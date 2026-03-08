L’Empoli allunga la striscia negativa: decima partita senza vittorie per gli uomini di Dionisi, autori di un primo tempo straordinario e di un crollo inspiegabile nella ripresa. Il vantaggio dei toscani sulla zona playout rimane di sole due lunghezze e nel prossimo turno l’Empoli affronterà il Mantova che ha solo un punto in meno.

Il Catanzaro è quinto in classifica con 46 punti. I calabresi hanno conquistato quattro vittorie e due pari nelle ultime sei gare, e sono reduci dal rocambolesco 3-3 contro la Carrarese.14:08

L’Empoli deve fare a meno dello squalificato Lovato (sostituito da Guarino) e degli infortunati Pellegri, Moruzzi, Popov e Ghion, oltre agli assenti dell’ultim’ora Shpendi e Degli Innocenti. Titolare Ceesay, davanti spazio alla coppia composta da Ilie e Nasti.14:34

Arbitra la sfida Valerio Crezzini di Siena, coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e El Filali e dal quarto uomo Massimi. Santoro e Rutella rispettivamente al Var e Avar.14:54

Avvio shock del Catanzaro che chiude il primo tempo sotto di due gol. L’Empoli parte subito all’attacco e dopo un minuto trova il vantaggio con Elia, bravo a colpire al volo su cross di Curto dalla trequarti. Il Catanzaro prova a reagire e l’occasione giusta capita sui piedi di Liberali, che però davanti a Fulignati spreca e calcia sul portiere. Al 15’ il raddoppio empolese: palla persa a centrocampo dai padroni di casa, Magnino scende a sinistra in contropiede e d’esterno destro serve Nasti che calcia di prima e infila ancora Pigliacelli. Il Catanzaro è tramortito e l’Empoli sfiora il tris con Saporiti. I padroni di casa provano a rimettersi in carreggiata con Iemmello, che però non trova la porta, e con Pittarello nel finale, ma il colpo di testa del centravanti è debole.15:57

Catanzaro - Empoli è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 marzo alle ore 15:00 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Arbitro di Catanzaro - Empoli sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Valerio Crezzini Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 175 Fuorigioco 18 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 23 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.2 Falli per cartellino 7.6 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 7 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Parma-Pescara 2-0 31-08-2025 Serie A Lazio-Verona 4-0 22-09-2025 Serie A Napoli-Pisa 3-2 05-10-2025 Serie B Südtirol-Empoli 1-2 18-10-2025 Serie A Lecce-Sassuolo 0-0 29-10-2025 Serie A Roma-Parma 2-1 09-11-2025 Serie A Atalanta-Sassuolo 0-3 29-11-2025 Serie A Juventus-Cagliari 2-1 14-12-2025 Serie A Milan-Sassuolo 2-2 27-12-2025 Serie B Catanzaro-Cesena 2-0 10-01-2026 Serie B Avellino-Sampdoria 2-1 06-02-2026 Serie B Cesena-Pescara 2-0 11-02-2026 Serie B Empoli-Juve Stabia 1-2 21-02-2026 Serie B Palermo-Südtirol 3-0 08-03-2026 Serie B Catanzaro-Empoli 3-2

Attualmente il Catanzaro si trova 5° in classifica con 49 punti (frutto di 13 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte); invece l'Empoli si trova 13° in classifica con 31 punti (frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte).

Il Catanzaro ha segnato 45 gol e ne ha subiti 34; l'Empoli ha segnato 36 gol e ne ha subiti 42.

La partita di andata Empoli - Catanzaro si è giocata il 8 novembre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa il Catanzaro ha fatto 30 punti (8 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 8 sconfitte).

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, Carrarese e l'Empoli ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Cesena e il Bari ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli vincendo 3-2 mentre L'Empoli ha incontrato il Bari perdendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 10 gol.

Catanzaro e Empoli si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 2 volte, l'Empoli ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: