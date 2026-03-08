Si riapre il discorso salvezza in cadetteria. Il Pescara supera il Bari con il risultato di 4-0 con le reti nel primo tempo di Di Nardo al 13° e di Insigne al 40° minuto. La doppietta di Di Nardo al 47° e la prima rete in Serie B di Valzania al minuto 56 arrotondano il risultato.
Il Pescara rimane fanalino di coda ma accorcia le distanze portandosi a 25 punti e a -4 dalla zona play-out e a -5 al di fuori della zona retrocessione. Nella prossima giornata, i delfini andranno in scena al Druso contro il Sudtirol.
Si interrompe la striscia di risultati utili consecutivi del Bari che manca una chance importante per uscire dalle zone calde della classifica. I galletti rimangono quindi al penultimo posto a quota 28 punti e ospiteranno la Reggiana nella prossima partita di campionato.
90'+2'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO ADRIATICO! Pescara-Bari 4-021:36
90'+1'
Fallo di Bellomo su Russo. Punizione dalla trequarti per il Pescara che non va per il cross ma gestisce il pallone.21:35
90'
2 minuti di recupero.21:34
89'
OCCASIONE BARI! Moncini lanciato sul filo del fuorigioco, entra in area da destra e calcia forte sul primo palo. Saio si fa trovare pronto e devia in corner.21:33
88'
Angolo Bari. La palla, calciata a centro area, viene deviata e termina sulla testa di Moncini che non trova il tempo per prendere la mira. Palla sul fondo.21:32
87'
Di Nardo, in caduta, riesce a servire Russo in area di rigore. Russo conclude da posizione defilata a destra incrociando con il destro. Blocca a terra Cerofolini.21:31
85'
Copre gli spazi il Pescara mantenendo alta la concentrazione.21:29
83'
Cuni dalla distanza prova ad impensierire Saio ma non trova lo specchio.21:26
80'
Meazzi va per la conclusione a botta sicura ma viene murato all'ultimo dalla difesa del Bari.21:25
79'
Intervento completamente fuori tempo di Berardi che rifila un calcione all'avversario. Giallo inevitabile.21:22
76'
Cagnano colpisce violentemente col mancino da sinistra. Conclusione potente ma sopra la traversa.21:20
75'
15 minuti al termine della partita. Risultato mai in discussione.21:19
74'
SUBITO MEAZZI! Appena entrato in campo, l'ex-Entella, riceve a sinistra, si accentra e colpisce col destro a giro. Palla di poco a lato.21:18
74'
5° sostituzione Pescara. Esce Fabrizio Caligara ed entra Lorenzo Meazzi.21:17
74'
4° sostituzione Pescara. Esce Lorenzo Insigne ed entra Flavio Russo.21:17
70'
INSIGNE VICINO ALLA DOPPIETTA! Azione personale di Insigne che entra in area di rigore da sinistra, salta due uomini e prova la conclusione con punta da posizione ravvicinata. Ne esce un tiro debole che termina tra i guanti di Cerofolini.21:15
70'
5° sostituzione Bari. Esce Emanuele Rao ed entra Marvin Çuni.21:14
66'
3° sostituzione Pescara. Esce Riccardo Capellini ed entra Gabriele Corbo.21:10
64'
Tiro al bersaglio per i biancoazzurri. Altra palla recuperata a centrocampo e ancora una volta Di Nardo viene mandato in profondità. Conclusione debole col destro da posizione defilata. Si distente e blocca a terra Cerofolini.21:08
63'
Di Nardo riceve da Insigne e, dal vertice destro, appoggia per Caligara che conclude col destro. Palla centrale facile per Cerofolini.21:07
62'
Di Nardo vuole la tripletta. Conclusione col mancino dal limite che finisce sul fondo. Tutto fermo però per fuorigioco.21:06
61'
Colpisce una traversa il Bari con Rao, ma il gioco era fermo per un fallo in attacco.21:05
60'
4° sostituzione Bari. Esce Giacomo De Pieri ed entra Nicola Bellomo.21:03
59'
2° sostituzione Pescara. Esce Gennaro Acampora ed entra Lamine Fanne.21:03
59'
1° sostituzione Pescara. Esce Luca Valzania ed entra Lorenzo Berardi.21:03
57'
Completamente in bambola il Bari. Negativo l'impatto sulla partita di Cistana.21:02
56'
GOOL!! PESCARA-Bari 4-0!! Rete di Luca Valzania! Di Nardo colpisce col destro da fuori area. Altra respinta, non impeccabile, di Cerofolini su cui si avventa Valzania a ribadire in rete. Difesa del Bari immobile.21:01
56'
Altra conclusione da fuori area di Insigne. Palla centrale.21:00
55'
INSIGNE! Cambio di campo sulla sinistra per Insigne che salta Cistana con il controllo e fa partire il destro a giro verso il secondo palo. Cerofolini vola e mette in corner.20:59
54'
Gravilon va sulla verticale destra a servire Valzania che controlla e calcia forte sul primo palo. Respinge Cerofolini.20:58
53'
Confeziona una buona azione il Bari che prova a reagire. Moncini mette un pallone rasoterra a centro area per Esteves che calcia di prima intenzione con il destro senza trovare la porta difesa da Saio.20:57
51'
Altra chance per il Pescara con due conclusioni da fuori area. Prima Di Nardo trova lo specchio e Cerofolini respinge. La palla poi finisce a Caligara che prova a piazzare ma non impensierisce il portiere del Bari.20:55
48'
Avvio schock per il Bari che aveva iniziato spingendo forte per riaprire la partita. 20:53
47'
GOOL!! PESCARA-Bari 3-0!! Rete di Antonio Di Nardo! Doppietta per Di Nardo che si invola verso l'area di rigore su un lancio dalle retrovie. Cerofolini esce a valanga sull'attaccante del Pescara, tocca il pallone, ma non riesce a fermarlo. Di Nardo controlla nuovamente e scaglia il pallone in porta da posizione ravvicinata.
Insigne pescato benissimo sulla corsia sinistra. Si accentra Insigne per liberare il destro che viene deviato dalla difesa avversaria. Cerofolini evita il corner.20:50
46'
3° sostituzione Bari. Esce Mehdi Dorval ed entra Esteves.20:49
46'
2° sostituzione Bari. Esce Federico Artioli ed entra Daouda Traoré.20:49
46'
1° sostituzione Bari. Esce Dimitrios Nikolaou ed entra Andrea Cistana.20:49
46'
SI RIPARTE! Il primo possesso del secondo frazione è del Pescara. Tre le mosse tattiche di Longo effettuate nel corso dell'intervallo.20:48
Problema fisico per Valzania che chiede il cambio alla sua panchina.21:02
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.20:34
Un ottimo Pescara chiude i primi 45 minuti in vantaggio per 2-0. Apre le danze Di Nardo con un tocco al volo al 13° minuto e raddoppia Lorenzo Insigne trasformando un calcio di rigore al minuto 40. Una sola occasione per il Bari, non concretizzata da Moncini.20:34
45'+2'
TERMINA IL PRIMO TEMPO! Pescara-Bari 2-020:33
45'+1'
Conclusione di Insigne con il mancino dal limite. La palla gli rimbalza male e termina lontana dallo specchio della porta.20:32
45'
Un minuto di recupero.20:31
45'
Parte Pucino ma va direttamente sulla barriera.20:31
44'
Punizione dal limite per il Bari. Bettella va in scivolata per fermare Rao e sullo slancio tocca il pallone con la mano. Pucino e Artioli sul punto di battuta.20:31
41'
Lancio lungo a cercare il solito Di Nardo, che si muove bene alle spalle della difesa avversaria. Esce dalla propria area Cerofolini ad allontanare di testa.20:27
40'
GOOL!! PESCARA-Bari 2-0!! Rete di Lorenzo Insigne! Non trema Insigne che calcia forte alla propria destra e spiazza Cerofolini.
CALCIO DI RIGORE PER IL PESCARA! Azione bellissima del Pescara. Caligara riceve a centro area, smarca Valzania col tacco che è abile a saltare secco l'avversario e a subire fallo da ottima posizione. Nessun dubbio per Galipò.20:25
38'
Retropassaggio a memoria verso Cerofolini, distante dalla porta. Si salva il portiere del Bari.20:24
36'
Richiamo di Galipò verso la difesa biancoazzurra, rea di aver perso troppo tempo per calciare un rinvio dal fondo.20:23
33'
Insigne prova a farla girare con il mancino. Palla sopra la traversa.20:19
32'
DALLA DISTANZA! Acampora parte da centrocampo, largo a destra, e conduce convergendo verso il centro. Sinistro dalla distanza, potente, che non sorprende Cerofolini che respinge lateralmente.20:19
30'
Palla persa da Odenthal con il Pescara che recupera in zona pericolosa. Di Nardo allunga il pallone e nello slancio frana su un avversario. Per il direttore di gara è fallo da ammonizione.20:17
28'
Brugman accelera e spacca in due il centrocampo. De Pieri trattiene l'avversario e spende il cartellino giallo per fermare l'azione.20:14
27'
Spazio a sinistra per Caligara che mette un pallone basso verso il centro. Di Nardo prova ad allungare la traiettoria del pallone ma si trova in posizione di fuorigioco.20:14
24'
CONTROPIEDE BARI! Situazione di tre contro due improvvisa per il Bari con l'avanzata di De Pieri che allarga a destra per la conclusione potente di Moncini che sorvola la traversa.20:11
23'
Palla morbida in avanti di Acampora che trova Valzania. Spizzata di testa a cercare nuovamente Di Nardo a centro area ma arriva la chiusura tempestiva della difesa ospite.20:10
21'
Angolo conquistato dal Pescara dopo un'azione giocata tutta di prima intenzione dal tridente dei delfini.20:07
19'
Cerofolini neutralizza Valzania che calcia col destro da posizione ravvicinata. Tutto però fermo per fuorigioco.20:06
18'
E' il Bari ora a gestire il possesso del pallone, ma fatica la squadra di Longo a trovare spazi nella metà campo avversaria.20:04
14'
Il Pescara concretizza con la rete del vantaggio la superiorità tecnica messa in campo finora.20:01
13'
GOOL!! PESCARA-Bari 1-0!! Rete di Antonio Di Nardo! Doppia cifra per Di Nardo che colpisce al volo con il destro dall'interno dell'area piccola sulla palla lunga di Cagnano.
FORMAZIONE UFFICIALE PESCARA. 4-3-1-2. Saio; Caligara, Capellini, Bettella, Cagnano; Valzania, Brugman, Acampora; Insigne; Di Nardo, Gravilon.20:21
Il direttore di gara designato, per la sfida dell'Adriatico, è il signor Simone Galipò della sezione di Firenze.18:54
Ottimo stato di forma anche per il Bari, reduce da tre risultati utili consecutivi e 7 punti messi in cascina. Sono 28 i punti per i galletti che, con una vittoria questa sera, uscirebbero dalle sabbie mobili della zona retrocessione salendo al 15° posto.18:53
E' un buon momento per il Pescara che, nelle ultime quattro giornate, ha ottenuto 7 dei 22 punti totali conquistati finora. Nelle ultime tre i delfini hanno giocato contro squadre di altissima classifica e hanno vinto con il Palermo, pareggiato con il Frosinone e perso 3-2 al Penzo vendendo cara la pelle alla capolista Venezia.20:28
Sfida in fondo alla classifica con l'ultima e la penultima in classifica che si affrontano alla disperata ricerca di punti per la salvezza.18:45
Siamo allo Stadio Adriatico! Il Pescara di Giorgio Gorgone ospita il Bari di Moreno Longo.18:43
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Pescara e Bari, gara valida per la 29° giornata di Serie BKT.18:42
Pescara - Bari è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 8 marzo alle ore 19:45 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara. Arbitro di Pescara - Bari sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.
Attualmente il Pescara si trova 20° in classifica con 25 punti (frutto di 5 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte); invece il Bari si trova 19° in classifica con 28 punti (frutto di 6 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte). Il Pescara ha segnato 38 gol e ne ha subiti 54; il Bari ha segnato 25 gol e ne ha subiti 44. La partita di andata Bari - Pescara si è giocata il 8 dicembre 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa il Pescara ha fatto 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte). Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, il Frosinone e il Bari ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, la Sampdoria e l'Empoli ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita il Bari vincendo 4-0 mentre Il Bari ha incontrato l'Empoli vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 7 gol.
Pescara e Bari si sono affrontate 35 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 9 volte, il Bari ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 15.
