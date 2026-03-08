Il Mantova torna al successo e aggancia la zona playout. Matura tutto nella prima frazione di gioco: segna Bragantini, espulso Pierobon per somma di ammonizioni, traversa di Giorgini e 2 a 0 di Mancuso nel recupero. Ko per la Juve Stabia, che non vince da cinque giornate, ferma al 7° posto.
Nel prossimo turno, Juve Stabia-Carrarese e Empoli-Mantova.
Per la diretta di Mantova-Juve Stabia è tutto, buon proseguimento di giornata.
90'+4'
E' FINITA! MANTOVA-JUVE STABIA 2-0! Reti di Bragantini e Mancuso. Espulso Pierobon. 16:57
90'+3'
Ormai si attende solo il triplice fischio di Pezzuto. 16:56
90'+1'
AMMONITO MOSTI: fallo su Buso. 16:54
90'
Quattro minuti di recupero. 16:53
89'
Leone prova a servire Ricciardi, Gonçalves chiude in fallo laterale. 16:52
87'
Batte Marras, doppio tentativo respinto dalla barriera delle Vespe. 16:49
85'
AMMONITO DALLE MURA: steso Trimboli al limite dell'area. 16:48
83'
AMMONITO MANNINI: trattenuto Marras. 16:46
81'
OCCASIONE PER LA JUVE STABIA! Respinta della difesa del Mantova, raccoglie Ricciardi che calcia: destro fuori di pochissimo. 16:44
80'
TIRO DI BUSO! Triangolazione con Mensah, piattone destro deviato da Giorgini in calcio d'angolo. 16:43
79'
Fraseggio dei padroni di casa. 16:42
77'
DESTRO DI TRIMBOLI! Discesa palla al piede fino al limite dell'area, conclusione alta di poco. 16:40
76'
Fallo di Mensah ai danni di Ricciardi, fischio di Pezzuto. 16:38
74'
Colpo di testa di Burnete sul traversone di Diakité, manca la potenza, para Bardi. 16:37
73'
QUINTO CAMBIO NEL MANTOVA: entra Marras, esce Bragantini. 16:36
73'
QUARTO CAMBIO NEL MANTOVA: entra Mensah, esce Mancuso. 16:35
71'
Il Mantova gestisce la sfera, forte del doppio vantaggio e della superiorità numerica. 16:34
69'
Grande anticipo di Ricciardi su Buso, pallone in corner. 16:32
68'
Metà della seconda frazione, parziale sempre sul 2 a 0. 16:31
67'
MANCUSO! Destro da dentro l'area bloccato in due tempi da Boer. 16:29
66'
QUINTO CAMBIO NELLA JUVE STABIA: entra Okoro, esce Cacciamani. 16:30
66'
Chiusura di Giorgini alla disperata su Mancuso. 16:29
63'
TERZO CAMBIO NEL MANTOVA: entra Maggioni, esce Kouda. 16:27
62'
SECONDO CAMBIO NEL MANTOVA: entra Wieser, esce Radaelli. 16:26
61'
Conclusione di Kouda al volo dal limite dell'area, tiro a lato. 16:25
60'
Mancuso prova a lanciare Radaelli ma il filtrante è troppo profondo. 16:24
58'
QUARTO CAMBIO NELLA JUVE STABIA: entra Burnete, esce Gabrielloni. 16:22
57'
AMMONITO RADAELLI: trattenuto Cacciamani. 17:01
57'
AMMONITO CACCIAMANI: reazione contro Radaelli, era diffidato. 17:01
57'
Buso aggancia in area, sinistro murato. 16:21
56'
Cross di Cacciamani respinto dalla retroguardia biancorossa.16:20
54'
PRIMO CAMBIO NEL MANTOVA: entra Gonçalves, esce Benaissa-Yahia. 16:16
53'
Batte Trimboli, destro rasoterra intercettato e poi calcio d'angolo. 16:16
52'
AMMONITO DIAKITE': steso Buso al limite dell'area di rigore. 16:14
51'
Ritmi bassi in queste primissime battute della ripresa. 16:14
49'
Rimessa laterale sulla corsia di destra a opera di Ricciardi. 16:12
TERZO CAMBIO NELLA JUVE STABIA: entra Ricciardi, esce Correia. 16:26
46'
SECONDO CAMBIO NELLA JUVE STABIA: entra Mosti, esce Dos Santos. 16:08
46'
PRIMO CAMBIO NELLA JUVE STABIA: entra Mannini, esce Carissoni. 16:08
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI MANTOVA-JUVE STABIA! Si riparte dal risultato di 2-0. 16:07
Squadre negli spogliatoi: Modesto può gestire sia il doppio vantaggio che la superiorità numerica, Beggi deve fronteggiare una situazione assai complicata. 15:58
Prima frazione di gioco a senso unico al "Martelli" dove il Mantova conduce sul doppio vantaggio grazie ai gol di Bragantini e Mancuso: reti simili, conclusioni mancine all'incrocio dei pali, assist di Benaissa-Yahia e Buso. Juve Stabia rimasta in dieci al 26' a causa dell'espulsione di Pierobon per somma di ammonizioni; sfortunato Giorgini che ha colpito la traversa. 15:56
45'+5'
FINE PRIMO TEMPO! MANTOVA-JUVE STABIA 2-0! Reti di Bragantini e Mancuso. Espulso Pierobon. 15:54
45'+4'
Check del VAR per la posizione sospetta di Meroni: non c'è fuorigioco, tutto regolare. 15:53
45'+3'
PILLOLA STATISTICA: 6° centro stagionale per l'attaccante. 15:52
45'+3'
GOL! MANTOVA-Juve Stabia 2-0! Rete di Mancuso. Raddoppio dei padroni di casa: tocco di Buso per Mancuso che, dal limite, fa partire un gran sinistro imprendibile per Boer.
Corner per la formazione di Modesto, conclusione di Meroni sul fondo. 15:49
45'
Due minuti di recupero. 15:48
44'
Ci prova anche Mancuso che taglia l'area di rigore, destro sul fondo. 15:47
43'
KOUDA! Gran palla di Bragantini che mette Kouda davanti alla rete, potente destro respinto da Boer. 15:47
43'
Cross verso Gabrielloni, deviazione di Castellini che sporca il passaggio e fa ripartire l'azione dei lombardi. 15:46
41'
Mancuso scappa via a Giorgini, difende la sfera e poi mette in mezzo, dove però non arriva nessuno al tiro. 15:44
39'
Traversone di Radaelli, Correia difende di testa, presa alta di Boer. 15:42
38'
AMMONITO CORREIA: perde palla e stende Kouda, fallo tattico. 15:40
36'
Chiusura di Leone su Bragantini, rimessa dal fondo per gli ospiti. 15:39
34'
Tiro dalla bandierina per i gialloblù. 15:37
33'
TRAVERSA DELLA JUVE STABIA! Punizione in area, svetta Gabrielloni per il destro al volo di Giorgini che si stampa sulla traversa a Bardi battuto! 15:37
31'
Diagonale sinistro di Mancuso, a metà tra il tiro e il cross, sfera sul fondo. 15:34
30'
Corner per il Mantova. 15:33
28'
Le Vespe lasciano Gabrielloni di punta con Dos Santos a coprire la posizione lasciata da Pierobon: una sorta di 3-5-1. 15:35
27'
Si complica tantissimo il match per la formazione diretta oggi da Beggi: sotto nel punteggio e negli uomini quando c'è da giocare oltre un'ora di match. 15:41
26'
ESPULSO PIEROBON! Secondo giallo per un fallo ai danni di Castellini, Juve Stabia in dieci uomini! 15:30
24'
Che spunto di Radaelli: dribbling, ingresso in area e rasoterra pericoloso, spazzato da Diakité che anticipa Buso. 15:27
23'
Metà della prima frazione al "Martelli", il risultato si è sbloccato. 15:26
21'
PILLOLA STATISTICA: 4° centro stagionale per il numero 30 biancorosso. 15:33
21'
GOL! MANTOVA-Juve Stabia 1-0! Rete di Bragantini. Padroni di casa in vantaggio: sponda di Mancuso per Benaissa-Yahia, assist per il sinistro di Bragantini che fulmina Boer. 15:32
20'
Gioco fermo, piccolo problema per Pierobon dopo un contatto con Kouda. 15:22
19'
Lancio profondo per Buso, uscita in anticipo di Boer. 15:21
18'
Buso lavora la sfera ai 16 metri e poi calcia: destro alto sopra la traversa. 15:20
16'
Rimessa laterale in attacco per i campani, spizza di testa Pierobon, libera in qualche modo la retroguardia biancobandata. 15:20
15'
Corpo a corpo Diakité-Buso, fallo di quest'ultimo. 15:17
13'
Offside di Mancuso. 15:15
11'
Primo tiro dalla bandierina del match, sarà in favore del Mantova. 15:13
10'
AMMONITO PIEROBON: fallo su Radaelli. 15:12
9'
In queste prime battute di gioco, la posizione di Dos Santos è di raccordo tra Gabrielloni e il centrocampo. 15:12
8'
Retropassaggio di Diakité a Boer, rinvio immediato in fallo laterale. 15:10
6'
Corsa di Dos Santos palla al piede fino all'ingresso in area virgiliana, raddoppio della difesa di casa. 15:09
5'
Pallone scomodo da giocare per Giorgini sull'attacco di Mancuso, se la cava il difensore ospite con un rinvio in acrobazia. 15:08
4'
Rimessa laterale conquistata da Dos Santos. Sugli sviluppi, Gabrielloni prova il controllo di testa ma la sfera sfila a fondo campo. 15:06
2'
Scatto di Carissoni sulla corsia di destra ma c'è stato un fallo su Benaissa-Yahia. 15:05
1'
INIZIA MANTOVA-JUVE STABIA! Primo pallone giocato da Gabrielloni. 15:02
Squadre in campo agli ordini di Pezzuto: padroni di casa in maglia bianca con sbarra rossa, ospiti in casacca gialloblù. 14:59
All'andata, disputata lo scorso 30 settembre a Castellammare di Stabia, vittoria dei campani per 2 a 1. 22:25
Modesto è senza lo squalificato Zuccon, sostituito da Kouda; tridente offensivo con Mancuso al centro e Bragantini e Buso a sostegno, Benaissa-Yahia a sinistra. Abate, squalificato e sostituito da Beggi, privo di tanti indisponibili, sceglie Dos Santos-Gabrielloni come coppia d'attacco; Pierobon preferito a Mosti a centrocampo. 14:41
FORMAZIONE JUVE STABIA (3-5-2): Boer - Diakité, Giorgini, Dalle Mura - Carissoni, Correia, Leone, Pierobon, Cacciamani - Dos Santos, Gabrielloni. A disposizione: Signorini, Vetro, Mannini, Kassama, Torrasi, Ciammaglichella, Ricciardi, Mosti, Burnete, Okoro. 15:43
I Virgiliani sono reduci dal ko di Palermo mentre le Vespe hanno pareggiato in casa contro la Sampdoria. 22:08
Dirige l'incontro il signor Ivano Pezzuto di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Niedda e Pascarella. Quarto Ufficiale Mbei Tona Jules Roland Adeng. Al VAR Meraviglia di Prato, AVAR Dionisi de L'Aquila. 22:05
Il match del "Martelli" oppone due compagini che lottano per obbiettivi diametralmente opposti: padroni di casa penultimi a quota 27, ospiti in zona playoff con 40 punti. 15:39
Benvenuti alla diretta di Mantova-Juve Stabia, gara valida per il 29° turno di Serie B. 21:58
Mantova - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 8 marzo alle ore 15:00 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. Arbitro di Mantova - Juve Stabia sarà Ivano Pezzuto. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.
Ivano Pezzuto
