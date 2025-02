Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!16:59

Termina 1-1 la sfida tra Frosinone e Catanzaro. Partono meglio i padroni di casa, capaci di creare diverse occasioni da rete prima della rete di Lusuardi, arrivata intorno alla mezz’ora di gioco. Gli ospiti raggiungono il pari intorno all’ora di gioco grazie ad una prodezza di sinistro di Quagliata, che calcia splendidamente al volo da posizione defilata. Nella fase restante del match entrambe le squadre creano opportunità per andare a segno, ma il risultato finale è tutto sommato giusto.16:56

90'+4' Fischio finale dell'incontro. Frosinone-Catanzaro 1-116:54

90'+1' Conclusione di Darboe che termina alta.16:51

90'+1' Tre minuti di recupero.16:51

90' Grande ripartenza di Quagliata, che fugge sulla sinistra e crossa per Pittarello, che scivola. Il pallone giunge a Iemmello, che si fa ribattere la conclusione.16:50

89' Giallo per il Catanzaro. Ammonito Rares Ilie per aver rallentato la ripartenza di Kone.16:49

88' Quagliata lancia Pittarello, che viene anticipato in corner da Di Chiara.16:48

86' Kone prova il sinistro dal limite, che termina abbondantemente alto.16:46

83' Grande azione di Kvernadze sulla sinistra, che supera Brighenti con una doppoia finta e mette un pallone in mezzo, che attraversa tutta l'area piccola, senza che nessuno la devii da pochi passi.16:44

83' La punizione di Pompetti termina abbondantemente alta.16:42

78' Grande intervento di Pigliacelli su Kvernadze, che calcia di potenza da buona posizione.16:38

77' Cambio a centrocampo per ill Frosinone. Esce Ilias Koutsoupias ed entra Ebrima Darboe.16:39

77' Cambio in attacco per il Frosinone. Esce Giuseppe Ambrosino ed entra Giorgi Kvernadze.16:37

75' Cambio a centrocampo per il Catanzaro. Esce Simone Pontisso ed entra Rares Ilie.16:36

75' Cambio di esterni per il Catanzaro. Esce Tommaso Cassandro ed entra Mario Situm.16:35

73' Giallo per il Frosinone. Ammonito Ilias Koutsoupias per aver ostacolato il rinvio del portiere.16:34

73' Ambrosino mette un pallone morbido, che viene intercettato senza problemi da Pigliacelli.16:33

71' Cross di Ghedjemis dalla destra per Ambrosino, che viene anticipato in uscita in tuffo da Pigliacelli.16:31

69' Cross di Cassandro da desta e girata al volo di Pontisso da buona posizione, che termina alta.16:29

67' Cambio in attacco per il Catanzaro. Esce Andrea La Mantia ed entra Filippo Maria Pittarello.16:27

66' Koutsoupias sulla ribattuta del corner calcia alto.16:26

65' Ambrosino imbuca per Pecorino, la cui conclusione viene deviata in corner da Scognamillo.16:25

64' Cambio in attacco per il Frosinone. Esce Anthony Partipilo ed entra Farès Ghedjemis.16:25

64' Cambio in attacco per il Frosinone. Esce Frank Tsadjout ed entra Emanuele Pecorino.16:24

63' Cassandro trova Pagano, che entra in area e da posizione angolata calcia alto.16:23

59' GOL! Frosinone- CATANZARO 1-1. Rete di Giacomo Quagliata, che calcia splendidamente al volo di sinistro, da posizione defilata, raccogliendo un cross di Pagano dalla destra.



Guarda la scheda del giocatore Giacomo Quagliata16:20

56' Cross di Cassandro per Iemmello, che di testa colpisce debolmente.16:16

52' Pompetti serve di testa Scognamillo, che entra in area e viene contrstato regolamente da Lusuardi.16:12

49' Partipilo riceve da Ambrosino, si destreggia al limite dell'area e col sinistro manda il pallone di poco fuori.16:09

46' Cross da destra di Brighenti e colpo di testa di Iemmello che mette in rete, ma l'attaccante si trova in fuorigioco.16:06

46' Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Catanzaro.16:05

Il primo tempo termina con i padroni di casa avanti per 1-0. Un vantaggio meritato quello dei padroni di casa, capaci di creare diverse occasioni da rete prima della rete di Lusuardi, arrivata intorno alla mezz’ora di gioco.15:51

45'+2' Fischio finale del primo tempo. Frosinone-Catanzaro 1-015:49

45'+1' Un minuto di recupero.15:47

44' Il Frosinone sta rallentando il gioco, nel tentativo di chiudere in vantaggio il primo tempo.15:47

37' Konè prova la conclusione da lontano che termina abbondantemente a lato.15:39

35' Grande fuga di Ambrosino sulla sinistra, ma viene recuperato sulla linea di fondo.15:37

32' GOL! FROSINONE- Catanzaro 1-0. Rete di Mateus Lusuardi. Cross da sinistra di Ambrosino e, dopo una deviazione, Lusuardi prima di petto costringe Pigliacelli alla parata di piede, ma nel tap in successivo lo stesso Lusuardi mette in rete.



Guarda la scheda del giocatore Mateus Lusuardi15:35

28' Punizione di Pompetti dalla trequarti per La Mantia, che non riesce a deviare verso la porta.15:31

24' Punizione di Pontisso e colpo di testa di Scognamillo, il cui colpo di testa viene rimpallato da un difensore.15:26

19' Cross dalla destra per Iemmello, il cui colpo di testa sfiora il palo alla destra di di Cerofolini.15:22

19' Oyono mette dentro un pallone che passa in mezzo a molti giocatori e arriva ad Ambrosino, che calcia alto da pochi passi.15:21

17' Grande palla di Partipilo per Tsadjout, che perde l'attimo per calciare e il suo tiro cross viene deviato in corner.15:20

17' Cross di Pompetti da sinistra e colpo di tacco di Brighenti, che impegna Cerofolini ad un grande intervento.15:19

15' Iemmello non riesce a concludere e appoggia dietro per Cassandro, il cui tiro viene respinto dalla difesa.15:17

14' Cross dalla destra di Partipilo, respinta della difesa e il pallone giunge a Konè, che batte di prima intenzione dal limite, ma la conclusione finisce fuori di poco.15:16

12' Lancio per Quagliata, che entra in area ma non controlla il pallone e Monterisi libera.15:14

8' Giallo per il Catanzaro. Ammonito Riccardo Pagano per una trattenuta ai danni di Ikonè.15:11

6' Cross di destra di Partipilo per Ambrosino, che tenta una rovesciata, ma viene contrastato e non riesce a concludere.15:09

6' Cassandro mette il pallone in mezzo, intercettato in presa alta da Cerofolini.15:08

3' Su corner colpo di testa di Monterisi salvato sulla linea da Iemmello, a portiere battuto.15:05

2' Ambrosino prova la conclusione dal limite, che viene deviata da Brighenti in corner.15:04

Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Frosinone.15:02

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Fabio Maresca di Napoli.15:00

CATANZARO(3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Pompetti, Pontisso, Pagano, Quagliata; Iemmello, La Mantia Allenatore: Fabio Caserta14:57

FROSINONE(4-3-3): Cerofolini; Oyono, Monterisi, Lusuardi, Di Chiara; Bohinen, Koutsoupias, Konè; Partipilo, Tsadjout, Ambrosino Allenatore: Leandro Greco14:58

Lo scontro diretto all’andata, giocato in Calabria, è terminato 0-0.14:33

Gli ospiti invece, vincitori nelle ultime due giornate di campionato, sono quinti in classifica con 35 punti.14:32

I padroni di casa, reduci da soli due pareggi nelle ultime 5 partite, sono penultimi in classifica con 21 punti.14:31

Benvenuti allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone per la sfida tra Frosinone e Catanzaro, gara valevole per la 25esima giornata del campionato di Serie B.14:30

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp