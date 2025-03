Grazie per aver seguito la diretta scritta di Cremonese-Catanzaro 4-0 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B.16:58

90'+4' Finisce la partita! CREMONESE-CATANZARO 4-0 (31’ Johnsen, 65’ Ravanelli, 70’ rig. De Luca, 76’ Johnsen).16:52

90'+1' Ci provano Castagnetti prima e Nasti dopo: respinge la difesa.16:51

90' Tre minuti di recupero.16:50

88' Sostituzione Cremonese: esce tra gli applausi Johnsen ed entra Bonazzoli.16:48

86' Zanimacchia falloso su Coulibaly: punizione interessante per la squadra ospite, ma il cross di Quagliata diventa irraggiungibile per i calabresi.16:47

86' Sostituzione per Caserta: fuori Jacopo Petriccione e dentro Mamadou Coulibaly.16:45

84' OCCASIONE CATANZARO! Pagano serve Pompetti che di sinistro impegna Fulignati che devia in calcio d'angolo!16:44

82' JOHNSEN! Tocco sotto del norvegese a scavalcare Pigliacelli: palla fuori di pochissimo!16:42

80' Tripla sostituzione per Stroppa: fuori De Luca, Vandeputte e Pickel per Nasti, Collocolo e Gelli.16:40

79' Sostituzione Catanzaro: esce Federico Bonini ed entra Ilie.16:39

79' Johnsen arriva in area e tira: palla respinta, il norvegese reclama un tocco con il braccio ma l'arbitro lascia proseguire.16:38

76' JOHNSEN! CREMONESE-Catanzaro 4-0! Ennesimo errore in difesa per il Catanzaro, De Luca supera Pigliacelli e si allarga, poi serve Johnsen che segna il suo secondo gol in questa partita!



Guarda la scheda del giocatore Dennis Johnsen16:37

72' Reagisce il Catanzaro con Pagano: palla alta.16:31

70' GOL! CREMONESE-Catanzaro 3-0! De Luca dal dischetto spiazza Pigliacelli: palla a destra, portiere a sinistra!



Guarda la scheda del giocatore Manuel De Luca16:30

69' Azione di Azzi sulla sinistra, la palla carambola verso Johnsen che prova il tiro al volo: palla respinta con il braccio da Pagano, è calcio di rigore!16:29

68' Ammonito Matias Antonini per un brutto fallo su De Luca.16:27

65' GOL! CREMONESE-Catanzaro 2-0! RAVANELLI! Contropiede dei grigiorossi con Vandeputte che serve un assist al bacio per Ravanelli, che controlla e scarica un sinistro all'incrocio!



Guarda la scheda del giocatore Luca Ravanelli16:25

61' OCCASIONE CREMONESE! Johnsen mette in mezzo per De Luca, che di testa non centra la porta!16:20

60' Ultima mezz'ora di gioco.16:19

58' Triplo cambio per il Catanzaro: escono Biasci, Pontisso e Situm per Buso, Pagano e Cassandro.16:18

56' PALO! Vandeputte regala un assist meraviglioso a Johnsen, che però centra il legno alla sinistra di Pigliacelli!16:20

53' Avanza Johnsen, che da fuori area prova un destro anziché servire i compagni: palla alta.16:12

52' Pressa alto la Cremonese.16:11

51' ANCORA JOHNSEN! Tiro del norvegese dal limite, para Pigliacelli!16:11

50' OCCASIONE CREMONESE! Risponde Vandeputte che scaglia un destro ribattuto da Pigliacelli! Poi sulla ribattuta Vandeputte calcia alto!16:10

49' PITTARELLO! Servito da Pontisso, il centravanti del Catanzaro si libera sulla destra e scarica un diagonale che esce di poco!16:10

45' Inizia il secondo tempo! CREMONESE-CATANZARO 1-0 (31’ Johnsen).16:05

45' Sostituzione Cremonese: esce Tommaso Barbieri, ammonito, ed entra Luca Zanimacchia.16:04

Movimenti sulla panchina della Cremonese.16:03

Primi quarantacinque minuti ben giocati sul piano fisico ma abbastanza avari di clamorose occasioni da gol. Ci prova soprattutto la Cremonese, che al 31’ passa in vantaggio con Johnsen: grave errore di Pittarello che effettua un passaggio all’indietro che viene intercettato dal norvegese, che controlla e con il destro supera Pigliacelli. Prova a reagire il Catanzaro, ma la squadra di Caserta non riesce mai a tirare in porta. Primo tempo che si chiude con il vantaggio dei padroni di casa.15:54

45'+3' Finisce la prima frazione di gioco. CREMONESE-CATANZARO 1-0 (31’ Johnsen).15:49

45'+2' Azzi scende sulla sinistra e guadagna un calcio d'angolo.15:48

45' Un minuto di recupero.15:47

42' Cartellino giallo per Tommaso Barbieri: fallo da dietro.15:44

39' Reazione del Catanzaro in questa fase.15:40

38' Sinistro da fuori di Pompetti: palla alta.15:39

38' Traversone di Quagliata sul secondo palo, Situm non ci arriva.15:39

35' Continua ad attaccare la squadra di Stroppa.15:36

31' GOL! CREMONESE-Catanzaro 1-0! Dennis Tørset JOHNSEN! Errore grave di Pittarello che scarica all'indietro un pallone che viene intercettato da Johnsen, che controlla e con il destro batte Pigliacelli!



Guarda la scheda del giocatore Dennis Johnsen15:34

29' OCCASIONE CREMONESE! Contropiede di Vandeputte! Il centrocampista grigiorosso cerca il tiro a giro ma la palla esce sul fondo!15:31

28' Cross di Pontisso, respinge con i pugni Fulignati!15:30

27' Gran palla di Castagnetti per Azzi sulla sinistra: il laterale controlla bene, ma il suo sinistro finisce sull'esterno della rete!15:29

26' Palla dentro di Bianchetti dalla destra, ma non ci arriva nessuno.15:28

24' Passata metà del primo tempo.15:25

19' Pompetti al volo da fuori area: palla alle stelle.15:20

16' Risponde subito il Catanzaro, ma il tentativo di Situm finisce alto.15:18

15' Azione manovrata della Cremonese, la palla arriva a De Luca che però tira centrale: nessun problema per Pigliacelli.15:17

13' Pressano alto i padroni di casa.15:15

10' La Cremonese recupera palla sulla trequarti, Johnsen mette in mezzo una bella palla dalla destra ma non ci arriva nessuno!15:13

8' Tentativo del Catanzaro, ma controlla bene la difesa dei lombardi.15:10

4' Prova ad affondare Azzi che guadagna un calcio d'angolo.15:06

2' Fallo di Barbieri su Quagliata, uno degli ex della partita.15:03

Allo stadio “Giovanni Zini” di Cremona è tutto pronto. Comincia la sfida CREMONESE-CATANZARO!15:01

Arbitra la sfida Alberto Ruben Arena di Torre Del Greco, coadiuvato dagli assistenti Khaled Bahri e Marco Ceolin e dal quarto uomo Gianluca Renzi. Lorenzo Maggioni e Gianluca Manganiello rispettivamente al Var e Avar.14:42

Il Catanzaro deve fare a meno dello squalificato Iemmello e degli infortunati D’Alessandro e Breit. Antonini, Pompetti e Quagliata nei cinque di centrocampo, Biasci sostituisce Iemmello in attacco.14:42

La Cremonese deve rinunciare agli indisponibili Vazquez, Valoti e Saro. Opportunità dal primo minuto per Ravanelli, Barbieri, Castagnetti, Johnsen e De Luca.14:42

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Catanzaro si schiera con il 3-5-2: Pigliacelli – Scognamillo, Antonini, Bonini – Situm, Pompetti, Petriccione, Pontisso, Quagliata – Pittarello, Biasci. A disposizione: Compagnon, Ilie, La Mantia, Brighenti, Pagano, Gelmi, Seck, Buso, Maiolo, Coulibaly, Corradi, Cassandro. All. Caserta.15:05

FORMAZIONI UFFICIALI: La Cremonese scende in campo con il 3-5-2: Fulignati – Ravanelli, Ceccherini, Bianchetti – Barbieri, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Azzi – Johnsen, De Luca. A disposizione: Drago, Gelli, Collocolo, Antov, Tannander, Majer, Moretti, Folino, Bonazzoli, Zanimacchia, Nasti. All. Stroppa.14:33

Il Catanzaro invece occupa il quarto posto a 43 punti. La squadra di Caserta è in serie positiva da dieci partite, e nell’ultimo incontro ha pareggiato 1-1 contro la Reggiana.14:23

La Cremonese è quinta in classifica con 42 punti, a meno nove dal terzo posto. Nell’ultima gara di campionato la squadra di Stroppa ha pareggiato per 2-2 in casa della Carrarese.14:20

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Cremonese e Catanzaro, gara valida per la 29esima giornata del campionato di serie B.14:17

