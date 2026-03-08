Virgilio Sport
Frosinone-Sampdoria: 3-0 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Benito Stirpe di Frosinone
8 Marzo 2026 ore 15:00
Frosinone
3
Sampdoria
0
Partita finita
Arbitro: Federico La Penna
  1. 25' 1-0 Antonio Fiori
  2. 49' 2-0 Antonio Raimondo
  3. 64' 3-0 Niccolò Corrado
0'
45'
90'
90'
93'

Il Frosinone archivia la pratica Sampdoria senza troppi problemi. I padroni di casa superano i blucerchiati con un netto 3-0, nel segno di Fiori nel primo tempo e di Raimondo e Corrado nel secondo. Una partita priva di rischi, in pieno controllo per quasi e tutti i 90 minuti. Dall'altro lato una Sampdoria troppo sterile.

Il Frosinone dovrà affrontare il Cesena nella prossima sfida, mentre la Sampdoria dovrà vedersela con il Venezia!

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di Frosinone-Sampdoria, arrivederci al prossimo turno di Serie B!16:57

  2. 90'+3'

    Fine partita: FROSINONE-SAMPDORIA 3-0 (25' Fiori, 50' Raimondo, 64' Corrado).16:54

  3. 90'

    Sono stati concessi 3 minuti di recupero!16:50

  4. 88'

    Conclusione di Barak dalla lunga distanza, palla alta sopra la traversa!16:47

  5. 84'

    Ci prova Gelli con il destro, blocca serenamente Martinelli in presa bassa.16:42

  7. 81'

    Sostituzione Sampdoria: esce Alessandro Di Pardo, entra Fabio Depaoli.16:40

  8. 81'

    Sostituzione Sampdoria: esce Matteo Ricci, entra Tommaso Casalino.16:40

  9. 77'

    Sostituzione Frosinone: esce Giacomo Calò, entra Ilias Koutsoupias.16:36

  10. 77'

    Sostituzione Frosinone: esce Antonio Raimondo, entra Edoardo Vergani.16:36

  11. 75'

    Enorme occasione per la Sampdoria con Brunori che si mette in proprio e conclude con il mancino, palla di poco fuori a lato.16:34

  13. 72'

    Prova a reagire la Sampdoria, ma il Frosinone appare in pieno controllo.16:32

  14. 68'

    Sostituzione Frosinone: esce Antonio Fiori, entra Giorgi Kvernadze.16:27

  15. 68'

    Sostituzione Frosinone: esce Farès Ghedjemis, entra Seydou Fini.16:27

  16. 66'

    Sostituzione Sampdoria: esce Edoardo Soleri, entra Simone Pafundi.16:26

  17. 66'

    Sostituzione Sampdoria: esce Mattia Viti, entra Antonín Barák.16:26

  19. 64'

    GOL! FROSINONE-Sampdoria 3-0! Rete di Niccolò CORRADO! Il calciatore del Frosinone si mette in proprio e lascia partire una conclusione potente e precisa che buca Martinelli.16:26

  20. 62'

    Cartellino giallo per Antonio Fiori.16:21

  21. 60'

    Frosinone in pieno controllo, Sampdoria in affanno.16:19

  22. 56'

    Sostituzione Sampdoria: esce Salvatore Esposito, entra Luigi Cherubini.16:16

  23. 52'

    Sostituzione Frosinone: esce Anthony Oyono, entra Jérémy Oyono.16:16

  25. 50'

    GOL! FROSINONE-Sampdoria 2-0! Rete di Antonio RAIMONDO! Splendido cross di Gelli per Raimondo che con uno stacco di testa potente e preciso batte Martinelli!

    Guarda la scheda del giocatore Antonio Raimondo16:18

  26. 48'

    Cartellino giallo per Salvatore Esposito.16:16

  27. 46'

    Inizia il secondo tempo di FROSINONE-SAMPDORIA!16:15

  28. In casa Frosinone occhio a Kvernadze per il secondo tempo, scalpita Pafundi nella Sampdoria.15:55

  29. Prima frazione molto piacevole e divertente quella tra Frosinone e Sampdoria. Le due squadre si sfidano a viso aperto, senza esclusione di colpi. Il match si sblocca al 25' con uno splendido gol di Fiori, ben assistito da Oyono. La Samp prova a reagire, ma i padroni di casa reggono e vanno a riposo in vantaggio.15:53

  31. 45'

    Finisce il primo tempo di FROSINONE-SAMPDORIA!15:52

  32. 40'

    Ci prova dalla lunga distanza Raimondo, palla fuori a lato.15:43

  33. 36'

    Cartellino giallo per Anthony Oyono.15:40

  34. 32'

    Ennesimo tentativo di Ghedjemis con il mancino, ancora una volta bravo Viti a chiudere.15:37

  35. 29'

    Ci prova Esposito con il destro direttamente da calcio di punizione, palla alta sopra la traversa.15:31

  37. 25'

    GOL! FROSINONE-Sampdoria 1-0! Rete di Antonio FIORI! Splendido cross di Oyono per Fiori che con una conclusione perfetta di testa batte un incolpevole Martinelli.

    Guarda la scheda del giocatore Antonio Fiori15:28

  38. 21'

    Si mette in proprio Ghedjemis che fa partire una splendida conclusione a giro di sinsitro che esce di poco fuori.15:23

  39. 18'

    Possesso palla prolungato della Sampdoria, il Frosinone attende compatto.15:24

  40. 14'

    Tentativo della Sampdoria in contropiede con Brunori, bravo Palmisani a chiudere.15:16

  41. 11'

    Ci prova Oyono con il destro, molto bravo Viti a chiudere.15:14

  43. 7'

    Colpo di testa pericoloso di Raimondo, molto bravo Martinelli a respingere.15:08

  44. 4'

    Ci prova Gelli da fuori area, blocca senza troppi problemi Martinelli.15:06

  45. 1'

    Inizia il primo tempo di FROSINONE-SAMPDORIA!15:03

  46. La Sampdoria ha raccolto solo due punti in questo torneo contro le prime quattro squadre attualmente in classifica, frutto di due pareggi e tre sconfitte nei cinque precedenti di questo tipo.14:50

  47. Il Frosinone è imbattuto nelle tre sfide contro la Sampdoria in Serie BKT, tutte risalenti alle ultime due stagioni: un pareggio e un successo nel 2024/25, prima dell'1-1 della gara di andata di questo torneo14:50

  49. Le scelte di Gregucci: spazio a Soleri e Brunori in avanti, giocano Di Pardo e Cicconi sulle corsie laterali. Abildgaard in difesa.14:49

  50. Le scelte di Alvini: gioca Raimondo in avanti con Fiori, Gelli e Ghedjemis alle sue spalle. Confermato Palmisani in porta.14:49

  51. Panchina Sampdoria: Ghidotti, Coucke, Hadzikadunic, Ferrari, Riccio, Giordano, Barak, Conti, Depaoli, Casalino, Pafundi, Cherubini.14:47

  52. Panchina Frosinone: Pisseri, Lolic, Ndow, Marchizza, J. Oyono, Koutsoupias, Masciangelo, Kvernadze, Fini, Kone, Vergani, Zilli.14:47

  53. Formazione SAMPDORIA (3-5-2): Martinelli; Palma, Abildgaard, Viti; Di Pardo, Ricci, Esposito, Begic, Cicconi; Soleri, Brunori. 14:47

  55. Formazione FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; A. Oyono, Calvani, J. Gelli, Corrado; Calò, Cicchella; Fiori, F. Gelli, Ghedjemis; Raimondo. 14:46

  56. Il Frosinone arriva dal 2-2 con il Pescara, mentre la Sampdoria è reduce dall'1-1 con la Juve Stabia!14:46

  57. Benvenuti alla diretta del match tra Frosinone e Sampdoria, valevole per la 29a giornata di Serie B!14:45

  59. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Benito Stirpe
    Città: Frosinone
    Capienza: 16125 spettatori14:45

    Benito Stirpe Fonte: Gettyimages

Formazioni Frosinone - Sampdoria

Frosinone
Sampdoria
TITOLARI FROSINONE
PANCHINA FROSINONE
ALLENATORE FROSINONE
  • Massimiliano Alvini
TITOLARI SAMPDORIA
PANCHINA SAMPDORIA
ALLENATORE SAMPDORIA
  • Angelo Adamo Gregucci
PREPARTITA

Frosinone - Sampdoria è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 8 marzo alle ore 15:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.
Arbitro di Frosinone - Sampdoria sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Federico La Penna

Statistiche Stagionali
Partite dirette11
Falli fischiati309
Fuorigioco43
Rigori assegnati2
Ammonizioni35
Espulsioni3
Cartellini per partita3.7
Falli per cartellino7.5

Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 11 partite
  • Serie B: 4 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
25-08-2025 Serie A Inter-Torino 5-0
14-09-2025 Serie B Südtirol-Palermo 0-2
21-09-2025 Serie A Cremonese-Parma 0-0
05-10-2025 Serie A Napoli-Genoa 2-1
26-10-2025 Serie A Fiorentina-Bologna 2-2
02-11-2025 Serie B Monza-Spezia 1-0
22-11-2025 Serie A Cagliari-Genoa 3-3
07-12-2025 Serie A Napoli-Juventus 2-1
28-12-2025 Serie A Atalanta-Inter 0-1
04-01-2026 Serie A Fiorentina-Cremonese 1-0
12-01-2026 Serie A Genoa-Cagliari 3-0
31-01-2026 Serie A Napoli-Fiorentina 2-1
14-02-2026 Serie A Inter-Juventus 3-2
28-02-2026 Serie B Südtirol-Venezia 1-1
08-03-2026 Serie B Frosinone-Sampdoria 3-0

Attualmente il Frosinone si trova 3° in classifica con 58 punti (frutto di 16 vittorie, 10 pareggi e 3 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 16° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte).
Il Frosinone ha segnato 55 gol e ne ha subiti 28; la Sampdoria ha segnato 29 gol e ne ha subiti 40.
La partita di andata Sampdoria - Frosinone si è giocata il 25 ottobre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa il Frosinone ha fatto 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 8 sconfitte).
Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Pescara e la Sampdoria ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Bari e Juve Stabia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria vincendo 3-0 mentre La Sampdoria ha incontrato Juve Stabia pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol.

Frosinone e Sampdoria si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone ha vinto 1 volta, la Sampdoria non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FrosinoneSampdoria
Partite giocate2828
Numero di partite vinte157
Numero di partite perse312
Numero di partite pareggiate109
Gol totali segnati5229
Gol totali subiti2837
Media gol subiti per partita1.01.3
Percentuale possesso palla49.350.4
Numero totale di passaggi933610706
Numero totale di passaggi riusciti72018404
Tiri nello specchio della porta159105
Percentuale di tiri in porta45.840.4
Numero totale di cross540565
Numero medio di cross riusciti128119
Duelli per partita vinti15111588
Duelli per partita persi15261556
Corner subiti117114
Corner guadagnati162135
Numero di punizioni a favore409441
Numero di punizioni concesse456452
Tackle totali397421
Percentuale di successo nei tackle66.560.1
Fuorigiochi totali5563
Numero totale di cartellini gialli6467
Numero totale di cartellini rossi43

Frosinone - Sampdoria Live

