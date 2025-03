Fiori perde l'attimo per la conclusione e tarda a calciare in porta, rimontato da un giocatore gialloblù commette poi un fallo e svanisce la possibilità del raddoppio casalingo.16:54

OCCASIONE PER FLORIANI MUSSOLINI! Il giocatore gialloblù penetra in area avversaria e tenta una forte conclusione sul primo palo, si immola Festa che respinge la possibilità dello 0-2 campano.16:22

Cross da calcio piazzato messo dentro ancora una volta da Burrai, anche in questa occasione interviene Burrai che in uscita fa sua la sfera.16:17

GOL! GOL MOSTI! Mantova-Juve Stabia: 0-1. La sbloccano gli ospiti al minuto 51', lo fanno con il timbro di Nicola Mosti! Su una leggerezza della retroguardia mantovana, Candellone stoppa la sfera ed imbuca per Mosti, che a tu per tu con Festa rimane lucido ed insacca sotto la traversa. Vantaggio della Juve Stabia, assist servito da Candellone.

Cross di Florian Mussolini che serve il suggerimento per i propri compagni in area avversaria, svetta Giordano che respinge la minaccia gialloblù.15:28

Mensah crea scompiglio in area avversaria, scarica poi il suggerimento per Maggioni che non giunge puntuale e viene rimontato da Bellich. Brivido per la Juve Stabia che recupera però il possesso.15:14