Il Frosinone archivia la pratica Sampdoria senza troppi problemi. I padroni di casa superano i blucerchiati con un netto 3-0, nel segno di Fiori nel primo tempo e di Raimondo e Corrado nel secondo. Una partita priva di rischi, in pieno controllo per quasi e tutti i 90 minuti. Dall'altro lato una Sampdoria troppo sterile.
Il Frosinone dovrà affrontare il Cesena nella prossima sfida, mentre la Sampdoria dovrà vedersela con il Venezia!
90'+3'
Fine partita: FROSINONE-SAMPDORIA 3-0 (25' Fiori, 50' Raimondo, 64' Corrado).16:54
90'
Sono stati concessi 3 minuti di recupero!16:50
88'
Conclusione di Barak dalla lunga distanza, palla alta sopra la traversa!16:47
84'
Ci prova Gelli con il destro, blocca serenamente Martinelli in presa bassa.16:42
81'
Sostituzione Sampdoria: esce Alessandro Di Pardo, entra Fabio Depaoli.16:40
Inizia il secondo tempo di FROSINONE-SAMPDORIA!16:15
In casa Frosinone occhio a Kvernadze per il secondo tempo, scalpita Pafundi nella Sampdoria.15:55
Prima frazione molto piacevole e divertente quella tra Frosinone e Sampdoria. Le due squadre si sfidano a viso aperto, senza esclusione di colpi. Il match si sblocca al 25' con uno splendido gol di Fiori, ben assistito da Oyono. La Samp prova a reagire, ma i padroni di casa reggono e vanno a riposo in vantaggio.15:53
45'
Finisce il primo tempo di FROSINONE-SAMPDORIA!15:52
40'
Ci prova dalla lunga distanza Raimondo, palla fuori a lato.15:43
36'
Cartellino giallo per Anthony Oyono.15:40
32'
Ennesimo tentativo di Ghedjemis con il mancino, ancora una volta bravo Viti a chiudere.15:37
29'
Ci prova Esposito con il destro direttamente da calcio di punizione, palla alta sopra la traversa.15:31
25'
GOL! FROSINONE-Sampdoria 1-0! Rete di Antonio FIORI! Splendido cross di Oyono per Fiori che con una conclusione perfetta di testa batte un incolpevole Martinelli.
Si mette in proprio Ghedjemis che fa partire una splendida conclusione a giro di sinsitro che esce di poco fuori.15:23
18'
Possesso palla prolungato della Sampdoria, il Frosinone attende compatto.15:24
14'
Tentativo della Sampdoria in contropiede con Brunori, bravo Palmisani a chiudere.15:16
11'
Ci prova Oyono con il destro, molto bravo Viti a chiudere.15:14
7'
Colpo di testa pericoloso di Raimondo, molto bravo Martinelli a respingere.15:08
4'
Ci prova Gelli da fuori area, blocca senza troppi problemi Martinelli.15:06
1'
Inizia il primo tempo di FROSINONE-SAMPDORIA!15:03
La Sampdoria ha raccolto solo due punti in questo torneo contro le prime quattro squadre attualmente in classifica, frutto di due pareggi e tre sconfitte nei cinque precedenti di questo tipo.14:50
Il Frosinone è imbattuto nelle tre sfide contro la Sampdoria in Serie BKT, tutte risalenti alle ultime due stagioni: un pareggio e un successo nel 2024/25, prima dell'1-1 della gara di andata di questo torneo14:50
Le scelte di Gregucci: spazio a Soleri e Brunori in avanti, giocano Di Pardo e Cicconi sulle corsie laterali. Abildgaard in difesa.14:49
Le scelte di Alvini: gioca Raimondo in avanti con Fiori, Gelli e Ghedjemis alle sue spalle. Confermato Palmisani in porta.14:49
Frosinone - Sampdoria è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 8 marzo alle ore 15:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Arbitro di Frosinone - Sampdoria sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Attualmente il Frosinone si trova 3° in classifica con 58 punti (frutto di 16 vittorie, 10 pareggi e 3 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 16° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte). Il Frosinone ha segnato 55 gol e ne ha subiti 28; la Sampdoria ha segnato 29 gol e ne ha subiti 40. La partita di andata Sampdoria - Frosinone si è giocata il 25 ottobre 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa il Frosinone ha fatto 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 8 sconfitte). Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Pescara e la Sampdoria ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Bari e Juve Stabia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria vincendo 3-0 mentre La Sampdoria ha incontrato Juve Stabia pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol.
Frosinone e Sampdoria si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone ha vinto 1 volta, la Sampdoria non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: