due successi consecutivi contro i veneti nella competizione dal 1968-1969.

Il Cesena ha vinto l'ultima trasferta di Serie BKT contro il Padova, dopo che nelle precedenti otto sfide esterne aveva ottenuto tre pareggi e subito cinque sconfitte.

Il Padova ha ottenuto un solo successo nelle sei partite casalinghe di questo campionato (3N, 2P) e solo in un'occasione si è fermato a una sola vittoria nelle prime sette gare interne di Serie BKT (2018/19).

Il Cesena ha vinto otto delle prime 14 partite di questo campionato (2N, 4P) e solo una volta ha fatto meglio dopo 15 gare stagionali di Serie BKT: 10 successi nel 1972/73.

Il Cesena ha perso le ultime due trasferte di Serie BKT, tante sconfitte quante nelle precedenti 13 (9V, 2N); i romagnoli non hanno una striscia peggiore da una serie di quattro sconfitte esterne di fila del dicembre 2024.

Mattia Bortolussi ha segnato sei gol in 14 partite in questo campionato; nell'ultima stagione del Padova in Serie BKT (2018/19) il miglior marcatore fu Federico Bonazzoli (otto reti in 35 presenze).

Tra i calciatori di Serie A e Serie BKT con almeno 15 gol nelle ultime due stagioni solo Francesco Pio Esposito (28 giugno 2005) è nato dopo rispetto a Cristian Shpendi (19 maggio 2003).



