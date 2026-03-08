Il Frosinone archivia la pratica Sampdoria senza troppi problemi. I padroni di casa superano i blucerchiati con un netto 3-0, nel segno di Fiori nel primo tempo e di Raimondo e Corrado nel secondo. Una partita priva di rischi, in pieno controllo per quasi e tutti i 90 minuti. Dall'altro lato una Sampdoria troppo sterile.

Prima frazione molto piacevole e divertente quella tra Frosinone e Sampdoria. Le due squadre si sfidano a viso aperto, senza esclusione di colpi. Il match si sblocca al 25' con uno splendido gol di Fiori, ben assistito da Oyono. La Samp prova a reagire, ma i padroni di casa reggono e vanno a riposo in vantaggio.15:53

PREPARTITA

Frosinone - Sampdoria è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 marzo alle ore 15:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Arbitro di Frosinone - Sampdoria sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Federico La Penna Statistiche Stagionali Partite dirette 11 Falli fischiati 309 Fuorigioco 43 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 35 Espulsioni 3 Cartellini per partita 3.7 Falli per cartellino 7.5 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 11 partite

partite Serie B: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 25-08-2025 Serie A Inter-Torino 5-0 14-09-2025 Serie B Südtirol-Palermo 0-2 21-09-2025 Serie A Cremonese-Parma 0-0 05-10-2025 Serie A Napoli-Genoa 2-1 26-10-2025 Serie A Fiorentina-Bologna 2-2 02-11-2025 Serie B Monza-Spezia 1-0 22-11-2025 Serie A Cagliari-Genoa 3-3 07-12-2025 Serie A Napoli-Juventus 2-1 28-12-2025 Serie A Atalanta-Inter 0-1 04-01-2026 Serie A Fiorentina-Cremonese 1-0 12-01-2026 Serie A Genoa-Cagliari 3-0 31-01-2026 Serie A Napoli-Fiorentina 2-1 14-02-2026 Serie A Inter-Juventus 3-2 28-02-2026 Serie B Südtirol-Venezia 1-1 08-03-2026 Serie B Frosinone-Sampdoria 3-0

Attualmente il Frosinone si trova 3° in classifica con 58 punti (frutto di 16 vittorie, 10 pareggi e 3 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 16° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte).

Il Frosinone ha segnato 55 gol e ne ha subiti 28; la Sampdoria ha segnato 29 gol e ne ha subiti 40.

La partita di andata Sampdoria - Frosinone si è giocata il 25 ottobre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa il Frosinone ha fatto 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 8 sconfitte).

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Pescara e la Sampdoria ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Bari e Juve Stabia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria vincendo 3-0 mentre La Sampdoria ha incontrato Juve Stabia pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol.

Frosinone e Sampdoria si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone ha vinto 1 volta, la Sampdoria non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.

