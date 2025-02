Ci ha provato subito il Pisa nel secondo tempo, con la rete trovata da Piccinini: ma il Var ha richiamato l’arbitro per un fuorigioco di Canestrelli e la rete è stata annullata, in una situazione sicuramente surreale ed oggettivamente difficile da interpretare. La squadra di Inzaghi ha accusato un po' il colpo ma ha reagito con Morutan: bellissima azione dalla sinistra, poi Canestrelli imbuca per il rumeno che però sbaglia il tiro. Nonostante le sostituzioni l’inerzia della partita non cambia ma all’83’ arriva l’inaspettato vantaggio ospite: ripartenza letale della squadra di Dal Canto, con Tronchin che mette in mezzo: velo di Vita e destro implacabile di Pandolfi per il vantaggio del Cittadella. Reagiscono i toscani, ma al 90’ Moreo prende il palo in sforbiciata. Decisamente giornata sfortunata per la squadra di Inzaghi che al 96’ subisce il 2-0, ma la rete di Palmieri viene annullata per fuorigioco di Rabbi. Ultimo tentativo di Hojholt ma il risultato non cambia.17:03