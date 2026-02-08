Cala il sipario all'U-Power Stadium di Monza! Marinelli manda i titoli di coda di un match dinamico ed interessante, conclusosi con una vittoria su rimonta da parte del Monza, 2-1 il risultato finale in terra brianzola. Primo tempo che si chiude a reti bianche, un'occasione per parte che non viene però in entrambi casi sfruttata. Nella ripresa, l'Avellino si porta in vantaggio al minuto 52' con la rete da attaccante puro di Biasci che spiazza Thiam dal limite dell'area; la rete dello svantaggio scuote fortemente il Monza, che reagisce e compie una serie di azioni offensive che portano, al minuto 78', alla rete di testa di Patrick Cutrone, che sfrutta il preciso suggerimento aereo di Ciurria. Le sorprese non terminano qui, all'86' è infatti Fontanarosa a concedere la chance dal dischetto agli avversari, tocco di mano del difensore campano da cui scaturisce la possibilità dal penalty per Pessina: rincorsa lunga, sguardo a Daffara ed estremo avversario spiazzato. Termina dopo un copioso recupero questa intensa sfida in terra lombarda, sorride il Monza.
Con l'odierno trionfo il Monza si proietta in avanti in classifica, raggiunta quota 47 punti, resta invariata invece la situazione dell'Avellino. Uomini di Bianco e Biancolino che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Sudtirol e Frosinone.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta scritta di questo match ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.16:59
90'+6'
TRIPLICE FISCHIO DI MARINELLI! Monza-Avellino termina 2-1.16:58
90'+6'
Corner a favore del Monza, Carboni prova a tenere sulla bandierina.16:57
90'+5'
AMMONITO Filippo Missori: giallo a carico del numero 2 in maglia biancoverde.16:56
90'+4'
Recupero che verrà verosimilmente prolungato, come ha lasciato intendere con un gesto il direttore di gara.16:55
90'+2'
Minuto 92', Monza che resta in avanti con una conclusione di Colombo, respinge Daffara ma c'era una posizione di fuorigioco da parte dell'attaccante brianzolo.16:54
90'
Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Mbei, si giocherà fino al 95'.16:53
89'
Ultimo giro d'orologio della sfida, poi sarà recupero.16:53
87'
Sostituzione Avellino: esce dal campo Patrick Enrici, subentra per lui Roberto Insigne.16:48
86'
GOL! GOL PESSINA! MONZA-Avellino: 2-1. Rimonta completata dalla formazione casalinga, la rete è del capitano Matteo Pessina! Tocco di mano di Fontanarosa immediatamente fischiato da Marinelli, dal dischetto va Pessina che con freddezza e calma batte Daffara.
RIGORE PER IL MONZA! Tocco di mano di Fontanarosa in area di rigore campana, chance dagli undici metri spendibile dal Monza, andrà Pessina dal dischetto.16:46
83'
Altro calcio d'angolo a favore del Monza, si conclude però con un nulla di fatto.16:44
81'
Sostituzione Avellino: esce anche Tommaso Biasci, lo sostituisce Luca Pandolfi.16:43
81'
Sostituzione Avellino: fuori Marco Sala, dentro Tommaso Cancellotti.16:42
80'
Ultimi 600'' del match, poi sarà lasciato spazio al recupero.16:43
79'
AMMONITO Andréa Le Borgne: altro giallo del match.16:42
78'
GOL! GOL CUTRONE! MONZA-Avellino: 1-1. Pareggia i conti il Monza, lo fa con la prima firma in Biancorosso di Patrick Cutrone! Ripartenza del Monza, dall'out di destra serve un preciso cross Ciurria che pesca Cutrone, poi il centravanti con una grande elevazione colpisce di testa e batte Daffara. Tutto pari a Monza, assist a cura di Patrick Ciurria.
Fallo involontario di Carboni su Bisci, gesto di fair play tra i due e gara che prosegue.16:38
75'
Sostituzione Monza: esce dal campo Andrea Colpani, lo sostituisce Agustín Álvarez.16:35
75'
Sostituzione Monza: fuori Pedro Obiang, dentro per lui Leonardo Colombo.16:35
73'
Colpani finta il tiro dal limite dell'area, poi lo effettua ma la palla si infrange sul muro di maglie biancoverdi. 16:35
70'
Profonda la rimessa laterale battuta da Simic, fallo di Ciurria su Besaggio e palla che torna all'Avellino.16:31
70'
Superate le porte del minuto 70', ancora tre le sostituzioni spendibili dall'Avellino, due quelle ancora a disposizione del Monza.16:31
68'
Sostituzione Monza: fuori dal campo Arvid Brorsson, subentra per lui Patrick Ciurria.16:30
65'
Sostituzione Avellino: fuori Cosimo Patierno, dentro Gennaro Tutino.16:25
64'
Sostituzione Avellino: esce dal campo Martin Palumbo, lo sostituisce Marco Armellino.16:25
64'
Tutto regolare nell'azione precedente, Marinelli fa giocare.16:24
63'
Proteste più che veementi da parte dei giocatori biancorossi, si valuta un fallo in area campana ai danni di Obiang.16:24
62'
Tocco determinante di Fontanarosa, assedio totale del Monza.16:23
62'
Dodicesimo giro dalla bandierina per il Monza, murato Delli Carri che non riesce ad indirizzare verso lo specchio.16:22
60'
Sostituzione Monza: esce dal campo Dany Mota Carvalho, lo sostituisce Patrick Cutrone.16:21
60'
Sostituzione Monza: fuori Hernani Azevedo Júnior, dentro per lui Giuseppe Caso.16:21
60'
Corner che si conclude con un nulla di fatto, rinvio dal fondo per l'Avellino, momento delle prime sostituzioni a Monza.16:20
59'
ANCORA DAFFARA! Duello tra l'estremo dell'Avellino e Colpani che si rinnova continuamente, ancora un corner scaturito dall'ennesima parata di Daffara.16:20
57'
Salgono ora i giri del motore brianzolo, Avellino costretto a difendersi.16:17
56'
Ancora una conclusione insidiosa di Andrea Colpani, ulteriore risposta lucida e puntuale di Daffara che devia in calcio d'angolo.16:17
54'
Pessina vuole subito rispondere alla rete ospite, Daffara con il volto devia in corner.16:15
52'
GOL! GOL BIASCI! Monza-AVELLINO: 0-1. La sblocca l'Avellino al minuto 52', la rete è di Tommaso Biasci! Sala alza lo sguardo, pesca Biasci che dal limite dell'area controlla e con il piattone destro batte Thiam con un rasoterra sul primo palo. Vantaggio biancoverde al 52', assist a cura di Marco Sala.
Preciso cross di Carboni che arriva sulla testa di Mota, il centravanti colpisce di testa ma spedisce sul fondo.16:11
48'
Resta a terra Dani Mota in area avversaria, lamenta un fallo da rigore ma Marinelli fa giocare.16:10
46'
Il primo possesso del secondo tempo è amministrato dall'Avellino.16:08
46'
SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.16:07
Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.15:53
Si chiude dopo qualche minuto di extra-time la prima frazione all'U-Power Stadium, parziale fisso sullo 0-0. Primi quarantacinque che hanno evidenziato una gara molto dinamica, con numerosi contrasti di gioco ed una sola sanzione disciplinare ai danni di Enrici. Spicca la conclusione di Biasci al minuto 32', il giocatore biancoverde impegna Thiam in una parata che concede soltanto il corner agli ospiti; da evidenziare la possibile chance dal dischetto a favore dei Biancorossi, Marinelli dopo due minuti di check da parte del VAR revoca però la propria decisione iniziale e fa giocare senza concedere il calcio di rigore: nessun tocco di mano da parte del difensore dell'Avellino. Primo tempo a reti bianche.15:52
45'+2'
FISCHIO DI MARINELLI: termina il primo tempo.15:49
45'
Sono 2' i minuti addizionali segnalati dal direttore di gara, si giocherà fino al 47'.15:48
44'
Ultimo giro d'orologio del primo tempo, poi sarà possibile extra-time.15:47
43'
Rimessa laterale a favore dell'Avellino, palleggia la retroguardia campana in attesa del corridoio giusto per i mediani.15:46
41'
Colpani si rende protagonista di un efficace gesto tecnico, salta un avversario, rientra sul mancino e calcia a giro trovando l'attenta risposta di Daffara.15:45
39'
Problemi per Bronsson al minuto 39', resta a terra il giocatore brianzolo.15:41
37'
Corner a favore del Monza, scintille in area tra Carboni e Fontanarosa con il direttore di gara che è costretto ad intervenire.15:39
35'
Scocca il 35', parziale sullo 0-0.15:37
34'
AMMONITO Patrick Enrici: fallo commesso su Hernani che aveva preso bene il tempo del dribbling.15:37
32'
BIASCI DA FUORI! Conclusione potente e precisa da parte dell'attaccante alla corte di Biancolino, determinante la deviazione in corner da parte di Thiam.15:35
31'
CHECK OVER: NESSUN RIGORE! Non sarà rigore per il Monza, nessun tocco irregolare in area biancoverde, prosegue la gara.15:34
28'
Prosegue il check da parte della sala VAR, si attendono indicazioni dal direttore di gara.15:31
27'
Possibile rigore a favore del Monza, tocco di mano in area campana da parte di un giocatore biancoverde.15:30
24'
Brorsson ferma irregolarmente Besaggio, punizione Avellino da posizione arretrata.15:26
22'
Tiro da lontano di Azzi che tenta la conclusione da distanza siderale, conclusione flebile che viene deviata e la sfera torna tra i guantoni di Daffara.15:25
20'
Rimessa laterale spendibile dal Monza, batte Birindelli che si rifugia da Obiang.15:24
19'
Possibile gioco pericoloso di Fontanarosa su Mota Carvalho, fa giocare Marinelli che non reputa irregolare l'intervento.15:24
17'
Rinvio dal fondo per Daffara, palla che non arriva però dalle parti dei suoi centravanti.15:23
15'
Buon inizio dell'Avellino, deviaizone decisiva di Thiam che scongiura il vantaggio ospite.15:23
12'
Corner spendibile dal Monza, cross di Birindelli e Daffara abbraccia la sfera senza problemi.15:18
10'
Scocca il 10' di gioco, parziale fisso sullo 0-0.15:17
8'
Palla tra le braccia di Daffara, rinvia lungo l'estremo dell'Avellino.15:17
5'
Possesso Monza al 5', attende l'Avellino.15:14
3'
Rimessa laterale spendibile dall'Avellino, se ne incarica Simic che si affida a Palumbo.15:14
1'
Il primo pallone della gara è amministrato dal Monza.15:13
1'
PARTITI! Al via Monza-Avellino.15:09
Fischio d'inizio programmato alle ore 15:00.14:42
I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.14:42
FORMAZIONI UFFICIALI: MONZA (3-4-2-1). Scendono in campo: Thiam; Brorsson-Delli Carri-Carboni; Birindelli-Pessina-Obiang-Azzi; Colpani-Hernani; Mota. Allenatore: Paolo Bianco. A disposizione: Capolupo, Cutrone, Pizzignacco, Ciurria; Martinez-Lucchesi-Balde-Lakoune-Caso, Strajnar, Colombo.14:39
A coadiuvare il fischietto tiburtino sono designati gli assistenti di linea Niedda-Pressato; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Mbei di Cuneo; postazione VAR presidiata dal Sig. Di Paolo, ausiliato dall'A.VAR Volpi. 14:18
La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Livio Marinelli, della sezione di Tivoli.14:18
Tutto pronto all'U-Power Stadium di Monza, è tempo di Monza-Avellino! Gara quella tra brianzoli e campani che chiude la 23^ giornata di B, Biancorossi e Biancoverdi che sono chiamati al confronto dopo ben 5 mesi dall'ultima volta, risalente allo scorso 12 settembre, in cui l'odierna formazione ospite si impose per 2-1, dopo ben sette anni, sulla formazione lombarda. Attualmente Monza in terza posizione con 44 punti totali, 11^ tassello invece quello occupato dall'Avellino che ha sinora totalizzato 28 punti.14:17
Benvenuti alla diretta scritta di Monza-Avellino, gara valida per il turno numero 23 del Campionato di Serie B.14:17
Monza - Avellino è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 8 febbraio alle ore 15:00 allo stadio U-Power Stadium di Monza. Arbitro di Monza - Avellino sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Livio Marinelli
Statistiche Stagionali
Partite dirette
5
Falli fischiati
133
Fuorigioco
16
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
17
Espulsioni
2
Cartellini per partita
3.8
Falli per cartellino
7.0
Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso:
Serie A: 5 partite
Serie B: 6 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
29-08-2025
Serie A
Lecce-Milan 0-2
21-09-2025
Serie A
Inter-Sassuolo 2-1
30-09-2025
Serie B
Palermo-Venezia 0-0
19-10-2025
Serie A
Milan-Fiorentina 2-1
01-11-2025
Serie B
Carrarese-Frosinone 0-2
29-11-2025
Serie B
Pescara-Calcio Padova 0-1
13-12-2025
Serie A
Torino-Cremonese 1-0
27-12-2025
Serie B
Juve Stabia-Südtirol 1-0
11-01-2026
Serie A
Lecce-Parma 1-2
24-01-2026
Serie B
Cesena-Bari 1-2
08-02-2026
Serie B
Monza-Avellino 2-1
Attualmente il Monza si trova 2° in classifica con 47 punti (frutto di 14 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte); invece l'Avellino si trova 12° in classifica con 28 punti (frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte). Il Monza ha segnato 36 gol e ne ha subiti 19; l'Avellino ha segnato 28 gol e ne ha subiti 37. La partita di andata Avellino - Monza si è giocata il 12 settembre 2025 e si è conclusa 2-1.
In casa il Monza ha fatto 29 punti (9 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, Padova e l'Avellino ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, lo Spezia e il Cesena ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Monza ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino vincendo 2-1 mentre L'Avellino ha incontrato il Cesena vincendo 3-1.
Monza e Avellino si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 2 volte, l'Avellino ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Monza-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Monza e Avellino si sono affrontati nove volte in Serie BKT: i lombardi hanno vinto due volte, i campani quattro (incluso lo scorso match di andata) e tre sono stati i pareggi. L'Avellino non ha mai vinto due gare di fila contro i brianzoli nella competizione.
Il Monza non pareggia in Serie BKT contro una squadra neopromossa dal 16 gennaio 2022 (contro il Perugia) e da allora ha ottenuto cinque vittorie e subito cinque sconfitte contro queste avversarie; i brianzoli hanno vinto le ultime due partite contro formazioni provenienti dalla Serie C e non registrano tre successi consecutivi dalla stagione 1982/83.
Il Monza è imbattuto in casa contro l'Avellino in Serie BKT, grazie a due vittorie e due pareggi, l'ultimo dei quali nella sfida più recente, risalente al 1990.
Dall'inizio di ottobre, il Monza è rimasto imbattuto in casa in Serie BKT con sei vittorie e due pareggi ottenendo 20 punti; solo il Venezia (24 punti, punteggio pieno) ha fatto meglio nelle gare interne nel periodo.
Il Monza ha vinto le ultime due partite di Serie BKT, dopo che aveva ottenuto altrettanti successi nelle precedenti sette gare disputate nella competizione (3N, 2P).
L'Avellino ha subito gol in tutte le ultime otto partite di Serie BKT (10 reti incassate nel periodo); i campani non registrano una serie più lunga senza tenere la porta inviolata in una singola stagione in questa competizione da agosto-ottobre 2017 (10 gare in quel caso).
Nelle ultime sette trasferte di Serie BKT, l'Avellino ha alternato una partita senza andare in gol a una con esattamente una rete segnata (tre marcature complessive), per un bilancio di una vittoria (1-0), due pareggi (1-1) e quattro sconfitte senza gol, incluso lo 0-1 contro lo Spezia nella sfida più recente.
Il Monza ha effettuato 27 tiri in seguito a recuperi offensivi in questa stagione di Serie BKT, cifra che lo posiziona al secondo posto e a pari merito con altre tre squadre; l'Avellino ne ha registrati 11 (19ª posizione).
Agustín Álvarez ha segnato quattro gol in questo campionato, due in casa e due in trasferta (entrambi da subentrato), incluso uno contro l'Avellino nella gara di andata; la squadra campana potrebbe diventare la prima a subire due reti dal calciatore del Monza in Serie BKT.
Dalla 17ª giornata di questa Serie BKT, Tommaso Biasci ha realizzato sei gol e fornito due assist, collezionando in questo periodo otto delle sue 12 partecipazioni a rete totali. Nelle ultime sei gare di campionato, l'attaccante dell'Avellino ha partecipato a più reti (otto) di qualsiasi altro calciatore di Serie BKT.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: