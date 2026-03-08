Il Catanzaro ribalta la gara e torna alla vittoria. Chiuso il primo tempo sotto di due gol, nella ripresa la squadra calabrese rischia di subire il 3-0 con il palo di Saporiti, ma poi nel giro di diciassette minuti capovolge la partita. Al 56’ Pittarello accorcia le distanze su cross velenoso di Liberali, poi si ripete sette minuti dopo (63’) con un diagonale preciso su assist di Iemmello. Al 73’ la rete che vale il sorpasso: il solito Pittarello difende un pallone in area e da terra serve per Cassandro che infila Fulignati con un destro imparabile.
Il Catanzaro torna alla vittoria dopo due pareggi consecutivi e sale a 49 punti, allungando a cinque punti il vantaggio sul Modena. Protagonista assoluto Filippo Pittarello, autore di due reti ed un assist. Nel prossimo turno gli uomini di Aquilani saranno impegnati nella trasferta di Padova.
L’Empoli allunga la striscia negativa: decima partita senza vittorie per gli uomini di Dionisi, autori di un primo tempo straordinario e di un crollo inspiegabile nella ripresa. Il vantaggio dei toscani sulla zona playout rimane di sole due lunghezze e nel prossimo turno l’Empoli affronterà il Mantova che ha solo un punto in meno.
90'+6'
Finisce la partita! CATANZARO-EMPOLI 3-2 (1’ Elia, 15’ Nasti, 56’ e 63’ Pittarello, 73’ Cassandro)!16:58
90'+3'
Contropiede di Nuamah, intervento pulito di Obaretin.16:55
90'+2'
Tutto in avanti l'Empoli, alla disperata ricerca del gol del pareggio.16:55
90'+1'
SOSTITUZIONE CATANZARO Standing ovation per Filippo Pittarello, al suo posto N'Dri Koffi.16:54
90'
Cinque minuti di recupero.16:53
88'
Pittarello vede Fulignati fuori dai pali e ci prova da centrocampo, tentativo completamente fuori misura.16:50
87'
Punizione di Bianchi dal limite dell'area, palla sulla barriera.16:49
86'
CARTELLINO GIALLO per Matias Antonini che stende Nasti al limite dell'area.16:48
85'
Catanzaro che si sistema col 3-5-2.16:48
84'
DOPPIO CAMBIO CATANZARO Fuori Pontisso e Iemmello per Pompetti e Frosinini.16:47
84'
SOSTITUZIONE EMPOLI Tenta il tutto per tutto Dionisi che toglie Marco Curto e mette Flavio Bianchi.16:46
83'
Traversone sul secondo palo di Ignacchiti, esce bene Pigliacelli.16:45
81'
L'Empoli prova a reagire alla ricerca del pari.16:44
80'
Dieci minuti più recupero al termine della partita.16:43
77'
Il Catanzaro prova a far girare palla per tenere lontano gli avversari.16:42
73'
GOL! CATANZARO-Empoli 3-2! CASSANDRO! Il Catanzaro completa la rimonta! Pittarello difende palla ina area da terra e riesce a servire Cassandro che calcia a botta sicura e infila Fulignati!
CAMBIO EMPOLI: Dionisi corre ai ripari e toglie Rares Ilie per Lorenzo Ignacchiti.16:22
56'
GOL! CATANZARO-Empoli 1-2! PITTARELLO! Accorciano le distanze i padroni di casa: Liberali servito a sinistra mette in mezzo un cross morbido, i difensori empolesi non riescono ad intervenire e sulla palla si avventa Pittarello che insacca!
PALO EMPOLI! Saporiti libera il destro da fuori area, palla che stampa sul palo con Pigliacelli immobile!16:17
52'
Petriccione serve Pittarello di testa, il centravanti non riesce a controllare il pallone. Poi l'azione prosegue, Cassandro ci prova con il destro ma Obaretin devia in corner.16:16
49'
Cross teso di Favasuli da destra, ma la palla esce sul fondo senza che nessuno riesca ad intervenire.16:12
48'
OCCASIONE CATANZARO! Cross basso di Pittarello, deviazione di Cassandro da pochi passi e palla che incredibilemente esce di pochissimo!16:11
48'
Pittarello difende bene palla e guadagna un calcio d'angolo.16:10
47'
Candela si sistema sulla fascia destra, con Ceesay che trasloca a sinistra16:14
45'
Inizia il secondo tempo! CATANZARO-EMPOLI 0-2 (1’ Elia, 15’ Nasti)!16:09
45'
CAMBIO CATANZARO Aquilani toglie Marco D'Alessandro ed inserisce Gabriele Alesi.16:09
45'
DOPPIA SOSTITUZIONE EMPOLI Escono Yepes ed Elia per Haas e Candela.16:07
Pronti dei cambi per entrambe le formazioni.16:05
Avvio shock del Catanzaro che chiude il primo tempo sotto di due gol. L’Empoli parte subito all’attacco e dopo un minuto trova il vantaggio con Elia, bravo a colpire al volo su cross di Curto dalla trequarti. Il Catanzaro prova a reagire e l’occasione giusta capita sui piedi di Liberali, che però davanti a Fulignati spreca e calcia sul portiere. Al 15’ il raddoppio empolese: palla persa a centrocampo dai padroni di casa, Magnino scende a sinistra in contropiede e d’esterno destro serve Nasti che calcia di prima e infila ancora Pigliacelli. Il Catanzaro è tramortito e l’Empoli sfiora il tris con Saporiti. I padroni di casa provano a rimettersi in carreggiata con Iemmello, che però non trova la porta, e con Pittarello nel finale, ma il colpo di testa del centravanti è debole.15:57
45'+3'
Finisce la prima frazione di gioco. CATANZARO-EMPOLI 0-2 (1’ Elia, 15’ Nasti)! Scintille al duplice fischio tra i giocatori delle due squadre.15:52
45'+2'
Pontisso chiude in corner una potenziale occasione da rete per l'Empoli.15:50
45'+1'
PITTARELLO! Cross di Pontisso dalla bandierina, stacco del centravanti del Catanzaro: para Fulignati!15:49
45'
Due minuti di recupero.15:48
44'
D'Alessandro va al cross da sinistra, uscita comoda di Fulignati.15:46
43'
Si scopre il Catanzaro, che attacca con otto uomini.15:45
39'
Conclusione dalla distanza ancora di Iemmello: palla altissima.15:42
37'
OCCASIONE CATANZARO! Buona palla in mezzo per Iemmello, che però non riesce a centrare la porta!15:40
33'
Spunto di Favasuli a destra e calcio d'angolo guadagnato.15:37
30'
Scontro aereo Ceesay-Brighenti: il giallorosso ha la peggio e resta a terra.15:32
28'
Pontisso mette in mezzo, sponda di Antonini, poi libera la difesa empolese.15:31
27'
Giocata di Liberali sulla destra: Obaretin falloso, punizione per il Catanzaro.15:30
24'
CARTELLINO GIALLO per Luca Magnino che trattiene Pontisso.15:27
24'
Prova a riaffacciarsi in avantii il Catanzaro.15:27
22'
Empoli che in fase di non possesso si schiera con un 5-4-1, con il solo Nasti davanti e Ilie e Saporiti sulle fasce.15:26
21'
Catanzaro in grossa difficoltà, tramortito dal doppio vantaggio ospite.15:24
19'
Coast to coast a sinistra di Elia, che viene fermato in fallo laterale.15:22
18'
OCCASIONE EMPOLI! Altra palla persa dai calabresi, la palla arriva a Saporiti che fa partire un diagonale che non centra la porta!15:21
17'
AMMONITO Gerard Yepes che stende Iemmello lanciato in ripartenza.15:20
15'
GOL! Catanzaro-EMPOLI 0-2! NASTI! Errore in costruzione a centrocampo da parte del Catanzaro, Magnino si lancia in contropiede e d'esterno destro serve in mezzo Nasti che insacca la rete del raddoppio!
Punizione per l'Empoli calciata in area del Catanzaro, libera la difesa dei padroni di casa.15:17
11'
Catanzaro che indossa la classica divisa giallorossa, Empoli in maglia bianca e pantaloncini blu.15:14
9'
OCCASIONE CATANZARO! Pittarello difende palla e appoggia a Liberali, che si accentra e davanti a Fulignati calcia sul portiere!15:14
7'
Prova ad alzare il ritmo il Catanzaro.15:10
5'
Reazione del Catanzaro. Pittarello, servito da Liberali, fa a sportellate con il proprio marcatore e si libera al tiro: destro che non impensierisce Fulignati.15:08
1'
GOL! Catanzaro-EMPOLI 0-1! ELIA! Partenza fulminante della squadra ospite che segna alla prima occasione: Curto recupera un pallone sulla trequarti e crossa in area, sul pallone si avventa Elia che al volo di destro trafigge Pigliacelli!
Allo stadio Ceravolo di Catanzaro è tutto pronto. Comincia la sfida CATANZARO-EMPOLI!15:03
Le due squadre fanno il loro ingresso in campo in questo momento.14:59
Arbitra la sfida Valerio Crezzini di Siena, coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e El Filali e dal quarto uomo Massimi. Santoro e Rutella rispettivamente al Var e Avar.14:54
L’Empoli deve fare a meno dello squalificato Lovato (sostituito da Guarino) e degli infortunati Pellegri, Moruzzi, Popov e Ghion, oltre agli assenti dell’ultim’ora Shpendi e Degli Innocenti. Titolare Ceesay, davanti spazio alla coppia composta da Ilie e Nasti.14:34
Il Catanzaro deve rinunciare agli indisponibili Di Francesco, Borrelli, Oudin, Cisse. Brighenti nei tre dietro, Pontisso per Rispoli in mediana e Pittarello in avanti, con Iemmello e Liberali in supporto.14:34
FORMAZIONI UFFICIALI: L’Empoli si schiera con il 3-5-2: Fulignati – Curto, Guarino, Obaretin – Ceesay, Magnino, Yepes, Saporiti, Elia – Ilie, Nasti. A disposizione: Perisan, Gasparini, Indragoli, Romagnoli, Ebuhei, Haas, Candela, Ignacchiti, Fila, Bianchi. All. Dionisi.14:25
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Catanzaro scende in campo con il 3-4-2-1: Pigliacelli – Cassandro, Antonini, Brighenti – Favasuli, Pontisso, Petriccione, D’Alessandro – Liberali, Iemmello – Pittarello. A disposizione: Marietta, Esteves, Bashi, Jack, Verrengia, Frosinini, Pompetti, Alesi, Rispoli, Buglio, Nuomah, Koffi. All. Aquilani.14:21
L’Empoli invece si trova in tredicesima posizione con 31 punti, a solo due lunghezze dalla zona playout. I toscani non vincono da inizio gennaio: nove gare che hanno fruttato solo quattro punti. Nell’ultimo match la squadra di Dionisi ha perso 2-1 a Bari.14:08
Il Catanzaro è quinto in classifica con 46 punti. I calabresi hanno conquistato quattro vittorie e due pari nelle ultime sei gare, e sono reduci dal rocambolesco 3-3 contro la Carrarese.14:08
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Catanzaro ed Empoli, gara valida per la ventinovesima giornata del campionato di serie B.12:43
Catanzaro - Empoli è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 8 marzo alle ore 15:00 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Arbitro di Catanzaro - Empoli sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.
Partite dirette
7
Falli fischiati
175
Fuorigioco
18
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
23
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.2
Falli per cartellino
7.6
Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:
Serie A: 7 partite
Serie B: 7 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
17-08-2025
Coppa Italia
Parma-Pescara 2-0
31-08-2025
Serie A
Lazio-Verona 4-0
22-09-2025
Serie A
Napoli-Pisa 3-2
05-10-2025
Serie B
Südtirol-Empoli 1-2
18-10-2025
Serie A
Lecce-Sassuolo 0-0
29-10-2025
Serie A
Roma-Parma 2-1
09-11-2025
Serie A
Atalanta-Sassuolo 0-3
29-11-2025
Serie A
Juventus-Cagliari 2-1
14-12-2025
Serie A
Milan-Sassuolo 2-2
27-12-2025
Serie B
Catanzaro-Cesena 2-0
10-01-2026
Serie B
Avellino-Sampdoria 2-1
06-02-2026
Serie B
Cesena-Pescara 2-0
11-02-2026
Serie B
Empoli-Juve Stabia 1-2
21-02-2026
Serie B
Palermo-Südtirol 3-0
08-03-2026
Serie B
Catanzaro-Empoli 3-2
Attualmente il Catanzaro si trova 5° in classifica con 49 punti (frutto di 13 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte); invece l'Empoli si trova 13° in classifica con 31 punti (frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte). Il Catanzaro ha segnato 45 gol e ne ha subiti 34; l'Empoli ha segnato 36 gol e ne ha subiti 42. La partita di andata Empoli - Catanzaro si è giocata il 8 novembre 2025 e si è conclusa 1-0.
In casa il Catanzaro ha fatto 30 punti (8 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 8 sconfitte). Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, Carrarese e l'Empoli ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Cesena e il Bari ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli vincendo 3-2 mentre L'Empoli ha incontrato il Bari perdendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 10 gol.
Catanzaro e Empoli si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 2 volte, l'Empoli ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.
