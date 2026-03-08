Vittoria di misura per i siciliani grazie alla rete nel primo tempo di Pohjanpalo. La Carrarese reagisce e anche molto bene, colpendo due legni prima dell'intervallo. Nella ripresa la squadra di casa preme, ma non riesce a trovare la rete del pareggio.
Il Palermo con questa vittoria riavvicina il secondo posto portandosi a 57 punti a -3 dal Monza. La Carrarese rimane ferma a 32 punti.
90'+7'
Fine partita: CARRARESE - PALERMO 0-1.19:13
90'+4'
Carrarese tutta in avanti alla ricerca del gol del pareggio, il Palermo, appena in possesso, prova a tenere la palla il più lontano possibile.19:10
90'
Ci saranno 6 minuti di recupero.19:08
90'
Cartellino giallo anche per Bani.19:08
90'
Cartellino giallo per Finotto per proteste.19:07
87'
Bouah prende il posto di Calabrese.19:05
87'
Sostituzione nella Carrarese, dentro Sekulov per Hasa.19:05
87'
Sostituzione nel Palermo, entra Giovane per Palumbo.19:03
86'
Ripartenza Palermo, Pohjanpalo dentro per Bani che arriva da dietro e calcia di prima, Bleve è attento.19:03
83'
Carrarese in pressione, Palermo in affanno e che cerca di guadagnare secondi preziosi.19:01
78'
Sostituzione nella Carrarese, entra Distefano per Torregrossa.18:55
76'
ZANON! Palla in profondità di Zuelli, Zanon scatta, entra in area e prova la conclusione, ma non trova lo specchio della porta.18:53
74'
Fase della gara con la Carrarese che prova a tenere alto il baricentro, il Palermo tiene con ordine le avanzate della squadra di casa.18:52
68'
PALERMO VICINO AL GOL! Ceccaroni schiaccia di testa da pochi passi da calcio d'angolo, smanaccia Bleve, la palla rimane sotto porta ma nessuno riesce a deviarla in rete.18:46
67'
Prova il tiro a giro Ranocchia dal limite, palla di non molto alta sopra l'incrocio dei pali.18:44
66'
Dentro anche Rouhi per Belloni.18:43
66'
Due cambi nella Carrarese, entra Rubino per Melegoni.18:42
64'
Sostituzione nel Palermo, entra Johnsen per Le Douaron.18:41
59'
Lancio morbido di Ranocchia per Le Douaron, Bleve esce al momento giusto e blocca la sfera.18:37
53'
Calcio d'angolo di Ranocchia, stacca Ceccaroni di testa ma non inquadra la porta.18:30
50'
Cambio forzato nel Palermo, Magnani prende il posto dell'infortunato Peda.18:28
46'
Inizia il secondo tempo di CARRARESE - PALERMO.18:37
46'
Dentro Segre per Gomes.18:37
46'
Due cambi nel Pelermo entra Bereszynski per Gyasi.18:37
Partite che parte a ritmi bassi e che si sblocca al ridosso del ventesimo con una zampata di Pohjanpalo. La Carrarese reagisce e inizia a rendersi pericolosa colpendo anche due pali con Finotto e Torregrossa.18:05
45'+2'
Fine primo tempo: CARRARESE - PALERMO 0-1.18:04
45'+1'
ALTRO PALO DELLA CARRARESE! Mischia in area, girata di Torregrossa da pochi passi che colpisce in pieno il palo, Augello è ancora il più lesto a spazzare via la palla.18:03
45'
Ci saranno 2 minuti di recupero.18:02
44'
Cartellino giallo per Torregrossa che ferma una ripartenza.18:00
41'
BLEVE! Gran conclusione di Palumbo da fuori area, vola Bleme che devia in angolo.17:58
39'
Proteste della Carrarese per un possibile tocco con il braccio di Bani, Piccinini però fischia un fallo in attacco.17:56
35'
PALO DELLA CARRARESE! Cross basso di Hasa in area, la tocca Finotto che colpisce il palo, Augello spazza via la sfera.17:52
30'
FINOTTO! Contropiede del Carrarese con Finotto che si fa 80 metri palla al piede, prova ad angolarla ma Joronen smanaccia in calcio d'angolo.17:47
28'
Tiene palla in questa fase il Palermo nel tentativo di gestire i tempi di gioco.17:45
22'
Reazione Carrarese con Hasa che riceve palla al limite e prova la conclusione angolata, ma non trova lo specchio della porta.17:39
19'
GOL! Carrarese - PALERMO 0-1! Rete di Pohjanpalo. Al primo affondo passa il Palermo, Le Douaron in profondità per l'attaccante del Palermo che calcia di prima e infila con il destro.
Ancora nessun tiro verso lo specchio della porta, l'unico pericolo dopo pochi secondi con un'iniziativa della squadra di casa.17:33
12'
Ritmi bassi e partita che ancora deve prendere quota.17:28
6'
Meglio la Carrarese in questo avvio dove tiene palla e prova a spingere.17:23
1'
Subito tentativo sul primo palo di Finotto su assist di Zanon, conclusione vicino all'esterno della rete.17:18
1'
FISCHIO D’INIZIO DI CARRARESE - PALERMO. Arbitra Piccinini.17:17
Nella Carrarese difesa a tre con Calabrese, Illanes e Oliana, mentre la coppia d'attacco sarà formata da Finotto e Torregrossa. Nel Palermo gioca dal primo minuto Gomes a centrocampo al posto di Segre, Gyasi invece agirà largo a destra al posto dello squalificato Pierozzi. In avanti Pohjanpalo con Palumbo e Le Douaron alle sue spalle.16:45
Formazione PALERMO (3-4-2-1): Joronen - Peda, Bani, Ceccaroni - Gyasi, Gomes, Ranocchia, Augello - Palumbo, Le Douaron - Pohjanpalo. A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Johnsen, Segre, Vasic, Giovane, Rui Modesto, Bereszynski, Corona, Veroli, Magnani.16:42
La squadra di casa non trova i tre punti da otto giornate e si trova con un margine di tre punti dalla zona play out. I siciliani, dopo lo stop del Monza, hanno la possibilità di riavvicinare il secondo posto, ora a 6 lunghezze. All'andata roboante vittoria del Palermo per 5-0.13:16
La Carrarese va alla ricerca di punti per uscire dal momento di crisi, ospitando un Palermo reduce da tre vittorie nelle ultime quattro giornate.13:12
Stadio: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri Città: Carrara Capienza: 15000 spettatori13:12
Carrarese - Palermo è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 8 marzo alle ore 17:15 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara. Arbitro di Carrarese - Palermo sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.
Marco Piccinini
Statistiche Stagionali
Partite dirette
6
Falli fischiati
162
Fuorigioco
16
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
20
Espulsioni
2
Cartellini per partita
3.6
Falli per cartellino
7.3
Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso:
Serie A: 6 partite
Serie B: 7 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
25-08-2025
Serie B
Sampdoria-Modena 0-2
15-09-2025
Serie A
Como-Genoa 1-1
27-09-2025
Serie A
Cagliari-Inter 0-2
04-10-2025
Serie A
Lazio-Torino 3-3
28-10-2025
Serie B
Empoli-Sampdoria 1-1
08-11-2025
Serie B
Reggiana-Virtus Entella 0-0
29-11-2025
Serie A
Parma-Udinese 0-2
20-12-2025
Serie B
Frosinone-Spezia 2-1
27-12-2025
Serie B
Palermo-Calcio Padova 1-0
10-01-2026
Serie B
Juve Stabia-Pescara 2-2
24-01-2026
Serie B
Mantova-Venezia 2-5
09-02-2026
Serie A
Atalanta-Cremonese 2-1
22-02-2026
Serie A
Milan-Parma 0-1
Attualmente Carrarese si trova 12° in classifica con 32 punti (frutto di 7 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte); invece il Palermo si trova 4° in classifica con 57 punti (frutto di 16 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte). Carrarese ha segnato 35 gol e ne ha subiti 41; il Palermo ha segnato 49 gol e ne ha subiti 22. La partita di andata Palermo - Carrarese si è giocata il 29 novembre 2025 e si è conclusa 5-0.
In casa Carrarese ha fatto 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte). Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Mantova e il Catanzaro ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Pescara e Mantova ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro pareggiando 3-3 mentre Il Palermo ha incontrato Mantova vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 20 gol.
Carrarese e Palermo si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Carrarese ha vinto 1 volta, il Palermo ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: