Ritmi diversi rispetto al primo tempo in queste prime occasioni della ripresa, possesso Modena ma sostituzioni in vista alle porte dell'ultima mezz'ora di gioco.18:35

Si chiude dopo 120'' di recupero la prima frazione di questa gara, parziale che sorride momentaneamente alla Doria. Primi 45' di gioco che hanno mostrato una gara intensa ed equilibrata, lieve il vantaggio sul possesso palla da parte della Samp sul Modena. Al minuto 16', è Niang a sbloccare il match con un intervento con il piede destro sul tiro di Sibilli, portando così i suoi in vantaggio. Al minuto 25' brutta tegola per i padroni di casa che perdono Altare a causa di un infortunio alla caviglia. Prosegue la gara con belle conclusioni, la più importante è quella di Caso che al minuto 42' calcia dal limite dell'area non centrando lo specchio per pochi centimetri. Termina al minuto 47' la prima parte della sfida del Ferraris.18:07