Avellino super, poker alla Sampdoria. Succede tutto nel primo tempo, cinque le reti. Cheddira sblocca il risultato al 12', pari di Insigne al 18'. Palumbo al 20' porta avanti i padroni di casa, tris di Russo al 24', Besaggio al 29' sigla il definitivo 4-1. Due assist di Moruzzi, gol annullato a Favilli.
Nel prossimo turno di Serie B per l'Avellino impegno in trasferta sul campo del Cesena, la Sampdoria affronterà in casa l'Arezzo.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per avere seguito con noi la diretta di Avellino-Sampdoria, arrivederci al prossimo turno di Serie B!22:30
Tiro centrale di Lauritsen, comoda la presa di Martinelli. 21:47
55'
OCCASIONE AVELLINO! Cross di Missori, Cheddira si allunga ma da pochi passi dalla porta non riesce deviare nello specchio.21:46
54'
OCCASIONE SAMPDORIA! Colpo di testa da centro area di Delli Carri, parata in tuffo di Martinelli. 21:44
53'
Insigne ci prova da fuori area, conclusione larga. 21:43
50'
Tentativo dal limite di Missori, il pallone si spegne sul fondo. 21:40
48'
Verschaeren avanza sulla destra dopo l'uscita dal campo di Karamoh. 21:39
46'
Inizio secondo tempo di AVELLINO-SAMPDORIA!21:36
46'
Sostituzione SAMPDORIA: entra Ferrari esce Karamoh.21:35
Primo tempo denso di emozioni e gol, l'Avellino conduce 4-1. Cheddira sblocca il risultato al 12', pari di Insigne al 18'. Palumbo al 20' segna la rete del vantaggio, tris di Russo al 24', poker di Besaggio al 29'.21:23
45'+2'
Fine primo tempo: AVELLINO-SAMPDORIA 4-1! In gol Cheddira, Insigne, Palumbo, Russo e Besaggio.21:20
45'
Cross basso di Karamoh, Martinelli in presa bassa fa sua la sfera. 21:17
42'
Ripartenza dell'Avellino, ma Russo dosa male la misura del passaggio per Besaggio.21:15
40'
Cheddira in gol, ma l'attaccante è scattato in evidente posizione di fuorigioco. 21:13
38'
Fraseggio prolungato della Sampdoria, l'Avellino non concede varchi. 21:12
35'
Sampdoria pericolosa con Insigne: classico tiro a giro, pallone fuori non di molto. 21:08
33'
Reazione della Sampdoria, tiro-cross di Henderson fuori misura. 21:05
29'
GOL! AVELLINO-Sampdoria 4-1! Rete di Besaggio. Makoumbou serve involontariamente Besaggio, il centrocampista in area di sinistro infila Vindahl sul primo palo.
Avellino - Sampdoria è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 9 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Arbitro di Avellino - Sampdoria sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.
Juan Luca Sacchi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
43
Fuorigioco
11
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
8
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
5.3
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2026
Serie B
Cesena-Sampdoria 1-1
07-09-2026
Serie A
Cagliari-Lecce 1-0
13-09-2026
Serie A
Sassuolo-Juventus 3-2
Attualmente l'Avellino si trova 6° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 17° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte). L'Avellino ha segnato 11 gol e ne ha subiti 7; la Sampdoria ha segnato 6 gol e ne ha subiti 13.
In casa l'Avellino ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Modena, il Palermo e l'Ascoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, il Mantova e il Catanzaro ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita l'Ascoli perdendo 3-1 mentre La Sampdoria ha incontrato il Catanzaro vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Raffaele Russo con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Lorenzo Insigne con 3 gol.
Avellino e Sampdoria si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 3 volte, la Sampdoria ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.
Avellino-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo aver vinto i primi tre incontri in Serie BKT contro la Sampdoria, l'Avellino ha perso la gara più recente nel match di ritorno della scorsa stagione (1-2).
Avellino e Sampdoria hanno pareggiato solo uno degli otto incontri in campionato disputati in casa degli irpini tra Serie A e Serie BKT: uno 0-0 in massima serie nel marzo 1983. Completano il parziale cinque successi dei campani contro due blucerchiati.
Dopo la sconfitta nell'ultimo turno contro l'Ascoli (1-3), l'Avellino potrebbe perdere almeno due gare di fila per la quarta volta in Serie BKT in questo anno solare; l'ultima occasione risale allo scorso marzo-aprile, con i ko proprio contro Sampdoria e poi Palermo.
La Sampdoria ha ottenuto solo un punto in trasferta in questo torneo (1N, 2P), con una differenza reti di -4 (due gol segnati, sei subiti); in entrambi i casi, solo il Catanzaro ha fatto peggio finora (rispettivamente zero e -5).
Da un lato la Sampdoria è la squadra che ha effettuato più recuperi palla offensivi in questo torneo (47), dall'altro l'Avellino è ultimo in questa graduatoria, con ben 30 recuperi del genere in meno rispetto ai blucerchiati (17).
Raffaele Russo - tre gol in questo campionato - con una rete eguaglierebbe già il suo bottino realizzativo dello scorso torneo tra regular e post-season; tra chi ha tentato almeno cinque tiri in questa Serie BKT, solo Cristian Shpendi (55%) e Francesco Ruocco (40%) hanno una più alta percentuale realizzativa del classe '99 dell'Avellino (33%).
Solo tre giocatori hanno completato almeno 10 dribbling in questo campionato e due sono coinvolti in questa sfida: Raffaele Russo e Tjas Begic (entrambi 10, -1 da Giuseppe Caso); tuttavia, il blucerchiato ci è riuscito trascorrendo in campo solo 189', ben 245 in meno rispetto al suo prossimo avversario (434').
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: