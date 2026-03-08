Nella Carrarese difesa a tre con Calabrese, Illanes e Oliana, mentre la coppia d'attacco sarà formata da Finotto e Torregrossa. Nel Palermo gioca dal primo minuto Gomes a centrocampo al posto di Segre, Gyasi invece agirà largo a destra al posto dello squalificato Pierozzi. In avanti Pohjanpalo con Palumbo e Le Douaron alle sue spalle.16:45

Partite che parte a ritmi bassi e che si sblocca al ridosso del ventesimo con una zampata di Pohjanpalo. La Carrarese reagisce e inizia a rendersi pericolosa colpendo anche due pali con Finotto e Torregrossa.18:05

PREPARTITA

Carrarese - Palermo è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 marzo alle ore 17:15 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.

Arbitro di Carrarese - Palermo sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Marco Piccinini Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 162 Fuorigioco 16 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 20 Espulsioni 2 Cartellini per partita 3.6 Falli per cartellino 7.3 Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 7 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 25-08-2025 Serie B Sampdoria-Modena 0-2 15-09-2025 Serie A Como-Genoa 1-1 27-09-2025 Serie A Cagliari-Inter 0-2 04-10-2025 Serie A Lazio-Torino 3-3 28-10-2025 Serie B Empoli-Sampdoria 1-1 08-11-2025 Serie B Reggiana-Virtus Entella 0-0 29-11-2025 Serie A Parma-Udinese 0-2 20-12-2025 Serie B Frosinone-Spezia 2-1 27-12-2025 Serie B Palermo-Calcio Padova 1-0 10-01-2026 Serie B Juve Stabia-Pescara 2-2 24-01-2026 Serie B Mantova-Venezia 2-5 09-02-2026 Serie A Atalanta-Cremonese 2-1 22-02-2026 Serie A Milan-Parma 0-1

Attualmente Carrarese si trova 12° in classifica con 32 punti (frutto di 7 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte); invece il Palermo si trova 4° in classifica con 57 punti (frutto di 16 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte).

Carrarese ha segnato 35 gol e ne ha subiti 41; il Palermo ha segnato 49 gol e ne ha subiti 22.

La partita di andata Palermo - Carrarese si è giocata il 29 novembre 2025 e si è conclusa 5-0.

In casa Carrarese ha fatto 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte).

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Mantova e il Catanzaro ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Pescara e Mantova ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro pareggiando 3-3 mentre Il Palermo ha incontrato Mantova vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 20 gol.

Carrarese e Palermo si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Carrarese ha vinto 1 volta, il Palermo ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: