Con l'odierno trionfo il Monza si proietta in avanti in classifica, raggiunta quota 47 punti, resta invariata invece la situazione dell'Avellino. Uomini di Bianco e Biancolino che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Sudtirol e Frosinone.

Tutto pronto all'U-Power Stadium di Monza, è tempo di Monza-Avellino! Gara quella tra brianzoli e campani che chiude la 23^ giornata di B, Biancorossi e Biancoverdi che sono chiamati al confronto dopo ben 5 mesi dall'ultima volta, risalente allo scorso 12 settembre, in cui l'odierna formazione ospite si impose per 2-1, dopo ben sette anni, sulla formazione lombarda. Attualmente Monza in terza posizione con 44 punti totali, 11^ tassello invece quello occupato dall'Avellino che ha sinora totalizzato 28 punti.14:17

PREPARTITA

Monza - Avellino è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 febbraio alle ore 15:00 allo stadio U-Power Stadium di Monza.

Arbitro di Monza - Avellino sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Livio Marinelli Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 133 Fuorigioco 16 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 17 Espulsioni 2 Cartellini per partita 3.8 Falli per cartellino 7.0 Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite

partite Serie B: 6 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie A Lecce-Milan 0-2 21-09-2025 Serie A Inter-Sassuolo 2-1 30-09-2025 Serie B Palermo-Venezia 0-0 19-10-2025 Serie A Milan-Fiorentina 2-1 01-11-2025 Serie B Carrarese-Frosinone 0-2 29-11-2025 Serie B Pescara-Calcio Padova 0-1 13-12-2025 Serie A Torino-Cremonese 1-0 27-12-2025 Serie B Juve Stabia-Südtirol 1-0 11-01-2026 Serie A Lecce-Parma 1-2 24-01-2026 Serie B Cesena-Bari 1-2 08-02-2026 Serie B Monza-Avellino 2-1

Attualmente il Monza si trova 2° in classifica con 47 punti (frutto di 14 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte); invece l'Avellino si trova 12° in classifica con 28 punti (frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte).

Il Monza ha segnato 36 gol e ne ha subiti 19; l'Avellino ha segnato 28 gol e ne ha subiti 37.

La partita di andata Avellino - Monza si è giocata il 12 settembre 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa il Monza ha fatto 29 punti (9 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte).

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, Padova e l'Avellino ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, lo Spezia e il Cesena ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Monza ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino vincendo 2-1 mentre L'Avellino ha incontrato il Cesena vincendo 3-1.

Monza e Avellino si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 2 volte, l'Avellino ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Monza-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Monza e Avellino si sono affrontati nove volte in Serie BKT: i lombardi hanno vinto due volte, i campani quattro (incluso lo scorso match di andata) e tre sono stati i pareggi. L'Avellino non ha mai vinto due gare di fila contro i brianzoli nella competizione.

Il Monza non pareggia in Serie BKT contro una squadra neopromossa dal 16 gennaio 2022 (contro il Perugia) e da allora ha ottenuto cinque vittorie e subito cinque sconfitte contro queste avversarie; i brianzoli hanno vinto le ultime due partite contro formazioni provenienti dalla Serie C e non registrano tre successi consecutivi dalla stagione 1982/83.

Il Monza è imbattuto in casa contro l'Avellino in Serie BKT, grazie a due vittorie e due pareggi, l'ultimo dei quali nella sfida più recente, risalente al 1990.

Dall'inizio di ottobre, il Monza è rimasto imbattuto in casa in Serie BKT con sei vittorie e due pareggi ottenendo 20 punti; solo il Venezia (24 punti, punteggio pieno) ha fatto meglio nelle gare interne nel periodo.

Il Monza ha vinto le ultime due partite di Serie BKT, dopo che aveva ottenuto altrettanti successi nelle precedenti sette gare disputate nella competizione (3N, 2P).

L'Avellino ha subito gol in tutte le ultime otto partite di Serie BKT (10 reti incassate nel periodo); i campani non registrano una serie più lunga senza tenere la porta inviolata in una singola stagione in questa competizione da agosto-ottobre 2017 (10 gare in quel caso).

Nelle ultime sette trasferte di Serie BKT, l'Avellino ha alternato una partita senza andare in gol a una con esattamente una rete segnata (tre marcature complessive), per un bilancio di una vittoria (1-0), due pareggi (1-1) e quattro sconfitte senza gol, incluso lo 0-1 contro lo Spezia nella sfida più recente.

Il Monza ha effettuato 27 tiri in seguito a recuperi offensivi in questa stagione di Serie BKT, cifra che lo posiziona al secondo posto e a pari merito con altre tre squadre; l'Avellino ne ha registrati 11 (19ª posizione).

Agustín Álvarez ha segnato quattro gol in questo campionato, due in casa e due in trasferta (entrambi da subentrato), incluso uno contro l'Avellino nella gara di andata; la squadra campana potrebbe diventare la prima a subire due reti dal calciatore del Monza in Serie BKT.

Dalla 17ª giornata di questa Serie BKT, Tommaso Biasci ha realizzato sei gol e fornito due assist, collezionando in questo periodo otto delle sue 12 partecipazioni a rete totali. Nelle ultime sei gare di campionato, l'attaccante dell'Avellino ha partecipato a più reti (otto) di qualsiasi altro calciatore di Serie BKT.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: