Modesto è senza lo squalificato Zuccon, sostituito da Kouda; tridente offensivo con Mancuso al centro e Bragantini e Buso a sostegno, Benaissa-Yahia a sinistra. Abate, squalificato e sostituito da Beggi, privo di tanti indisponibili, sceglie Dos Santos-Gabrielloni come coppia d'attacco; Pierobon preferito a Mosti a centrocampo. 14:41

Prima frazione di gioco a senso unico al "Martelli" dove il Mantova conduce sul doppio vantaggio grazie ai gol di Bragantini e Mancuso: reti simili, conclusioni mancine all'incrocio dei pali, assist di Benaissa-Yahia e Buso. Juve Stabia rimasta in dieci al 26' a causa dell'espulsione di Pierobon per somma di ammonizioni; sfortunato Giorgini che ha colpito la traversa. 15:56

Mantova - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 marzo alle ore 15:00 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova.

Arbitro di Mantova - Juve Stabia sarà Ivano Pezzuto. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Ivano Pezzuto Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 36 Fuorigioco 3 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 4 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 9.0 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 13 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie B Palermo-Reggiana 2-1 12-09-2025 Serie B Avellino-Monza 2-1 25-09-2025 Coppa Italia Torino-Pisa 1-0 30-09-2025 Serie B Frosinone-Cesena 3-1 19-10-2025 Serie B Empoli-Venezia 1-1 29-10-2025 Serie B Spezia-Calcio Padova 1-1 08-11-2025 Serie A Como-Cagliari 0-0 29-11-2025 Serie B Venezia-Mantova 3-0 12-12-2025 Serie B Palermo-Sampdoria 1-0 27-12-2025 Serie B Empoli-Frosinone 1-1 24-01-2026 Serie B Monza-Pescara 3-0 07-02-2026 Serie B Modena-Sampdoria 1-2 14-02-2026 Serie B Palermo-Virtus Entella 3-0 28-02-2026 Serie B Empoli-Cesena 1-1 08-03-2026 Serie B Mantova-Juve Stabia 2-0

Attualmente Mantova si trova 15° in classifica con 30 punti (frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 15 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 7° in classifica con 40 punti (frutto di 9 vittorie, 13 pareggi e 7 sconfitte).

Mantova ha segnato 30 gol e ne ha subiti 44; Juve Stabia ha segnato 32 gol e ne ha subiti 34.

La partita di andata Juve Stabia - Mantova si è giocata il 30 settembre 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa Mantova ha fatto 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte).

Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, il Palermo e Juve Stabia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, l'Avellino e la Sampdoria ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Mantova ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia vincendo 2-0 mentre Juve Stabia ha incontrato la Sampdoria pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 7 gol.

Mantova e Juve Stabia si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Mantova non ha mai vinto, Juve Stabia ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

