Toljan protegge il pallone, Fiori lo ferma in modo irregolare. 16:52

Ammonito OBIANG per gioco scorretto su Trimboli.16:48

Problema muscolare per Cella. L'arbitro concede cinque minuti di recupero. 16:48

88'

Il Mantova chiude la gara in attacco, il Sassuolo ha spazi per ripartire in contropiede. 16:46