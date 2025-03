Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie B!19:21

Il secondo tempo non riesce a regalare le stesse emozioni del primo e termina con lo stesso risultato. Primi 45 minuti combattuti alla pari con entrambi le formazioni arrebbanti. Nella seconda frazione invece, complice l'espulsione di Akinsanmiro al 61°, il Palermo ha imposto il suo gioco ma senza trovare più la via del gol.19:17

90'+4' TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO LUIGI FERRARIS! Sampdoria-Palermo 1-119:23

90'+4' Spazza lontanissimo Meulensteen ponendo probabilmente fine alle ostilità.19:14

90'+4' Fuorigioco di Niang. Ultimo pallone per il Palermo quando mancano 30 secondi alla fine del match.19:14

90'+2' Pallone gestito male dal Palermo che non riesce a ragionare lucidamente nei pressi dell'area avversaria mentre sono scorsi i primi 2 minuti di recupero.19:13

90' 4 minuti di recupero.19:11

89' Prova la Sampdoria a spostare il baricentro in avanti. Sibilli mette in area un pallone rasoterra da sinistra sui cui Meulensteen tenta il velo. L'intenzione non viene letta da Niang e la difesa rosanero fa ripartire l'azione.19:09

86' La palla stazione costantemente nella metà campo doriana. Altra azione concitata del Palermo che accelera cercando il vantaggio. Un cross impreciso permette a Cragno di impossessarsi del pallone e di perdere qualche secondo prezioso.19:07

85' Di Francesco finisce a terra nei pressi dell'area dei rigore a seguito di un contrasto con Curto. Perenzoni reputa il contatto regolare e lascia proseguire il gioco tra le proteste dei rosanero.19:05

84' Sostituzione Sampdoria. Esce Davide Veroli ed entra Alessandro Pio Riccio.19:04

82' Altra occasione capitata sulla testa di Magnani. Stavolta l'incornata non è nè precisa nè potente e termina in rimessa dal fondo.19:03

81' Ennessimo pallone pregiato messo al centro dell'area da Ranocchia. Segre, in ritardo sull'inserimento, non raggiunge la sfera che finisce oltre la linea di fondocampo.19:01

79' Sostituzione Palermo. Esce Niccolò Pierozzi ed entra Jacopo Segre.18:59

78' ANCORA PALERMO VICINO AL VANTAGGIO! Calcio d'angolo da sinistra battuto Di Francesco. Magnani stacca sopra a tutti e sfiora il palo alla destra di Cragno.18:59

77' BRUNORI SFIORA IL GOL! Tiro-cross morbido di Brunori sul secondo palo. Cragno è costretto ad arretrare e ad inarcarsi per riuscire a spingere la palla fuori dallo specchio della porta.18:57

75' Niccolò Pierozzi viene anticipato da Venuti in una zona pericolosa del campo e lo stende. Cartellino giallo per lui che, diffidato, salterà la partita contro la Cremonese.18:56

73' Sostituzione Palermo. Esce Valerio Verre ed entra Jérémy Le Douaron.18:54

73' Meulensteen e Sibilli rubano palla a Gomes al limite dell'area e la Sampdoria può allungarsi in contropiede. Sibilli sbaglia completamente la misura del passaggio e la palla si spegne in rimessa laterale.18:53

71' Lancio lungo per Niang che mette giù palla con un gran controllo e calcia sull'esterno della rete. Perenzoni ferma tutto per fuorigioco.18:51

68' Sono 4 le sostituzioni effettuate da Semplici mentre non è ancora stato effettuato nessun cambio tra le fila del Palermo.18:49

68' Sostituzione Sampdoria. Esce Fabio Depaoli ed entra Bartosz Bereszyński.18:48

68' RANOCCHIA!! Conclusione dalla sinistra del 10 rosanero con la palla che non gira abbastanza ed esce di un soffio!18:48

67' Brunori riconquista un pallone in zona offensiva e succesivamente subisce fallo da Depaoli regalando un'altra potenziale occasione ai rosanero.18:47

64' Momento ovviamente favorevole per il Palermo ora che si spinge in avanti alla ricerca del gol. Azione concitata che finisce con una spazzata lunghissima da parte della difesa doriana.18:45

63' RESPINGE CRAGNO! Ranocchia calcia forte sul palo del portiere e Cragno respinge lateralmente. Raccogli Brunori che subito per la conclusione e trova una deviazione che vale corner per il Palermo.18:43

62' Sampdoria in 10 uomini per 30 minuti e calcio di punizione dal limite affidato a Filippo Ranocchia.18:42

61' Akinsanmiro, appena entrato, commette fallo da ultimo uomo su Di Francesco. Per Perenzoni era chiara occasione da gol e lo espelle!18:41

59' Brivido per i blucerchiati con una palla in profondità per Pohjanpalo. Cragno legge ancora bene la situazione ed anticipa l'attaccante ex-Venezia rilanciando lontanissimo.18:39

58' Sostituzione Sampdoria. Esce Pietro Beruatto ed entra Lorenzo Venuti.18:38

58' Sostituzione Sampdoria. Esce Rémi Oudin ed entra Akinsanmiro.18:38

58' Sostituzione Sampdoria. Esce Massimo Coda ed entra Giuseppe Sibilli.18:38

57' Magnani riceve una palla al limite dell'area e da posizione defilata fa partire un destro che esce a lato.19:22

55' Beruatto tenta un tiro-cross dalla sinistra con la palla che non raggiunge nessun compagno e sfila sul fondo.18:35

54' Cross di Pierozzi da destra a cercare Pohjanpalo che viene addirittura triplicato dalla difesa doriana. 18:34

51' Lancio illuminante per Brunori che riceve palla all'interno dell'area di rigore. Cragno è rapidissimo e gli sradica il pallone in uscita bassa.18:31

50' Progressione di Pierozzi che giunto al limite calcia altissimo.18:30

49' Sponda di Depaoli per Meulensteen che da ottima posizione subisce un anticipo e commette fallo in attacco.18:29

48' Apertura a destra per Depaoli che crossa sul secondo palo. Allontana la sfera la difesa.18:29

46' SI RIPARTE! Primo possesso del secondo tempo è della Sampdoria. Nessun cambio all'intervallo.18:34

Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita!18:09

Primo tempo vibrante qui a Marassi. Pohjanpalo risponde a Coda in questo scontro a distanza tra i due terminali offensivi delle rispettive compagini. Apre le danze Coda dopo nemmeno un minuto di gioco sfruttando un grandissimo errore di Audero. Mentre Pohjanpalo ristabilisce la parità al 40° con un colpo di testa a porta quasi sguarnita a seguito di una respinta di Cragno.18:09

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Sampdoria-Palermo 1-118:06

45'+2' Pierozzi, al termine di una buona azione dei rosanero, tenta di andarsene in tunnel ad Altare che resiste e permette a Cragno di mettere i guantoni sul pallone.18:06

45' 2 minuti di recupero.18:04

45' Azione personale di Niang che calcia violentemente da fuori area trovando deviazione e calcio d'angolo.18:04

44' Oudin scatta in profondità bruciando la difesa avversaria. Raggiunto il pallone però tenta di crossare mancando completamente l'impatto con la sfera. Sarà rimessa dal fondo.18:03

41' Non si ferma più Pohjanpalo. Quarto gol consecutivo per il bomber del Palermo!18:01

40' GOL!! Sampdoria-PALERMO 1-1!! Gol di Pohjanpalo! Cross di Verre da destra. Cragno allontana con il pugno e Pohjanpalo prende la mira di testa e infila chirugicamente accanto al palo alla destra del portiere doriano.



40'

40' ANCORA PALERMO! Ranocchia mette al centro dell'area il calcio piazzato. Cragno esce ma perde il pallone e Baniya prova ad approfittarsene ma colpisce l'esterno della rete.17:59

39' Curto usa le mani per arginare Brunori e commette fallo secondo Perenzoni. Calcio di punizione da posizione interessante per il Palermo.17:57

38' Altra azione del Palermo che spinge forte nel tentativo di ristabilire la parità prima di rientrare negli spogliatoi. Verre riesce a rilanciare lontano il cross dalla destra.17:57

34' OCCASIONE PALERMO! Azione prolungata dei rosanero con Gomes che si è messo in proprio partendo da destra e arrivando sul fondo. Palla forte in mezzo dove una deviazione della difesa doriana ha costretto Cragno ad allungarsi per evitare l'autorete.17:54

31' Tentativo dalla distanza di Oudin. Audero blocca in 2 tempi.17:49

30' ANCORA NIANG! Azione rapida della Sampdoria sulla fascia destra con Curto che dal fondo mette una palla arretrata per Niang appostato al vertice dell'area piccola. Conclusione di prima intenzione sulla quale Audero si stende e respinge.17:49

29' Altare ferma Pohjanpalo in un duello fisico e lascia scorrere palla per Cragno.17:48

27' Palla verticale per Coda che sbaglia il controllo e permette a Baniya di servire Audero e far ripartire l'azione del Palermo.17:45

25' Trascorsi i primi 25 minuti di gioco di una partita che sta proseguendo con un'intensità folle.17:44

22' Depaoli entra in netto ritardo su Brunori e arriva il primo cartellino giallo del match. Diffidato, salterà la partita contro la Reggiana.18:56

22' Altra azione rocambolesca nell'area del Palermo. Cross dalla sinistra che Audero fatica a controllare. La palla danza pericolosamente a pochi passi dalla linea di porta e la difesa spazza via.17:42

21' Azione confusa della Sampdoria con Coda che al centro dell'area svirgola un pallone che gli rimane comunque in possesso. Conclude nuovamente e viene murato dalla difesa avversaria. La palla arriva Depaoli che va a botta sicura ma anche il suo tentativo viene arginato da un difensore.17:41

20' Di Francesco finisce a terra su un contrasto con Depaoli nei pressi della linea di fondo. I due si trattenevano a vicenda e per il direttore di gara è tutto regolare.17:39

18' OCCASIONE PALERMO! Traversone da destra di Valerio Verre. Sul secondo palo stacca Brunori e la palla sorvola la traversa di pochi centimetri.17:37

17' Incursione di Meulensteen che giunge al limite dell'area. I suoi compagni non si fanno trovare liberi e la difesa del Palermo riesce ad aggredirlo e prendere il possesso del pallone.17:36

14' Meulensteen mette un buon traversone per Depaoli che colpisce di testa ma mette a lato.17:33

13' Cross di Magnani dalla sinistra a cercare la testa di Pohjanpalo che colpisce aggredendo il primo palo senza trovare lo specchio della porta.17:32

10' OCCASIONE PALERMO! Vicinissimi al pareggio i rosanero con Verre servito benissimo in area di rigore. Cragno esce con tempismo perfetto e chiude lo specchio della porta.17:29

10' Meulensteen tenta la conclusione da fuori area. Para centralmente Audero.17:28

9' Audero, dopo aver intercettato un lancio lungo, rilancia con le mani sbagliando la misura del passaggio e regalando rimessa laterale alla Sampdoria. 17:27

7' Si divora un gol a pochi passi dalla porta Brunori ma il direttore di gara aveva fermato il gioco per un suo tocco di mano ad inizio azione.17:26

6' Angolo Palermo. Ranocchia va dalla bandierina e la palla arriva, complice una deviazione, sull'angolo dell'area di rigore dove Di Francesco si coordina al di prima intenzione di sinistro. Palla alta sopra la traversa.17:25

5' Prova a farsi vedere in avanti il Palermo. Pierozzi arriva in fondo sulla destra e il suo tentativo di cross viene respinto da Beruatto.17:23

3' NIANG! CHE INIZIO DI PARTITA! Niang servito in profondità si accentra da sinistra saltando Baniya e calcia forte sul secondo palo. Audero vola e mette in corner.17:22

1' GOL!! SAMPDORIA-Palermo 1-0!! Gol di Massimo Coda! Erroraccio di Audero che in in fase di impostazione regala la palla a Coda che è lesto nel depositare in fondo alla rete sguarnita.



1'

INIZIA LA PARTITA! Fischia Perenzoni e il Palermo muove il primo pallone del match!17:18

A disposizione Palermo. Desplanches, Sirigu, Lund, Segre, Insigne, Vasic, Henry, Le Douaron, Diakité, Buttaro.16:56

A disposizione Sampdoria. Ceppi, Chiorra, Vieira, Riccio, Akinsanmiro, Venuti, Bereszynski, Yepes, Sibilli, Benedetti, Sekulov, Abiuso.16:54

FORMAZIONE UFFICIALE PALERMO. 3-4-2-1. Audero; Magnani, Blin, Baniya; Di Francesco, Ranocchia, Gomes, Pierozzi; Brunori, Verre; Pohjanpalo.16:55

FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA. 3-4-2-1. Cragno; Veroli, Altare, Curto; Beruatto, Ricci, Meulensteen, Depaoli; Niang, Oudin; Coda.16:53

Dionisi dovrà rinunciare solamente allo squalificato Ceccaroni. Segre è l'unico diffidato nella rosa del Palermo.16:18

Mister Semplici dovrà rinunciare a Romagnoli per infortunio e ad Alex Ferrari che sconterà oggi l'ultima delle 2 giornate di squalifica inflittegli dal giudice sportivo. I diffidati tra i blucerchiati sono Benedetti, Venuti e Depaoli.16:16

I PRECEDENTI. Le 2 compagini si sono sfidate per ben 72 volte. Sono in leggero vantaggio i rosanero che hanno ottenuto 23 vittorie contro le 22 conquistate dai blucerchiati. 27 invece le volte in cui le squadre hanno impattato in un pareggio.16:09

La direzione di gara è stata affidata al sig. Daniele Perenzoni della sez. di Rovereto. I suoi assistenti sono Di Iorio e Trinchieri con Zanotti che ricopre il ruolo di IV uomo.Al VAR Di Paolo coadiuvato dall'assistente Ferrieri Caputi.16:02

Situazione molto più tranquilla per il Palermo che occupa l'8° piazza in classifica grazie ai 38 punti conquistati fin'ora. I rosanero arrivano da una serie di 4 risultati utili consecutivi vincendo le ultime 2 contro Cosenza e Brescia. Impatto molto importante di Pohjanpalo in terra sicula; l'attaccante ex Venezia è andato a segno nelle ultime 3 giornate di campionato. 15:58

La Sampdoria è a caccia di una vittoria che non arriva 3 giornate per provare ad allontanarsi dalla zona retrocessione e playout. Infatti i blucerchiati si trovano al 15° posto con 30 punti all'attivo, al pari di Brescia, Sudtirol e Mantova. 2 punti nelle ultime 3 di campionato per i ragazzi di Semplici grazie ai 2 pareggi maturati contro la sempre più capolista Sassuolo e il Bari.15:53

Siamo allo Stadio Luigi Ferraris di Genova! La Sampdoria di Leonardo Semplici ospita il Palermo di Alessio Dionisi.15:46

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Sampdoria e Palermo, gara valida per la 29a giornata di Serie B.15:45

