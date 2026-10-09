PREPARTITA

Avellino - Sampdoria è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 9 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.

Arbitro di Avellino - Sampdoria sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.

Juan Luca Sacchi Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 43 Fuorigioco 11 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 8 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 5.3 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2026 Serie B Cesena-Sampdoria 1-1 07-09-2026 Serie A Cagliari-Lecce 1-0 13-09-2026 Serie A Sassuolo-Juventus 3-2

Attualmente l'Avellino si trova 6° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 17° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte).

L'Avellino ha segnato 11 gol e ne ha subiti 7; la Sampdoria ha segnato 6 gol e ne ha subiti 13.

In casa l'Avellino ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Modena, il Palermo e l'Ascoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, il Mantova e il Catanzaro ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita l'Ascoli perdendo 3-1 mentre La Sampdoria ha incontrato il Catanzaro vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Raffaele Russo con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Lorenzo Insigne con 3 gol.

Avellino e Sampdoria si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 3 volte, la Sampdoria ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Avellino-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver vinto i primi tre incontri in Serie BKT contro la Sampdoria, l'Avellino ha perso la gara più recente nel match di ritorno della scorsa stagione (1-2).

Avellino e Sampdoria hanno pareggiato solo uno degli otto incontri in campionato disputati in casa degli irpini tra Serie A e Serie BKT: uno 0-0 in massima serie nel marzo 1983. Completano il parziale cinque successi dei campani contro due blucerchiati.

Dopo la sconfitta nell'ultimo turno contro l'Ascoli (1-3), l'Avellino potrebbe perdere almeno due gare di fila per la quarta volta in Serie BKT in questo anno solare; l'ultima occasione risale allo scorso marzo-aprile, con i ko proprio contro Sampdoria e poi Palermo.

La Sampdoria ha ottenuto solo un punto in trasferta in questo torneo (1N, 2P), con una differenza reti di -4 (due gol segnati, sei subiti); in entrambi i casi, solo il Catanzaro ha fatto peggio finora (rispettivamente zero e -5).

Da un lato la Sampdoria è la squadra che ha effettuato più recuperi palla offensivi in questo torneo (47), dall'altro l'Avellino è ultimo in questa graduatoria, con ben 30 recuperi del genere in meno rispetto ai blucerchiati (17).

Raffaele Russo - tre gol in questo campionato - con una rete eguaglierebbe già il suo bottino realizzativo dello scorso torneo tra regular e post-season; tra chi ha tentato almeno cinque tiri in questa Serie BKT, solo Cristian Shpendi (55%) e Francesco Ruocco (40%) hanno una più alta percentuale realizzativa del classe '99 dell'Avellino (33%).

Solo tre giocatori hanno completato almeno 10 dribbling in questo campionato e due sono coinvolti in questa sfida: Raffaele Russo e Tjas Begic (entrambi 10, -1 da Giuseppe Caso); tuttavia, il blucerchiato ci è riuscito trascorrendo in campo solo 189', ben 245 in meno rispetto al suo prossimo avversario (434').

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: