Da Brescia - Cesena é tutto, appuntamento alla prossima sfida di campionato!21:27

90'+5' FINISCE BRESCIA - CESENA! 1-1 il finale!21:25

90'+5' Tavcan calcia bene ma la palla finisce sopra la traversa.21:25

90'+4' Ultima occasione per il Cesena, altra punizione dal limite.21:24

90'+3' Caló prende la barriera, occasione sprecata dal Cesena21:22

90'+2' AMMONITO Davide Adorni. Fallo del difensore Sulla trequarti, punizione pericolosa per il Cesena. 21:22

90'+1' COSA SPRECA LA GUMINA! Contropiede Cesena, la punta brucia Adorni ma, a tu per tu con Lezzerini, calcia sul portiere!21:20

90' Quattro i minuti di recupero.21:20

89' AMMONITO Giuseppe Prestia. Giallo per proteste al difensore. 21:18

87' Sostituzione BRESCIA: esce Patrick Amoako Nuamah, entra Luca D'Andrea.21:16

87' Sostituzione BRESCIA: esce Gennaro Borrelli, entra Flavio Junior Bianchi.21:16

85' Doppia conclusione di mancino di Tavşan, entrambe respinte.21:13

84' Squadre stanche, i cambi non sono serviti ai due allenatori per mantenere alto il ritmo.21:12

82' Sostituzione BRESCIA: esce Matthias Verreth, entra Michele Besaggio.21:11

82' Sostituzione BRESCIA: esce Alexander Jallow, entra Niccolò Corrado.21:11

79' Altro colpo di testa di Borrelli, altra presa facile per Kilnsmann.21:09

76' Tensione ora in campo, scontro aereo tra Mangraviti e Borrelli con la punta che rimane a terra. I giocatori del Brescia chiedono il secondo giallo.21:05

74' Sostituzione CESENA: esce Mirko Antonucci, entra Flavio Russo.21:03

73' Sostituzione CESENA: esce Simone Bastoni, entra Giacomo Calò.21:03

73' Sostituzione BRESCIA: esce Massimo Bertagnoli, entra Birkir Bjarnason.21:03

72' OCCASIONE BRESCIA! Ancora Adorni pericoloso di testa: la sua conclusione, da ottima posizione finisce a lato.21:02

69' AMMONITO Mirko Antonucci. Fallo su Bertagnoli, il giocatore era diffidato. 20:58

69' Bastoni direttamente in porta, Lezzerini in due tempi.20:57

69' Verreth con un fallo al limite dell'area: punizione pericolosa a favore del Cesena.20:57

68' Cross teso di Dickmann, attento Klinsmann in uscita bassa.20:56

66' Sostituzione CESENA: esce Lars Ceesay, entra Emanuele Adamo.20:55

66' Cesena che sta provando ad alzare i suoi quinti, Celia e Ceesay, costringendo i rispettivi avversari ad abbassare il baricentro.20:54

65' Ci prova Verreth dalla distanza, palla ampiamente a lato.20:53

63' Adorni esce con molta eleganza dal pressing del Cesena, rischiando ma dando un vantaggio ai suoi.20:51

62' Si lotta molto a centrocampo, tanta foga a discapito peró delle occasioni da gol.20:51

60' Altra gran giocata di Borrelli su Mangraviti, la punta peró poi sbaglia L#apertura per Dickmann.20:50

57' Sostituzione CESENA: esce Cristian Shpendi, entra Antonino La Gumina.20:46

56' Sostituzione CESENA: esce Dario Šarić, entra Elayis Tavşan.20:46

55' Colpo di testa di Borrelli, Kilnsmann blocca in presa. Secondo tempo decisamente piú attivo.20:44

53' BASTONI! Sinistro dai 40 metri del centrocampista, palla alta sopra la traversa.20:42

52' Cesena che riapre subito la partita, fatale per il Brescia l'errore del giovane Calvani.20:41

50' GOL! Brescia - CESENA 1-1! Autorete di Gabriele Calvani. Bastoni lancia per Celia, il difensore per anticipare l'avversario tocca quanto basta per mandare fuori giri Lezzerini.



Guarda la scheda del giocatore Gabriele Calvani20:40

49' Cesena che sembra aver cambiato atteggiamento, ospiti piú propositivi e alla ricerca del possesso palla.20:39

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!20:34

Partita che ha visto le Rondinelle spingere ma creando poco, il Cesena provare le ripartenz raccogliendo altrettanto. Il finale ha rotto peró gli equilibri, ci aspettiamo un secondo tempo decismante piú animato.20:25

Il Brescia trova il vantaggio nel finale con un colpo di testa di Adorni, su assist di un Bisoli che pochi secondi prima aveva colpito una incredibile traversa.20:23

45'+4' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI BRESCIA - CESENA! 1-0 il risultato parziale.20:19

45'+1' Un minuto di recupero.20:17

45' GOL! BRESCIA - Cesena 1-0! Rete di Davide Adorni. Dopo la traversa di Bisoli, il centrocampista trova l'assist per il colpo di testa vincente del difensore delle Rondinelle.



Guarda la scheda del giocatore Davide Adorni20:17

44' TRAVERSA DI BISOLI! In mischia risolve il mediano che trova la conclusione ma anche il legno alto!20:16

41' Punizione per il Brescia: schema per il cross di Jallow, lo chiude Antonucci.20:11

39' Grandissima palla in verticale di Borrelli per Bertagnoli, attento Klinsmann in uscita bassa.20:08

37' Fallo in attacco di Ciofi su Lettezzerini, si riparte dalla punizione per il Brescia.20:07

36' Destro di Shpendi, la punta vede la sua conclusione deviata in angolo.20:07

35' Due squadre che ci stanno sicuramente mettendo impegno ma stanno faticando a trovare le giuste occasioni.20:06

32' AMMONITO Massimo Bertagnoli. Fallo tattico del mediano che ferma la ripartenza del Cesena. 20:03

31' Brescia che sta cercando di sfondare sulla sinistra, con Nuamah molto attivo da quinto di centrocampo.20:02

29' SHPENDI! Cross di Antonucci, la punta sul secondo palo, sola, colpisce male, senza trovare la porta.20:00

26' Cesena che comunque ora sta gudagnando metri, Bastoni fermato da Jallow al momento del cross.19:57

24' AMMONITO Massimiliano Mangraviti. Borrelli se ne va con eleganza, lo stende l'ex della gara. 19:55

21' Forcing ora del Brescia, Cesena che non riesce ad uscire dalla propria metá campo.19:53

19' Che rischio per Kilnsmann, che dribbla secco Borelli che lo stava pressando.19:50

17' ADORNI! Punizione di Verreth, sponda di Dickmann, colpo di testa del centrale che non impegna Klinsmann.19:48

16' Punizione dalla trequarti per il Brescia, salgono le torri dalla difesa.19:47

14' Nuamah sfonda sulla sinistra, il suo cross basso non arriva peró a Borrelli.19:44

12' ANTONUCCI! Il centrocampista controlla una respinta corta di Adorni e quasi sorprende Lezzerini: palla di poco a alto.19:43

10' Copione del match abbastanza chiaro: Brescia che fa la partita, Cesena pronto per le ripartenze.19:40

7' Altra ripartenza del Cesena, Ceesay strappa sulla destra e conclude: Jallow in angolo.19:37

6' Entrambe le squadre con un 3-5-2: Brescia con la doppia prima punta, Cesena con due attaccanti in verticale, Antonucci alle spalle di Shpendi.19:36

5' Cross teso di Saric, attento Galvani in chiusura: alle sue spalle Shpendi era pronto per il tap in vincente.19:35

3' AMMONITO Alexander Jallow. Contropiede Cesena, Saric salta il terzino che lo stende. 19:34

3' Colpo di testa di Bisoli su assist di Bertagnoli, palla alta.19:32

2' Brescia con la classica divisa azzurra e "v" bianca sul petto, Cesena in completo bianco.19:31

1' INIZIA BRESCIA - CESENA! Primo pallone per le Rondinelle.19:31

Dirige il match l'arbitro Simone Galipó.19:29

Novitá nel Cesena, con Shpendi da unica punta accompagnata da Antonucci. Fuori Caló e Berti, dentro Bastoni e Francesconi; Celia e Ceesay gli esterni.19:14

Maran con il tridente Moncini - Borrelli - Nuamah, con quest'ultimo che potrebbe partire dalla trequarti. Verreth in regia, Calvani con Adorni in difesa.19:13

La formazione del CESENA: CESENA (3-5-1-1): Klinsmann - Ciofi, Prestia, Mangraviti - Ceesay, Saric, Francesconi, Bastoni Celia - Antonucci - Shpendi.19:12

Sono ufficiali le formazioni del match: BRESCIA (4-3-3): Lezzerini - Dickmann, Adorni, Calvani, Jallow - Bertagnoli, Verreth, Bisoli - Moncini, Borrelli, Nuamah.18:36

Il Brescia ospita il Cesena in questa ultima sfida del Sabato di Serie B: le Rondinelle hanno bisogno dei tre punti per allontanare le zone calde dei play out, ospiti invece in un ottimo momento di forma e che vogliono confermare la zona play off.18:33

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp