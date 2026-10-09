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Avellino-Sampdoria: 4-1 - Serie B 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino
9 Ottobre 2026 ore 20:30
Avellino
4
Sampdoria
1
Partita finita
Arbitro: Juan Luca Sacchi
  1. 12' 1-0 Walid Cheddira
  2. 18' 1-1 Lorenzo Insigne
  3. 20' 2-1 Martin Palumbo
  4. 24' 3-1 Raffaele Russo
  5. 29' 4-1 Michele Besaggio
0'
45'
90'
90'
95'

Avellino super, poker alla Sampdoria. Succede tutto nel primo tempo, cinque le reti. Cheddira sblocca il risultato al 12', pari di Insigne al 18'. Palumbo al 20' porta avanti i padroni di casa, tris di Russo al 24', Besaggio al 29' sigla il definitivo 4-1. Due assist di Moruzzi, gol annullato a Favilli.

Nel prossimo turno di Serie B per l'Avellino impegno in trasferta sul campo del Cesena, la Sampdoria affronterà in casa l'Arezzo.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Avellino-Sampdoria, arrivederci al prossimo turno di Serie B!22:30

  2. 90'+5'

    Fine partita! AVELLINO-SAMPDORIA 4-1 (12' Cheddira, 18' Insigne, 20' Palumbo, 24' Russo, 29' Besaggio).22:26

  3. 90'+3'

    Ammonito BESAGGIO per gioco scorretto su Insigne.22:23

  4. 90'+1'

    Ammonito IZZO per gioco scorretto su Cicconi.22:22

  5. 90'

    L'arbitro Sacchi concede cinque minuti di recupero. 22:21

  7. 88'

    Sala pescato in posizione irregolare, fermata l'azione dell'Avellino. 22:18

  8. 85'

    Sostituzione AVELLINO: entra Sala esce Moruzzi.22:15

  9. 81'

    Ammonito FAVILLI per gioco scorretto su Ferrari.22:13

  10. 81'

    RETE ANNULLATA! Arbitro richiamato al monitor, cancellato il 5-1 di Biasci per un fallo a inizio azione di Favilli su Ferrari. 22:12

  11. 78'

    Biasci in gol, ma l'arbitro viene richiamato al Var per verificare un contrasto precedente tra Favilli e Ferrari.22:13

  13. 77'

    Ammonito FERRARI per gioco scorretto su Favilli.22:07

  14. 76'

    Sostituzione AVELLINO: entra Biasci esce Russo.22:06

  15. 76'

    Sostituzione AVELLINO: entra Sounas esce Palumbo.22:05

  16. 73'

    Controllo Var in corso per un presunto tocco di braccio in area di Venturi, l'arbitro non viene richiamato al monitor. 22:04

  17. 71'

    Ammonito VENTURI per gioco scorretto su Tutino.22:01

  19. 68'

    Sostituzione SAMPDORIA: entra Depaoli esce Henderson.21:58

  20. 68'

    Sostituzione SAMPDORIA: entra Begic esce Lauritsen.21:58

  21. 65'

    OCCASIONE AVELLINO! Da quinto a quinto: traversone di Moruzzi, Missori anticipa Vindahl ma alza la mira. 21:56

  22. 63'

    Sforbiciata di Ferrrari sugli sviluppi di un corner, pallone lontano dalla porta. 21:53

  23. 61'

    Sostituzione SAMPDORIA: entra Tutino esce Verschaeren.21:50

  25. 59'

    Sostituzione AVELLINO: entra Faticanti esce Palmiero.21:49

  26. 59'

    Sostituzione AVELLINO: entra Favilli esce Cheddira.21:49

  27. 57'

    Tiro centrale di Lauritsen, comoda la presa di Martinelli. 21:47

  28. 55'

    OCCASIONE AVELLINO! Cross di Missori, Cheddira si allunga ma da pochi passi dalla porta non riesce deviare nello specchio.21:46

  29. 54'

    OCCASIONE SAMPDORIA! Colpo di testa da centro area di Delli Carri, parata in tuffo di Martinelli. 21:44

  31. 53'

    Insigne ci prova da fuori area, conclusione larga. 21:43

  32. 50'

    Tentativo dal limite di Missori, il pallone si spegne sul fondo. 21:40

  33. 48'

    Verschaeren avanza sulla destra dopo l'uscita dal campo di Karamoh. 21:39

  34. 46'

    Inizio secondo tempo di AVELLINO-SAMPDORIA!21:36

  35. 46'

    Sostituzione SAMPDORIA: entra Ferrari esce Karamoh.21:35

  37. Primo tempo denso di emozioni e gol, l'Avellino conduce 4-1. Cheddira sblocca il risultato al 12', pari di Insigne al 18'. Palumbo al 20' segna la rete del vantaggio, tris di Russo al 24', poker di Besaggio al 29'.21:23

  38. 45'+2'

    Fine primo tempo: AVELLINO-SAMPDORIA 4-1! In gol Cheddira, Insigne, Palumbo, Russo e Besaggio.21:20

  39. 45'

    Cross basso di Karamoh, Martinelli in presa bassa fa sua la sfera. 21:17

  40. 42'

    Ripartenza dell'Avellino, ma Russo dosa male la misura del passaggio per Besaggio.21:15

  41. 40'

    Cheddira in gol, ma l'attaccante è scattato in evidente posizione di fuorigioco. 21:13

  43. 38'

    Fraseggio prolungato della Sampdoria, l'Avellino non concede varchi. 21:12

  44. 35'

    Sampdoria pericolosa con Insigne: classico tiro a giro, pallone fuori non di molto. 21:08

  45. 33'

    Reazione della Sampdoria, tiro-cross di Henderson fuori misura. 21:05

  46. 29'

    GOL! AVELLINO-Sampdoria 4-1! Rete di Besaggio. Makoumbou serve involontariamente Besaggio, il centrocampista in area di sinistro infila Vindahl sul primo palo.

    Guarda la scheda del giocatore Michele Besaggio21:03

  47. 26'

    Gol confermato dopo un rapido controllo Var, Russo non ha toccato il pallone con il braccio. 21:00

  49. 24'

    GOL! AVELLINO-Sampdoria 3-1! Rete di Russo. Cross di Moruzzi, deviazione vincente di Russo in anticipo sull'uscita dai pali di Vindahl.20:58

  50. 20'

    GOL! AVELLINO-Sampdoria 2-1! Rete di Palumbo. Russo, dopo un guizzo sulla sinistra, serve in area Palumbo: il centrocampista arriva da dietro e deposita in rete. 20:55

  51. 18'

    GOL! Avellino-SAMPDORIA 1-1! Rete di Insigne. Lauritsen affida il pallone a Insigne, il numero 10 batte Martinelli con una splendida conclusione angolata da fuori area.

    Guarda la scheda del giocatore Lorenzo Insigne20:52

    Lorenzo Insigne
  52. 15'

    Pallone vagante al limite dell'area, Martinelli interviene di testa per anticipare Karamoh. 20:48

  53. 12'

    GOL! AVELLINO-Sampdoria 1-0! Rete di Cheddira. Moruzzi scodella in area, Cheddira vince il duello aereo con Gartenmann e insacca di testa.

    Guarda la scheda del giocatore Walid Cheddira20:46

  55. 9'

    Avellino in avanti: Palumbo mette al centro, Di Pardo spazza senza fronzoli. 20:42

  56. 6'

    Primo squillo della Sampdoria: cross di Di Pardo, Lauritsen svetta di testa ma alza oltre la traversa. 20:40

  57. 4'

    Traversone di Moruzzi, Missori segue dalla parte opposta ma di destro al volo non riesce a dare forza al pallone. 20:37

  58. 1'

    Inizio primo tempo di AVELLINO-SAMPDORIA! Direzione di gara affidata all'arbitro Sacchi. 20:33

  59. Le scelte di Corradi: in attaccante il tridente con Karamoh, Lauritsen e Insigne. Out Esposito, a metà campo spazio a Verschaeren. Di Pardo e Cicconi i terzini.19:59

  61. Le scelte di Nesta: in avanti Cheddira e Russo, Favilli in panchina, out Fila. Moruzzi e Missori sulle fasce, in mediana spazio a Palmiero. 19:59

  62. Panchina SAMPDORIA: Krastev, Massolo, Depaoli, Ferrari, Ravanelli, Mbabu, Begic, Tutino, Cosi.19:59

  63. Panchina AVELLINO: Iannarilli, Sala, Simic, Di Bitonto, Di Paolo, Faticanti, Sounas, Berenbruch, Adamo, Pandolfi, Biasci, Favilli.19:47

  64. Formazione SAMPDORIA (4-3-3): Vindhal - Di Pardo, Gartenmann, Delli Carri, Cicconi - Henderson, Makoumbou, Verschaeren - Karamoh, Lauritsen, Insigne.19:59

  65. Formazione AVELLINO (3-5-2): Martinelli - Izzo, Venturi, Enrici - Missori, Besaggio, Palmiero, Palumbo, Moruzzi - Russo, Cheddira.19:56

  67. Manca poco all'inizio di Avellino-Sampdoria. Padroni di casa sconfitti ad Ascoli lo scorso turno di campionato, blucerchiati a caccia della seconda vittoria di fila.19:44

  68. Benvenuti alla diretta della partita della 6^ giornata di Serie B, si affrontano Avellino e Sampdoria.19:43

  70. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Partenio-Adriano Lombardi
    Città: Avellino
    Capienza: 34000 spettatori19:43

    Stadio Partenio-Adriano Lombardi

Formazioni Avellino - Sampdoria

Avellino
Sampdoria
TITOLARI AVELLINO
PANCHINA AVELLINO
ALLENATORE AVELLINO
  • Alessandro Nesta
TITOLARI SAMPDORIA
PANCHINA SAMPDORIA
ALLENATORE SAMPDORIA
  • Bernardo Corradi
PREPARTITA

Avellino - Sampdoria è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 9 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.
Arbitro di Avellino - Sampdoria sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.

Juan Luca Sacchi

Statistiche Stagionali
Partite dirette2
Falli fischiati43
Fuorigioco11
Rigori assegnati0
Ammonizioni8
Espulsioni0
Cartellini per partita4.0
Falli per cartellino5.3

Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 2 partite
  • Serie B: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
23-08-2026 Serie B Cesena-Sampdoria 1-1
07-09-2026 Serie A Cagliari-Lecce 1-0
13-09-2026 Serie A Sassuolo-Juventus 3-2

Attualmente l'Avellino si trova 6° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 17° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte).
L'Avellino ha segnato 11 gol e ne ha subiti 7; la Sampdoria ha segnato 6 gol e ne ha subiti 13.

In casa l'Avellino ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Modena, il Palermo e l'Ascoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, il Mantova e il Catanzaro ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita l'Ascoli perdendo 3-1 mentre La Sampdoria ha incontrato il Catanzaro vincendo 2-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Raffaele Russo con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Lorenzo Insigne con 3 gol.

Avellino e Sampdoria si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 3 volte, la Sampdoria ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Avellino-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Dopo aver vinto i primi tre incontri in Serie BKT contro la Sampdoria, l'Avellino ha perso la gara più recente nel match di ritorno della scorsa stagione (1-2).
  • Avellino e Sampdoria hanno pareggiato solo uno degli otto incontri in campionato disputati in casa degli irpini tra Serie A e Serie BKT: uno 0-0 in massima serie nel marzo 1983. Completano il parziale cinque successi dei campani contro due blucerchiati.
  • Dopo la sconfitta nell'ultimo turno contro l'Ascoli (1-3), l'Avellino potrebbe perdere almeno due gare di fila per la quarta volta in Serie BKT in questo anno solare; l'ultima occasione risale allo scorso marzo-aprile, con i ko proprio contro Sampdoria e poi Palermo.
  • La Sampdoria ha ottenuto solo un punto in trasferta in questo torneo (1N, 2P), con una differenza reti di -4 (due gol segnati, sei subiti); in entrambi i casi, solo il Catanzaro ha fatto peggio finora (rispettivamente zero e -5).
  • Da un lato la Sampdoria è la squadra che ha effettuato più recuperi palla offensivi in questo torneo (47), dall'altro l'Avellino è ultimo in questa graduatoria, con ben 30 recuperi del genere in meno rispetto ai blucerchiati (17).
  • Raffaele Russo - tre gol in questo campionato - con una rete eguaglierebbe già il suo bottino realizzativo dello scorso torneo tra regular e post-season; tra chi ha tentato almeno cinque tiri in questa Serie BKT, solo Cristian Shpendi (55%) e Francesco Ruocco (40%) hanno una più alta percentuale realizzativa del classe '99 dell'Avellino (33%).
  • Solo tre giocatori hanno completato almeno 10 dribbling in questo campionato e due sono coinvolti in questa sfida: Raffaele Russo e Tjas Begic (entrambi 10, -1 da Giuseppe Caso); tuttavia, il blucerchiato ci è riuscito trascorrendo in campo solo 189', ben 245 in meno rispetto al suo prossimo avversario (434').

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AvellinoSampdoria
Partite giocate55
Numero di partite vinte21
Numero di partite perse23
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati75
Gol totali subiti69
Media gol subiti per partita1.21.8
Percentuale possesso palla44.750.7
Numero totale di passaggi19302192
Numero totale di passaggi riusciti15971815
Tiri nello specchio della porta2128
Percentuale di tiri in porta53.840.0
Numero totale di cross70127
Numero medio di cross riusciti2126
Duelli per partita vinti244219
Duelli per partita persi224231
Corner subiti2919
Corner guadagnati1328
Numero di punizioni a favore6760
Numero di punizioni concesse5852
Tackle totali8562
Percentuale di successo nei tackle55.345.2
Fuorigiochi totali111
Numero totale di cartellini gialli1211
Numero totale di cartellini rossi01

Avellino - Sampdoria Live

Salute

Classifica SERIE B

  1. Palermo13
  2. Sudtirol11
  3. Mantova11
  4. Modena10
  5. Ascoli10
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Cristian Shpendi6
  2. Francesco Ruocco4
  3. Raffaele Russo4
  4. Michele Besaggio3
  5. Federico Bonazzoli3
MOSTRA COMPLETA

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