Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.22:34

Con l'odierno trionfo, il Parma si conferma capolista proiettandosi a quota 62 punti; resta invece invariata la situazione del Brescia. Uomini di Pecchia e Maran che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente in trasferta, ospiti della Feralpisalo', e tra le mura domestiche contro il Catanzaro di Vincenzo Vivarini.22:34

Cala il sipario allo Stadio Tardini di Parma! Marinelli manda i titoli di coda di un match molto acceso, conclusosi con una vittoria in extremis a favore dei padroni di casa. Nei primi 45', il Brescia mostra un atteggiamento molto propositivo, che al minuto 16' permette agli azzurri di portarsi in vantaggio sfruttando la complicità della rete di Jallow. Dopo il break negli spogliatoi, la ripresa offre una gara decisamente più movimentata sotto un punto di vista agonistico, e ciò è testimoniabile dall'ingente quantità di cartellini arrivati; il Parma spinge e crea di più, al minuto 52' la chance del pareggio arriva a causa di un impreciso disimpegno di Bertagnoli, palla orizzontale di cui approfitta Dennis Man che apre il piattone e batte Avella. Le sorprese non terminano qui, al minuto 88' risulta essere cruciale la doppia ammonizione repentina rimediata dal subentrato Huard, sessanta secondi dopo infatti Osorio sfrutta lo spazio lungo l'out di destra, alza lo sguardo e crossa al centro trovando la torsione vincente di capitan Del Prato che ribalta il parziale. Gara che termina, con molto nervosismo, dopo 6' addizionali.22:32

90'+6' TRIPLICE FISCHIO DI MARINELLI! Parma-Brescia termina 2-1.22:28

90'+4' Palla inattiva da cui non si manifesta alcuno sviluppo, si riparte da Chichizola.22:25

90'+3' Fallo di Charpentier ai danni di Dickmann, punizione Brescia dai 25 metri di cui si incarica Bisoli.22:24

90'+2' AMMONITO Massimo Bertagnoli: altra vittima del nervosismo in campo che finisce sul taccuino di Marinelli.22:23

90'+1' AMMONITO Adrián Bernabé García: punita l'esultanza antisportiva di fronte alla panchina bresciana.22:23

90' Sono 6' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Costanza, si giocherà fino al 96'.22:22

89' GOL! GOL DEL PRATO! PARMA-Brescia: 2-1. La ribalta la formazione casalinga, ci pensa il capitano Enrico Del Prato! Parma che sfrutta subito la superiorità numerica, lo fa con Osorio che dalla banda laterale di destra crossa al centro un morbido pallone su cui svetta Del Prato battendo Avella. Parmensi in vantaggio, assist servito da Hernando Osorio.



89' Ultimo giro d'orologio del match, poi spazio al recupero.22:22

87' DOPPIO GIALLO Matthieu Emmanuel Wilfrid Huard: appalusi ironici su cui Marinelli non transige.22:20

87' AMMONITO Matthieu Emmanuel Wilfrid Huard: pestone ai danni di Man.22:19

87' Pestone di Huard ai danni di Dennis Man, fallo che decreta la punizione a favore del Parma.22:19

85' Sostituzione Brescia: esce anche Gennaro Borrelli, lo sostituisce Gabriele Moncini.22:15

84' Sostituzione Brescia: fuori Nicolas Galazzi, dentro al suo posto Matthieu Emmanuel Wilfrid Huard.22:15

83' Partipilo sceglie la soluzione personale dal limite dell'area, traiettoria fuori misura che non crea problemi ad Avella.22:14

82' Chance dai 25 metri a favore del Parma, se ne incarica Bernabé che calcia direttamente in porta trovando però il muro di maglie azzurre. Possesso parmense che però prosegue.22:13

80' Ultimi 600'' di gioco, poi spazio al recupero.22:11

79' Dickmann non premia al sovrapposizione di Van De Looi e converge al centro del campo, poi non trova altre soluzioni ed è costretto a rifugiarsi da Bjarnason.22:11

77' Con le recenti sostituzioni, Pecchia ha esaurito i cambi a propria disposizione; tre le sostituzioni spendibili ancora da Maran.22:10

75' Sostituzione Parma: fuori Valentin Mihai Mihăilă, dentro Wylan Jean-Claude Cyprien.22:08

75' Sostituzione Parma: esce anche Gianluca Di Chiara, subentra al suo posto Gabriel André Joseph Charpentier.22:07

75' Sostituzione Parma: fuori Hernani Azevedo Júnior, dentro Vasilios Zagaritis.22:07

74' DAL LIMITE GALAZZI! Il trequartista bresciano scaglia un forte mancino di prima intenzione dal limite dell'area, palla che termina d'un soffio oltre la tarversa. Brivido per il Parma alle porte dell'ultimo quarto di gioco.22:08

73' Sostituzione Brescia: esce dal campo Michele Besaggio, dentro Tom van de Looi.22:07

73' Galazzi reclama un tocco di mano, Marinelli non è d'accordo e concede soltanto il corner.22:06

72' Sostituzione Brescia: fuori Flavio Junior Bianchi, lo sostituisce Birkir Bjarnason.22:06

70' Sostituzione Parma: fuori Ange-Yoan Bonny, dentro Adrián Bernabé García.22:06

68' Arriva il momento del calcio d'angolo per il Brescia, batte Besaggio sul primo palo ma Chichizola è sicuro in uscita ed allontana il pericolo.21:59

66' CI PROVA DI CHIARA! Mancino secco dell'esterno ducale dal limite dell'area, conclusione potente ma imprecisa che termina fuori dallo specchio difeso da Avella. Rinvio dal fondo per l'estremo difensore azzurro.21:58

64' Galazzi impensierisce la retroguardia crociata con un'iniziativa tutta personale, poi giunto sulla linea di fondo serve al centro per i propri compagni ma viene intercettato dalla presa sicura di Chichizola.21:55

63' Man procede alla battuta del calcio piazzato ma lo fa in maniera imprecisa, palla che termina di molto oltre la traversa e rinvio dal fondo per Avella.21:54

61' Scintille tra i capitani Bisoli e Del Prato, Marinelli interviene sedando le proteste dei due. Punizione Parma dai 35 metri di cui si incaricherà un giocatore tra Man e Mihaila.21:53

60' Sostituzione Parma: esce dal campo Adrian Dawid Benedyczak, lo sostituisce Anthony Partipilo.21:51

59' Pronte le prime mosse lungo la panchina casalinga, sostituzioni in vista alle porte del 60' di gioco.21:50

57' Rinvio profondo di Avella alla ricerca delle proprie punte, Osorio protegge la sfera efficacemente e la affida ad Estevez.21:49

56' Palla che è mossa sempre dal Parma in questi ultimi minuti di gara, altro suggerimento di Bonny alla ricerca di Di Chiara: chiusura determinante di Bertagnoli che concede soltanto la rimessa laterale.21:48

54' Punizione Brescia dalla metà di campo, se ne incarica Besaggio che serve un traversone mrobido al centro dell'area parmense, Chichizola prende bene il tempo su tutti ed agguanta la sfera.21:47

52' GOL! GOL MAN! PARMA-Brescia: 1-1. Pareggia i conti il Parma, lo fa con Dennis Man! Rete che prende vita da una velenosa palla orizzontale di Bertagnoli, il quale costringe Papetti ad un rinvio impreciso di cui approfitta Man che, a tu per tu con Avella, rimane freddo e spiazza l'estremo difensore. Tutto pari al Tardini.



50' Suggerimento profondo di Mihaila per lo scatto di Benedyczak, Adorni ripiega e devia in fallo laterale.21:44

47' Il primo possesso della ripresa è amministrato dal Parma21:44

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.21:44

Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.21:25

Si chiude dopo ben 5' di extra time il primo tempo al Tardini, parziale che sorride momentaneamente agli ospiti bresciani. Un primo tempo dai mille volti, caratterizzato da ritmi piuttosto altalenanti. Parte subito forte il Parma, con Benedyczak che dopo soli 50'' di gara scaglia una conclusione che fa tremare i giocatori in maglia azzurra; il fronte viene presto ribaltato, ed al minuto 16' è Jallow, approfittando di una retroguardia non proprio impeccabile, a siglare la rete del vantaggio della Leonessa battendo Chichizola con il piattone destro. Il Parma reagisce allo svantaggio, più volte i Ducali si proiettano verso la porta avversaria ma Avella è determinante in quasi tutte le conclusioni. La chance più evidente si manifesta al minuto 40', momento in cui Mihaila ottiene intelligentemente un penalty subendo fallo da Bertagnoli; dal dischetto parte Benedyczak, che viene però neutralizzato da una presa sicura di Avella. Termina al 50' la prima parte di questa intensa gara.21:24

45'+5' FISCHIO DI MARINELLI: termina la prima frazione di gioco.21:21

45'+4' Man illumina il corridoio per Di Chiara, poi il terzino di Pecchia cerca il traversone a memoria al centro dell'area sul quale non giunge però alcun compagno. Si riparte con un rinvio dal fondo.21:20

45'+2' ESTEVEZ DALLA DISTANZA! Il numero 8 parmense non ci pensa due volte e dal limite dell'area scaglia un potente tiro che termina al lato dello specchio difeso da Avella, brivido per il Brescia al 47'.21:18

45' Sono 5' i minuti addizionali segnalati dal direttore di gara, si giocherà fino al 95'.21:16

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi spazio al recupero.21:14

41' PARA AVELLA! Rigore neutralizzato dall'estremo difensore bresciano, ipnotizzato Benedyczak dal dischetto e parziale che non muta. Si prosegue con il Brescia ancora in vantaggio.21:14

40' CHECK OVER: RIGORE PARMA! Giudicato falloso l'intervento di Bertagnoli ai danni di Mihaila, chance dagli undici metri per i Crociati.21:11

39' Cartellino Giallo Gianluca Di Chiara21:12

38' In corso un check del VAR per un presunto fallo su Mihaila in area bresciana, Marinelli attende indicazioni.21:09

37' Galazzi recupera il possesso interrompendo l'avanzata di Del Prato, alza lo sguardo e lancia profondamente verso Bianchi che viene però anticipato da Balogh. Continua il possesso del Parma, fase della gara non particolarmente colma di occasioni.21:08

34' Galazzi scopre lo specchio e calcia forte in porta, Osorio si immola e respinge. Continua il possesso degli azzurri.21:04

33' Dialogo tra Bonny e Benedyczak che non produce alcun effetto, tocco di ritorno impreciso da parte del polacco che riconsegna di fatto la sfera ad Avella.21:04

31' Bianchi supera con un tunnel Estevez, poi il centrocampista parmense tocca con il braccio destro ma il direttore di gara giudica regolare ed involontario l'intervento, facendo proseguire il gioco.21:03

28' Ancora Di Chiara alla ricerca di Bonny, il centravanti protegge bene su Adorni, alza lo sguardo ma nel tentativo di cambiare fronte viene rimontato da Papetti. Palla tra le braccia di Avella.20:59

25' Bisoli scodella un inaspettato filtrante per Bianchi, il centravanti controlla con il petto e calcia con il mancino spedendo la palla di poco oltre la traversa.20:58

23' Traversone sul primo palo quello effettuato da Hernani, Adorni svetta ed allontana la minaccia dall'area di rigore.20:54

22' ANCORA BENEDYCZAK! Il polacco trova la coordinazione giusta in un frangente brevissimo, conclusione che viene deviata in corner da Avella. Batterà Hernani dalla bandierina.20:53

22' Sostituzione Brescia: non ce la fa Fabrizio Paghera, subentra al suo posto Massimo Bertagnoli.20:52

21' Paghera resta a terra dopo un forte dolore alla caviglia, staff medico in campo e gioco interrotto. Pronta una sostituzione.20:52

20' Lancio profondissimo di Papetti alla ricerca della torre di Bianchi, Osorio mantiene bene la posizione e recupera il possesso.20:51

18' Parma che tenta di reagire con un forsennato giropalla, Brescia che attende all'altezza del cerchio di centrocampo.20:50

16' GOL! GOL JALLOW! Parma-BRESCIA: 0-1. Si sblocca il match al minuto 16', la firma è quella di Jallow! Manovra offensiva efficace della Leonessa d'Italia, con Besaggio che tenta l'imbucata per le proprie punte, poi una deviazione della retroguardia parmense consente a Jallow di aprire il piattone e battere Chichizola. Brescia in vantaggio alle porte del 17' minuto.



Guarda la scheda del giocatore Alexander Jallow20:49

15' Estevez disegna una precisa sventagliata per Man, poi l'esterno destro mette giù un pallone arduo da controllare ed imbuca subito per Bonny, chiusura efficace di Adorni che non si fa superare.20:47

13' CHICHIZOLA STREPITOSO! Bianchi si rende protagonista di un difficile gesto tecnico, centra lo specchio ma trova una reattiva risposta dell'estremo difensore ducale. Si ripartirà con una rimessa laterale spendibile dai bresciani.20:45

12' Dopo un lungo check al VAR Marinelli decide che il gioco può proseguire senza interruzioni, giudicato non particolarmente grave il fallo subito da Borrelli.20:44

9' Brescia che prova ad impostare un rapido contropiede, Hernani ripiega su Bisoli e guadagna un'importante palla inattiva. Batte Estevez dal cerchio di centrocampo.20:41

8' Suggerimento profondo di Benedyczak per Hernani, Papetti è attento in marcatura e si oppone conquistando un calcio di punizione.20:39

6' Scontro tra Besaggio e Bonny, Marinelli interrompe il gioco per consentire le cure al mediano bresciano.20:37

4' Bianchi prova a suonare la carica per i suoi con una conclusione dal limite dell'area, sfera che termina però oltre la traversa. Rinvio dal fondo per Chichizola.20:35

1' BENEDYCZAK PERICOLOSO! Ripartenza fulminea di Man, che si proietta verso la porta avversaria, scarica su Benedyczak ma il centrocampista non trova d'un soffio lo specchio. Subito pericoloso il Parma.20:33

1' Il primo pallone del match è mosso dal Brescia.20:31

1' PARTITI! Via a Parma-Brescia.20:31

Fischio d'inizio programmato alle ore 20:30.19:47

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.19:46

FORMAZIONI UFFICIALI: BRESCIA (4-3-2-1). Ospiti che rispondono con: Avella; Dickmann, Adorni, Papetti, Jalllow; Bisoli, Paghera, Besaggio; Galazzi, Bianchi; Borrelli. Allenatore: Rolando Maran.19:46

FORMAZIONI UFFICIALI: PARMA (4-2-3-1). Scendono in campo: Chichizola; Delprato, Osorio, Balogh, Coulibaly; Estevez, Hernani; Man, Bernabè, Benedyczak; Bonny. Allenatore: Fabio Pecchia.19:46

A coadiuvare il fischietto tiburtino sono designati gli assistenti di linea Massara-Arace; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Costanza; postazione VAR presidiata dal Sig. Meraviglia, ausiliato dall'A.VAR Muto di Torre Annunziata.19:45

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Livio Marinelli, della sezione di Tivoli.19:45

Luci accese allo Stadio Tardini di Parma, è tempo di Parma-Brescia! In questo anticipo serale di B, il calendario mette a confronto Ducali e Leonessa dopo poco più di due mesi dall'ultima volta, risalente allo scorso 26 dicembre nella sfida che terminò con una vittoria crociata per 0-2, tra le mura del Mario Rigamonti. In vista dell'odierno incontro, il Brescia approda in terra emiliana con alle spalle una sonora vittoria per 4-2 rifilata al Palermo, che contribuisce a posizionare gli Azzurri in 7^ posizione a 38 punti totali; situazione florida quella dei padroni di casa, il Parma mantiene infatti una condizione di imbattibilità che perdura da ben sei gare ed occupa momentaneamente il 1^ tassello della classifica generale con 59 punti collezionati.19:45

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Parma-Brescia, gara valida per il turno numero 29 del Campionato di Serie B.19:44