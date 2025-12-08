Grazie per aver seguito la diretta scritta di Virtus Entella-Spezia e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2025-2026.21:34

3 punti salvezza per lo Spezia che, dopo aver battuto la Sampdoria in casa, supera anche la Virtus Entella a Chiavari. E dire che, nel primo tempo, a parte un'occasionissima per Artistico, sono i padroni di casa ad avere il possesso e le occasioni migliori. Spezia che si risveglia nel secondo tempo con una traversa di Bandinelli, poi c'è l'espulsione di Parodi. Entella resta in partita, ha altre occasioni, con Mascardi deve intervenire più volte per non lasciare il vantaggio alla Virtus. Nel finale, però, il guizzo di Artistico vale l'1-0 Spezia.21:43

90'+7' E FINISCE QUI!!! Altro derby ligure vinto dallo Spezia che passa anche in casa dell'Entella. 1-0, decide Artistico.21:27

90'+6' Giallo anche per Mezzoni per la trattenuta ai danni di Beruatto21:26

90'+4' ANKEJE A TERRA IN AREA!!! Qualche protesta da parte dei giocatori dell'Entella, ma il contatto tra Beruatto e Ankeye è regolare. Gran chiusura difensiva di Beruatto.21:24

90'+4' Fumagalli prova a sfondare per vie centrali, ma arriva la buona chiusura di Bandinelli21:24

90'+3' Ancora qualche perdita tempo tra fallo commesso e fallo laterale, il sig. Colombo fa sapere che si arriverà fino al 96'.21:23

90'+3' E fuori Cassata già ammonito, che lascia il posto a Nagy, escluso dall'XI titolare quest'oggi21:22

90'+2' Cambia anche Donadoni che inserisce Vignali al posto di Candela in questo finale.21:21

90'+2' 5 minuti di recupero...21:21

90'+1' Chiappella mette dentro tutti gli attaccanti e fa entrare anche Fumagalli per Karic21:21

90' Un attaccante in più per l'Entella con Russo che prende il posto di Dalla Vecchia21:20

90' Secondo gol in campionato per Artistico. Aveva segnato settimana scorsa nell'altro derby, quello contro la Sampdoria21:20

89' C'è anche il giallo per Artistico per essersi tolto la maglietta nell'esultanza21:19

88' GOL! Virtus Entella-SPEZIA 0-1. Rete di Gabriele Artistico. Arriva il vantaggio degli ospiti col colpo di testa di Artistico, sugli sviluppi del corner battuto da Verde che fa assist. Girata perfetta di Artistico che sfugge via a Mezzoni.



88' Lapadula conquista un corner. Proteste dei giocatori dell'Entella che volevano un fallo su Portanova21:18

87' 12 conclusioni a 6 per lo Spezia, ma siamo ancora sullo 0-0 quando mancano 3 minuti a fine gara21:17

86' Era anche tra i diffidati Cassata e salterà la prossima partita contro il Modena21:16

85' Cassata con un intervento molto energico, non viene fischiato il fallo e si accendono le proteste. Altro intervento di Cassata poco dopo, anche qui è tutto corretto. Il giocatore va però a dire qualcosa al giocatore dell'Entella e viene ammonito21:16

83' Colpo di testa di MATEJU sugli sviluppi del corner, ma manda altissimo sopra la traversa21:13

83' DENTRO LAPADULA!!! Donadoni si gioca la carta Lapadula che prende il posto di Vlahovic, per questo finale che si preannuncia molto caldo21:41

82' Anche Beruatto ad attaccare e guadagna una buona punizione per il fallo di Karic21:12

81' Prima Felipe Jack, poi Mateju, entrambi concludono nell'area avversaria, ma la difesa dell'Entella riesce ad immolarsi e a chiudere su questo corner21:11

79' Ancora proteste di Chiappella - l'allenatore della Virtus Entella - che è già ammonito e rischia anche lui di vedersi un rosso.21:41

78' Animi caldissimi dopo il fallo di Di Mario su Cassata. Molto nervosismo in campo, l'arbitro e l'intera squadra arbitrale devono intervenire21:08

76' Colpo di testa di VLAHOVIC sugli sviluppi del corner, ma non riesce ad imprimere potenza ed è tutto semplice per Colombi21:40

75' Cassata va col traversone, non ci arrivano né Vlahovic né Artistico, c'è Boccadamo che si rifugia in angolo21:05

75' Spazio anche per Boccadamo che prende il posto di Bariti. Molto attivo oggi sulla destra Bariti, ma cominciava ad essere stanco in questa fase con qualche errore di troppo.21:04

74' Cambia anche Chiappella che toglie un Debenedetti un po' anonimo quest'oggi, al suo posto entra Ankeye21:03

71' Contropiede Entella con la palla conquistata da Mezzoni che lancia Bariti sulla destra, ma l'esterno dei padroni di casa commette fallo21:01

69' Sembra anche avere qualche problema fisico Aurelio che, rientrando in panchina, si tocca il retro della coscia destra. Sembra molto dolorante.20:58

69' E poi un po' di fantasia in più con l'ingresso di Daniele Verde per Kouda.20:58

68' ECCO I CAMBI!!! Dentro Felipe Jack che prende il posto di Aurelio. Davanti ci va Beruatto.20:57

66' ANCORA ENTELLA!!! Sugli sviluppi del corner arriva una deviazione di Moretti, tocca anche il difensore, ma para tutto Mascardi che subisce anche fallo. Ancora un brivido per la difesa dello Spezia.20:57

65' Serve cambiare qualcosa anche per lo Spezia. La squadra ospite sta subendo anche in superiorità numerica, anche se in avvio di ripresa si era visto qualcosa di interessante da parte della squadra di Donadoni.20:56

64' OCCASIONISSIMA ENTELLA!!! Dalla Vecchia fa da sponda per Karic che va al tiro da dentro l'area, ma Mascardi dice di no. Tutto fatto partire da Mezzoni che è entrato bene in partita.20:55

62' Candela prova a deviare verso la porta sul traversone di Kouda, palla che però non impensierisce Colombi. Può ripartire l'Entella che però deve stare attenta a non concedere troppo spazio ora che si è in 10.20:53

60' Prova a correre ai ripari Chiappella che toglie Guiu per inserire un centrocampista in più. Dentro Mezzoni e si passa al 3-5-1 con Debenedetti solo davanti.20:51

59' Parodi non è per nulla d'accordo e chiede l'intervento della VAR, ma Colombo è irremovibile. Intervento che non potrebbe neanche esserci quello di Meraviglia e Feliciani, trattandosi di un cartellino giallo nello specifico.21:38

59' PARODI ESPULSO!!! Già ammonito, il capitano dell'Entella va a saltare su Artistico. L'arbitro Colombo è vicino e estrae il secondo giallo per il braccio largo. Entella in 10.21:38

59' Moretti prova il sinistro da fuori area, ma calcia malissimo il difensore dell'Entella. Rimessa dal fondo per Mascardi20:48

58' Palla dall'altra parte con Parodi che cerca Debenedetti che viene anticipato. Poi uscita di Mascardi con i pugni. Uscita non perfetta, ma palla che esce dall'area di rigore20:47

56' TRAVERSA SPEZIA!!! Palla persa da Guiu, break degli ospiti con Bandinelli che ci prova col mancino dal limite dell'area, ma il suo sinistro va a sbattere contro la traversa.20:47

55' Rischia il giallo Dalla Vecchia per il fallo su Mateju. L'arbitro lo richiama solo verbalmente20:45

54' OCCASIONE SPEZIA!!! Bariti in anticipo su Aurelio, palla che arriva dalle parti di Vlahovic che sbaglia a due passi dalla porta col suo colpo di testa20:44

54' Spiovente di Parodi rimesso fuori dalla difesa dallo Spezia, c'è però Portanova che prova la conclusione. Palla centrale e para Mascardi20:44

53' Karic si libera sulla destra, palla dentro per Guiu che viene anticipato da Wisniewski che si rifugia in angolo20:43

52' Giallo per Wisniewski per l'intervento in ritardo su Dalla Vecchia. Due ammoniti per parte.20:42

50' Si riparte. Mascardi sembra essere pronto per giocare senza troppi problemi20:42

50' Spezia che, inoltre, gioca proprio con Mascardi che è il secondo portiere dopo l'infortunio di Sarr. In panchina c'è Leonardo Loria, che non gioca in Serie B dal maggio scorso.20:41

49' Gioco fermo. Si è fatto male Mascardi dopo essere uscito su Guiu. Colpo alla coscia destra per il portiere dello Spezia.20:42

48' Ancora Spezia in difficoltà, con Guiu e Karic che però non riescono a trovare il varco per calciare. Poi recupera Wisniewski21:36

47' Di Mario crossa da sinistra, palla che attraversa tutta l'area di rigore ma non ci arriva nessuno. Poi spazza Aurelio in fallo laterale20:37

47' Subito Debenedetti che cerca di farsi strada sulla trequarti, ma commette fallo in attacco su Wisniewski20:36

46' SI RIPARTE A CHIAVARI!!!20:35

Nonostante le giocate di Guiu, serve l'ultimo passaggio all'Entella che, quando arriva al momento del dunque, poi non concretizza. Pausa che serve eccome allo Spezia che ha perso fiducia e, ad ogni palla, rischiava di andare sotto. Serve un altro spirito nella ripresa da parte degli uomini di Donadoni.20:29

Primo tempo quasi a senso unico, nonostante la prima occasione ce l'abbia avuta lo Spezia con Artistico. E con un'occasione bella grossa. Poi il gol annullato a Guiu, per fallo di mano dello spagnolo sull'erroraccio di Wisniewski. Da quel momento, però, lo Spezia ha giocato quasi con timore e l'Entella ha fatto la partita. Qualche chance per i padroni di casa, ma siamo ancora fermi sullo 0-0.20:29

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Meglio la Virtus Entella nel complesso, ma i primi 45 minuti si chiudono sullo 0-0 nel derby con lo Spezia.20:20

45'+2' Beruatto per Bandinelli, è uno schema, ma il sinistro di Bandinelli è da dimenticare. Spreca tutto qua lo Spezia con questo schema su calcio di punizione.20:20

45'+1' Interessante calcio di punizione conquistato da Kouda nei pressi dell'area di rigore20:19

45'+1' Due minuti di recupero...20:18

45' Parodi lancia Bariti sulla destra, cross da destra intercettato però da Mascardi. Gran bella palla quella di Parodi20:18

44' Bella sventagliata di Nichetti in direzione di Di Mario, ma capisce tutto Candela che va ad intercettare20:17

41' CI PROVA KARIC!!! Conclusione verso il primo palo del centrocampista dell'Entella, intuisce tutto Mascardi che ci arriva. Sempre 0-0 quando ci avviamo al finale di questo primo tempo.20:16

41' Arrivano comunque le immediate proteste di Guiu che era partito subito in contropiede, ma l'arbitro Colombo aveva ormai messo il fischietto in bocca per fischiare il fallo.20:15

40' Bandinelli prova a sfondare sull'out di sinistra, ma commette fallo su Parodi20:14

37' Mascardi sbaglia un rilancio regalando rimessa in zona d'attacco per la Virtus Entella. Continua a giocare con molta paura lo Spezia dopo il gol subito (poi annullato)20:10

35' Contropiede della Virtus Entella, ma che non si concretizza: Guiu e Di Mario non si intendono e sarà rimessa dal fondo per Mascardi. Potevano gestire meglio questo possesso i padroni di casa.20:08

34' Colpo di testa di Mateju sugli svilippi del corner, ma palla che non arriva dalle parti di Colombi20:07

33' Si rivede in avanti lo Spezia con Beruatto che guadagna un corner da sinistra dopo l'apertura di Kouda.20:06

31' 51% di possesso palla per la Virtus Entella dopo la prima mezz'ora di gioco20:05

29' Questa volta il giallo per l'allenatore Chiappella arriva. Parodi e Bariti sono andati giù dopo un contatto a centrocampo, a testa, ma niente fallo. Proteste di Chiappella che ora si vede sventale il giallo dall'arbitro Colombo.20:02

28' OCCASIONE ENTELLA!!! Gran palla di Bariti per Guiu che va in spaccata, ma lo spagnolo sfiora soltanto il palo alla destra di Mascardi.20:01

26' Proteste anche di Chiappella dalla panchina. L'arbitro arriva anche dalle sue parti, ma niente giallo. Solo richiamo verbale, oltre alla segnalazione di stare dentro la propria area tecnica.20:00

25' Gallo per Guiu per proteste. L'attaccante spagnolo ha spinto Candela su un traversone, con l'arbitro che ha fermato tutto per fallo in attacco. Guiu ha risposto e il sig. Colombo lo ha ammonito.20:00

24' OCCHIO AD ARTISTICO!!! Ripartenza veloce dello Spezia con Artistico che vola verso la porta di Colombi, ma l'attaccante ospite si allunga il pallone e recupera in uscita il portiere. Poi viene fischiato un fallo allo stesso Artistico.19:57

23' Ci prova DI MARIO con un sinistro dal limite, ma spara in tribuna19:56

22' Palla dentro per Debenedetti, Candela manda in angolo. Nonostante il gol annullato, lo Spezia sembra in netta difficoltà in questa fase. Resta davanti l'Entella.19:55

20' Ancora Virtus Entella in attacco, ma Portanova - anche lui - controlla col braccio e può ripartire lo Spezia con un calcio di punizione19:55

18' GOL ANNULLATO!!! Dopo aver rivisto il tutto alla VAR, il gol di Guiu viene annullato. Il giocatore spagnolo aveva anche controllato col braccio dopo aver "ricevuto l'assist" di Wisniewski: l'arbitro annulla tutto. Si resta sullo 0-0.20:26

18' Primo gol in campionato di Guiu19:53

17' GOL! VIRTUS ENTELLA-Spezia 1-0. Rete di Guiu. Erroraccio di Wisniewski che regala palla a Guiu, lo spagnolo mette a sedere Mascardi e sigla il gol che sblocca il risultato. Sugli errori, in impostazione, dell'Entella, lo Spezia non ne ha approfittato. I padroni di casa hanno invece fatto tesoro con la loro prima chance.19:53

16' Giallo anche per Beruatto per il fallo commesso su Guiu sulla trequarti campo19:49

15' Altro errore in fase di impostazione dell'Entella, ma Artistico e Vlahovic non ne approfittano nel guidare l'immediata ripartenza19:48

14' OCCASIONISSIMA SPEZIA!!! Colpo di testa di Artistico da due passi, ma Colombi dice di no con un grande intervento. Gran palla di Beruatto. Poi né Vlahovic né Artistico riescono nel tap-in e viene anche fischiato fuorigioco.19:47

13' Occhio a Karic che entra in area dopo la scarico di Guiu, provvidenziale Bandinelli in chiusura19:46

12' Karic e Bandinelli si spintonano a più non posso e deve intervenire l'arbitro per sedare gli animi. Tutto partito da un fallo da parte di Cassata su Dalla Vecchia.19:45

10' Destro da fuori di Kouda che viene però fermato da Colombi, anche grazie ad una deviazione. Ritmi bassi al Comunale di Chiavari fin qui.19:44

7' Oltre al campo sintetico, un'altra variabile della partita di oggi sarà il vento. Abbiamo appena visto come il rinvio di Mascardi abbia avuto un cambio di direzione improvviso proprio a causa del vento.20:25

5' GIALLO PER PARODI!!! Subito un'ammonizione: è per capitan Parodi che si fa sfuggire Bandinelli, poi lo ferma da terra con le mani. Fallo e giallo.19:38

4' Erroraccio in fase di impostazione dell'Entella, ma non ne approfitta lo Spezia col passaggio sbagliato di Vlahovic che cercava un cambio di gioco senza guardare.19:36

3' Colpo di testa di WISNIEWSKI sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma girata che non trova lo specchio della porta di Colombi19:36

2' Subito un rischio per lo Spezia con l'uscita incerta di Mascardi che riesce comunque a conquistare il possessa, intercettando il cross in direzione di Debenedetti. Il tutto nonostante l'intervento a vuoto di Mateju20:24

1' SI PARTE!!! Primo possesso per i padroni di casa...19:33

Il direttore di gara sarà il sig. Andrea Colombo della sezione di Como. Il fischietto classe '90 sarà coadiuvato dagli assistenti Ceccon e Moro e dal quarto ufficiale, il sig. Michele Pasculli. Nella sala VAR agiranno Francesco Meraviglia e Ermanno Feliciani.21:05

Sono 10 i precedenti tra Virtus Entella e Spezia, con un bilancio a favore degli spezzini con 4 vittorie oltre a 5 pareggi e un solo successo per l'Entella. L'ultimo, e unico, hurrà dei Diavoli neri risale al 2-0 del 7 febbraio 2015, grazie alla doppietta di Sforzini. Virtus che non ha ancora perso in casa, in questa stagione. Anzi, l'ultima sconfitta casalinga in B risale al 7 maggio 2021 col 3-1 per il Chievo.21:05

Donadoni cambia solo un uomo rispetto all'XI che ha battuto la Sampdoria all'ultima giornata. C'è Cassata al posto di Nagy, che parte dalla panchina. Da ricordare l'assenza per infortunio dei vari Di Serio, Salvatore Esposito, Sarr e Zurkowski.18:49

Diversi i cambiamenti per Chiappella che inserisce Portanova al posto di Marconi squalificato, oltre a Nichetti e Karic al posto di Benali e Franzoni sulla linea mediana. Il quarto inserimento, rispetto al ko di Catanzaro, è Debenedetti che torna a fare il titolare al centro dell'attacco, supportato da Guiu e Dalla Vecchia. Fuori gli infortunati Del Lungo, Franzoni e Tiritiello e lo squalificato Marconi.19:27

FORMAZIONI UFFICIALI: Lo Spezia scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: Mascardi - Mateju, Wisniewski, Beruatto - Candela, Cassata, Bandinelli, Kouda, Aurelio - Artistico, V.Vlahovic. All. Roberto Donadoni. A disposizione: Loria - Hristov, Cistana, Onofri, Felipe Jack, Vignali - Candelari, Comotto, Nagy - Verde, Soleri, Lapadula.18:47

FORMAZIONI UFFICIALI: La Virtus Entella si schiera con un 3-4-2-1 in cui figurano: Colombi - Parodi, Moretti, D.Portanova - Bariti, Nichetti, Karic, Di Mario - Dalla Vecchia, Guiu - Debenedetti. All. Andrea Chiappella. A disposizione: Del Frate, Siaulys - Palomba, Bottaro - Boccadamo, Matteazzi, Benali, Lipani, Mezzoni - T.Fumagalli, Ankeye, Russo.19:25

Ancora più giù lo Spezia che è penultimo in campionato, anche se arriva dalla vittoria nel derby contro la Sampdoria (1-0, gol di Artistico). La prima di Roberto Donadoni alla guida degli spezzini. Nonostante la stagione - fin qui - molto deludente, lo Spezia ha comunque collezionato una vittoria in trasferta quest'anno: quella per 4-0 contro l'Avellino del 25 ottobre scorso.21:34

Virtus Entella che arriva a questa sfida dopo due pareggi e una sconfitta, quella nel pirotecnico 3-2 contro il Catanzaro. La squadra di Chiappella non vince dall'1-0 all'Empoli del 1° novembre scorso. Servono i tre punti questa sera per non farsi risucchiare nuovamente nella zona retrocessione.21:04

Benvenuti alla diretta scritta di Virtus Entella-Spezia, gara valida per la Giornata 15 della Serie BKT 2025-2026. Si gioca allo stadio Comunale di Chiavari.21:04

