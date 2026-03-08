Virgilio Sport
Mantova-Juve Stabia: 2-0 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova
8 Marzo 2026 ore 15:00
Mantova
2
Juve Stabia
0
Partita finita
Arbitro: Ivano Pezzuto
  1. 21' 1-0 Davide Bragantini
  2. 45+3' 2-0 Leonardo Mancuso
0'
45'
90'
90'
93'

Il Mantova torna al successo e aggancia la zona playout. Matura tutto nella prima frazione di gioco: segna Bragantini, espulso Pierobon per somma di ammonizioni, traversa di Giorgini e 2 a 0 di Mancuso nel recupero. Ko per la Juve Stabia, che non vince da cinque giornate, ferma al 7° posto.

Nel prossimo turno, Juve Stabia-Carrarese e Empoli-Mantova.

Per la diretta di Mantova-Juve Stabia è tutto, buon proseguimento di giornata.

  1. 90'+4'

    E' FINITA! MANTOVA-JUVE STABIA 2-0! Reti di Bragantini e Mancuso. Espulso Pierobon. 16:57

  2. 90'+3'

    Ormai si attende solo il triplice fischio di Pezzuto. 16:56

  3. 90'+1'

    AMMONITO MOSTI: fallo su Buso. 16:54

  4. 90'

    Quattro minuti di recupero. 16:53

  6. 89'

    Leone prova a servire Ricciardi, Gonçalves chiude in fallo laterale. 16:52

  7. 87'

    Batte Marras, doppio tentativo respinto dalla barriera delle Vespe. 16:49

  8. 85'

    AMMONITO DALLE MURA: steso Trimboli al limite dell'area. 16:48

  9. 83'

    AMMONITO MANNINI: trattenuto Marras. 16:46

  10. 81'

    OCCASIONE PER LA JUVE STABIA! Respinta della difesa del Mantova, raccoglie Ricciardi che calcia: destro fuori di pochissimo. 16:44

  12. 80'

    TIRO DI BUSO! Triangolazione con Mensah, piattone destro deviato da Giorgini in calcio d'angolo. 16:43

  13. 79'

    Fraseggio dei padroni di casa. 16:42

  14. 77'

    DESTRO DI TRIMBOLI! Discesa palla al piede fino al limite dell'area, conclusione alta di poco. 16:40

  15. 76'

    Fallo di Mensah ai danni di Ricciardi, fischio di Pezzuto. 16:38

  16. 74'

    Colpo di testa di Burnete sul traversone di Diakité, manca la potenza, para Bardi. 16:37

  18. 73'

    QUINTO CAMBIO NEL MANTOVA: entra Marras, esce Bragantini. 16:36

  19. 73'

    QUARTO CAMBIO NEL MANTOVA: entra Mensah, esce Mancuso. 16:35

  20. 71'

    Il Mantova gestisce la sfera, forte del doppio vantaggio e della superiorità numerica. 16:34

  21. 69'

    Grande anticipo di Ricciardi su Buso, pallone in corner. 16:32

  22. 68'

    Metà della seconda frazione, parziale sempre sul 2 a 0. 16:31

  24. 67'

    MANCUSO! Destro da dentro l'area bloccato in due tempi da Boer. 16:29

  25. 66'

    QUINTO CAMBIO NELLA JUVE STABIA: entra Okoro, esce Cacciamani. 16:30

  26. 66'

    Chiusura di Giorgini alla disperata su Mancuso. 16:29

  27. 63'

    TERZO CAMBIO NEL MANTOVA: entra Maggioni, esce Kouda. 16:27

  28. 62'

    SECONDO CAMBIO NEL MANTOVA: entra Wieser, esce Radaelli. 16:26

  30. 61'

    Conclusione di Kouda al volo dal limite dell'area, tiro a lato. 16:25

  31. 60'

    Mancuso prova a lanciare Radaelli ma il filtrante è troppo profondo. 16:24

  32. 58'

    QUARTO CAMBIO NELLA JUVE STABIA: entra Burnete, esce Gabrielloni. 16:22

  33. 57'

    AMMONITO RADAELLI: trattenuto Cacciamani. 17:01

  34. 57'

    AMMONITO CACCIAMANI: reazione contro Radaelli, era diffidato. 17:01

  36. 57'

    Buso aggancia in area, sinistro murato. 16:21

  37. 56'

    Cross di Cacciamani respinto dalla retroguardia biancorossa.16:20

  38. 54'

    PRIMO CAMBIO NEL MANTOVA: entra Gonçalves, esce Benaissa-Yahia. 16:16

  39. 53'

    Batte Trimboli, destro rasoterra intercettato e poi calcio d'angolo. 16:16

  40. 52'

    AMMONITO DIAKITE': steso Buso al limite dell'area di rigore. 16:14

  42. 51'

    Ritmi bassi in queste primissime battute della ripresa. 16:14

  43. 49'

    Rimessa laterale sulla corsia di destra a opera di Ricciardi. 16:12

  44. 47'

    AMMONITO BENAISSA-YAHIA: trattenuto Ricciardi. 16:10

  45. 46'

    TERZO CAMBIO NELLA JUVE STABIA: entra Ricciardi, esce Correia. 16:26

  46. 46'

    SECONDO CAMBIO NELLA JUVE STABIA: entra Mosti, esce Dos Santos. 16:08

  48. 46'

    PRIMO CAMBIO NELLA JUVE STABIA: entra Mannini, esce Carissoni. 16:08

  49. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO DI MANTOVA-JUVE STABIA! Si riparte dal risultato di 2-0. 16:07

  50. Squadre negli spogliatoi: Modesto può gestire sia il doppio vantaggio che la superiorità numerica, Beggi deve fronteggiare una situazione assai complicata. 15:58

  51. Prima frazione di gioco a senso unico al "Martelli" dove il Mantova conduce sul doppio vantaggio grazie ai gol di Bragantini e Mancuso: reti simili, conclusioni mancine all'incrocio dei pali, assist di Benaissa-Yahia e Buso. Juve Stabia rimasta in dieci al 26' a causa dell'espulsione di Pierobon per somma di ammonizioni; sfortunato Giorgini che ha colpito la traversa. 15:56

  52. 45'+5'

    FINE PRIMO TEMPO! MANTOVA-JUVE STABIA 2-0! Reti di Bragantini e Mancuso. Espulso Pierobon. 15:54

  54. 45'+4'

    Check del VAR per la posizione sospetta di Meroni: non c'è fuorigioco, tutto regolare. 15:53

  55. 45'+3'

    PILLOLA STATISTICA: 6° centro stagionale per l'attaccante. 15:52

  56. 45'+3'

    GOL! MANTOVA-Juve Stabia 2-0! Rete di Mancuso. Raddoppio dei padroni di casa: tocco di Buso per Mancuso che, dal limite, fa partire un gran sinistro imprendibile per Boer.

    Guarda la scheda del giocatore Leonardo Mancuso15:51

  57. 45'+1'

    Corner per la formazione di Modesto, conclusione di Meroni sul fondo. 15:49

  58. 45'

    Due minuti di recupero. 15:48

  60. 44'

    Ci prova anche Mancuso che taglia l'area di rigore, destro sul fondo. 15:47

  61. 43'

    KOUDA! Gran palla di Bragantini che mette Kouda davanti alla rete, potente destro respinto da Boer. 15:47

  62. 43'

    Cross verso Gabrielloni, deviazione di Castellini che sporca il passaggio e fa ripartire l'azione dei lombardi. 15:46

  63. 41'

    Mancuso scappa via a Giorgini, difende la sfera e poi mette in mezzo, dove però non arriva nessuno al tiro. 15:44

  64. 39'

    Traversone di Radaelli, Correia difende di testa, presa alta di Boer. 15:42

  66. 38'

    AMMONITO CORREIA: perde palla e stende Kouda, fallo tattico. 15:40

  67. 36'

    Chiusura di Leone su Bragantini, rimessa dal fondo per gli ospiti. 15:39

  68. 34'

    Tiro dalla bandierina per i gialloblù. 15:37

  69. 33'

    TRAVERSA DELLA JUVE STABIA! Punizione in area, svetta Gabrielloni per il destro al volo di Giorgini che si stampa sulla traversa a Bardi battuto! 15:37

  70. 31'

    Diagonale sinistro di Mancuso, a metà tra il tiro e il cross, sfera sul fondo. 15:34

  72. 30'

    Corner per il Mantova. 15:33

  73. 28'

    Le Vespe lasciano Gabrielloni di punta con Dos Santos a coprire la posizione lasciata da Pierobon: una sorta di 3-5-1. 15:35

  74. 27'

    Si complica tantissimo il match per la formazione diretta oggi da Beggi: sotto nel punteggio e negli uomini quando c'è da giocare oltre un'ora di match. 15:41

  75. 26'

    ESPULSO PIEROBON! Secondo giallo per un fallo ai danni di Castellini, Juve Stabia in dieci uomini! 15:30

  76. 24'

    Che spunto di Radaelli: dribbling, ingresso in area e rasoterra pericoloso, spazzato da Diakité che anticipa Buso. 15:27

  78. 23'

    Metà della prima frazione al "Martelli", il risultato si è sbloccato. 15:26

  79. 21'

    PILLOLA STATISTICA: 4° centro stagionale per il numero 30 biancorosso. 15:33

  80. 21'

    GOL! MANTOVA-Juve Stabia 1-0! Rete di Bragantini. Padroni di casa in vantaggio: sponda di Mancuso per Benaissa-Yahia, assist per il sinistro di Bragantini che fulmina Boer. 15:32

  81. 20'

    Gioco fermo, piccolo problema per Pierobon dopo un contatto con Kouda. 15:22

  82. 19'

    Lancio profondo per Buso, uscita in anticipo di Boer. 15:21

  84. 18'

    Buso lavora la sfera ai 16 metri e poi calcia: destro alto sopra la traversa. 15:20

  85. 16'

    Rimessa laterale in attacco per i campani, spizza di testa Pierobon, libera in qualche modo la retroguardia biancobandata. 15:20

  86. 15'

    Corpo a corpo Diakité-Buso, fallo di quest'ultimo. 15:17

  87. 13'

    Offside di Mancuso. 15:15

  88. 11'

    Primo tiro dalla bandierina del match, sarà in favore del Mantova. 15:13

  90. 10'

    AMMONITO PIEROBON: fallo su Radaelli. 15:12

  91. 9'

    In queste prime battute di gioco, la posizione di Dos Santos è di raccordo tra Gabrielloni e il centrocampo. 15:12

  92. 8'

    Retropassaggio di Diakité a Boer, rinvio immediato in fallo laterale. 15:10

  93. 6'

    Corsa di Dos Santos palla al piede fino all'ingresso in area virgiliana, raddoppio della difesa di casa. 15:09

  94. 5'

    Pallone scomodo da giocare per Giorgini sull'attacco di Mancuso, se la cava il difensore ospite con un rinvio in acrobazia. 15:08

  96. 4'

    Rimessa laterale conquistata da Dos Santos. Sugli sviluppi, Gabrielloni prova il controllo di testa ma la sfera sfila a fondo campo. 15:06

  97. 2'

    Scatto di Carissoni sulla corsia di destra ma c'è stato un fallo su Benaissa-Yahia. 15:05

  98. 1'

    INIZIA MANTOVA-JUVE STABIA! Primo pallone giocato da Gabrielloni. 15:02

  99. Squadre in campo agli ordini di Pezzuto: padroni di casa in maglia bianca con sbarra rossa, ospiti in casacca gialloblù. 14:59

  100. All'andata, disputata lo scorso 30 settembre a Castellammare di Stabia, vittoria dei campani per 2 a 1. 22:25

  102. Modesto è senza lo squalificato Zuccon, sostituito da Kouda; tridente offensivo con Mancuso al centro e Bragantini e Buso a sostegno, Benaissa-Yahia a sinistra. Abate, squalificato e sostituito da Beggi, privo di tanti indisponibili, sceglie Dos Santos-Gabrielloni come coppia d'attacco; Pierobon preferito a Mosti a centrocampo. 14:41

  103. FORMAZIONE JUVE STABIA (3-5-2): Boer - Diakité, Giorgini, Dalle Mura - Carissoni, Correia, Leone, Pierobon, Cacciamani - Dos Santos, Gabrielloni. A disposizione: Signorini, Vetro, Mannini, Kassama, Torrasi, Ciammaglichella, Ricciardi, Mosti, Burnete, Okoro. 15:43

  104. FORMAZIONE MANTOVA (3-4-2-1): Bardi - Meroni, Cella, Castellini - Radaelli, Trimboli, Kouda, Benaissa-Yahia - Bragantini, Buso - Mancuso. A disposizione: Andrenacci, Vukovic, Dembélé, Chrysopoulos, Gonçalves, Maggioni, Falletti, Paoletti, Wieser, Mensah, Marras, Caprini. 14:50

  105. I Virgiliani sono reduci dal ko di Palermo mentre le Vespe hanno pareggiato in casa contro la Sampdoria. 22:08

  106. Dirige l'incontro il signor Ivano Pezzuto di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Niedda e Pascarella. Quarto Ufficiale Mbei Tona Jules Roland Adeng. Al VAR Meraviglia di Prato, AVAR Dionisi de L'Aquila. 22:05

  108. Il match del "Martelli" oppone due compagini che lottano per obbiettivi diametralmente opposti: padroni di casa penultimi a quota 27, ospiti in zona playoff con 40 punti. 15:39

  109. Benvenuti alla diretta di Mantova-Juve Stabia, gara valida per il 29° turno di Serie B. 21:58

  111. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
    Città: Mantova
    Capienza: 14884 spettatori21:58

    Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium

Formazioni Mantova - Juve Stabia

Mantova
Juve Stabia
TITOLARI MANTOVA
PANCHINA MANTOVA
  • (34) ANTE VUKOVIC (P)
  • (3) ALI DEMBÉLÉ (D)
  • (18) CÉSAR FALLETTI (C)
  • (7) DAVIS MENSAH (A)
  • (5) KONSTANTINOS CHRYSOPOULOS (D)
  • (15) TIAGO GONÇALVES (D)
  • (36) FLAVIO PAOLETTI (C)
  • (10) DAVID WIESER (C)
  • (22) LORENZO ANDRENACCI (P)
  • (23) TOMMASO MARRAS (A)
  • (28) MAAT CAPRINI (A)
  • (96) TOMMASO MAGGIONI (D)
ALLENATORE MANTOVA
  • Francesco Modesto
TITOLARI JUVE STABIA
PANCHINA JUVE STABIA
  • (22) ANTONIO VETRO (P)
  • (76) MATTIA MANNINI (D)
  • (21) SHERIFF KASSAMA (D)
  • (16) ALESSANDRO SIGNORINI (P)
  • (7) RARES BURNETE (A)
  • (28) EMANUELE TORRASI (C)
  • (17) AARON CIAMMAGLICHELLA (C)
  • (2) MANUEL RICCIARDI (C)
  • (90) ALVIN OKORO (A)
  • (98) NICOLA MOSTI (C)
ALLENATORE JUVE STABIA
  • Ignazio Abate
PREPARTITA

Mantova - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 8 marzo alle ore 15:00 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova.
Arbitro di Mantova - Juve Stabia sarà Ivano Pezzuto. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Ivano Pezzuto

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati36
Fuorigioco3
Rigori assegnati0
Ammonizioni4
Espulsioni0
Cartellini per partita4.0
Falli per cartellino9.0

Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 13 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
23-08-2025 Serie B Palermo-Reggiana 2-1
12-09-2025 Serie B Avellino-Monza 2-1
25-09-2025 Coppa Italia Torino-Pisa 1-0
30-09-2025 Serie B Frosinone-Cesena 3-1
19-10-2025 Serie B Empoli-Venezia 1-1
29-10-2025 Serie B Spezia-Calcio Padova 1-1
08-11-2025 Serie A Como-Cagliari 0-0
29-11-2025 Serie B Venezia-Mantova 3-0
12-12-2025 Serie B Palermo-Sampdoria 1-0
27-12-2025 Serie B Empoli-Frosinone 1-1
24-01-2026 Serie B Monza-Pescara 3-0
07-02-2026 Serie B Modena-Sampdoria 1-2
14-02-2026 Serie B Palermo-Virtus Entella 3-0
28-02-2026 Serie B Empoli-Cesena 1-1
08-03-2026 Serie B Mantova-Juve Stabia 2-0

Attualmente Mantova si trova 15° in classifica con 30 punti (frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 15 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 7° in classifica con 40 punti (frutto di 9 vittorie, 13 pareggi e 7 sconfitte).
Mantova ha segnato 30 gol e ne ha subiti 44; Juve Stabia ha segnato 32 gol e ne ha subiti 34.
La partita di andata Juve Stabia - Mantova si è giocata il 30 settembre 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa Mantova ha fatto 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte).
Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, il Palermo e Juve Stabia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, l'Avellino e la Sampdoria ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Mantova ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia vincendo 2-0 mentre Juve Stabia ha incontrato la Sampdoria pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 7 gol.

Mantova e Juve Stabia si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Mantova non ha mai vinto, Juve Stabia ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

MantovaJuve Stabia
Partite giocate2828
Numero di partite vinte79
Numero di partite perse156
Numero di partite pareggiate613
Gol totali segnati2832
Gol totali subiti4432
Media gol subiti per partita1.61.1
Percentuale possesso palla57.754.3
Numero totale di passaggi1318612470
Numero totale di passaggi riusciti1123710365
Tiri nello specchio della porta136109
Percentuale di tiri in porta48.446.4
Numero totale di cross535486
Numero medio di cross riusciti129115
Duelli per partita vinti13761340
Duelli per partita persi13571487
Corner subiti155112
Corner guadagnati139145
Numero di punizioni a favore500383
Numero di punizioni concesse387462
Tackle totali356360
Percentuale di successo nei tackle62.964.2
Fuorigiochi totali4755
Numero totale di cartellini gialli6562
Numero totale di cartellini rossi22

Mantova - Juve Stabia Live

