Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Carrarese-Palermo: 0-1 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara
8 Marzo 2026 ore 17:15
Carrarese
0
Palermo
1
Partita finita
Arbitro: Marco Piccinini
  1. 19' 0-1 Joel Pohjanpalo
0'
45'
90'
90'
97'

Vittoria di misura per i siciliani grazie alla rete nel primo tempo di Pohjanpalo. La Carrarese reagisce e anche molto bene, colpendo due legni prima dell'intervallo. Nella ripresa la squadra di casa preme, ma non riesce a trovare la rete del pareggio.

Il Palermo con questa vittoria riavvicina il secondo posto portandosi a 57 punti a -3 dal Monza. La Carrarese rimane ferma a 32 punti.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B!19:14

  2. 90'+7'

    Fine partita: CARRARESE - PALERMO 0-1.19:13

  3. 90'+4'

    Carrarese tutta in avanti alla ricerca del gol del pareggio, il Palermo, appena in possesso, prova a tenere la palla il più lontano possibile.19:10

  4. 90'

    Ci saranno 6 minuti di recupero.19:08

  5. 90'

    Cartellino giallo anche per Bani.19:08

  7. 90'

    Cartellino giallo per Finotto per proteste.19:07

  8. 87'

    Bouah prende il posto di Calabrese.19:05

  9. 87'

    Sostituzione nella Carrarese, dentro Sekulov per Hasa.19:05

  10. 87'

    Sostituzione nel Palermo, entra Giovane per Palumbo.19:03

  11. 86'

    Ripartenza Palermo, Pohjanpalo dentro per Bani che arriva da dietro e calcia di prima, Bleve è attento.19:03

  13. 83'

    Carrarese in pressione, Palermo in affanno e che cerca di guadagnare secondi preziosi.19:01

  14. 78'

    Sostituzione nella Carrarese, entra Distefano per Torregrossa.18:55

  15. 76'

    ZANON! Palla in profondità di Zuelli, Zanon scatta, entra in area e prova la conclusione, ma non trova lo specchio della porta.18:53

  16. 74'

    Fase della gara con la Carrarese che prova a tenere alto il baricentro, il Palermo tiene con ordine le avanzate della squadra di casa.18:52

  17. 68'

    PALERMO VICINO AL GOL! Ceccaroni schiaccia di testa da pochi passi da calcio d'angolo, smanaccia Bleve, la palla rimane sotto porta ma nessuno riesce a deviarla in rete.18:46

  19. 67'

    Prova il tiro a giro Ranocchia dal limite, palla di non molto alta sopra l'incrocio dei pali.18:44

  20. 66'

    Dentro anche Rouhi per Belloni.18:43

  21. 66'

    Due cambi nella Carrarese, entra Rubino per Melegoni.18:42

  22. 64'

    Sostituzione nel Palermo, entra Johnsen per Le Douaron.18:41

  23. 59'

    Lancio morbido di Ranocchia per Le Douaron, Bleve esce al momento giusto e blocca la sfera.18:37

  25. 53'

    Calcio d'angolo di Ranocchia, stacca Ceccaroni di testa ma non inquadra la porta.18:30

  26. 50'

    Cambio forzato nel Palermo, Magnani prende il posto dell'infortunato Peda.18:28

  27. 46'

    Inizia il secondo tempo di CARRARESE - PALERMO.18:37

  28. 46'

    Dentro Segre per Gomes.18:37

  29. 46'

    Due cambi nel Pelermo entra Bereszynski per Gyasi.18:37

  31. Partite che parte a ritmi bassi e che si sblocca al ridosso del ventesimo con una zampata di Pohjanpalo. La Carrarese reagisce e inizia a rendersi pericolosa colpendo anche due pali con Finotto e Torregrossa.18:05

  32. 45'+2'

    Fine primo tempo: CARRARESE - PALERMO 0-1.18:04

  33. 45'+1'

    ALTRO PALO DELLA CARRARESE! Mischia in area, girata di Torregrossa da pochi passi che colpisce in pieno il palo, Augello è ancora il più lesto a spazzare via la palla.18:03

  34. 45'

    Ci saranno 2 minuti di recupero.18:02

  35. 44'

    Cartellino giallo per Torregrossa che ferma una ripartenza.18:00

  37. 41'

    BLEVE! Gran conclusione di Palumbo da fuori area, vola Bleme che devia in angolo.17:58

  38. 39'

    Proteste della Carrarese per un possibile tocco con il braccio di Bani, Piccinini però fischia un fallo in attacco.17:56

  39. 35'

    PALO DELLA CARRARESE! Cross basso di Hasa in area, la tocca Finotto che colpisce il palo, Augello spazza via la sfera.17:52

  40. 30'

    FINOTTO! Contropiede del Carrarese con Finotto che si fa 80 metri palla al piede, prova ad angolarla ma Joronen smanaccia in calcio d'angolo.17:47

  41. 28'

    Tiene palla in questa fase il Palermo nel tentativo di gestire i tempi di gioco.17:45

  43. 22'

    Reazione Carrarese con Hasa che riceve palla al limite e prova la conclusione angolata, ma non trova lo specchio della porta.17:39

  44. 19'

    GOL! Carrarese - PALERMO 0-1! Rete di Pohjanpalo. Al primo affondo passa il Palermo, Le Douaron in profondità per l'attaccante del Palermo che calcia di prima e infila con il destro.

    Guarda la scheda del giocatore Joel Pohjanpalo17:36

  45. 16'

    Ancora nessun tiro verso lo specchio della porta, l'unico pericolo dopo pochi secondi con un'iniziativa della squadra di casa.17:33

  46. 12'

    Ritmi bassi e partita che ancora deve prendere quota.17:28

  47. 6'

    Meglio la Carrarese in questo avvio dove tiene palla e prova a spingere.17:23

  49. 1'

    Subito tentativo sul primo palo di Finotto su assist di Zanon, conclusione vicino all'esterno della rete.17:18

  50. 1'

    FISCHIO D’INIZIO DI CARRARESE - PALERMO. Arbitra Piccinini.17:17

  51. Nella Carrarese difesa a tre con Calabrese, Illanes e Oliana, mentre la coppia d'attacco sarà formata da Finotto e Torregrossa. Nel Palermo gioca dal primo minuto Gomes a centrocampo al posto di Segre, Gyasi invece agirà largo a destra al posto dello squalificato Pierozzi. In avanti Pohjanpalo con Palumbo e Le Douaron alle sue spalle.16:45

  52. Formazione PALERMO (3-4-2-1): Joronen - Peda, Bani, Ceccaroni - Gyasi, Gomes, Ranocchia, Augello - Palumbo, Le Douaron - Pohjanpalo. A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Johnsen, Segre, Vasic, Giovane, Rui Modesto, Bereszynski, Corona, Veroli, Magnani.16:42

  53. Formazione CARRARESE (3-5-2): Bleve - Calabrese, Illanes, Oliana - Zanon, Melegoni, Zuelli, Hasa, Belloni - Finotto, Torregrossa. A disposizione: Garofani, Fiorillo, Imperiale, Bouah, Troise, Rubino, Lordkipanidze, Ruggeri, Distefano, Sekulov, Rouhi, Parlanti.16:40

  55. La squadra di casa non trova i tre punti da otto giornate e si trova con un margine di tre punti dalla zona play out. I siciliani, dopo lo stop del Monza, hanno la possibilità di riavvicinare il secondo posto, ora a 6 lunghezze. All'andata roboante vittoria del Palermo per 5-0.13:16

  56. La Carrarese va alla ricerca di punti per uscire dal momento di crisi, ospitando un Palermo reduce da tre vittorie nelle ultime quattro giornate.13:12

  58. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri
    Città: Carrara
    Capienza: 15000 spettatori13:12

    Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri

Formazioni Carrarese - Palermo

Carrarese
Palermo
TITOLARI CARRARESE
PANCHINA CARRARESE
ALLENATORE CARRARESE
  • Antonio Calabro
TITOLARI PALERMO
PANCHINA PALERMO
ALLENATORE PALERMO
  • Filippo Inzaghi
PREPARTITA

Carrarese - Palermo è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 8 marzo alle ore 17:15 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.
Arbitro di Carrarese - Palermo sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Marco Piccinini

Statistiche Stagionali
Partite dirette6
Falli fischiati162
Fuorigioco16
Rigori assegnati2
Ammonizioni20
Espulsioni2
Cartellini per partita3.6
Falli per cartellino7.3

Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 6 partite
  • Serie B: 7 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
25-08-2025 Serie B Sampdoria-Modena 0-2
15-09-2025 Serie A Como-Genoa 1-1
27-09-2025 Serie A Cagliari-Inter 0-2
04-10-2025 Serie A Lazio-Torino 3-3
28-10-2025 Serie B Empoli-Sampdoria 1-1
08-11-2025 Serie B Reggiana-Virtus Entella 0-0
29-11-2025 Serie A Parma-Udinese 0-2
20-12-2025 Serie B Frosinone-Spezia 2-1
27-12-2025 Serie B Palermo-Calcio Padova 1-0
10-01-2026 Serie B Juve Stabia-Pescara 2-2
24-01-2026 Serie B Mantova-Venezia 2-5
09-02-2026 Serie A Atalanta-Cremonese 2-1
22-02-2026 Serie A Milan-Parma 0-1

Attualmente Carrarese si trova 12° in classifica con 32 punti (frutto di 7 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte); invece il Palermo si trova 4° in classifica con 57 punti (frutto di 16 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte).
Carrarese ha segnato 35 gol e ne ha subiti 41; il Palermo ha segnato 49 gol e ne ha subiti 22.
La partita di andata Palermo - Carrarese si è giocata il 29 novembre 2025 e si è conclusa 5-0.

In casa Carrarese ha fatto 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte).
Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Mantova e il Catanzaro ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Pescara e Mantova ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro pareggiando 3-3 mentre Il Palermo ha incontrato Mantova vincendo 2-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 20 gol.

Carrarese e Palermo si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Carrarese ha vinto 1 volta, il Palermo ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CarraresePalermo
Partite giocate2828
Numero di partite vinte715
Numero di partite perse104
Numero di partite pareggiate119
Gol totali segnati3548
Gol totali subiti4022
Media gol subiti per partita1.40.8
Percentuale possesso palla50.248.6
Numero totale di passaggi1127510289
Numero totale di passaggi riusciti90857988
Tiri nello specchio della porta116124
Percentuale di tiri in porta42.842.6
Numero totale di cross592596
Numero medio di cross riusciti143185
Duelli per partita vinti14811464
Duelli per partita persi13571489
Corner subiti129129
Corner guadagnati150142
Numero di punizioni a favore422356
Numero di punizioni concesse363449
Tackle totali414384
Percentuale di successo nei tackle63.058.3
Fuorigiochi totali2134
Numero totale di cartellini gialli6855
Numero totale di cartellini rossi14

Carrarese - Palermo Live

Ford

Classifica SERIE B

  1. Venezia63
  2. Monza60
  3. Frosinone58
  4. Palermo57
  5. Catanzaro49
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo20
  2. Andrea Adorante13
  3. Tommaso Biasci11
  4. Gabriele Artistico10
  5. Farès Ghedjemis10
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio