E' un buon momento per il Pescara che, nelle ultime quattro giornate, ha ottenuto 7 dei 22 punti totali conquistati finora. Nelle ultime tre i delfini hanno giocato contro squadre di altissima classifica e hanno vinto con il Palermo, pareggiato con il Frosinone e perso 3-2 al Penzo vendendo cara la pelle alla capolista Venezia.20:28

Insigne avanza centralmente e chiede l'uno-due a Di Nardo. Il pallone di ritorno è leggermente fuori misura e recupera la difesa dei galletti.19:59

PREPARTITA

Pescara - Bari è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 marzo alle ore 19:45 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara.

Arbitro di Pescara - Bari sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Simone Galipò Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie B: 15 partite

Attualmente il Pescara si trova 20° in classifica con 25 punti (frutto di 5 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte); invece il Bari si trova 19° in classifica con 28 punti (frutto di 6 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte).

Il Pescara ha segnato 38 gol e ne ha subiti 54; il Bari ha segnato 25 gol e ne ha subiti 44.

La partita di andata Bari - Pescara si è giocata il 8 dicembre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa il Pescara ha fatto 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte).

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, il Frosinone e il Bari ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, la Sampdoria e l'Empoli ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita il Bari vincendo 4-0 mentre Il Bari ha incontrato l'Empoli vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 7 gol.

Pescara e Bari si sono affrontate 35 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 9 volte, il Bari ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 15.

